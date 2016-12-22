В Москве прощаются с послом Андреем Карловым

В Москве проходит гражданская панихида по погибшему в Турции послу России Андрею Карлову.В траурной церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. Отпевание Карлова пройдет в Храме Христа Спасителя. Его совершит патриарх Кирилл.Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. Трагедия произошла во время открытия выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».Исполнительный директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая: «Карлов был увлечен своим делом и никогда не прятался за стенами посольства. Мы вместе работали в Северной Корее, где у нас сложилась довольна крепкая компания. Андрей был одним из наиболее увлеченных, квалифицированных знатоков Северной Кореи».Андрей Карлов работал в КНДР в 1976-1981 гг. и в 1984-1990 гг.Ректор МГИМО Анатолий Торкунов: «Андрей Карлов на посту посла РФ в Турции проявил много мужества, стойкости, чтобы не позволить обрушиться российско-турецким отношениям в сложную эпоху. Андрей делал карьеру в очень непростых странах, прежде всего, в КНДР. Он сумел сделать там не только карьеру, а создать круг добрых друзей. Один из немногих послов, который имел хороший добрый контакт с руководителем страны. Для Северной Кореи это вообще исключительный случай».21 декабря Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.