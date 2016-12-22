16:25 22 декабря

В Москве прощаются с послом Андреем Карловым

В Москве проходит гражданская панихида по погибшему в Турции послу России Андрею Карлову.

В Москве прощаются с послом Андреем Карловым


В траурной церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. Отпевание Карлова пройдет в Храме Христа Спасителя. Его совершит патриарх Кирилл.


Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. Трагедия произошла во время открытия выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».



Исполнительный директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая: «Карлов был увлечен своим делом и никогда не прятался за стенами посольства. Мы вместе работали в Северной Корее, где у нас сложилась довольна крепкая компания. Андрей был одним из наиболее увлеченных, квалифицированных знатоков Северной Кореи».

Андрей Карлов работал в КНДР в 1976-1981 гг. и в 1984-1990 гг.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов: «Андрей Карлов на посту посла РФ в Турции проявил много мужества, стойкости, чтобы не позволить обрушиться российско-турецким отношениям в сложную эпоху. Андрей делал карьеру в очень непростых странах, прежде всего, в КНДР. Он сумел сделать там не только карьеру, а создать круг добрых друзей. Один из немногих послов, который имел хороший добрый контакт с руководителем страны. Для Северной Кореи это вообще исключительный случай».

21 декабря Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

Использованы фотографии: канал Россия 24
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Комментарии 15
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:20
    Вечная память, пусть земля пухом будет!
    Скептик-Самоучка
    1. vovanpain Сегодня, 11:29
      Вечная память и Царствие Небесное!Помним.Скорбим!.
      vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 11:31
      М-да. Развел флакон "боярки" Путина послушать, а приходится за упокой Карлова. Земля ему пухом! Хороший был человек.
      сибиралт
      1. himRa Сегодня, 11:45
        перечитайте свой текст
        himRa
    3. igor.borov775 Сегодня, 14:48
      Мои искренние соболезнования семье погибшего. Господа на экраны телеэфира хлынули всякие эксперты. Слушая их я восхищался методом ухода от причины той ситуации на Ближнем Востоке.Молодцы.А корень зла никто прямо назвать боится .Правда странно.А если отбросить все эмоции и трезво взглянуть на ситуацию интересная проблема вырисовывается.Это надолго и виновники есть но их в упор видеть нельзя.Все недра проданы с аукциона . Исламиты считают ,что продажа была несправедлива.А ВЫ как думаете. Одна четверть всех доходов компаний платиться государству ,а всё остальное моё.К слову на Рен ТВ давно эту тему мусолят.А если подумать то рациональное зерно здесь есть.А самое интересное ИГ же от этих государств получают поддержку..И нефтехимия для них табу.. Упёртых кто так не думает США и компания быстро смешивает эту ватагу с землёй. Такая вот ситуация.
      igor.borov775
  2. МВГ Сегодня, 11:38
    На боевом посту погиб...
    Царство небесное, земля пухом.
    МВГ
    1. Громобой Сегодня, 12:33
      Цитата: МВГ
      На боевом посту погиб...

      Дипломатические работники это такие же солдаты.Порою их выдержка и готовность идти до конца отклоняют от государства войну или приближают победу над врагом.И форму они носят не зря.
      Громобой
      1. 70БСН Сегодня, 12:42
        Это да, но почему государство дает героев на лево и на право!!!???

        У него такая работа: РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ и делать из этого героизма, не вижу смысла, ведь героя дают за что то!!!
        70БСН
        1. Громобой Сегодня, 12:59
          С наградами так всегда было.А тут ещё и политический момент.Извиниться хотят,свою задницу прикрыть,да мало ли...
          Громобой
  3. savage1976 Сегодня, 11:41
    Цитата: сибиралт
    М-да. Развел флакон "боярки" Путина послушать, а приходится за упокой Карлова. Земля ему пухом! Хороший был человек.

    А можно хотя б под траурной статьей не пиарится.

    Спасибо человеку за Службу.

    P.S.. Даже фашиста начав войну на дипломатов не покушались.
    savage1976
  4. himRa Сегодня, 11:44
    Мои соболезнования!
    himRa
  5. bubalik Сегодня, 11:46
    В Москве прощаются с послом Андреем Карловым
    bubalik
  6. кеп Сегодня, 12:30
    Андрей делал карьеру в очень непростых странах, прежде всего, в КНДР. Он сумел сделать там не только карьеру, а создать круг добрых друзей.

    21 декабря Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.


    Настоящий боец погибший на посту.
    Царство ему небесное!
    кеп
  7. Shuttle Сегодня, 12:42
    Дорогие друзья! Граждане нашей страны восприняли убийство Андрея Карлова как личную боль и трагедию. У меня перед глазами до сих пор стоит картина – шайтан достаёт оружие, стреляет в спину, убивает Чрезвычайного и Полномочного посла, затем начинает выкрикивать «Аллаху Акбар». Эти слова, являющиеся основой Ислама, звучали из уст откровенного врага нашей религии. Мусульманин никогда не пойдет наперекор нормам Корана и Сунны Пророка‎ﷺ. Как же относился Пророк к послам (по-арабски – расул)? В известном Хадисе Пророк‎ﷺ сказал, что не задерживает послов, не нарушает договор. Этим Он дал установку, что посол пользуется полной неприкосновенностью, независимо от того, какую страну он представляет. Достоверно известно, что во времена Пророка‎ﷺ, Его асхабов и в последующие столетия уверовавшими не было совершено ни одного покушения на послов. Человек, выстреливший в нашего посла - злейший враг ислама. Его не беспокоила судьба мусульман, он хотел сделать всё, что может, чтобы опорочить ислам. Он выполнял волю и приказ иблисского государства, которое взяло на себя ответственность за теракт. Сегодня не приходится сомневаться в том, что ИГ, как и Аль-Каида, является детищем спецслужб Запада. Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу. И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма. Мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами!

    https://www.instagram.com/p/BOTE8e6gga4/
    Shuttle
  8. ПАша Сегодня, 15:56
    В траурную тему о убийстве нашего соотечественника.
    статья кто и за что убил.
    http://pandoraopen.ru/2016-12-20/s-chego-vy-vzyal
    i-chto-eto-provokaciya-eduard-limonov-ob-ubijstve
    -russkogo-posla/
    ПАша

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