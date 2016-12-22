Якобы убитый «министр войны» группировки ИГ объявился под Пальмирой

Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) опубликовали в сети фото, на котором «засветился» один из главарей организации, выходец из Пакистана Абу Умар Аш-Шишани (или Абу Мясо). Ранее боевики сами сообщили о его смерти.Арабские СМИ дали Аш-Шишани прозвище «Рыжий генерал». На фото он сидит в багажнике вместе с другими боевиками.Если верить комментарию, снимок сделан под Пальмирой. Учитывая должность, занимаемую Аш-Шишани в группировке, операцией по повторному взятию Пальмиры руководил именно он.О гибели «Рыжего генерала» медиа-крыло группировки сообщило в июле 2016-го. Тем не менее, за это время никто другой не был назначен на его место. Хотя, как правило, руководство ИГ в таких случаях незамедлительно принимало соответствующие кадровые решения.