16:40 22 декабря

Якобы убитый «министр войны» группировки ИГ объявился под Пальмирой

Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) опубликовали в сети фото, на котором «засветился» один из главарей организации, выходец из Пакистана Абу Умар Аш-Шишани (или Абу Мясо). Ранее боевики сами сообщили о его смерти.

Якобы убитый «министр войны» группировки ИГ объявился под Пальмирой
Архивное фото.

Арабские СМИ дали Аш-Шишани прозвище «Рыжий генерал». На фото он сидит в багажнике вместе с другими боевиками.


Если верить комментарию, снимок сделан под Пальмирой. Учитывая должность, занимаемую Аш-Шишани в группировке, операцией по повторному взятию Пальмиры руководил именно он.

О гибели «Рыжего генерала» медиа-крыло группировки сообщило в июле 2016-го. Тем не менее, за это время никто другой не был назначен на его место. Хотя, как правило, руководство ИГ в таких случаях незамедлительно принимало соответствующие кадровые решения.

Фото на 15 секунде

Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 38
  1. nnm Сегодня, 12:01
    Ничего необычного.... басаевы, хаттабы и т.п. тоже по нескольку раз "оживали"...итог то все один!
    nnm
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:03
      А его не "партнеры" ликвидировали, не?
      Скептик-Самоучка
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:06
        Скептик-Самоучка Сегодня, 12:03 ↑ Новый
        А его не "партнеры" ликвидировали, не?


        А кто же ещё? И ордена небось отхватили...
        a.s.zzz888
        1. novobranets Сегодня, 12:39
          Цитата: a.s.zzz888
          И ордена небось отхватили...

          Сколько раз "ликвидируют", столько раз и медали отхватят. Бизнес. За юбилейную сотую "ликвидацию" получат внеочередное звание "почетный ликвидатор".
          novobranets
          1. cniza Сегодня, 12:48
            Это удивительное свойство , хотя о чем я , нормальная практика уходить в тень и все равно ему не долго...
            cniza
            1. novobranets Сегодня, 14:08
              Цитата: cniza
              нормальная практика уходить в тень

              Вы правы. Иногда, что бы избежать смерти, нужно "умереть". Но все равно, сколько веревочка не вейся...
              novobranets
      2. Громобой Сегодня, 12:08
        Цитата: Скептик-Самоучка
        А его не "партнеры" ликвидировали, не?

        И ордена за это получили.Идеальный вариант объявить о своей смерти и спокойно всплыть на другом участке фронта .К.г. все довольны.Поэтому партизан одной авиацией не победить,нужны контрпартизанские меры против местного населения(и вовсе не обязательно в стиле "зондер-команд") и закрепление успеха на земле обученной пехотой.
        Громобой
      3. nnm Сегодня, 12:09
        Как можно "своего" то ликвидировать??? Как Франция пару недель назад "ликвидировала" участников теракта в Ницце?! По ТВ объявили о ликвидации , а дальше - трава не расти!
        nnm
      4. Смог Сегодня, 12:11
        А его не "партнеры"
        подобрали, подлечили?
        Смог
      5. Ныробский Сегодня, 12:20
        Цитата: Скептик-Самоучка
        А его не "партнеры" ликвидировали, не?

        Скорее всего он выезжал в США на курсы повышения квалификации, а временное отсутствие подали как - ликвидацию. У них и Аль Багдади уже три раза был уничтожен.
        Ныробский
        1. Zoldat_A Сегодня, 12:49
          Цитата: Ныробский
          У них и Аль Багдади уже три раза был уничтожен.

          И 11 сентября Бен-Ладен лежал в американском военном госпитале на территории, по-моему, Саудов. И штатники знали об этом - он не скрывался. И сразу после падения башен-близнецов, в тот же день, все родственники его чартером, без допроса, вылетели в Эмираты. Как же так? Там же ещё вторая башня до земли не долетела, а они уже знали, что Бен-Ладен виноват. Я уж не говорю о том, кто его выкормил в Афгане и хвалил, как он после Афгана зажил мирной жизнью, начал со своими "духами" строить дороги.... И здесь АБСОЛЮТНО тот же сценарий. Американской демократии плевать не только на весь мир, но и на свой народ. Главное - иметь под рукой достаточно боеспособную армейку, на словах которую можно ругать, а на деле - кормить и оберегать. Вот и не верь после этого в теорию заговора, где рулят американские спецслужбы и олигархи....
          Zoldat_A
      6. vovanpain Сегодня, 12:22
        Цитата: Скептик-Самоучка
        А его не "партнеры" ликвидировали, не?

        А так же,умыли,накормили,вооружили и отправили в Пальмиру negative
        vovanpain
    2. Сэмэн Сегодня, 12:09
      Ничего необычного.... басаевы, хаттабы и т.п. тоже по нескольку раз "оживали"...итог то все один!

      "Работа" у них вредная для здоровья. Долго не живут, слава их Аллаху!
      Сэмэн
    3. сибиралт Сегодня, 12:30
      Еще один "доцент"? Чем больше сдадим, тем меньше дадут. laughing
      сибиралт
    4. yushch Сегодня, 13:51
      Никого не смутило,что Абу Умар Аш-Шишани на самом деле чеченец-кистинец Тархан Батирашвили в прошлом сотрудник грузинской военной разведки?На фото тоже кстати он.Хотелось бы посоветовать форумчанам прежде чем писать комментарии под статьей проверять информацию из нескольких других источников.Рейтинги рейтингами,но надо серьезней относиться к подаваемой информации.
      yushch
  2. himRa Сегодня, 12:05
    не убиваемый абу-чеченец!!!наверно быстро передвигается !?Абу Умар Аш-Шишани (или Абу Мясо).ИЗ ПАКИСТАНА!!!? переводили с арабского как чеченец вроде ...
    himRa
  3. Хубун Сегодня, 12:10
    Абу Мясо, даже представлять не хочется за что его так прозвали . На сук собаку
    Хубун
  4. ВСЗМК Сегодня, 12:13
    выходец из Пакистана Абу Умар Аш-Шишани (или Абу Мясо)

    Почему Пакистана???
    Тарха́н Тему́рович Батирашви́ли (груз. თარხან ბათირაშვილი; 11 февраля 1986, Биркиани, Грузинская ССР, СССР — 13 июля 2016, Ирак) — бывший грузинский военнослужащий, участник гражданских войн в Сирии и Ираке, один из лидеров и «военный министр» террористической группировки «Исламское государство». Получил известность под именем Абу Умар аш-Шишани (араб. أبو عمر الشيشاني‎, Абу Умар Чеченский[2][3]).
    ВСЗМК
    1. ватник Сегодня, 12:41
      Цитата:статья
      Якобы убитый «министр войны» группировки ИГ объявился под Пальмирой

      Говорят что этот "рыжий" просто проходил лечение и восстанавливал душевные силы в одной очень дружественной террористам действующим в Сирии стране.
      Вот предполагаемая фотография этого "рыжего" с курсов восстановительной терапии:
      ватник
      1. voyaka uh Сегодня, 13:11
        Грузия, что ли? laughing Он там родился. Воевал в Осетии. Кличка: Абу-Умар Чеченский
        voyaka uh
        1. ватник Сегодня, 13:31
          Цитата: voyaka uh
          Грузия, что ли?

          Да нет не Грузия.
          А похоже одна маленькая ближневосточная страна побережье которой омывают воды Средиземного моря smile
          В Израиле признали, что армия оказывает помощь сирийским боевикам
          Израильское информагентство Ynet сообщило, что армия продолжает оказывать медицинскую помощь раненым сирийским боевикам.

          Ynet обнародовало интервью с двумя девушками — военнослужащими медицинских войск, проходящими службу в 474-й бригаде ЦАХАЛа. Они рассказали, что в основном раненых сирийских бандитов доставляют через границу в зону ответственности этого воинского подразделения, дислоцирующегося на Голанах.

          После осмотра и оказания первой медицинской помощи пострадавших перевозят в больницы на севере Израиля, в том числе в медицинский центр «Зив» в Цфате. Одна из армейских медсестер рассказала, что за последние 5 месяцев службы она оказала помощь более 100 сирийцам.

          Военные медики сообщили также, что раненые поступают каждый день. Недавно к ним привезли сразу 6 боевиков в критическом состоянии. Журналист Ynet уточняет, что речь ведется о членах группировок, воюющих против правительства Сирии.
          http://rusvesna.su/news/1468345462
          ватник
          1. voyaka uh Сегодня, 13:51
            Вы эту цитату уже раз 10 постите. У нас достаточно дружественные отношения с
            соседом - королевством Иордания. И тех сирийских повстанцев, которых они
            поддерживают, мы иногда лечим ( хотя я, лично, против этого).
            Не нравится: напишите гневное письмо королю Иордании.

            К уроженцу Грузии-Чечни Аль-Шишани это не имеет отношения. С ним пусть
            Кадыров разбирается. Мне Аль-Шишани совершенно не жалко.
            voyaka uh
  5. RUSIVAN Сегодня, 12:22
    Якобы убитый «министр войны» группировки ИГ объявился под Пальмирой
    Если это так,то он уже на прицеле у ССО, ждем отстрела бОродячих собак...
    RUSIVAN
  6. KVashentcev Сегодня, 12:31
    американцы уже клонировать, наверное, мерзавцев начали...
    империя наносит ответный удар...
    KVashentcev
    1. himRa Сегодня, 12:35
      ,,чехи,, тоже часто умирали и воскресали - путали следы как от врагов так и от своих
      himRa
      1. Zoldat_A Сегодня, 12:56
        Цитата: himRa
        ,,чехи,, тоже часто умирали и воскресали - путали следы как от врагов так и от своих

        Вспомните легендарного Сунь Цзы
        Если ты далеко, покажи противнику, что ты близко. Если ты близко - покажи, что ты далеко. Если ты слаб - покажи, что ты силён. Если силён - покажи, что слаб. ВОЙНА - ПУТЬ ОБМАНА.
        А как можно ещё больше показать всем, что ты слаб, чем рассказать всем, что ты мёртв? Так что не "чехи" и не "духи" этот хитрый ход выдумали....
        Zoldat_A
  7. Лелёк Сегодня, 12:39
    (На фото он сидит в багажнике вместе с другими боевиками.)

    Похож, но не факт, что это именно он.
    Лелёк
    1. Scoun Сегодня, 13:15
      В бежевой намотке, по ходу походная "гурия"..
      Scoun
      1. Лелёк Сегодня, 13:29
        Цитата: Scoun
        В бежевой намотке, по ходу походная "гурия"..


        Ну да, а слева наш человек - Петька, раньше в денщиках у Чапаева подвизался, а ноне ГРУ в Пальмиру к "рыжему бармалею" подослало. bully
        Лелёк
  8. Югра Сегодня, 12:42
    Думаю,кадыровцы уже выдвинулись в направлении этого рыжего шайтана...
    Югра
  9. Стирбьорн Сегодня, 13:02
    О гибели «Рыжего генерала» медиа-крыло группировки сообщило в июле 2016-го. Тем не менее, за это время никто другой не был назначен на его место. Хотя, как правило, руководство ИГ в таких случаях незамедлительно принимало соответствующие кадровые решения.
    Ну вообще-то, незамедлительно руководство ИГ назначило бывшего таджикского полковника Халимова. Так что сомнительно все это насчет живого Шишани
    Стирбьорн
  10. voyaka uh Сегодня, 13:07
    Не знаю, убит ли он или жив, но он не из
    Пакистана, а из Панкисского ущелья Грузии.
    Его когда-то звали Батирашвили Тархан Темурович
    voyaka uh
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:17
      Цитата: voyaka uh
      Его когда-то звали Батирашвили Тархан Темурович

      На место ,где этого шакала закопают,не будет надгробия с этим именем.
      НЕКСУС
  11. Холуай Сегодня, 13:15
    По Идлибу нужно Срочно наносит Удары! А Потом использую БТГ ВДВ занять Город и саму Провинцию...

    Хватит топтаться на месте...Лаврова в Отставку!
    Холуай
    1. ватник Сегодня, 13:27
      Цитата: Холуай
      Срочно наносит Удары! А Потом использую БТГ ВДВ занять Город и саму Провинцию...

      Хватит топтаться на месте...Лаврова в Отставку!

      Про Морскую Пехоту забыли lol
      ватник
      1. SOLGA Сегодня, 14:32
        хочется повоевать? два идиота . ноги в руки и туда , а не указания с диванов раздавать.
        SOLGA
  12. Nemo35 Сегодня, 13:32
    Цитата: Холуай


    Хватит топтаться на месте...Лаврова в Отставку!

    В кои веков толковый министр появился и уже в отставку. Андрюша Козырев амерам задницу вылизывал, остальное болото вспомнить затруднительно. Кого предлагаете вместо С.Лаврова? Может себя?
    Nemo35
  13. Волька Сегодня, 13:37
    сомнительно, но двойников тоже никто не отменял...
    Волька

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