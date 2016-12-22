16:31 22 декабря

Иерархи православной церкви России и Украины посодействовали процессу обмена пленными

18 декабря на своей странице в Фейсбуке Пётр Порошенко сделал запись следующего содержания: «Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего киборга Тараса Колодия. После почти двух лет в плену он на воле. Спасибо всем, кто способствовал этому». Речь об украинском военнослужащем, который ранее находился в Донецком аэропорту до его освобождения (аэропорта) силами Донецкой народной республики.

На этом фоне стало известно о том, что из секретных тюрем СБУ были освобождены граждане России (Владислав Кондалов и Владимир Безобразов) и переданы российской стороне. Речь идёт о россиянах, которые длительное время находились в спецтюрьме СБУ в Мариуполе и Харькове, будучи арестованными по обвинению в «пособничестве сепаратистам» ещё в 2014 году.

Выясняется, что серьёзные усилия для обмена пленными предприняли священнослужители православной церкви Московского патриархата.
Из заявления уполномоченного президентом Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирины Геращенко:

Хочу поблагодарить за это освобождение церковь, которая непосредственно способствовала освобождению. (...) Мамы и жены заложников написали письмо церковным настоятелям, встречались со священниками, где просили оказать содействие в освобождении традиций своих родных.


В процессе обмена пленными и заложниками важную роль сыграли лично патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а также митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий (епископ православной церкви Московского патриархата). Украинская церковь Киевского патриархата не считает нужным контактировать с Луганском, Донецком и Москвой для реализации процесса обмена пленными.

Иерархи православной церкви России и Украины посодействовали процессу обмена пленными


Напомним, что ранее через всю Украину прошёл массовый крестный ход православных верующих за преодоление вражды в стране.

Использованы фотографии: politeka.net
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:24
    ну шо, каколики, очередную надькусавченко будем клепать? или не?
    А вообще сбу охамело в корень... такое впечатление,что когда вакханали в 404 закончится - там еще долго их по схронам вылавливать придется...
    Скептик-Самоучка
    1. Zibelew Сегодня, 12:31
      Если не скажет что его на дыбе пытали в плену, то очень скоро этого Тараса могут завербованным агентом Путина объявить
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 12:51
        Цитата: Zibelew
        Если не скажет что его на дыбе пытали в плену, то очень скоро этого Тараса могут завербованным агентом Путина объявить


        Однозначно , все кто побывал в плену становятся агентами Кремля.
        cniza
  2. nnm Сегодня, 12:24
    Свидомиты привычно сказки про иголки под ногти снова начнут заводить....
    nnm
  3. RUSIVAN Сегодня, 12:28
    РПЦ все делает,что возможно для воссоединения народов и прекращении войны,а Укроиерархи выступают с проповедями о ведении войны,очень показательно.
    RUSIVAN

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня