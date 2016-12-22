Иерархи православной церкви России и Украины посодействовали процессу обмена пленными

Хочу поблагодарить за это освобождение церковь, которая непосредственно способствовала освобождению. (...) Мамы и жены заложников написали письмо церковным настоятелям, встречались со священниками, где просили оказать содействие в освобождении традиций своих родных.

18 декабря на своей странице в Фейсбуке Пётр Порошенко сделал запись следующего содержания: «Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего киборга Тараса Колодия. После почти двух лет в плену он на воле. Спасибо всем, кто способствовал этому». Речь об украинском военнослужащем, который ранее находился в Донецком аэропорту до его освобождения (аэропорта) силами Донецкой народной республики.На этом фоне стало известно о том, что из секретных тюрем СБУ были освобождены граждане России (Владислав Кондалов и Владимир Безобразов) и переданы российской стороне. Речь идёт о россиянах, которые длительное время находились в спецтюрьме СБУ в Мариуполе и Харькове, будучи арестованными по обвинению в «пособничестве сепаратистам» ещё в 2014 году.Выясняется, что серьёзные усилия для обмена пленными предприняли священнослужители православной церкви Московского патриархата.Из заявления уполномоченного президентом Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирины Геращенко:В процессе обмена пленными и заложниками важную роль сыграли лично патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а также митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий (епископ православной церкви Московского патриархата). Украинская церковь Киевского патриархата не считает нужным контактировать с Луганском, Донецком и Москвой для реализации процесса обмена пленными.Напомним, что ранее через всю Украину прошёл массовый крестный ход православных верующих за преодоление вражды в стране.