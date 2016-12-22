16:32 22 декабря

Пентагон хочет «отвадить Россию от империализма»

НАТО на восточных рубежах не собирается «ставить синяки России», однако должна отвадить эту страну от империалистических замашек, заявил заместитель помощника главы Пентагона Джеймс Таунсенд.

Пентагон хочет «отвадить Россию от империализма»


По словам Таунсенда, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО разместят свои подразделения «от стран Прибалтики до Румынии для сдерживания России». Это решение назревало еще в 2008 г (имеется в виду конфликт Грузии с РФ).


Уже тогда в НАТО задумались о том, «что у русских на уме», сказал он.

«Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников», – приводит слова представитель Пентагона издание Ouest-France.

Именно поэтому США размещают в Восточной Европе авиацию, проводят учения и увеличивают финансирование подобных операций.

Он отметил, что в Европу «направляются не опереточные солдаты, а реальные боевые подразделения, которые готовы к сражениям».

«Настало время заставить их прекратить свои запугивания, кибердомогательства, свои кампании по дезинформации», – сказал Таунсенд. «Россия экспортирует нестабильность в другие страны, поэтому альянс должен показать свою мощь» в Европе, – добавил он.

Войска НАТО не будут «ставить синяки России» – наращивание сил необходимо, чтобы «отвадить Россию от любого нового империализма», заявил военный чиновник.

Использованы фотографии: defense.gov
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Комментарии 56
  1. iConst Сегодня, 12:38
    Как они все любят "цветастые" выражения...
    Темнейший моду ввёл: "порванный в клочья", "Путин в отчаянии" и прочие заламывания рук
    iConst
    1. Zibelew Сегодня, 12:48
      Это же старина Джони, известный ковбой-задира, с большим кольтом, у которого предусмотрительно спилена мушка.
      Zibelew
      1. iConst Сегодня, 12:52
        Цитата: Zibelew
        с большим кольтом, у которого предусмотрительно спилена мушка.

        Динозавры времен "холодникового периода". Надо-же, пережили... laughing
        iConst
        1. cniza Сегодня, 12:53
          Цитата: iConst
          Как они все любят "цветастые" выражения...
          Темнейший моду ввёл: "порванный в клочья", "Путин в отчаянии" и прочие заламывания рук


          Хороший способ качать деньги и не более.
          cniza
        2. ГШ-18 Сегодня, 13:16
          НАТО на восточных рубежах не собирается «ставить синяки России», однако должна отвадить эту страну от империалистических замашек, заявил заместитель помощника главы Пентагона Джеймс Таунсенд.

          Оценка "неуд" 2 псаки!
          ГШ-18
      2. Teberii Сегодня, 12:57
        Россия заслужила своей историей статус империи.И это не значит что нам нужно чужое.У нас всё есть.Мы были,мы есть,мы будем империей.И как-бы она не называлась.
        Teberii
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:07
          Цитата: Teberii
          Россия заслужила своей историей статус империи.И это не значит что нам нужно чужое.У нас всё есть.Мы были,мы есть,мы будем империей.А как-бы она не называлась.

          А вот Америка корчит из себя империю, а на деле - как была страной беглых преступников и авантюристов, так и осталась. Ничего... Время расставит всё по местам. Англичане тоже каких-то 150 лет назад говорили, что над Британией не заходит солнце. Ну и кто они теперь? За последнюю колонию насмерть бились с Аргентиной... А мы как были империей, так и остались, как ты нас не назови - хоть Российской Империей, хоть СССР... А больше всего мне понравилось вот это
          Россия экспортирует нестабильность в другие страны, поэтому альянс должен показать свою мощь
          Пусть очухаются от наркотиков и подумают, кто экспортирует нестабильность и кто не раз доказывал свою мощь. И пусть мне назовут ХОТЯ БЫ ОДНО место на планете, где они смогли бы силой своего хвалёного оружия установить мир. Мир наступает только тогда, когда Америку в очередной раз откуда-нибудь вышибут. Вьетнам, Куба - список можно продолжать и продолжать....
          Zoldat_A
        2. ГШ-18 Сегодня, 13:24
          Цитата: Teberii
          Россия заслужила своей историей статус империи.И это не значит что нам нужно чужое.У нас всё есть.Мы были,мы есть,мы будем империей.И как-бы она не называлась.

          Просто мы самая большая страна в мире. А размер, как известно-имеет значение.
          ГШ-18
          1. Teberii Сегодня, 13:35
            Обаме видней-"Россия маленькая страна,гораздо меньше США и слабее"
            Teberii
        3. электроОлег Сегодня, 13:36
          Так естественная империя - это нормально. А вот дутый империализм - это как раз про наших вшивых заокеанских "патнёров" laughing так что пускай не выворачивают факты на изнанку. Это их отучать и надо, причём не как-нибудь, а бревном по шее! Ни разу не отгребали вот и верещат. Немцы вон давно уже помалкивают.
          электроОлег
      3. ГШ-18 Сегодня, 13:01
        Он отметил, что в Европу «направляются не опереточные солдаты, а реальные боевые подразделения, которые готовы к сражениям».

        Боеспособность которых зависит от кокаколы и памперсов lol
        ГШ-18
      4. ГШ-18 Сегодня, 13:05
        По словам Таунсенда, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО разместят свои подразделения «от стран Прибалтики до Румынии для сдерживания России»

        Ничего вы уже не разместите. Трамп в январе придёт и сразу переобуетесь в прыжке. Вояки, мать вашу.. negative
        Так только.. под занавес языком потрепать, для увеличения своей "значимости".
        ГШ-18
    2. vkl.47 Сегодня, 12:49
      Так охота этой старой крысе отвесить НЕРЕАЛЬНЫЙ пендель.чтоб тройное сальто сделал
      vkl.47
    3. shooter18 Сегодня, 12:51
      Оправдание агрессии америки на лицо!
      shooter18
    4. ГШ-18 Сегодня, 12:58
      Пентагон хочет «отвадить Россию от империализма»

      Вся эта ересь команды уходящих гопников уже всем порядком поднадоела. Ну ничё, им не долго осталось куралесить.
      ГШ-18
    5. tihiy Сегодня, 13:49
      Цитата: iConst
      Как они все любят "цветастые" выражения...
      Темнейший моду ввёл: "порванный в клочья", "Путин в отчаянии" и прочие заламывания рук

      Насчет заламываний рук:

      Пентагон хочет «отвадить Россию от империализма»[i][/i]
      Пущай отвадит нас от капитализма и будем в расчете
      tihiy
  2. himRa Сегодня, 12:38
    belay Коммунистический Пентагон против империалистов России !!! че дееться! в этом мире !!
    himRa
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:44
      «Россия экспортирует нестабильность в другие страны, поэтому альянс должен показать свою мощь»

      Во как! Слов нет.
      Офицер запаса
      1. iConst Сегодня, 12:55
        Цитата: Офицер запаса
        «Россия экспортирует нестабильность в другие страны, поэтому альянс должен показать свою мощь»

        Во как! Слов нет.

        Ну, типа так: https://www.youtube.com/watch?v=7gQaBXRalrg
        iConst
      2. Лелёк Сегодня, 13:03
        Цитата: Офицер запаса
        Во как! Слов нет.


        Помогу. "Не духарись идучи на рать, надувай щёки идучи с рати". Подходит? bully
        Лелёк
    2. Alexey RA Сегодня, 12:56
      Цитата: himRa
      Коммунистический Пентагон против империалистов России !!! че дееться! в этом мире !!

      Так янки далеко не первые, кто обвиняет нас в империализме..
      Ещё до украинских событий и даже до 08.08.08 были статьи в европейских СМИ про "империалистического русского монстра, раскинувшего свои щупальца-газопроводы по всей Европе". smile
      Alexey RA
      1. himRa Сегодня, 15:52
        Согласитесь странно это читать и понять!чтобы глобальные корпорации,которые выиграли не одну битву так плакались! lol
        himRa
  3. ВСЗМК Сегодня, 12:39
    Войска НАТО не будут «ставить синяки России»

    Понятно не будут. Ответка за синяк будет такая, что без башки останутся.
    ВСЗМК
  4. Югра Сегодня, 12:43
    Отвадиловка не выросла у этих ущербных.Да и не вырастет...
    Югра
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:45
    Заместитель помощника главы... Ему вообще кто слово дал? Забавно даже, когда такие шавки голос подают lol
    Горный стрелок
    1. db1967 Сегодня, 13:56
      Ну так - те, кто постарше, уже примериваются, как Трампа подлизнуть. А это ... видимо уже новое место работы нашло - вот и воняет...
      db1967
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:46
    Пентагон хочет «отвадить Россию от империализма»
    «Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников»,
    laughing Ха ха.Ещё один йагупоп 13 й из гнезда выпал.Хотел бы я на это посмотреть как?Как можно это чётко России (С самой сильной РВСН на Земле) да хоть всем НАТО показывать свою "твёрдую решимость" ?laughing
    Наблюдатель2014
  7. зам___полит Сегодня, 12:47
    Блин ну чем им мешает империя добра! Мыж самая демократичная империя во вселенной! Наш Винни Пух даже добрее ихнего!
    зам___полит
  8. Ханжа Сегодня, 12:47
    Этот гнойник запугивания прибалтов будет нарывать до тех пор, пока янкесы не соберут у них (или из них) несколько армий для атаки.
    Ханжа
  9. коноправ Сегодня, 12:47
    Имперская Русь распалась и на её месте возникла Советская конфедерация. После распада Советской конфедерации осталась только Российская федерация. В настоящее время главным является то, чтобы на месте Российской Федерации не возникла какая нибудь Корпоративная Конференция. Тогда ещё поживем.
    коноправ
  10. Волька Сегодня, 12:50
    о, еще один петушок прокукарекал, в суп его мошенника...
    Волька
  11. OlegYOla Сегодня, 12:51
    Эти клоуны-жесткий кастинг проходят wassat
    OlegYOla
  12. Knizhnik Сегодня, 12:57
    Говорят, личный пример наиболее убедителен. Пусть США свернут свои сотни баз по всему миру, прекратят свергать правительства и устраивать цветные революции, прекратят давить и запугивать другие страны, тогда, может и получат хотя бы моральное право что-то говорить про империализм. с с
    Knizhnik
  13. птс-м Сегодня, 12:58
    Зачем набирают в нато вские структуры недалеких служак.В прошедшей истории, Россия несколько раз бывала в гейропе ,гоняя по ней неудачников- захватчиков типа наполеона и гитлера.И в итоге, всегда возвращалась домой,где же имперские замашки.
    птс-м
  14. yuriy55 Сегодня, 12:59
    Пентагон решил...Пентагон хочет...А нам не надо решить захотеть защитить Мексику, Кубу и страны Латинской Америки от геноцида и угроз США? belay
    yuriy55
  15. savage1976 Сегодня, 13:03
    Синяки и мы ставить не будем. Просто в гроб вгоним. Достали.
    savage1976
  16. anna1980 Сегодня, 13:04
    реальные боевые подразделения стадо ГЕЕВ laughing вам эта Европия со спичечный коробок покажется fool !!! am
    anna1980
  17. sailor52 Сегодня, 13:13
    Пусть болтают! На любой словесный понос доживающих свой политический век управленцев Трамп придумает новый сценрий fellow

    sailor52
  18. ЗКВР Сегодня, 13:22
    Смешной какой
    ЗКВР
  19. кеп Сегодня, 13:23
    Именно поэтому США размещают в Восточной Европе авиацию, проводят учения и увеличивают финансирование подобных операций.
    Он отметил, что в Европу «направляются не опереточные солдаты, а реальные боевые подразделения, которые готовы к сражениям».


    Для Штатов достаточно контейнеровоза с "Калибрами". А лучше "тополиную рощу" поближе к границам,куда "готовые к сражениям" денутся?
    кеп
  20. 1536 Сегодня, 13:26
    Сколько времени понадобиться США, чтобы избавиться от наследия Обамы/Клинтон?
    1536
  21. mivmim Сегодня, 13:26
    По словам Таунсенда, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО разместят свои подразделения «от стран Прибалтики до Румынии для сдерживания России».

    mivmim
  22. Дружков Сегодня, 13:30
    Россия экспортирует нестабильность в другие страны


    Чья бы корова мычала...
    Дружков
  23. Влад5307 Сегодня, 13:37
    «Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников»

    А вернее так :" мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших вассалов»
    angry
    Влад5307
  24. Flinky Сегодня, 13:41
    Это что ещё за сидящий на тяжёлых веществах?
    Flinky
  25. Stinger Сегодня, 13:45
    Да.. угроза страшная. Материалистическо-коммунистическая. Если посмотреть на график Путина, то у кретинов складывается безотрадная картина.
    График Путина:
    6 апреля - Сфальсифицировать референдум в Нидерландах об ассоциации с Украиной.
    23 июня - Сфальсифицировать референдум в Великобритании о выходе из ЕС.
    1 октября - Подобрать пароль qwerty к почте Хиллари Клинтон.
    8 ноября - Назначить Трампа президентом США.
    13 ноября - Назначить Додона и Радева президентами Молдавии и Болгарии.
    1 декабря - Поднять тарифы ЖКХ на Украине в 3 раза.
    12 декабря - Назначить своего друга Тиллерсона госсекретарём США.
    А ещё в промежутках надо отправить подводные лодки в Швецию, Норвегию. Надо помешать выборам во Франции и Германии. Летать вокруг Прибалтики, держать над ними занесённый топор и при этом всучить им козловой кран для контейнеров со встроенными шпионскими скрытыми камерами. Совать свои трубы с газом в самое сердце, а также в задний южный проход, демократической Европы и тд, и т.п. Ужас. Надо срочно " заставить их прекратить свои запугивания, кибердомогательства, свои кампании по дезинформации", как очень метко и своевременно сообразил натовский генерал, который давно понял "что у русских на уме" при отсутствии собственного ума..
    .
    Stinger
    1. Knizhnik Сегодня, 15:01
      — с 8 до 10 — подвиг.
      — как это понимать?
      — Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Ну, что вы скажете, господин бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?
      — Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть.
      Knizhnik
  26. Seidel45 Сегодня, 14:10
    Что ж, в разведке подобные заявления называют откровенной дезой.
    Seidel45
  27. fif21 Сегодня, 14:12
    А Россия хочет отвадить США, от замашек на мировую гегемонию. Если матрасники еще не поняли ,что их власть в мире заканчивается -это их проблема. А от России им не только союзников не защитить , можно и самим схлопотать не по детский. Рот пусть закроет курица , а то в курочку гриль превратится. hi
    fif21
  28. fif21 Сегодня, 14:19
    Умные волосы покинули дурную голову. Разум тоже. wassat
    fif21
  29. RUSIVAN Сегодня, 14:56
    «Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников», – приводит слова представитель Пентагона издание Ouest-France.
    Обычно когда Россия показывает,что шутки закончились-это заканчивается очень печально и трагично для тех кто пытался нам показать,что шутки закончились...
    А послушать высказывания представителей Пентагон, так думаешь,что это Камеди клаб какое то...
    RUSIVAN
  30. Hariton Laptev Сегодня, 15:06
    ну ну в иракском Мосуле боевые части который месяц показывают на что они способны. Вискарь жрать по кабакам да девок местных пользовать вот на это они мастера.
    Hariton Laptev
  31. artem6 Сегодня, 15:06
    НАТО-ДЕБИЛЫ!!!
    artem6
  32. Стройбат запаса Сегодня, 15:24
    Блин... Я с ним абсолютно согласен! Только слово "Россия" надо заменить на "сша"
    Стройбат запаса
  33. egor-kz Сегодня, 15:53
    «Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников»
    И именно поэтому поставляют своим союзникам хламовые беспилотники и т.п. Создается впечатление, что их там премируют за воинственные высказывания! Болтай все подряд, главное, чтобы это воинственно было... Чокнутые.
    egor-kz
  34. alex-defensor Сегодня, 16:07
    Хотят отвадить, так как убеждены, что это исключительно ИХ ПРАВО!
    laughing laughing laughing
    Не терпят конкуренции.
    alex-defensor

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