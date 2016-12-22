Пентагон хочет «отвадить Россию от империализма»
НАТО на восточных рубежах не собирается «ставить синяки России», однако должна отвадить эту страну от империалистических замашек, заявил заместитель помощника главы Пентагона Джеймс Таунсенд.
По словам Таунсенда, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО разместят свои подразделения «от стран Прибалтики до Румынии для сдерживания России». Это решение назревало еще в 2008 г (имеется в виду конфликт Грузии с РФ).
Уже тогда в НАТО задумались о том, «что у русских на уме», сказал он.
«Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников», – приводит слова представитель Пентагона издание Ouest-France.
Именно поэтому США размещают в Восточной Европе авиацию, проводят учения и увеличивают финансирование подобных операций.
Он отметил, что в Европу «направляются не опереточные солдаты, а реальные боевые подразделения, которые готовы к сражениям».
«Настало время заставить их прекратить свои запугивания, кибердомогательства, свои кампании по дезинформации», – сказал Таунсенд. «Россия экспортирует нестабильность в другие страны, поэтому альянс должен показать свою мощь» в Европе, – добавил он.
Войска НАТО не будут «ставить синяки России» – наращивание сил необходимо, чтобы «отвадить Россию от любого нового империализма», заявил военный чиновник.
По словам Таунсенда, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО разместят свои подразделения «от стран Прибалтики до Румынии для сдерживания России». Это решение назревало еще в 2008 г (имеется в виду конфликт Грузии с РФ).
Уже тогда в НАТО задумались о том, «что у русских на уме», сказал он.
«Нужно было четко показать России, что мы не шутим и что мы твердо решили защищать наших союзников», – приводит слова представитель Пентагона издание Ouest-France.
Именно поэтому США размещают в Восточной Европе авиацию, проводят учения и увеличивают финансирование подобных операций.
Он отметил, что в Европу «направляются не опереточные солдаты, а реальные боевые подразделения, которые готовы к сражениям».
«Настало время заставить их прекратить свои запугивания, кибердомогательства, свои кампании по дезинформации», – сказал Таунсенд. «Россия экспортирует нестабильность в другие страны, поэтому альянс должен показать свою мощь» в Европе, – добавил он.
Войска НАТО не будут «ставить синяки России» – наращивание сил необходимо, чтобы «отвадить Россию от любого нового империализма», заявил военный чиновник.
Использованы фотографии: defense.gov