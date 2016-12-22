16:32 22 декабря

Климкин заявил о работе по введению визового режима с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление, вызвавшее широкий резонанс среди украинской общественности. В эфире программы «Завтрак 1+1» он заявил, что ведётся подготовка к введению визового режима с Российской Федерацией. Из заявления главы украинского внешнеполитического ведомства:

Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Но реально давайте честно себе скажем: у нас война с Россией на сегодняшний день. Война, причем, классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации совершать в случае, если мы будем в дальнейшем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и затем выйдем с предложением и о том, как мы это (вводить визовый режим – прим. «ВО») будем делать, и о временных рамках.


Климкин заявил о работе по введению визового режима с РФ



В этом заявлении обратило на себя внимание высказывание о ведении «классической и гибридной» войны, которую Украина «ведёт с Россией». Подобные заявления постоянно сходят с уст украинских чиновников самого разного ранга, однако официально у того же Киева «антитеррористическая операция».

Занимаясь игрой с этими серьёзными терминами, а также рассуждая о введении визового режима с РФ, Киев явно опасается того, что сотни тысяч украинских гастарбайтеров, которых могут «попросить» покинуть территорию России, вернутся и зададут тому же Климкину серьёзные вопросы...

Использованы фотографии: Анатолий Шарий
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Комментарии 58
  1. himRa Сегодня, 12:44
    Старая песня как и ,,безвиз,,
    himRa
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:47
      Климкин совсем не понимает того, о чем говорит.
      Введет визы с РФ, ну а если мы им "подарим" всех их граждан... куда им деваться?:)
      Ох, разговоры, такие разговоры...
      Мне интересен только один вопрос: куда они все побегут, если народ выйдет на очередной майдан?
      Скептик-Самоучка
      1. himRa Сегодня, 12:49
        Ну и них то опыт есть!!задавят танками,закидают бомбами из самолетов
        Донбасс и Луганск не дадут соврать!
        himRa
        1. cniza Сегодня, 12:57
          Занимаясь игрой с этими серьёзными терминами


          Лучше бы он играл со своими "шарами" и не лез в дело серьезных людей , впрочем это участь всей верхушки - хунты Украины.
          cniza
          1. 16112014nk Сегодня, 13:31
            Цитата: cniza
            это участь всей верхушки - хунты Украины.

            Президент РФ - офицер КГБ.
            Председатель ГД/бывший/ - офицер КГБ.
            Детский омбудсмен/бывший/ - офицер КГБ.
            Омбудсмен - генерал МВД.
            Роснефть - офицер КГБ.
            РЖД/бывший/ - офицер КГБ.
            А хунта в Киеве.
            Когнитивный диссонанс возникает. request
            16112014nk
            1. Dekabrist Сегодня, 13:37
              А если предположить, что в конкретный момент ситуация ВСЕХ устраивает? Игроки договорились, ход партии пока в соответствии. Куклы послушно открывают рот, СМИ обильно кормят хомячков и снабжают диванных аналитиков фактами. Отключиться от трандежа в СМИ, подумать. Глядишь диссонанс и отступит. Подождем.
              Dekabrist
            2. AID.S Сегодня, 15:05
              Цитата: 16112014nk
              Когнитивный диссонанс возникает.

              Только когда одна половина мозга не догадывается о существовании другой. Сочувствую.
              AID.S
            3. wasjasibirjac Сегодня, 15:20
              данные офицеры МВД и КГБ полчили свои посты законным образом, не свергая законную власть. Киевская хунта произвела силовой захват власти и "позахватившие" сами себя назначили на властные посты. после этого внесли изменения в Конституцию Украины что позволило Порошенко заполучить высший государственный пост, ведь за него проголосовало меньшинство- участие приняло чуть больше 50% имеющих право голоса и из них только 52(как помниться)% проголосовало за Порошенко.
              wasjasibirjac
            4. sir_obs Сегодня, 15:46
              А в (на) Украине и президент и все остальные-бандеровцы. Это никакого диссонанса не вызывает?
              sir_obs
            5. piter-tank Сегодня, 16:22
              Из Астахова такой же офицер КГБ, как из моего х.. молоток. В 91-м закончил ВШ КГБ, а дальше -
              С 1991 года занимается юридической практикой. В начале 1990-х, по его словам, работал в Испании.С 1994 года — член Московской городской коллегии адвокатов. В 1994 году создал свою адвокатскую группу, которая в 2003 году была преобразована в «Коллегию адвокатов Павла Астахова» под его председательством. С 2002 года — адвокат Адвокатской палаты города Москвы[8]. В 2006 году создал и возглавил «Школу адвокатского мастерства Павла Астахова».

              Грызлов - В 1973 году — окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича. По распределению попал во Всесоюзный НИИ мощного радиостроения им. Коминтерна. В 1977 году поступил на работу в ленинградское производственное объединение «Электронприбор», прошёл путь от ведущего конструктора до директора крупного подразделения. В 1985 году становится освобождённым председателем профсоюзного комитета ПО «Электронприбор». В 1990-е занимался предпринимательской деятельностью, став соучредителем нескольких фирм («Борг», «BG» (обе названы в честь Грызлова), «ПетроЗИЛ» и др.). С 1996 по 1999 год работал в сфере высшего образования. Потом Госдума.
              Сечин И.И. - служил в армии переводчиком. В КГБ ни дня.
              piter-tank
          2. Сэмэн Сегодня, 13:32
            Война, причем, классическая и гибридная.

            Чёта я не понял... Дык "классическая", или - "гибридная? Или, - одно из двух?
            Вот же, чёрт говорливый, запутал совсем... И ещё вопросик, кто кому войну объявил? Как то мимо меня прошло...
            Сэмэн
        2. vladimirw Сегодня, 15:25
          Даже если все мигранты вернуться в руину, в чём я сомневаюсь ( выгодно кому то под видом братской дружбы держать эту пятую колонну в России.), они приедут обозленными прежде всего на Россию и русских-психология однако!
          vladimirw
      2. iConst Сегодня, 13:03
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Климкин совсем не понимает того, о чем говорит.

        А чего ему понимать: Госдеп написал список злокозней, вот и "внедряют". Следующим за этим идет последний пункт - "Набрать в рот дерьма и плюнуть в сторону России".
        iConst
      3. Шарапов Сегодня, 13:14
        Цитата: Скептик-Самоучка
        если народ выйдет на очередной майдан

        Никто никуда не побежит - пока украм не заплатят, украинцы на майдан не пойдут - как говориться "дурней нэма". А проплачивать масштабные беспорядки пока некому.
        Не сомневайтесь, мелкие выступления будут подавлены с жестокостью - это вам не сюсюканье Януковича.
        Приедут гастрабайтеры с России, и через неделю поедут в Польшу, Италию, Германию - чистить канализацию и обслуживать инвалидов - вот и все.
        Шарапов
        1. звезда44 Сегодня, 13:24
          Для начала их загребут на "войну" с Россией. Будут отрабатывать военную повинность. Ну а вообщ... Кто поизворотливее уже и гражданство РФ попринимали, и выплаты положенные пополучали, вкл. и на вторых детей. Эти своего не упустят... А визовый режим РФ давно с ними нужно вводить. Там братьев не осталось... к сожалению
          звезда44
          1. stas132 Сегодня, 15:11
            Есть там братья, есть. Но их не видно и не слышно. И родственники есть вменяемые или неитральные. Но, хоть у меня там наиближайшая родня и куча друзей, я за визы. Ибо не..чего, воевать так воевать.
            stas132
      4. vovanpain Сегодня, 13:30
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Мне интересен только один вопрос: куда они все побегут, если народ выйдет на очередной майдан?

        Как куда?Ростов не резиновый,только в Европы.
        vovanpain
      5. Вадим237 Сегодня, 15:17
        "Мне интересен только один вопрос: куда они все побегут, если народ выйдет на очередной майдан?" Как это куда, всё уже готово - побегут к заправленным самолётам, а далее в страны где у них виллы, яхты, фирмы, активы и счета заработанные "нелёгким трудом" - на восстановлении Укрорейха.
        Вадим237
    2. Rus2012 Сегодня, 12:50
      Цитата: himRa
      Старая песня как и ,,безвиз,,

      ...хммм...на самом деле "безвиз" невозможен без введения виз, причем со всеми странами СНГ, а не токо с РФ.

      Иначе руина станет самым популярным ларьком по продаже свовых ксив-пачпортов, как и молдова кстати... :)))
      Rus2012
      1. himRa Сегодня, 13:12
        Но они так не думали!Поэтому не выходили из таможенного союза пока наши их не выперли(ввели пошлины за транзит и пр.налоги) и очень возмущались на цену энергоносителей
        himRa
    3. DMoroz Сегодня, 12:51
      да запретите уже сразу принимать переводы из России... Это ж деньги, заработанные у "ахрессора" fool
      DMoroz
      1. avt Сегодня, 13:17
        Цитата: DMoroz
        да запретите уже сразу принимать переводы из России...

        Так ведь уже вроде запретили , кроме ОДНОГО уполномоченного банка . С трех раз угадайте кому принадлежит, хотя название и не Рошен bully
        avt
        1. Шарапов Сегодня, 14:17
          Цитата: avt
          кроме ОДНОГО уполномоченного банка

          На днях в очередной раз перевел деньги в украину престарелым родственникам без всяких проблем за 2 % суммы - с банковского счета на счет - дешевле чем через новомодные запрещенные системы денежных переводов.
          А говорильню про запреты уже тошно слушать.
          Шарапов
    4. vkl.47 Сегодня, 12:54
      Пусть объявляет войну.если мы с ним воюем.вврдит военное положение и т.д.не сделает .потому что мвф бабки не даст если война.а пи.ть не мешки ворочить.пеNдосовск@я школа.постоянно врать пока сам не поверишь
      vkl.47
      1. Вадим237 Сегодня, 15:18
        А причём здесь МВФ и м Япония теперь прилично отстёгивает "Враг моего врага, мой друг"
        Вадим237
    5. shooter18 Сегодня, 12:56
      Ага вот тогда заживут! Цэ ж йевропа )
      shooter18
    6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:57
      На горизонте им светит как виза с ЕС, так и виза с РФ... Ну чем не железный занавес?
      "небесная сотня" уже вертится от этого в своих гробах.
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    7. ГШ-18 Сегодня, 13:54
      Климкин заявил о работе по введению визового режима с РФ

      О! Опять эта бестолочь чёт там лопочет lol
      ГШ-18
  2. птс-м Сегодня, 12:50
    Чугункин,флаг даунов в руки и вперед в гейсоюз.Ваши кахлы сами рвутся в Россию пока без виз.Так что принимайте в срочном порядке это решение, ибо в скором будущем в руине останутся одни депутаты рады.
    птс-м
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    Они что, бессмертные? Когда заробитчане вернутся обратно в Майданию, оставшись без работы и без денег - на Крещатике фонарей не хватит, на которых будут вешать этих фантазеров. wassat
    Горный стрелок
    1. Копчёный Сегодня, 12:58
      Ага, щаз. Это не старые времена кровавой панды Януковича. Сегодня цацкаться не будут, дадут очередь по толпе и привет.
      Копчёный
      1. ГШ-18 Сегодня, 14:04
        Цитата: Копчёный
        Ага, щаз. Это не старые времена кровавой панды Януковича. Сегодня цацкаться не будут, дадут очередь по толпе и привет.

        Ха! А вы уверены, что толпа не ответит тем же? Оружия сейчас в бандерштате достаточно на руках у населения. И что на майдан они придут только с флагами и транспорантами?
        ГШ-18
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:56
    Климкин заявил о работе по введению визового режима с РФ
    Клим Чугункин, тебя же свои граждане Украины проклянут.
    Наблюдатель2014
    1. avt Сегодня, 13:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      Клим Чугункин, тебя же свои граждане Украины проклянут.

      Зато как ускорится процесс эуропэизации ! Посредством сокращения населения. Для воплощения в жизнь заветов Бандеры и Шухевича о том что если для украинизации надо треть населения извести - изведём. Я ещё в 2013-м, когда один либеральный немецкий депутат Рейхстага заявил о том , что Юкрейн будет сельскохозяйственным придатком Германии , ну её огородом и свинарником, говорил - будут сокращать население до уровня миллионов 10 сельхоз батраков .Но великоукрам даже Прибалтика не указ request с её сокращением населения, а они то в ЕС.
      avt
  5. дядя Мурзик Сегодня, 13:00
    ну скорее бы же! wassat
    дядя Мурзик
  6. СМС Сегодня, 13:13
    Глядя на него постоянно возникают следующие ассоциации: он какой-то и жалкий, вот вот расплачется, ну никак на министра не тянет.
    СМС
  7. anna1980 Сегодня, 13:16
    и хочется визы ввести и страшно ОЧКО то не железное ,, украинскому народу бред этих наркозависемых когда ни будь надоест или они все там закурили?
    anna1980
  8. mivmim Сегодня, 13:16
    Климкин заявил о работе по введению визового режима с РФ

    Да давно пора. Хоть мы будем знать кто к нам въезжает.
    mivmim
  9. Волька Сегодня, 13:28
    Паша, в случае "грандиозного шухера" куда сам-то бежать будешь, граница она "безвиз" не любит...
    Волька
    1. ГШ-18 Сегодня, 14:09
      Цитата: Волька
      Паша, в случае "грандиозного шухера" куда сам-то бежать будешь, граница она "безвиз" не любит...

      Ноги в руки и в Польшу, на новый майдан, пирожки раздавать lol
      ГШ-18
  10. Лелёк Сегодня, 13:40
    (В этом заявлении обратило на себя внимание высказывание о ведении «классической и гибридной» войны, которую Украина «ведёт с Россией».)

    Ну, а что иное, рациональное мог сказать этот недоумок? В стаде гусей нужно говорить га-га-га, а скажешь кря-кря, сразу заклюют. Вот и держит полусонный ушлёпок клюв по-ветру, к тому ж зарплату отрабатывать надо, а рабочий интрУмент один единственный - рот. bully
    Лелёк
  11. изя топ Сегодня, 13:42
    как вижу павлопинжакнавырост,так сразу картинка всплывает

    а так,думаю,ему молдаване,такжики и узбеки занесли feel вот такая недобросовестная конкуренция recourse
    изя топ
  12. кеп Сегодня, 13:45
    Но реально давайте честно себе скажем: у нас война с Россией на сегодняшний день. Война, причем, классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации совершать в случае, если мы будем в дальнейшем вводить визовый режим.


    Короче украинцы уже в плену.Осталось только обнести колючкой,на всякий случай.Интересно что сами "пленные" думают по этому поводу.
    кеп
  13. AlexTires Сегодня, 13:46
    Быстрей бы вводили, три миллиона разгневанных мигров их же и удавят по возвращении...
    AlexTires
  14. Hexagon Сегодня, 13:47
    Господи, народ я вас таки умоляю. Кто их в ЕС пустит то ? 2-3 миллиона "заробитчан" приведут ЕС в состояние нестояния от ужаса. Кроме того вчера наш доблестный МИД предупредил украинцев о том что в ЕС на новый год лучше не ездить... А то там бармалеи всякие, грузовиками давят, бомбы взрывают и прочие атракционы развлекательные проводят. В общем полная перемога.

    Ссылка на ресурс: http://news.liga.net/news/society/14269420-v_mid_
    rekomenduyut_ukraintsam_ne_ezdit_v_evropu_na_novy
    y_god.htm
    Hexagon
    1. himRa Сегодня, 14:04
      почему,, доблестный,, не в кавычках!? вы с ним получается согласны или поплакать зашли ?
      himRa
      1. Hexagon Сегодня, 14:07
        Пфф... Каюсь каюсь :) Чего мне плакать то? У нас такая ситуация что в пору уже смеяться, как в том анекдоте XD

        А по сути, мое мнение что виновников в развале СССР надо по старо-китайским наставлениям провести через 9 кругов ада.
        Hexagon
        1. ГШ-18 Сегодня, 14:22
          Цитата: Hexagon
          А по сути, мое мнение что виновников в развале СССР надо по старо-китайским наставлениям провести через 9 кругов ада.

          Это не мудрено. Главными разводилами тогда были ребята из руководств УССР и РСФСР. А попустительствовал этому товарисч Горбачёв request
          Ну допустим, сейчас возьмём и всех накажем. Дальше что? СССР не вернуть request
          ГШ-18
          1. Hexagon Сегодня, 15:20
            Вернуть не получится к сожалению, но некое моральное удовлетворение таки будет. Визг либерастов будет наверно на луне слышно, без спец.приборов и не смотря на такие мелочи как безвоздушное пространство :)
            Hexagon
      2. ГШ-18 Сегодня, 14:15
        Цитата: himRa
        почему,, доблестный,, не в кавычках!? вы с ним получается согласны или поплакать зашли ?

        По тому видать, что ВСУ не дремлет.. особо по сайтам не распишешься request
        ГШ-18
        1. himRa Сегодня, 15:37
          Вы серьезно или шутите?прям так уж и крутое СБУ!? не лучше наших а по ним(нашим) я могу что то сказать...
          да и вы наверно без проблем печатаетесь,да и делаете что хотите !не слышал что б в моем окружении вызывали кого -то на ,,беседу,,
          вот в доброе советское время быстрее и жестче реагировали ! laughing
          himRa
  15. boris-1230 Сегодня, 14:19
    Давно пора визовый режим, мы будем только рады.
    boris-1230
  16. prior Сегодня, 14:19
    В ответ на визовый режим Киева, Москва введёт клизменный режим для Украины.

    Ведровую клизму из кипятка каждому кастрюлеголовому.
    prior
  17. частное лицо Сегодня, 14:47
    Руками и ногами за!!!!! Так держать , давайте визовый режим как можно скорей а то я вот горю желанием посетить хохляндию. А если честно она мне нах**й не нужна.Варитесь там в собственном соку.
    частное лицо
  18. Evgen2x Сегодня, 15:19
    Я вообще по псих больным не специалист, но вот интересно, это кому все таки подляну "товарищ" подкладывает?? я что то не вижу очереди из Россиян которые мечтают в Рохл.. ой простите на Украину, прорваться.
    Evgen2x
  19. wasjasibirjac Сегодня, 15:22
    да введите те же визы с Украиной. после этого верните ВСЕХ заробитчан и впускайте их только по визе, получение которой надо скопировать с американской. может тогда успокоятся.
    wasjasibirjac
  20. Separ Сегодня, 15:35
    Ждём не дождёмсууууу... ДБЛДЬ
    Separ
  21. Pirate Сегодня, 16:19
    Поскорее бы, хочется понаблюдать за дальнейшим развитием событий.
    Pirate

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