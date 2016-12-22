Климкин заявил о работе по введению визового режима с РФ

Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Но реально давайте честно себе скажем: у нас война с Россией на сегодняшний день. Война, причем, классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации совершать в случае, если мы будем в дальнейшем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и затем выйдем с предложением и о том, как мы это (вводить визовый режим – прим. «ВО») будем делать, и о временных рамках.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление, вызвавшее широкий резонанс среди украинской общественности. В эфире программы «Завтрак 1+1» он заявил, что ведётся подготовка к введению визового режима с Российской Федерацией. Из заявления главы украинского внешнеполитического ведомства:В этом заявлении обратило на себя внимание высказывание о ведении «классической и гибридной» войны, которую Украина «ведёт с Россией». Подобные заявления постоянно сходят с уст украинских чиновников самого разного ранга, однако официально у того же Киева «антитеррористическая операция».Занимаясь игрой с этими серьёзными терминами, а также рассуждая о введении визового режима с РФ, Киев явно опасается того, что сотни тысяч украинских гастарбайтеров, которых могут «попросить» покинуть территорию России, вернутся и зададут тому же Климкину серьёзные вопросы...