16:37 22 декабря

«Перекоп» покинул болгарский порт и направился в Новороссийскую базу

Российский учебный корабль ВМФ «Перекоп» покинул порт Варну и взял курс на Новороссийск.

«Перекоп» покинул болгарский порт и направился в Новороссийскую базу


«Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна (Болгария) после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии "Флотски арсенал" и 22 декабря прибудет в Новороссийскую военно-морскую базу для сдачи курсовых и подготовки к межфлотскому переходу на Балтийский флот к постоянному месту базирования», – говорится в сообщении Минобороны РФ.


Отмечается, что для корабля «были разработаны и внедрены технические решения по обновлению и автоматизации штурманских классов, установке учебных тренажеров и безбатарейной телефонии, нового сепаратора льяльных вод, станции химической очистки сточных и фановых вод».

Как ранее отметил главком ВМФ Владимир Королев, «наряду с активным развитием учебно-тренажерной базы институтов и училищ, в полном объеме и с высоким качеством должна быть организована морская практика курсантов на учебных и боевых кораблях флотов».

Сейчас Ленинградская база БФ располагает двумя учебными кораблями «Перекоп» и «Смольный», которые «эффективно решают задачи морской практики для будущих офицеров, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов», говорится в сообщении.

Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Компанийченко
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Комментарии 9
  1. cniza Сегодня, 12:59
    Семь футов , ещё послужит.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 13:01
      Согласен
      Ну а вот у нас что ли нельзя было сделать ремонт!!?
      himRa
      1. Zibelew Сегодня, 13:17
        Цитата: himRa
        Согласен
        Ну а вот у нас что ли нельзя было сделать ремонт!!?

        С другой стороны, как НАТО позволило своему члену ремонтировать корабль империи зла?
        Zibelew
      2. g1v2 Сегодня, 13:22
        Они это в счет погашения старого долга союзу сделали. Два наших учебных корабля, погашая долг ,отремонтировали. Учитывая, что с деньгами у них не густо - лучше так , чем никак.
        g1v2
      3. Homo Сегодня, 16:30
        Цитата: himRa
        Ну а вот у нас что ли нельзя было сделать ремонт!!?

        А почитать что нибудь пред тем как писать нельзя было? Во первых его строили за бугром (в Польше), во вторых Болгария долги отрабатывает.
        Homo
  2. Teberii Сегодня, 13:00
    Молодцы так держать.
    Teberii
  3. Paranoid50 Сегодня, 13:14
    Ждём в базу, ветеран! Ещё послужит, не одно поколение на нём выйдет. Ха,на фото за ним как раз,похоже,братишка "Смольный". Жаль не дожил третий, "Хасан", самый боевой из тройки - как-никак, тридцать лет назад турецкий торпедный катер утопил.
    Paranoid50
  4. mivmim Сегодня, 13:20
    «Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна (Болгария) после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии "Флотски арсенал"

    А в России ремонт никто не потянул?
    mivmim
    1. кеп Сегодня, 13:49
      Цитата: mivmim
      «Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна (Болгария) после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии "Флотски арсенал"

      А в России ремонт никто не потянул?


      Контракт.Ремонт плановый.Даже НАТО молчит.

      Кому интересно про корабль http://and-kin2008.narod.ru/pr887.html
      кеп

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