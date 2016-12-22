«Перекоп» покинул болгарский порт и направился в Новороссийскую базу

Российский учебный корабль ВМФ «Перекоп» покинул порт Варну и взял курс на Новороссийск.«Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна (Болгария) после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии "Флотски арсенал" и 22 декабря прибудет в Новороссийскую военно-морскую базу для сдачи курсовых и подготовки к межфлотскому переходу на Балтийский флот к постоянному месту базирования», – говорится в сообщении Минобороны РФ.Отмечается, что для корабля «были разработаны и внедрены технические решения по обновлению и автоматизации штурманских классов, установке учебных тренажеров и безбатарейной телефонии, нового сепаратора льяльных вод, станции химической очистки сточных и фановых вод».Как ранее отметил главком ВМФ Владимир Королев, «наряду с активным развитием учебно-тренажерной базы институтов и училищ, в полном объеме и с высоким качеством должна быть организована морская практика курсантов на учебных и боевых кораблях флотов».Сейчас Ленинградская база БФ располагает двумя учебными кораблями «Перекоп» и «Смольный», которые «эффективно решают задачи морской практики для будущих офицеров, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов», говорится в сообщении.