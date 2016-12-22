16:33 22 декабря

В НАТО задались вопросом: Кому патрулировать воздушное пространство Люксембурга?..

Официальные представители НАТО накануне распространили сообщение, в котором говорится, что отдельные страны Североатлантического военного блока решили усилить меры безопасности своего воздушного пространства. Выясняется и то, кого конкретно такого рода безопасность не устраивает. Это страны так называемого Бенилюкса – Бельгия, Нидерланды, Люксембург.

В сообщении официального представителя НАТО говорится о том, что теперь военная авиация Бельгии и Нидерландов будет вести совместное патрулирование в небе трёх государств, включая Люксембург. Ротация будет выполняться раз в четыре месяца. Управлять же миссией по авиапатрулированию воздушного пространства стран Бенилюкса будет непосредственно натовское командование. Видимо, командование всем военным блоком приходится задействовать, исходя из того, что не так просто разработать программу облёта территории того же Люксембурга, учитывая, что расстояние от «края до края» в этом государстве не везде превышает полсотни километров...

В НАТО задались вопросом: Кому патрулировать воздушное пространство Люксембурга?..



Необходимо напомнить, что воздушное пространство трёх перечисленных стран патрулировалось и раньше, однако в ином режиме: самолёты голландских ВВС вели патрулирование только собственных воздушных границ. Бельгийцы изредка помогали люксембургским соседям. Своей военной авиации у натовского Люксембурга нет.

В штаб-квартире НАТО говорят о том, что новый формат патрулирования позволит добиться "улучшения качества взаимодействия между ВВС Бельгии и Нидерландов".

Использованы фотографии: IslamReview.ru
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Комментарии 29
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:03
    Беспилотниками... или воздушными змеями.... с территории прибалтофф
    Скептик-Самоучка
    1. cniza Сегодня, 13:11
      А кому нужно их воздушное пространство , оно же анклав внутри гейропы , вот пусть задницами и закрывают , а если серьёзно , это что тема для нашего обсуждения?
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 14:16
        Там разве есть воздушное пространство?
        Цитата: cniza
        А кому нужно их воздушное пространство , оно же анклав внутри гейропы , вот пусть задницами и закрывают , а если серьёзно , это что тема для нашего обсуждения?
        210окв
    2. Zoldat_A Сегодня, 13:12
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Беспилотниками... или воздушными змеями.... с территории прибалтофф

      А от кого они вообще ожидают воздушного удара по Люксембургу? И кому он вообще нужен. Его даже немцы во Вторую мировую не оккупировали - на фиг кому клочок гористой местности 18 на 35 километров? Мне кажется, немцы просто прошли через него и не заметили - указателя не было, что здесь Люксембург. Заметили бы - оккупировали бы. Да и как его самолётами патрулировать? Пролетишь - не заметишь. Это не Россия...
      Zoldat_A
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:13
        Как от кого? А Северная Корея? Они спят и видят, как попасть в Люксембург, что бы не промахнуться...
        Скептик-Самоучка
      2. Paranoid50 Сегодня, 13:53
        Цитата: Zoldat_A
        А от кого они вообще ожидают воздушного удара по Люксембургу?

        Дык,Лихтенштейн или Андорра могут(если самолёт арендуют).Однозначно,микромир тоже нестабилен. В европе все заняты своими проблемами,под ноги не смотрят, а внизу из карлика восстаёт новый гегемон. yes Европа - она такая разная...
        Paranoid50
        1. Zoldat_A Сегодня, 15:43
          Цитата: Paranoid50
          Однозначно,микромир тоже нестабилен.

          Наверное, микробы тоже между собой воюют. И своё, микробное, ядерное оружие у них есть. Как-то я об этом никогда не думал.... laughing
          Zoldat_A
    3. Alex_Rarog Сегодня, 13:14
      Да там стационарного воздушного шара хвати))) и бойца туда с пзрк на всякий пожарный)))
      Alex_Rarog
    4. sdc_alex Сегодня, 14:02
      Я даже знаю где можно взять эти беспилотники....
      Так ВСУ может толкнуть за недорого lol
      sdc_alex
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:15
        В НАТО задались вопросом: Кому патрулировать воздушное пространство Люксембурга?
        ..да наши могут...не вопрос...
        андрей юрьевич
  2. himRa Сегодня, 13:04
    Предлагаю просто раскрыть зонтик
    Необходимо напомнить, что воздушное пространство трёх перечисленных стран патрулировалось и раньше, однако в ином режиме: самолёты голландских ВВС вели патрулирование только собственных воздушных границ.
    himRa
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:18
      Цитата: himRa
      Предлагаю просто раскрыть зонтик

      Ради интереса посмотрел. Слышал, сколько раз умещается Франция в Красноярском крае и т.п. Посчитал, сколько раз Люксембург умещается в России. 6621 раз и ещё на Монако останется..... laughing И они кому-то нужны, чтобы их ещё патрулировать? fool fool
      Zoldat_A
      1. himRa Сегодня, 16:26
        Это у них такой тренд:
        -я с вами ,я с вами
        -а платить будешь ?
        - как и полагается 5% от ВВП! laughing достав калькулятор:
        - ладно,мне на сигареты хватит !
        himRa
  3. Холуай Сегодня, 13:06
    А Франция? У них ВВС по мощней.
    Холуай
    1. sdc_alex Сегодня, 14:22
      Воооот... именно...
      для патрулирования воздушного пространства Люксембурга то и нужен ООООООчень большой и мощный воздушный флот. wassat
      Прям даже опасаюсь: "Хватит ли у Франции ВВС для такой сложной задачи". fellow
      sdc_alex
      1. Zoldat_A Сегодня, 15:45
        Цитата: sdc_alex
        для патрулирования воздушного пространства Люксембурга то и нужен ООООООчень большой и мощный воздушный флот.

        Большой и мощный воздушный шар. Причём привязанный к столбу на площади. Чтобы их ВВС ветром не сдуло за границу....
        Zoldat_A
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:08
    В НАТО задались вопросом: Кому патрулировать воздушное пространство Люксембурга?..
    Да! Вот задача.Где задача.Даже и не знаю что подсказать бедолагам чиновникам из НАТО. Если ещё добавить что за границу вылетать нельзя то всё, пат.
    Наблюдатель2014
  5. olhon Сегодня, 13:13
    Может дерижаблем - перехватчиком?
    olhon
  6. nnm Сегодня, 13:21
    думается, на самом-то деле вопрос в другом, - "Кому выставлять счет за такое "нужное" патрулирование!?".
    nnm
  7. Ecilop Сегодня, 13:25
    Бенилюкс. Так вроде во времена оны. Ну надо попмлить бабло. Что Нкпонятно? Прошу простьть зп ошибки. Я пьян.
    Ecilop
  8. Волька Сегодня, 13:26
    ну как в комедиии про Шурика, типа "а что Люксембург, тоже я..."
    Волька
  9. кеп Сегодня, 13:26
    учитывая, что расстояние от «края до края» в этом государстве не везде превышает полсотни километров...
    [b][/b]
    Генсек на дельтаплане вполне управится.Даже устать не успеет laughing
    кеп
    1. himRa Сегодня, 16:29
      Цитата: кеп
      [thumb]

      песик продуманный ! вцепился в руку -если уж падать так вместе! laughing
      himRa
  10. птс-м Сегодня, 13:34
    Неужто ихние доморощенные террористы пересаживаются с автотягачей на боевые вертолеты и самолеты.Однако ,бармалеи быстро перенимают опыт своих учителей из группировки НАТО в наведении демократии в странах Средиземноморья,теперь наверное их ученики бармалеи будут наводить исламизацию в странах гейсоюза.Флаг им в лапы.
    птс-м
  11. salat Сегодня, 13:38
    О господи)))))))) что там там патрулировать?
    salat
  12. Смог Сегодня, 13:42
    А может им стерха подарить.........
    Только пусть сначала НАТО его просветит на предмет наличия "жучков", как козловой кран имени Дали-комсомолки wassat
    Смог
  13. prior Сегодня, 14:31
    БеняЛюкс пусть попросит у Бени Коломойского. Тот организует для патрулирования "Торнадо" и будет всем по самые нидерланды.
    prior
  14. NKVD Сегодня, 14:53
    А как его патрулировать? Государство на столько маленькое что истребитель при наборе высоты уже поскочит границы государства.Только воздушными шарами и патрулировать. laughing
    NKVD
  15. Separ Сегодня, 15:38
    Только взлетел а Люксембурга уже нет...
    Separ

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