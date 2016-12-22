В НАТО задались вопросом: Кому патрулировать воздушное пространство Люксембурга?..

Официальные представители НАТО накануне распространили сообщение, в котором говорится, что отдельные страны Североатлантического военного блока решили усилить меры безопасности своего воздушного пространства. Выясняется и то, кого конкретно такого рода безопасность не устраивает. Это страны так называемого Бенилюкса – Бельгия, Нидерланды, Люксембург.В сообщении официального представителя НАТО говорится о том, что теперь военная авиация Бельгии и Нидерландов будет вести совместное патрулирование в небе трёх государств, включая Люксембург. Ротация будет выполняться раз в четыре месяца. Управлять же миссией по авиапатрулированию воздушного пространства стран Бенилюкса будет непосредственно натовское командование. Видимо, командование всем военным блоком приходится задействовать, исходя из того, что не так просто разработать программу облёта территории того же Люксембурга, учитывая, что расстояние от «края до края» в этом государстве не везде превышает полсотни километров...Необходимо напомнить, что воздушное пространство трёх перечисленных стран патрулировалось и раньше, однако в ином режиме: самолёты голландских ВВС вели патрулирование только собственных воздушных границ. Бельгийцы изредка помогали люксембургским соседям. Своей военной авиации у натовского Люксембурга нет.В штаб-квартире НАТО говорят о том, что новый формат патрулирования позволит добиться "улучшения качества взаимодействия между ВВС Бельгии и Нидерландов".