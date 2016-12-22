Генштаб ВСУ: американские беспилотники оказались бесполезными

Полученные летом из США разведывательные беспилотники не приносят пользу украинской армии в зоне АТО, заявил советник Генштаба ВСУ Натан Хазин.Речь идет о 72-х мини-БЛА Raven RQ-11B производства AeroVironment. По словам Хазина, стоящие миллионы долларов, они оказались настольно неудачными, что, будь его воля, он бы вернул их все обратно в Америку.– сказал Хазин агентству «Рейтер».Главным недостатком БЛА называются «их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи, кроме того, время работы аккумуляторов крайне мало, так что беспилотники не справляются со своей штатной задачей – сбор разведывательной информации», отмечает агентство.По его данным, ВСУ продолжают использовать американские БЛА на востоке Украины, но только не на передовой.Ранее директор одной из программ Центра стратегических исследований Джеймс Льюис «эти дешевые и одноразовые БЛА» отнес «к каменному веку развития» подобной техники.