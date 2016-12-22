16:27 22 декабря

Генштаб ВСУ: американские беспилотники оказались бесполезными

Полученные летом из США разведывательные беспилотники не приносят пользу украинской армии в зоне АТО, заявил советник Генштаба ВСУ Натан Хазин.

Генштаб ВСУ: американские беспилотники оказались бесполезными


Речь идет о 72-х мини-БЛА Raven RQ-11B производства AeroVironment. По словам Хазина, стоящие миллионы долларов, они оказались настольно неудачными, что, будь его воля, он бы вернул их все обратно в Америку.


«С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неверным», – сказал Хазин агентству «Рейтер».

Главным недостатком БЛА называются «их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи, кроме того, время работы аккумуляторов крайне мало, так что беспилотники не справляются со своей штатной задачей – сбор разведывательной информации», отмечает агентство.

По его данным, ВСУ продолжают использовать американские БЛА на востоке Украины, но только не на передовой.

Ранее директор одной из программ Центра стратегических исследований Джеймс Льюис «эти дешевые и одноразовые БЛА» отнес «к каменному веку развития» подобной техники.

Использованы фотографии: Flickr/ U.S. Fifth Fleet
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52
  1. himRa Сегодня, 13:15
    ааа вот в чем дело! тут вам не здесь! не папуасы soldier подарите им MQ-1 Predator
    himRa
    1. Комментарий был удален.
    2. nnm Сегодня, 13:19
      Они их, наверняка, тут же на горилку в ближайшей деревне обменяли...
      nnm
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:42
        Цитата: nnm
        Они их, наверняка, тут же на горилку в ближайшей деревне обменяли...

        Что бы ополчение ЛНДР тоже по-материлось! Какие злобные киборги! laughing
        GELEZNII_KAPUT
        1. cniza Сегодня, 14:56
          Только деньги за них заплатят по полной , не напрямую их вроде "подарили" , но заплатить придётся.
          cniza
    3. Zibelew Сегодня, 13:19
      Запускайте воздушных змеев с веб-камерой. Только следите чтоб оператор на леске трезвый был.
      Zibelew
    4. электроОлег Сегодня, 13:27
      А у предатора, что, нет внешнего контура типа антенны, где можно нагнать ЭДС? laughing Не спасёт и предатор.
      электроОлег
      1. himRa Сегодня, 13:39
        спасет-он начинает работать полностью автономно если б было так легко то ПВО не нужно -жги электронику wink
        himRa
    5. vovanpain Сегодня, 13:27
      Не к рукам,так хуже варежки.
      vovanpain
    6. nnm Сегодня, 14:00
      "нехорошим" танцорам и беспилотники мешают!
      nnm
  2. Комментарий был удален.
  3. Холуай Сегодня, 13:18
    Видимо Наши РЭБ хорошо работали...
    Холуай
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
      Цитата: Холуай
      Видимо Наши РЭБ хорошо работали...

      да нихрена,не нужны там РЭБы,"союзники" впаривают укропу в качестве "военной помощи" всякое ненужное гумно,на миллионы долларов,стоит только посмотреть за последнее время...
      андрей юрьевич
      1. кеп Сегодня, 13:38
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Холуай
        Видимо Наши РЭБ хорошо работали...

        да нихрена,не нужны там РЭБы,"союзники" впаривают укропу в качестве "военной помощи" всякое ненужное гумно,на миллионы долларов,стоит только посмотреть за последнее время...


        Юных техников опередили только на видеокамеры. В нашем ЦСЮТ делали натурные копии самолетов.Вот где реально стоило тысячи.Моделисты хр...вы.
        кеп
      2. Paranoid50 Сегодня, 14:36
        Цитата: андрей юрьевич
        союзники" впаривают укропу в качестве "военной помощи" всякое ненужное гумно,на миллионы долларов,стоит только посмотреть за последнее время...

        Дык, что и требовалось доказать. Всё ровно как и два года назад. Никто им ничего дорогостоящего и не собирался передавать. Самое ценное,похоже, это три амеровские артиллерийские рлс, которые... когда-то были. Основная масса им пере(про)даётся разными "братушками": наследие ВД,"Слелано в СССР", лиц. копии и т.д. Тут матрасные деньги им как нельзя кстати,даже если в руки не попадут. А уж БП к ним гонят эшелонами и кораблями,причём внаглую,через Марик. И,судя по интенсивности обстрелов в ЛДНР( в сводках Мага всё подробно расписано), недостатка в БП они не испытывают.
        Paranoid50
        1. кеп Сегодня, 15:35
          Цитата: Paranoid50
          Основная масса им пере(про)даётся разными "братушками": наследие ВД,"Слелано в СССР", лиц. копии и т.д. Тут матрасные деньги им как нельзя кстати,даже если в руки не попадут. А уж БП к ним гонят эшелонами и кораблями,причём внаглую,через Марик. И,судя по интенсивности обстрелов в ЛДНР( в сводках Мага всё подробно расписано), недостатка в БП они не испытывают.

          В тему
          В интервью «Политэкперту» старший научный сотрудник «Центра исследований общих проблем современного Востока» Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов объяснил поставки советских вооружений в Сирию тем, что значительная часть «повстанческих отрядов» обучалась в Советском Союзе. Именно поэтому «они предпочитают наше вооружение и требуют от американцев именно наше оружие». Эксперт также напомнил, что впервые нелегальные поставки оружия были разоблачены ещё сирийскими блогерами в 2011 году, тогда они шли через Хорватию.

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          Источник: http://politexpert.net/22908-razoblachenie-aleppo
          -vskryvayutsya-prestupnye-sekrety-ssha
          кеп
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    А мама не знакомила их в детстве с такой доктриной - дешево хорошо не бывает? laughing
    Горный стрелок
    1. 34 регион Сегодня, 13:48
      13.19. Стрелок! laughing Вам хорошо или недорого? wassat Тут вам ни там! Это не за антилопами в заповеднике следить! crying Хотя не стоит считать противника идиотом. Определённо делаются выводы. Таким недорогим способом определяются и возможности противника, и отработка технологии. На каждое действие, есть противодействие. Такая разведка боем. hi
      34 регион
    2. svp67 Сегодня, 14:00
      Цитата: Горный стрелок
      А мама не знакомила их в детстве с такой доктриной - дешево хорошо не бывает?

      Вообще то цена контракта была 9,05 миллиона американских долларов...Как то сильно дешевым не назовешь
      15 сентября 2015 года американская компания Aerovironment заключила контракт с армией США на поставку для вооружённых сил Украины партии разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-11B "Raven" общей стоимостью 9,05 млн. долларов США
      svp67
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:20
    Ну что тут сказать.У всу появился шанс первыми применить рой беспилотников в бою.Разом запустить их и рукой махнуть в след.Ну ещё можно продать их как радоупровлямые модели.Всё же хоть какое бабло отобьют.
    Интересно сколько оди шт. стоит Raven RQ-11 ?
    Во! Нашёл.У нас на сайте уже печатали.
    Получается, что стоимость одного дня обучения в США для украинских военных, желающих научиться управляться с беспилотниками, составит более 150 тысяч долларов!Стоимость одного беспилотника около $300 тыс. долларов,
    good laughing
    Наблюдатель2014
    1. himRa Сегодня, 13:29
      Незнаю сколько равен но
      MQ-1 Predator
      MQ-1/RQ-1 Predator
      Единиц произведено 360 (285 RQ-1, 75 MQ-1)
      Стоимость программы разработки $2,38 млрд (2011 год)
      Стоимость единицы $4,03 млн (2010 год)
      Варианты MQ-9 Reaper MQ-1C Grey Eagle

      himRa
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:34
      А вот и сам комплект! Ха ха laughing За 300 000 зелёных.
      Наблюдатель2014
      1. Iline Сегодня, 13:45
        Нечто похожее купил внуку от Деда Мороза на Новый Год. Только цена существенно меньше. wink
        Вот ведь интересно - внук доволен, укропы нет. laughing
        Iline
      2. Искандер Ш Сегодня, 13:51
        Цитата: Наблюдатель2014
        А вот и сам комплект! Ха ха laughing За 300 000 зелёных.



        США поставляли эти беспилотники в рамках военной помощи, Украина и копейки не потратила на их приобретение.
        Искандер Ш
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:03
          Зато "помощи" списали на сколько! Красавцы дивные.
          Наблюдатель2014
    3. nnm Сегодня, 13:43
      http://www.rbc.ru/politics/22/12/2016/585b48399a7
      947066adc3eb4?from=main В партии, по-моему, было 80 ед.
      nnm
    4. 34 регион Сегодня, 14:00
      13.20. Наблюдатель2014! А в чём ехидство? Люди на этом деньги делают. Такое частно-государственное партнёрство. Эти аппараты ведь не ПОНТОгон производит. Делают заказ, принимают, модернизируют... Эх Наблюдатель! Не быть тебе бизнесменом! Ни черта ты в бизнесе не смыслишь! hi Видать не жил ты в СССР и не знаешь что такое шабашка! hi Сразу извиняюсь за причинённые страдания. Тут такая золотая жила, а ты!? Всё про эффективность. Всё там очень эффективно. Свой карман ни у кого не страдает. hi
      34 регион
  6. НЕКСУС Сегодня, 13:20
    По его данным, ВСУ продолжают использовать американские БЛА на востоке Украины, но только не на передовой.

    А где? У себя в тылу,чтоб ясно видеть куда драпать ,если что...?
    НЕКСУС
    1. Комментарий был удален.
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:39
        Цитата: андрей юрьевич
        от неосторожных заявлений некоторых штатских из России.

        Мда...стратеГ на всю голову. Представляешь,если бы такое в нашем Генштабе сидело.Давно бы весь мир в труху был бы.
        НЕКСУС
        1. андрей юрьевич Сегодня, 14:04
          Цитата: НЕКСУС
          Мда...стратеГ на всю голову. Представляешь,если бы такое в нашем Генштабе сидело.Давно бы весь мир в труху был бы.

          Теперь понятно,почему "мы там воюем"...? вот из-за таких ослов...
          андрей юрьевич
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:07
            Цитата: андрей юрьевич
            Теперь понятно,почему "мы там воюем"...? вот из-за таких ослов...

            Нет тезка...он не осел,он провокатор.Чуешь разницу?
            НЕКСУС
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:35
      Цитата: НЕКСУС
      По его данным, ВСУ продолжают использовать американские БЛА на востоке Украины, но только не на передовой.

      А где? У себя в тылу,чтоб ясно видеть куда драпать ,если что...?

      Андрей, hi укроп вообще в панике,от неосторожного слова,одного "эксперта"..
      .Срочно для всех украинцев! Авиаудар по Украине: видео открытого заявления из России
      2016 admin 0 Comment
      В соцсетях с гневом обсуждают заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО (университет МИД России) Михаила Александрова об авиаударах России по силам АТО в случае нарушения перемирия украинскими войсками.

      Видеозаписью с его заявлением поделились на странице волонтерского центра “Миротворец”.

      “Как только они (силы АТО, – ред.) нарушат перемирие, должно начаться масштабное наступление войск Донбасса, поддержанное нашей (России, – ред.) авиацией и дальнобойными системами, то есть ракетными системами, крылатыми ракетами, ракетами “Искандер”.

      Фактически сирийский вариант, когда будет уничтожена основная инфраструктура военная Украины, системы ПВО…”, – заявил Александров.
      http://www.unn24.com.ua/
      андрей юрьевич
  7. Монос Сегодня, 13:22
    Удачный выбор друзей и партнёров (а так же врагов) самое главное в политике ! Кастрюльки, вам удача изменила. А может это ваша судьба?

    Монос
    1. himRa Сегодня, 13:24
      а у них она когда то была!!? не Ленин бы вообще не было такого гособразования!
      himRa
      1. 34 регион Сегодня, 14:08
        13.24. А при чём тут Ленин? В Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, там тоже Ленин руку приложил? Тут главное найти точки противоречий. Будь то цвет кожи, религия, сословия... Индия и Пакистан, там какой Ленин? Ленин в общем то правильно сделал. Останься окраина большим селом то и психология аналогичная. Хотя сшибка психологий тут не помогла. Их перебили современные технологии.
        34 регион
        1. himRa Сегодня, 14:44
          Вы видимо меня не так поняли . я комментировал:
          Цитата: Монос
          Кастрюльки, вам удача изменила.

          а у них она когда то была!!? не Ленин бы вообще не было такого гособразования!

          Советская Украина была провозглашена 25 декабря 1917 года – еще до того, как Центральная Рада приняла свой четвертый универсал от 22 января 1918 года, которым она провозгласила независимость УНР. Могла ли вместо УССР появиться другая советская республика – или же несколько республик? Да, конечно, могла – собственно, она и была создана – 12 февраля 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская Республика Индустриальная ДКР имела хорошие перспективы для строительства рабочего государства, но она была бы изолированной, а потому логика развития революционных процессов требовала формирования УССР. Советская Украина была необходима с точки зрения экспорта революции – изначально промышленный Донбасс должен был революционизировать УНР. Далее социалистическая революция должна была распространится на западные украинские земли и в Европу. Поэтому Ленину была нужна именно УССР, которая могла развиваться, а не самодостаточная ДКР. Ленин, конечно, не был украинским патриотом, его потребность в Украине была продиктована не иррациональными патриотическим чувствами, а практическими интересами. Советская Украина являлась в его представлении важным элементом революционных процессов, существование УССР было логичным – а потому Советская Украина стала реальностью в тех границах, в которых она перестала быть советской.
          himRa
  8. птс-м Сегодня, 13:28
    Да мы такие беспилотники мастерили в авиа кружке пионерского лагеря.С приводом от резинки,и даже с микро двс.И обходилось это максимум 10-15 рублей.А тут миллион „зелени“.Вот, что значит не из своего кармана.
    птс-м
  9. mivmim Сегодня, 13:31
    Да мы подобные самолётики еще в семидесятые делали на авиамодельном кружке.
    mivmim
    1. кеп Сегодня, 13:41
      Цитата: mivmim

      1
      mivmim Сегодня, 13:31 Новый
      Да мы подобные самолётики еще в семидесятые делали на авиамодельном кружке.


      У меня похожий коммент.Короче пролетели мы на деньги!!! laughing
      кеп
  10. Смог Сегодня, 13:34
    "союзники" впаривают укропу в качестве "военной помощи" всякое гумно,стоит только посмотреть за последнее время...
    RQ-11 Raven («Ворон») — малый разведывательный БПЛА американского производства. Разработан на основе конструкции беспилотного аппарата FQM-151 «Пойнтер», выпускается в нескольких модификациях.

    Планёр самолёта представляет собой высокоплан с Т-образным хвостовым оперением, защищённый баллистической тканью «кевлар». Крыло не имеет элеронов, а управление креном осуществляется рулём направления.

    Полезная нагрузка состоит из цифровой видеокамеры дневного или ночного видения.

    RQ-11 может быть запущен с руки (аналогично авиамодели) и не требует подготовленной площадки для приземления.Размах крыла — 1,5 м
    Вес — 1.7 кг
    Скорость — 95 км / ч
    Потолок — 5000 м
    Радиус действия — 10 км
    Тип двигателя — электрический
    Длина — 96 см.
    Продолжительность — полёта 45.. 60 мин.

    RQ-11 может быть запущен с руки (аналогично авиамодели)
    -
    Кружок авиамоделизма????
    Смог
  11. Волька Сегодня, 13:34
    ну да, мы учась еще в школе тоже такие леталки делали, даже лучше, а хохлы размечтались о кренделях небесных, щас им янки супер-пупер беспилотников дадут на халяву...
    Волька
  12. vasilev Сегодня, 13:40
    Похожи на те что мы в авиамодельном кружке делали.У них наверно тоже движки компрессионные типа МК-17 и безполезными стали потому что парашенко весь спирт для топлива выпил.
    vasilev
  13. Sly Сегодня, 13:43
    «эти дешевые и одноразовые БЛА»

    ахаха, по 300 килобаксов, ну пусть пускают хохлы их на ветер )
    Sly
  14. изя топ Сегодня, 13:44
    зажрались request
    или
    советник Генштаба ВСУ Натан
    хочет продвинуть еврейскую зброю what
    изя топ
  15. Cat Man Null Сегодня, 13:47
    Цитата: птс-м
    Да мы такие беспилотники мастерили в авиа кружке пионерского лагеря.С приводом от резинки,и даже с микро двс.И обходилось это максимум 10-15 рублей.А тут миллион „зелени“.Вот, что значит не из своего кармана.

    Цитата: Волька
    ну да, мы учась еще в школе тоже такие леталки делали, даже лучше, а хохлы размечтались о кренделях небесных, щас им янки супер-пупер беспилотников дадут на халяву...

    Цитата: vasilev
    Похожи на те что мы в авиамодельном кружке делали

    Цитата: ...
    ...

    - Госс... как же вас много-то... кол-леги:
    - вы что, серьезно решили, что те дрова, что вы когда-то делали, и современный армейский беспилотник хоть чем-то отдаленно похожи?
    - если так, то вы неизлечимы... к моему глубокому сожалению request
    Cat Man Null
    1. sdc_alex Сегодня, 13:58
      Цитата: Cat Man Null
      современный армейский беспилотник

      коменты конеш похожи... но вот в том то и дело, что современный армейский беспилотник и то что америкосы продали всу ни имеют между собой ни чего общего.
      sdc_alex
      1. Cat Man Null Сегодня, 14:08
        Цитата: sdc_alex
        коменты конеш похожи

        - и те, кто их пишет, тоже... Им всем, как правило, глубоко за полтинник
        - поэтому по сравнению с тем, что они делали (sic!!) в свои школьные годы, Равен... ну просто вьюноша зеленый и верх "современности" laughing

        Далее:

        - кто-то из спецов тут, на ВО, однажды растолковывал уже, чем военный беспилотник (даже не ударный, а мелочь типа того же Равена) отличается от авиамодели
        - вкратце - он от нее всем отличается

        А массовый лошадиный бред на тему "я сам такие делал" - замечатльно демонстрирует интеллектуальный уровень конь Тингента, этот бред пишущего.

        Хао, я сказал yes
        Cat Man Null
        1. кеп Сегодня, 16:00
          Цитата: Cat Man Null

          1
          Cat Man Null Сегодня, 14:08 ↑
          Цитата: sdc_alex
          коменты конеш похожи

          - и те, кто их пишет, тоже... Им всем, как правило, глубоко за полтинник
          - поэтому по сравнению с тем, что они делали (sic!!) в свои школьные годы, Равен... ну просто вьюноша зеленый и верх "современности" laughing

          Далее:

          - кто-то из спецов тут, на ВО, однажды растолковывал уже, чем военный беспилотник (даже не ударный, а мелочь типа того же Равена) отличается от авиамодели
          - вкратце - он от нее всем отличается

          А массовый лошадиный бред на тему "я сам такие делал" - замечатльно демонстрирует интеллектуальный уровень конь Тингента, этот бред пишущего.

          Хао, я сказал yes


          Лучше сделать и показать.На летающую модель поставить камеру и испытать.
          Очень интересно для общего развития.
          Бронирование "роботов" практически радиоуправляемых моделей из магазина, я как и многие считаю просто распилом денег,генералов от госсзакупок. Поэтому не вижу отличия в данных подходах.Тем о ком вы пишите " 50" кое что всё-таки понимают в модельном деле." hi Сделано в СССР"
          кеп
  16. Лелёк Сегодня, 13:49
    (Ранее директор одной из программ Центра стратегических исследований Джеймс Льюис «эти дешевые и одноразовые БЛА» отнес «к каменному веку развития» подобной техники.)

    Так в чём проблема? Замените эти БЛА на воздушных змеев, они не глушатся. Чёрное море вырыли, а сотворить змея в 100 кв. м. с корзиной для чубатого наблюдателя заменжувались. bully
    Лелёк
  17. Дружков Сегодня, 13:52
    Главным недостатком БЛА называются «их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи, кроме того, время работы аккумуляторов крайне мало, так что беспилотники не справляются со своей штатной задачей – сбор разведывательной информации»


    Ранее директор одной из программ Центра стратегических исследований Джеймс Льюис «эти дешевые и одноразовые БЛА» отнес «к каменному веку развития» подобной техники.


    Цэ перемога!

    То, что Запад сбрасывает Украине древний утиль, под видом военной помощи, понятно давно... Просто утилизировать, явно, дороже.
    Дружков
  18. Stinger Сегодня, 14:08
    Надо было луки и стрелы прислать. Как это предусмотрено минскими соглашениями. Эх, не сообразили миротворцы.
    Stinger
  19. Proton Сегодня, 14:09
    Они(хохловоины) из етих аппаратов камеры выковырнули и домофонными глазками заменили laughing вот и хренова видно навернре.
    Proton
  20. Altona Сегодня, 15:10
    Цитата: андрей юрьевич

    3
    андрей юрьевич Сегодня, 13:21 ↑ Новый
    Цитата: Холуай
    Видимо Наши РЭБ хорошо работали...

    да нихрена,не нужны там РЭБы,"союзники" впаривают укропу в качестве "военной помощи" всякое ненужное гумно,на миллионы долларов,стоит только посмотреть за последнее время...

    -------------------------
    Чому не гидне? ЦЭ Ж Омериканское! laughing
    Altona
  21. byxarik1 Сегодня, 16:21
    ОЛЕ ЧУДЕС. Путин: Украина, вам выпал сектор Приз. А призы сегодня от спонсора - Евросоюза! Украина – Я беру приз! Путин – Я предлагаю не открывать черный ящик, и даю вам скидку на газ. Украина – Я беру приз! Путин – Кроме скидки на газ, мы даем вам льготы на поставки ваших товаров в Россию и страны СНГ. Украина – Приз! Путин (заглядывает в черный ящик) - Вместо содержимого этого черного ящика я предлагаю вам скидки на газ, льготы на поставки ваших товаров в Россию и СНГ, и еще 15 миллиардов долларов, без всяких условий. Украина – Приз! Путин – как хотите… (достает из черного ящика печенюшки)
    byxarik1

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