В Германии идут задержания лиц, подозреваемых в причастности к берлинскому теракту
Немецкие информационные источники, ссылаясь на Генеральную прокуратуру ФРГ, сообщают о задержании четырёх человек, считающихся причастными к террористическому акту на рождественской ярмарке в Берлине. В материале говорится, все они в последнее время активно контактировали с человеком по имени Анис Амри – выходцем из Туниса, которого немецкие правоохранительные органы считают исполнителем террористического акта в центре столицы Германии.
При этом констатировался тот факт, что Анис Амри до сих пор на свободе. У него при себе может быть оружие.
Немецкие спецслужбы заявляют, что Амри выходил на эмиссара террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Напомним, что именно эта группировка взяла на себя ответственность за террористическую атаку в центре Берлина, жертвами которой стали 12 человек, ещё около 50 получили ранения. Тогда грузовик с польскими номерами протаранил торговые ряды, беспрепятственно оказавшись в самом центре города.
Появились публикации в немецких СМИ, в которых говорится, что брат предполагаемого террориста Аниса Амри призывает своего родственника сдаться властям.
Тем временем в британском таблоиде Express, информация в котором явно требует подтверждения, буквально несколько минут назад появилось заявление о том, что Анис Амри якобы задержан стражами правопорядка.
Ранее немецкие правоохранители уже задерживали «предполагаемого террориста». Однако в ходе допроса и иных следственных мер удалось выяснить, что этот человек к берлинскому теракту не имеет никакого отношения.
При этом констатировался тот факт, что Анис Амри до сих пор на свободе. У него при себе может быть оружие.
Немецкие спецслужбы заявляют, что Амри выходил на эмиссара террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Напомним, что именно эта группировка взяла на себя ответственность за террористическую атаку в центре Берлина, жертвами которой стали 12 человек, ещё около 50 получили ранения. Тогда грузовик с польскими номерами протаранил торговые ряды, беспрепятственно оказавшись в самом центре города.
Появились публикации в немецких СМИ, в которых говорится, что брат предполагаемого террориста Аниса Амри призывает своего родственника сдаться властям.
Тем временем в британском таблоиде Express, информация в котором явно требует подтверждения, буквально несколько минут назад появилось заявление о том, что Анис Амри якобы задержан стражами правопорядка.
Ранее немецкие правоохранители уже задерживали «предполагаемого террориста». Однако в ходе допроса и иных следственных мер удалось выяснить, что этот человек к берлинскому теракту не имеет никакого отношения.
Использованы фотографии: GETTY