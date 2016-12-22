16:31 22 декабря

В Германии идут задержания лиц, подозреваемых в причастности к берлинскому теракту

Немецкие информационные источники, ссылаясь на Генеральную прокуратуру ФРГ, сообщают о задержании четырёх человек, считающихся причастными к террористическому акту на рождественской ярмарке в Берлине. В материале говорится, все они в последнее время активно контактировали с человеком по имени Анис Амри – выходцем из Туниса, которого немецкие правоохранительные органы считают исполнителем террористического акта в центре столицы Германии.

В Германии идут задержания лиц, подозреваемых в причастности к берлинскому теракту


При этом констатировался тот факт, что Анис Амри до сих пор на свободе. У него при себе может быть оружие.


Немецкие спецслужбы заявляют, что Амри выходил на эмиссара террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Напомним, что именно эта группировка взяла на себя ответственность за террористическую атаку в центре Берлина, жертвами которой стали 12 человек, ещё около 50 получили ранения. Тогда грузовик с польскими номерами протаранил торговые ряды, беспрепятственно оказавшись в самом центре города.

Появились публикации в немецких СМИ, в которых говорится, что брат предполагаемого террориста Аниса Амри призывает своего родственника сдаться властям.

Тем временем в британском таблоиде Express, информация в котором явно требует подтверждения, буквально несколько минут назад появилось заявление о том, что Анис Амри якобы задержан стражами правопорядка.

Ранее немецкие правоохранители уже задерживали «предполагаемого террориста». Однако в ходе допроса и иных следственных мер удалось выяснить, что этот человек к берлинскому теракту не имеет никакого отношения.

Использованы фотографии: GETTY
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Комментарии 8
  1. Teberii Сегодня, 13:30
    Решили перебрать всех мигрантов,заодно и посчитают.
    Teberii
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:34
      Они плодятся, как кролики - не успеют пересчитать...
      Скептик-Самоучка
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:39
        жалко выглядят гордые тевтоны...убирать нужно старуху,довела страну до цугундера...
        андрей юрьевич
        1. Scoun Сегодня, 13:55
          Цитата: андрей юрьевич
          жалко выглядят гордые тевтоны...

          Да и обыски облавы не там делают, им надо было прямиком в Bundeskanzleramt и там брать главного организатора.
          Могу им дать наводку, фамилия Меркель.
          Scoun
      2. hirurg Сегодня, 13:40
        Похоже не только у нас: Пока гром не грянет....
        hirurg
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:45
        Скептик-Самоучка
        Они плодятся, как кролики - не успеют пересчитать...
        Немцам скучно жилось.Теперь есть чем заняться. Пусть развлекаются.Теперь на Weihnachtsmarkt (рождественская ярмарка)сходить, целое приключение стало.Вчера по тв показали для немок трусы специальные придумали против изнасилований.Или для немцев winked Но не важно.Важно что жить стало интересно.
        Наблюдатель2014
    2. vovanpain Сегодня, 13:38
      Цитата: Teberii
      Решили перебрать всех мигрантов,заодно и посчитают.

      Когда,коллега сосчитают последнего мигранта,к тому времени Германия будет говорить по арабски и считать оставшихся немцев. feel
      vovanpain
  2. Холуай Сегодня, 13:49
    К сожалению у ФРГ Полиция слабая, не то что в 70-80-е...
    Холуай

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