16:33 22 декабря

«Уралвагонзавод» в текущем году поставил на производство 7 образцов вооружения

В 2016 г корпорация УВЗ начала серийный выпуск 7-ми образцов вооружений, сообщает пресс-служба компании.

«Уралвагонзавод» в текущем году поставил на производство 7 образцов вооружения


«Это, прежде всего, танк Т-72Б3 более глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем», – говорится в релизе.


Кроме того, «впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов», рассказали в пресс-службе.

Также освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Отмечается, что «в 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники».

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 13
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:40
    Им бы еще бюрократию убрать - цены не было бы...
    Скептик-Самоучка
    1. vkl.47 Сегодня, 13:50
      Бюрократия во всех странах.это все равно что желать что бы не было алчности.
      vkl.47
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:57
        Цитата: vkl.47
        Скептик-Самоучка Сегодня, 13:40 Новый
        Им бы еще бюрократию убрать - цены не было бы...

        Цитата: vkl.47
        Бюрократия во всех странах.это все равно что желать что бы не было алчности.

        мне просто интересно,что было бы,еслиб не воровали... what
        Корпорацией «Уралвагонзавод» восьмой год подряд управляет Олег Сиенко, и уходить он никуда не собирается, знают источники корреспондентов портала «Компромат-Урал» в окружении нижнетагильского топ-менеджера. В 2009 году, Олег Викторович, может, и не дотягивал до руководства крупнейшим в мире промышленным предприятием, но со временем как-то обжился и усидел (путинский друг, глава Ростеха Сергей Чемезов – в помощь).
        Но в нынешнем 2016 году над головой Сиенко пролетели уже, как минимум, два «черных лебедя». Первый – в феврале, когда гендиректор УВЗ решил отметить свое 50-летие в неуместно роскошном формате, чем вызвал шквальный резонанс негатива и призывы уйти в отставку и гламурить себе в частном бизнесе (УВЗ – предприятие-то государственное). Второй – несколько недель назад, когда респектабельная деловая пресса сообщила, что куратор оборонки в федеральном правительстве Дмитрий Рогозин предложил президенту Владимиру Путину сделать оргвыводы из-за непомерных долгов УВЗ, выросших при Сиенко.
        андрей юрьевич
    2. Muvka Сегодня, 14:08
      Т-72Б3 хорош... Хотя у орудия пробелы больно велики... Но хотя бы борта с ДЗ. Да и реликт не контакт...
      Muvka
      1. Вадим237 Сегодня, 15:23
        Нет там на нём ни какого Реликта, новая модификация идёт с той же самой ДЗ - Контакт 5.
        Вадим237
      2. kapitan92 Сегодня, 15:46
        Цитата: Muvka
        Хотя у орудия пробелы больно велики...

        Можно поподробнее?
        kapitan92
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:55
    Вот когда вся линейка Арматы,Курганца и Бумеранга пойдут в серию,тогда можно будет радоваться. При этом ,вспоминается заявление директора УВЗ,который заявлял,что при желании,легко можно Т-90 сделать беспилотным.
    НЕКСУС
    1. Самаритянин Сегодня, 14:04
      А надо??? а в общем думаю труда не составит, но тогда можно и нужно общую проекцию, конструктив и концепцию ведения боя тд. и тп менять
      Этого-то беспилотным сделали:
      Самаритянин
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:11
        Цитата: Самаритянин
        А надо???

        Думаю да,надо. Жизнь солдата бесценна и тысячами их класть на поле боя непозволительная роскошь. Уран-9 машинка знатная.Конечно его будут еще модернизировать и оттачивать. И я уверен,что ему самое место сейчас на полях Сирии.Так мы быстрее доведем его до кондиции эффективной боевой единицы,равной БМПТ или даже танка.
        Что до беспилотного Т-90...А почему нет?
        НЕКСУС
  3. SlonPanteleimon Сегодня, 14:08
    У меня на работе есть один либераст, который с нетерпением ждет, когда же загнется наша оборонка и весь этот металлолом отправят на переплавку.....пожалуй скину ему эту "неприятную" новость, пусть "порадуется"
    SlonPanteleimon
  4. Восток Сегодня, 14:57
    Армату рано? По москве еще не нагоняли?
    Восток
  5. SlonPanteleimon Сегодня, 15:14
    Цитата: Восток
    Армату рано? По москве еще не нагоняли?

    Если не ошибаюсь, вроде Армата на данный момент проходит цикл заводской модернизации и устранению т.н "детских болячек". Как только устранят дефекты, обещали машину пустить в серию. Что то мне подсказывает, что окончательный варинт будет отличаться от предсерийной версии, которую мы увидели на параде Победы.
    SlonPanteleimon
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:32
      Цитата: SlonPanteleimon
      Если не ошибаюсь, вроде Армата на данный момент проходит цикл заводской модернизации и устранению т.н "детских болячек".

      Армата уже проходит этап войсковых испытаний.Для этого в войска либо уже отправили,либо вот вот отправят 100 Т-14.
      НЕКСУС

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