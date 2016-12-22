«Уралвагонзавод» в текущем году поставил на производство 7 образцов вооружения

В 2016 г корпорация УВЗ начала серийный выпуск 7-ми образцов вооружений, сообщает пресс-служба компании.«Это, прежде всего, танк Т-72Б3 более глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем», – говорится в релизе.Кроме того, «впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов», рассказали в пресс-службе.Также освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.Отмечается, что «в 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники».