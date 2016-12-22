16:37 22 декабря

Владимир Путин: необходимо развивать ракетный потенциал для преодоления ПРО

В ходе выступления на заседании коллегии министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления стратегических сил ядерного сдерживания. По словам Верховного главнокомандующего ВС РФ, нужно идти по пути разработки и создания таких ракетных комплексов, которые будут способны преодолевать любые средства противоракетной обороны.

Владимир Путин: необходимо развивать ракетный потенциал для преодоления ПРО


Заявление Владимира Путина:
Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.



В ходе заседания коллегии МО РФ были также подведены итоги прошедшего 2016 года и определены цели и задачи, которые необходимо решать в будущем году.

В качестве ключевых задач для МО РФ Верховный главнокомандующий обозначил следующие:

первая - обеспечение сбалансированного развития всех видов и родов войск, продолжение освоения высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы;

вторая – выдерживание набранных темпов перевооружения армии и флота;

третья - отслеживание любых изменений баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременное вносение корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране.

Владимир Путин:
Существенно вырос уровень боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Его успешное проведение повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, включая вопросы обеспечения войск, например, их финансирование в военное время, что требует согласованности от многих государственных органов и подразделений, в том числе подразделений Центрального банка России.

Отмечу также прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск. Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях. Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода.

Потенциал российских Вооружённых Сил прошёл проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирийской Республике. Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 45
  1. himRa Сегодня, 13:46
    Вывести на орбиту орбитальные самолеты с ядерным боеприпасом время подлета 7-8 минут никакая ПРО не спасет!!!
    Спокойно работать по старым планам
    вторая – выдерживание набранных темпов перевооружения армии и флота;
    himRa
    1. iConst Сегодня, 14:04
      Цитата: himRa
      Вывести на орбиту орбитальные самолеты с ядерным боеприпасом время подлета 7-8 минут никакая ПРО не спасет!!!
      Спокойно работать по старым планам
      вторая – выдерживание набранных темпов перевооружения армии и флота;

      Если стратегическая линия окажется неверной, то переиграть партию не удастся.

      Начинается новый виток гонки вооружений. И все-же был прав академик Сахаров со своей идеей - дешево и сердито.
      iConst
      1. тол100в Сегодня, 15:22
        Цитата: iConst
        И все-же был прав академик Сахаров со своей идеей - дешево и сердито.

        Да и канал им. Сталина между между Мексикой и Канадой не будет лишним!
        тол100в
    2. 210окв Сегодня, 14:12
      Я критично отношусь к тому что связано у нас с космосом на данный момент....Сами знаете почему.Носители через раз удачно запускаются... hi
      Цитата: himRa
      Вывести на орбиту орбитальные самолеты с ядерным боеприпасом время подлета 7-8 минут никакая ПРО не спасет!!!
      Спокойно работать по старым планам
      вторая – выдерживание набранных темпов перевооружения армии и флота;
      210окв
      1. Muvka Сегодня, 14:16
        По секрету, мы не по 2 ракеты в год запускаем. Чтобы через раз удачно... А на порядок больше.
        Muvka
      2. himRa Сегодня, 14:21
        Да у нас этих ,,носителей,, как махорки! куда девать списанные МБР? подкидывай на на станционарную орбиту и пусть себе висят годами!
        himRa
        1. russkyvoin Сегодня, 14:49
          На сегодня главная задача, побороть боярышник. Все остальное вторично.
          russkyvoin
          1. himRa Сегодня, 14:56
            пошли покупать ? winked wassat
            himRa
      3. Комментарий был удален.
    3. Kenneth Сегодня, 15:18
      Беретесь их изобрести
      Kenneth
    4. Вадим237 Сегодня, 15:26
      "Вывести на орбиту орбитальные самолеты с ядерным боеприпасом время подлета 7-8 минут никакая ПРО не спасет!!!" - А вас есть триллион рублей на их постройку и пуск в серию?
      Вадим237
      1. himRa Сегодня, 16:18
        Цитата: Вадим237
        "Вывести на орбиту орбитальные самолеты с ядерным боеприпасом время подлета 7-8 минут никакая ПРО не спасет!!!" - А вас есть триллион рублей на их постройку и пуск в серию?

        стесняюсь спросить... кому вы это написали ?
        himRa
  2. Teberii Сегодня, 13:48
    Главное сохранить набранный темп в производстве нового вооружения и внедрении современных технологий.
    Teberii
  3. Холуай Сегодня, 13:51
    Вся проблема во Внутренней Политике, где народу стало Хуже Жить...Выборы в 2018-покажут многое.Посмотрим...Плохо то,что у Путина в России нет Альтернативы...
    Холуай
    1. himRa Сегодня, 13:54
      Тебе про фому а ты про ерему и опять затянул свою шарманку ... люди найдутся !
      himRa
      1. Холуай Сегодня, 13:58
        Дык всё взаимосвязано...Гонка вооружений...Хде ща СССР?

        И кто найдётся? Чудес не бывает, а неожиданные Персоналии всегда приводили Россию к Трагедии!

        Но самое Плохое то,что в России Путин так и не смог выстроить устойчивую Политическую Систему Которая не зависела бы от Персоналий, и которая была живучей! Нет противовесов и сдержек, вся Власть в России сосредоточена в одних руках!
        Холуай
        1. himRa Сегодня, 14:07
          я-СССР!ты скорее всего тоже да и многие здесь СССР и этого не изменить!Выстроил- не застал ты 90 ые видимо!
          himRa
          1. Холуай Сегодня, 14:16
            Гы...всё при мне загнивало.Тогда как и сейчас все подхалимы пели оды Руководству СССР. Очень похожи ситуации...Тогда даже Лучше было, не было такого размаха Коррупции...
            Холуай
            1. himRa Сегодня, 15:01
              вишь! при совке так было
              при Путине так есть
              по книгам при царе тоже так было !
              может .. эта ... так и должно быть !: laughing
              himRa
              1. Холуай Сегодня, 15:05
                Революции,Распады, Потрясения? Может Народу пора сказать Хватит Господа? wink
                Холуай
                1. himRa Сегодня, 15:25
                  -выдохнуффф хруснуфф огурцом: фатит!
                  нам с вами только и осталось что говорить wink
                  война дело молодых(С),прыгучих и гидных !
                  himRa
        2. игорка357 Сегодня, 15:03
          И абсолютно правильно,на счет одних рук!У Сталина тоже все в одних руках было!Вы то бы наверное Навальному да Ходорковскому немного власти отдали да..?
          игорка357
          1. Холуай Сегодня, 15:16
            А вы меня не записывайте к Навальному и другим...я сам по себе
            Холуай
        3. Вадим237 Сегодня, 15:28
          Нет у нас ни какой гонки вооружения - у нас есть только обновление вооружений, которое подвисло на 15 лет ничего не делания, после развала СССР.
          Вадим237
    2. faridg7 Сегодня, 14:23
      Народу стало хуже? Два - три года назад у нас в Артеме машины стояли в пробках- шла реконструкция дорог, строились объездные, Сегодня- дороги практически построены( не скажу, что проектировали их умные люди, но тем не менее дороги города должны были разгрузиться), а пробочки остались- машин стало в разы больше, так кому стало хуже? Вы спросите того, кому стало хуже, не пробовал ли этот бездельник работать и делать свою работу добросовестно и качественно.
      faridg7
      1. игорка357 Сегодня, 15:01
        Холуай либераст,он к любой статье Путина приплетет..!
        игорка357
        1. Холуай Сегодня, 15:06
          Никогда Либеральным не был.
          Холуай
      2. Холуай Сегодня, 15:14
        Цитата: faridg7
        Вы спросите того, кому стало хуже, не пробовал ли этот бездельник работать и делать свою работу добросовестно и качественно.

        А где народ будет Работать если нормальные места Блатными заняты? Народ не работает, а угнетается...Вы с Луны Свалились? Зайдите в Любой Магазин, Рынок, там все угнетаются без всяких социальных выплат, без трудовых книжек, без ничего...за жратву.И они вовсе не бездельники.Это как Правило бывшие Инженеры, Мастера...сокращённые с Заводов ВПК...А Других Рабочих мест для них нет...
        Вы просто оторвались от жизни.И не любите свой народ, у вас испорченная Психология.Вы потеряны.
        Холуай
        1. faridg7 Сегодня, 15:40
          Цитата: Холуай
          у вас испорченная Психология.Вы потеряны.
          Лошадка-ааа! Лошадка-ааа!
          ну если вам нужны ноющие бездельники ищущие виноватых в своих проблемах, то увольте- я ваш кастинг не прошел.
          Бывшие инженеры? На рынке? Видать такие инженеры, что свои знания применить не могут.
          Нет нормальных мест? Нормальное это в смысле чтобы ничего тяжелее ручки не поднимать и голову не напрягать? Это только в сказках иван- все на халяву получает, а в жизни , чтобы нормально жить, надо работать, причем не только руками, но и головой. Вернее больше головой.

          с каких пор сказочный персонаж Иван-ДДУУУРРАААКК- слово непечатное? А? Толерастные вы наши?
          faridg7
    3. игорка357 Сегодня, 14:57
      Как же иногда не хватает минусов...на некоторых..)))
      игорка357
      1. Холуай Сегодня, 15:08
        Ога...В России вообще то Многопартийная система, и разные мнения...Минусами бороться с Мнениями? Дохлый номер... wink
        Холуай
      2. Оператор Сегодня, 15:16
        Холуй - зарубежный тролль на сдельной оплате. Не надо его кормить.
        Оператор
  4. НЕКСУС Сегодня, 13:52
    Я так понимаю, ВВП мировую общественность готовит к тому,что у России появиться в скором времени Сармат,Циркон,Рубеж,Нудоль и С-500. и Судя по его заявлению,эти проекты он отслеживает ,что не дает манагерам спустить их на тормозах.
    НЕКСУС
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:01
      НЕКСУС hi
      Я так понимаю, ВВП мировую общественность готовит к....
      Это точно.Ещё и "Статус 6" можно сюда добавить.И многое то, чего мы простые граждане и не знаем ещё.
      Наблюдатель2014
      1. Siberia 9444 Сегодня, 14:35
        Можно я добавлю , и новый поездок Баргузин hi
        Siberia 9444
        1. cniza Сегодня, 14:53
          Цитата: Siberia 9444
          Можно я добавлю , и новый поездок Баргузин hi


          И это только то что известно широкой публике , а на самом деле?...
          cniza
    2. игорка357 Сегодня, 15:00
      Зря вы так понимаете,мы никого не обязаны спрашивать,если на то пошло,то мы можем натыкать ракетных шахт по всей нашей территории...и вот уж общественность готовить не обязаны!Наша земля,наша Родина...будем защищать как можем и как умеем,ну а не сумеем..то и вам уйти не дадим!
      игорка357
    3. Paranoid50 Сегодня, 15:14
      Цитата: НЕКСУС
      Я так понимаю, ВВП мировую общественность готовит

      Дык, открытым текстом было сказано : "На сегодняшний день мы сильнее любого потенциального агрессора...", с оговоркой,что булки расслаблять ни в коем случае... hi
      Paranoid50
  5. ЦШВС Сегодня, 14:51
    Ну насчет вооружения гарант обычно не врет,в отличии от всего остального)
    ЦШВС
    1. tray4411 Сегодня, 15:50
      Ротик свой на офф fool
      tray4411
      1. ЦШВС Сегодня, 16:22
        холопам все в радость:и кнут и пряник
        ЦШВС
  6. Kenneth Сегодня, 15:21
    Зато мы делаем ракеты. Много и разных. Плюс к нашей репутации неадекватов. А допустим японцы захватят острова что будем делать.
    Kenneth
  7. Оператор Сегодня, 15:21
    Скорее всего, речь идет о переходе к индивидуальным ракетным двигателям для каждого боевого блока МБР "Сармат" и "Рубеж", использованию метаматериалов для покрытия ББ вместо ложных целей и маневрированию ББ при входе в атмосферу (противозенитный маневр).
    Оператор
  8. himRa Сегодня, 15:41
    Цитата: Вадим237


    а вы собссно кому ? request
    himRa
  9. vglazunov Сегодня, 16:12
    Начинать надо с запрета продажи ракетных двигателей США, а также перестать выводить на орбиту их военные спутники. А то получается какое то геополитическое лицемерие.
    vglazunov
  10. Караул73 Сегодня, 16:32
    Цитата: Холуай
    Никогда Либеральным не был.

    А вот это неправильно! Песков сказал, что даже Путин либерал. А вы их все время гнидите.
    Караул73

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