Владимир Путин: необходимо развивать ракетный потенциал для преодоления ПРО

Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Существенно вырос уровень боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Его успешное проведение повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, включая вопросы обеспечения войск, например, их финансирование в военное время, что требует согласованности от многих государственных органов и подразделений, в том числе подразделений Центрального банка России.



Отмечу также прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск. Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях. Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода.



Потенциал российских Вооружённых Сил прошёл проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирийской Республике. Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков.

В ходе выступления на заседании коллегии министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления стратегических сил ядерного сдерживания. По словам Верховного главнокомандующего ВС РФ, нужно идти по пути разработки и создания таких ракетных комплексов, которые будут способны преодолевать любые средства противоракетной обороны.Заявление Владимира Путина:В ходе заседания коллегии МО РФ были также подведены итоги прошедшего 2016 года и определены цели и задачи, которые необходимо решать в будущем году.В качестве ключевых задач для МО РФ Верховный главнокомандующий обозначил следующие: