16:25 22 декабря

Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше

Умельцы в сирийской армии продолжают совершенствовать российские БМП первого поколения, превращая их в штурмовые машины, сообщает Вестник Мордовии.

Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше


«Ранее сирийцы снимали с машин башни с 73-мм пушками и устанавливали боевые рубки с малокалиберными орудиями, например, спаренными 23-мм. Встречались также машины с одноствольными зенитными 37-мм пушками», – пишет автор публикации Лев Романов.


Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше


В более поздних версиях башни с орудиями "Гром" оставались на месте, при этом над десантными отделениями монтировались все те же ЗУ-23-2.

Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше


В последнее время «были замечены радикально модернизированные БМП, которые, по сути, стали настоящими штурмовыми машинами», отмечает автор, указывая на то, что данные версии являются самыми совершенными.

Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше
Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше


«Броня пехоты получила круговую защиту из решетчатых противокумулятивных экранов, которые эффективно нейтрализуют самые распространенные в Сирии реактивные гранаты, – говорится в статье.

Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше
Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше


Есть варианты с одним крупнокалиберным пулеметом. Однако более совершенной считается машина с двумя 12,7-мм W-85.

Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 20
  1. НЕКСУС Сегодня, 14:05
    Хорошо бы там активнее обкатывать и испытывать наши боевые роботы-Уран-9,Платформа-М и тд...
    НЕКСУС
    1. Самаритянин Сегодня, 14:06
      drinks lol В продолжение из другого поста:
      Самаритянин
      1. cniza Сегодня, 14:49
        В последнее время «были замечены радикально модернизированные БМП, которые, по сути, стали настоящими штурмовыми машинами»,


        Молодцы , что имеют то и приспосабливают для разных задач.
        cniza
        1. коноправ Сегодня, 15:53
          Цитата: cniza
          приспосабливают для разных задач.

          Новую технику , которую собираются поставить в войска на вооружение , сначала нужно показывать толпе ротных со всей страны, а не московским генералам, у которых одна мысль " Как бы угадать да угодить". Тем кому на ней работать и воевать сразу скажут что нужно, а что нет. Проводится у нас опрос профессионалов ( а капитан это уже профессионал) , скорее всего нет, как и раньше. Ставят перед фактом и суют в зубы Инструкцию по эксплуатации. И чтобы ни-ни! от строки Устава.
          коноправ
      2. oleg-gr Сегодня, 14:49
        Боевой опыт эксплуатации подстегнул конструкторскую мысль. Вот и идет своя модернизация. Не только воевать, но и дожить до победы. Потери и так велики.
        oleg-gr
    2. iConst Сегодня, 14:10
      Цитата: НЕКСУС
      Хорошо бы там активнее обкатывать и испытывать наши боевые роботы-Уран-9,Платформа-М и тд...

      Тогда нашим военным придется там непосредственно работать.
      А эти гаврики побросают всю технику, даже взорвать ее не могут - подарки Даеш презентуют.
      iConst
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:15
        Цитата: iConst
        Тогда нашим военным придется там непосредственно работать.

        Сирийский полигон самое место для обкатки этих систем и отрабатывания тактики их применения не в учебных классах,а против реального,умного и вооруженного противника. Где как не там мы наработаем такой опыт?
        Что до "подарим духам"...каждая единица оснащается системой самоуничтожения,на случай ее захвата.
        НЕКСУС
        1. iConst Сегодня, 14:25
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: iConst
          Тогда нашим военным придется там непосредственно работать.

          Сирийский полигон самое место для обкатки этих систем и отрабатывания тактики их применения не в учебных классах,а против реального,умного и вооруженного противника. Где как не там мы наработаем такой опыт?
          Что до "подарим духам"...каждая единица оснащается системой самоуничтожения,на случай ее захвата.

          Я согласен, что это уникальный полигон. Но нужна аналитика тактики применения. И только наши военные смогут это сделать.

          Понимая (где-то) сирийцев, но они не то что аналитику какую-либо дадут, но и кнопку не успеют нажать - будут драпать.
          iConst
          1. НЕКСУС Сегодня, 14:50
            Цитата: iConst
            Понимая (где-то) сирийцев, но они не то что аналитику какую-либо дадут, но и кнопку не успеют нажать - будут драпать.

            А я не говорю о том,чтобы такое оружие давать в руки сирийцам. Безусловно этим должны заниматься наши спецы.
            НЕКСУС
      2. Pirogov Сегодня, 14:56
        Цитата: iConst
        Тогда нашим военным придется там непосредственно работать.
        А эти гаврики побросают всю технику, даже взорвать ее не могут - подарки Даеш презентуют.

        Вот вот, хорошо если бросят ,а то могут и продать ,на мой взгляд у них техники и так много ,устаревшей но вполне пригодной гонять бармалеев ,было бы желание.
        Pirogov
    3. Scoun Сегодня, 14:58
      Цитата: НЕКСУС
      Хорошо бы там активнее обкатывать и испытывать наши боевые роботы

      Боевые роботы пусть к роботам а меня просто терзают мысли....-
      В последнее время «были замечены радикально модернизированные БМП, которые, по сути, стали настоящими штурмовыми машинами»

      Почему наши не передадут сирийцам хотя бы пару БМПТ-2 (Терминатор)?
      Просто хотя бы обкатать и посмотреть плюсы и минусы а то рекламировать рекламируют у самих нету и продали казахам и слухи что возможно купит Азербайджан.
      Складывается впечатление что наши впаривают фуфел вот другие и не берут а с другой стороны у самих на вооружении их нету.
      Наблюдатель2014
      Это говорит только о том ,что позарез "теминаторы" нужны

      вот и я о чём.
      Scoun
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:14
    Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше
    Это говорит только о том ,что позарез "теминаторы" нужны.Нужны тяжолые машины прикрытия.
    Наблюдатель2014
    1. mojohed2012 Сегодня, 14:20
      Давно уже на всех подобных комментах поддерживал этот вопрос.
      mojohed2012
    2. новичок Сегодня, 14:51
      да, по сути сирийцы собрали из того что есть подрбие “терминатора“. согласен с обкаткой в сирии, но в войсках его нет, а “уралвагонзавод“ сколько штук можкт выдать? по сути момент упущен, наилутшая обкатка могла быть в алеппо. там реально можео было паказать “терминатор“ всессторонне.
      новичок
  3. Sasha_Sar Сегодня, 14:40
    Очень похоже на броневик у Финляндского вокзала весной 1917 года, с которого Ильич речь толкал laughing
    Sasha_Sar
    1. von_Tilsit Сегодня, 14:56
      Зато как толкнул, зато какие последствия! Куда там вашим Терминаторам и Арматам))
      von_Tilsit
  4. Маз Сегодня, 15:10
    Голь на выдумки хитра, это вам не зажиревшие израильские меркавы и кошерные тип БМП113 на основе танкового и прочего шасси, - с миру по трофею - и каждому сирийцу боевой конь.

    Маз
  5. fzr1000 Сегодня, 15:23
    Mad Max: Syria. Part 4.
    fzr1000
  6. MaksoMelan Сегодня, 15:27
    https://topwar.ru/15178-modernizaciya-bmp-1-obm-k
    liver.html Надо им комплекты модернизации поставить. Чтоб самопалом не занимались.
    MaksoMelan
  7. Separ Сегодня, 15:46
    К сожалению изделие утяжеляется и скорость уменьшается....
    Separ

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