Штурмовых БМП в Сирии становится всё больше
Умельцы в сирийской армии продолжают совершенствовать российские БМП первого поколения, превращая их в штурмовые машины, сообщает Вестник Мордовии.
«Ранее сирийцы снимали с машин башни с 73-мм пушками и устанавливали боевые рубки с малокалиберными орудиями, например, спаренными 23-мм. Встречались также машины с одноствольными зенитными 37-мм пушками», – пишет автор публикации Лев Романов.
В более поздних версиях башни с орудиями "Гром" оставались на месте, при этом над десантными отделениями монтировались все те же ЗУ-23-2.
В последнее время «были замечены радикально модернизированные БМП, которые, по сути, стали настоящими штурмовыми машинами», отмечает автор, указывая на то, что данные версии являются самыми совершенными.
«Броня пехоты получила круговую защиту из решетчатых противокумулятивных экранов, которые эффективно нейтрализуют самые распространенные в Сирии реактивные гранаты, – говорится в статье.
Есть варианты с одним крупнокалиберным пулеметом. Однако более совершенной считается машина с двумя 12,7-мм W-85.
«Ранее сирийцы снимали с машин башни с 73-мм пушками и устанавливали боевые рубки с малокалиберными орудиями, например, спаренными 23-мм. Встречались также машины с одноствольными зенитными 37-мм пушками», – пишет автор публикации Лев Романов.
В более поздних версиях башни с орудиями "Гром" оставались на месте, при этом над десантными отделениями монтировались все те же ЗУ-23-2.
В последнее время «были замечены радикально модернизированные БМП, которые, по сути, стали настоящими штурмовыми машинами», отмечает автор, указывая на то, что данные версии являются самыми совершенными.
«Броня пехоты получила круговую защиту из решетчатых противокумулятивных экранов, которые эффективно нейтрализуют самые распространенные в Сирии реактивные гранаты, – говорится в статье.
Есть варианты с одним крупнокалиберным пулеметом. Однако более совершенной считается машина с двумя 12,7-мм W-85.
Использованы фотографии: Отвага2004