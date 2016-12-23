Ютьюб и информационная война

Общим местом стало утверждение о негативном имидже России в ведущих СМИ, о постоянных провокациях в адрес нашей страны, о информационной войне. Подаётся это под следующим соусом: вот они такие гадкие и нехорошие, с нами дружить не хотят и врут напропалую. И что же с этим делать? Также общим местом стало утверждение, что про нашу страну за рубежом знают очень мало и, опять же таки, информация подаётся в искажённом ключе.Ну что тут можно сказать? Во-первых, это неприятно. Во-вторых, это так и есть. Ну и в- третьих, с этим надо что-то делать, не сидеть же сложа руки. А надо сказать, что в России пропаганда, безусловно, стала зубастей и интересней, чем была в СССР. Тут Советский Союз активно проигрывал нашим «друзьям». К сожалению, проигрывал. Поздняя советская пропаганда была абсолютно неэффективна. Как внутри страны, так и за её пределами.Именно по этой линии у нас «сливали» игру. И таки слили. Почему используется это гадкое слово: пропаганда? А потому что имеется в видураспространение информации ипродвижение своей позиции. Если ты скромно будешь стоять в сторонке со своей «колонкой новостей» — тебя никто не заметит. Тут приходится быть наглым.Безусловно, российская позиция поситуации активно доносится до заинтересованной общественности. Однако. Однако, беда в том, что нам уже успели создать достаточно негативный имидж. И продолжают создавать. Беда в том, что информацию о нашей стране заинтересованный зритель/слушатель получает не от нас. И вот это реально становится проблемой.А потом мы активно обижаемся, что никто ничего не знает о наших великих достижениях: ракетах, балетах и Рейхстагах… И многом прочем. Обидно, да? Обидно. Ну в эпоху бумажной прессы доносить подобную информацию было очень сложно. Как и в эпоху телевидения, которое тоже контролируется. Хотя в эпоху спутниковых тарелок стало попроще. И, тем не менее, телеканал, особенно на иностранном языке для иностранной аудитории, — это затратно.Хотя судя по реакции западного истеблишмента на RT, оно того стоит. И тем не менее, проблема остаётся: Россия активно вмешивается в дела окружающего её мира, но это вмешательство освещается в самых мрачных тонах. При этом западные пропагандисты опираются на в целом негативный имидж России (ими же и созданный).Самое смешное, что решения (и достаточно дешёвые) предлагают нам те самые современные технологии. Один из битлов как-то заявил, что он сегодня популярней Иисуса Христа. Не знаю, как там с популярностью поп-звезды 60-х, но сегодня интернет популярней телевизора. Особенно забавляет, когда в новостях показывают веб-сайты. Вставляет.Надо сказать, что сегодня Россия проснулась от спячки и активно распространяет в сети информацию на иностранных языках. Вспоминается, конечно, легендарный «институт белки» (squirrel institute) вместо института белка, но лиха беда начало…Вся беда в том, что за границей о России знают, а когда что-то знают, то это что-то. И этослучайно. Но есть интернет и есть Ютьюб/Рутьюб. И это открывает определённые возможности, которых раньше не было и быть не могло. Любой, кто изучал иностранные языки и искал соответствующий материал, подтвердит, что сегодня учить языки стало гораздо проще и интересней: ты моментально можешь накопать горы видеоматериалов на языке изучаемой страны о изучаемой стране. Раньшеподобного не было вНет, безусловно, все знакомы с бесконечными забавными видеороликами про забавных котиков и,, при чём здесь большая политика, однако вот тут-то и порылась самая главная собака. Нет, не вирусная рассылка. Совсем не то. Всё дело в том, что если раньше показать кино о России для сотен миллионов зрителей за границей, было недостижимой мечтой (а вот англо-саксы такую возможность имеют иеё!), то теперь ситуация изменилась.Безусловно, можно бесконечно сидеть и ждать, когда за рубежом начнутрассказывать историю России. Ждать придётся очень долго. А можно снять десяток рисованных/анимационных роликов по истории России от Владимира до Владимира… Длиной минут по десять. Фолькс хистори, ага. И, самое главное, дублировать их на основные языки планеты. Ну и слить в сеть. Почему дублировать? А некомфортно читать строчки текста на экране.Картинка + звук воспринимаются гораздо проще. Ну и многие наши соотечественники узнают о своей стране много нового. В принципе, для себя и на своём родном языке такое делают очень многие. А почему, собственно, для России это так важно, и почему этим надо заниматься так вплотную? Ну, информационная война ведётся не против Испании и не против Индонезии. Так уж сложилось, никто не виноват.Если мы о себе правильно не расскажем — этого никто и никогда не сделает. И на кого обижаться? Самое смешное, что сегодня такие вещи стоят весьма недорого. А интернет предоставляет доступ к миллиардам пользователей. Но сами они учить русский будут очень вряд ли. А наши англо-саксонские друзья — они расскажут, ага. Нет, они обязательно расскажут: много и с подробностями. И будем мы потом эту кашу расхлебывать бесконечно.Та же самая война с Гитлером и победа в ней — это просто классический пример. Не будет никто за свой счёт рекламировать наши в ней заслуги и жертвы. Не нужно это никому и не интересно. В России принято на это обижаться и обвинять всех в подлоге, но это естественное следствие политизированности истории. Крайней политизированности. Люди даже не пытаются говорить что-то близкое к правде. Они лгут. Нагло лгут. Ждать, когда у них проснется совесть? Долго ждать придётся.Времена газет «Правда»/«Гардиан» прошли, нравится это кому-нибудь или нет. Времена радио тоже прошли. Телевидение, как правило, централизовано и стоитденег. А вот в интернете у нас есть шанс. Это примерно как появление первого дредноута делало все броненосцы немного устаревшими. Так и тут: появился прямой выход на потребителя информации. Почему это шанс именно для России?А ни против Китая, ни против КСА, ни против Бразилии такой пропагандистской кампании, как против РФ, не ведётся. Уж если операция в Сирии (которая ведётся против террористов и происходит здесь и сейчас) послужила поводом для дискредитации нашей страны, то что говорить о менее актуальных событиях? Там всё искажается ещё сильнее. До полной неузнаваемости искажается.Идея, что правда — она всегда правда, безусловно, хороша, но «короткие ноги лжи обуты в роликовые коньки». И даже говоря об актуальных событиях, как то возврат Крыма домой, что случилось уже буквально сегодня и в эпоху интернета, мы с удивлением видим, что многие за рубежом просто не в курсе российской позиции по Крыму. До них донесена только одна точка зрения. Видимо, весь расчёт у нас сделан на то, что правда сама найдёт дорогу… Здорово, но малоперспективно.А вот нет, чтобы снять серию коротких роликов по истории российского Крыма, по ситуации в современной Украине и о причинах, которые и привели к текущему положению дел. Далее перевод на наиболее распространённые языки и пожалуйста: извольте бриться! Нет, понятно, что идёт работа по дипломатическим каналам, кто-то из евродепутатов даже в Крым ездит. Но что с того?Вот если бы нам надо было что-то прятать — тогда другое дело. Но в данном случае надо было с самого начала запускать информацию для широкого пользователя. Кто нам мешал? Да никто практически. Денег это стоит относительно небольших (по сравнению с питерской Зенит-ареной). Странно, что ти-ви у нас наконец научились использовать в политических целях, а интернет всё никак не освоят.А к этому самому интернету подключены миллиарды хомячков. И почему бы это не использовать? Дело то стоящее! Насчёт серьёзно/несерьёзно: посмотрите хотя бы,использовался интернет в кампании Трампа. Основные масс-медиа США были против него (звучит знакомо, да?). И он пошёл в сеть… в том числе используя иногда откровенно дурацкие ролики. Но это сработало.То есть надо понимать, что сегодня уже даже не 80-е и никто широкоформатные фильмы с видами Волги и нудным голосом диктора за кадром смотреть не станет. Ушло это уже в прошлое. Но почему не запустить серию видеороликов на тему: география России, народы России, природа России, армия России… Естественно профессионально дублированных наязыков (текст читать скучно).Я думаю, идея неплохая и недорогая к тому же. Нет, конечно, кто-то приедет в РФ как турист. И много он поймёт за неделю без знания языка? Просто мыобижаемся, что к нам негативно относятся и ничего о нас не знают. Скорее так: негативно относятся,ничего толком не знают. Ну и кто виноват? Вы хотите, чтобы про нас ВВС рекламные фильмы снимало? Не дождётесь.Видите ли: чем проще и наглядней, тем лучше: набирает житель Кливленда или Осаки в поисковике: «Почему Путин захватил Крым?» И тут ему вылазит ссылка на небольшой рисованный видеоролик. Съёмки которого (если дело поставить на поток) стоят пять китайских копеек. То же самое касается вопроса: «Кто начал Вторую Мировую?» И других животрепещущих вопросов.Понятно, чтоофициоза, никаких «куполов Кремля», просто (упрощённо!), доступно и коротко. Войну выиграли, верьте нам (шутка). В конце концов, Россия не Андорра. У нас есть что показать и о чём рассказать. Только не интересно это никому на государственном уровне. Рюриковичи, Романовы, русская Аляска… Киевская Русь, Московская Русь… Пётр Первый. В отличие от украинцев нам не надо «придумывать историю», она у нас и так богатая. Беда в том, что «за бугром» об этом мало кто знает. А мы на это обижаемся.И так можно пройтись поострым темам, как то Катынь или советско-финская война. То есть ваять короткий «фильмец» с кадрами кинохроники и переводом для финнов или поляков и на английский, понятно. Нет, это не сделает их друзьями России, но по крайней мере мы дотащим свою позицию до миллионов, что уже неплохо. А то у нас подобные фильмы снимаются,только на русском. А почему не дублировать на язык «интересантов»? Не выложить в сеть?Религия не позволяет? Наша позиция — позиция обиженного карапуза: я такой хороший, а они со мной не хотят дружить. В результате широкому кругу японцев известна только одна (их) точка зрения по Курилам. Или это такая большая политика? Что-то сомнения берут, скорее просто раздолбайство. Нет, заявлять на самом высоком уровне, что мы не отдадим Курилы — это правильно. Очень правильно. Но почему бы не донести нашу позицию до миллионов рядовых японцев? Короткий ролик (на японском!) по истории Курил обойдётся в три копейки. По сравнению с некоторыми помпезными международными проектами (отдачи —дающими)Позиция у нас по Курилам чёткая, ясная и понятная. Вся беда в том, что рядовой японец о ней знать не знает, ведать не ведает. И это проблема. Видите ли: с их политиками (не только японскими) зачастую разговаривать бесполезно. Правда не интересует их как класс. Так почему не пойти в массы? В момент украинского кризиса мы столкнулись с откровенной круговой порукой и заговором молчания европейских политиков. Правда не интересовала никого, никак.Глухой тупик. Хоть голову разбей о стену — тебя не слышат. Россия напала на Украину — потому санкции. Вокруг всего остального — тишина. Причём даже когда Европа реально оказалась на грани новой войны… эту стену вранья и молчания проломить не удалось. Рядовому европейцу Крым даром не нужен, и воевать он из-за него не готов никак. Но есть банда абсолютно циничных евроинтеграторов, готовых поставить на карту судьбу всей Европы ради своих политических карьерок.И эти «политики» прекрасно понимали, что большинству европейцев Крым/Украина абсолютно «параллельны». Не готовы они ничем жертвовать ради «наследников Трипольской культуры». Именно поэтому шло бесконечное враньё в западных СМИ: Путин напал на Украину, а завтра он нападёт на Европу. То естьмы не дождёмся. Вообще никогда.Исходить надо из того что мы имеем дело с профессиональными проходимцами, как ни горько это звучит. На абсолютно ровном месте они умудрились устроить военное противостояние с Россией. Понятно, что рядовой немец или француз на это никак не готовы из-за кучки киевских олигархов/экстремистов. Для него своя шкурка завсегда дороже. Поэтому создаётся некий миф, что Украина — это только, это часть большого плана (сегодня Крым, завтра Бавария…).Хотя на самом деле мало что связывает Украину и Европу. По сути, банда европейских политиков обманом затащила Европу во внутриукраинский конфликт. Вот нужно это жителю Берлина прямо сейчас? Да плевать он хотел на эту страну. Нет, русских он, безусловно, не любит. Но не настолько, чтобы вот прямо сейчас влазить в войну.Тут всё дело ещё и в «отмороженности» и непатриотичности украинских элит, готовых ради сомнительных гешефтов устраивать у себя дома геополитические столкновения восток-запад. Вот прямо у себя дома. На самом деле ни Европе, ни России Украина сегоднянужна. Но есть «виртуальное пространство конфликта». Созданное пропагандой.И самое смешное, из-за этого возможна война в Европе. Вполне возможна. Из-за страны, которая особенно сегодня никому не интересна. Ну согласитесь? В комментариях к статьям «про Украину» постоянно встречаешь просьбыписать про Украину. Задолбало всех потому что. Но в сознании европейского обывателя Путин вот-вот «вторгнется на Украину». Поэтому необходима мобилизация.И работать с действующими европейскими политиками тут абсолютно бесполезно — это одна и та же мафия. Они будут лгать и изворачиваться. И доказывать, что Путин — агрессор. Даже находясь на грани ядерного конфликта, они будут продолжать до последнего момента врать на камеру, и не потому, что такие смелые, а потому, что слабые, глупые и трусливые. Самые опасные люди, кстати. Мы, в общем-то, переоцениваем значимость работы с Европой по «официальным каналам». Вот если бы мы были «своими», но мы — чужие.Поэтому любые договоренности с Россией (достигнутые за закрытыми дверями) внезапно могут «отмениться», и тут ничего не поделаешь. Поэтому разъяснительная информация для рядового европейца необходима категорически. Люди должны знать, под что их подписывают без их ведома. Вот у нас периодически как небывалое достижение обозначают очередной политический фильм про Украину какого-то там иностранного режиссёра… Нет, дело хорошее, но кто сегодня смотритполитические фильмы? Кому это надо?И сколько таких фильмов можно снять? И сколько это стоит? А вот короткий, забавный ролик могут посмотреть сотни тысяч, а то и миллионы. Надо уметь обозначить свою позицию. Надо работать с аудиторией. С интернет-аудиторией, если кто не понял. И популярно объяснять европейским интернет-хомячкам, что гражданская война на Украине — это потенциальная ядерная война в Европе.На самом деле — украинцы отнюдь не друзья европейцам. Они всеми силами стремятся втравить европейцев в войну с Россией, ну какие ж это друзья? По сути, украинцы — головная боль для всех соседей. И об этом надо было рассказать заинтересованным европейцам уже давно. Минуя официозные каналы. Но у нас всё ждали. Дождались украинских диверсионных групп в Крыму.А надо было давным-давно объяснить (и не какие мы хорошие), а сколько бед и неприятностей могут принести украинские экстремисты Европе (на проблемы самой Украины европейцу плевать). Ещё раз — украинцы не друзья Европе ни разу. И об этом надо было популярно рассказывать европейскому хомячью. Но мы не хотели портить отношения ни с кем и ждали, когдаустаканится. Не хотели нагнетать.По факту, информационную войну против Украины надо было вести ужедавно. По крайней мере с 23 февраля 2014 года. И не столько внутри России, сколько «на экспорт». Навести. Благо, видеоматериала украинцы предоставили немеряно. Ваять подборки видеороликов, озвучку делать и выкладывать на всеобщее обозрение.Для того чтобы рядовой европеец испытывал сильное чувство беспокойства. Самое смешное, что вот уже сейчас европейцы поняли,такое Украина и кто такие «украинцы». Немного поздно, не так ли? Они, как полные и последние идиоты, ввязались в противостояние с Россией на стороне каких-то мутных отморозков. И, кстати, сейчас европейцы в полнейшем тупике: что делать дальше, как строить отношения с Россией?То есть не надо было врать и преувеличивать, зачем? Надо было просто и чётко выдатьправду. И про коррупцию, и про олигархическую форму правления, и про вооружённых экстремистов. В максимально доступной форме. Чтоб они уженапряглись. А сейчас да, европейцы многое поняли. Но кому это сейчас интересно? Все важные политические решения уже приняты., европейцы и хотели бы многое переиграть, но реальная политика не знает «сэйвовских файлов».И сейчас как бы многие в Европе разочаровались в Украине и настроены на компромисс. Ну и как ты его найдёшь? Когда все тарелки побиты? Они всё более и более негативно смотрят на Киев, но это пониманиераз приходит с запозданием. Пугать их «пэрэмогой» надо было гораздо раньше и профессионально пугать. На самом деле они не смелые, они недогадливые.То же самое касается легендарной системы ПРО в Европе. Недорабатывает наша пропаганда. Недорабатывает. Не знают еврохомячки,им это всё грозит. Есть у них необоснованные иллюзии, что ПРО — это для защиты. Они реально уверены, что с монтажом этой самой ПРОбезопасность резко повысится… Нет, они в это верят. И никто их даже не пытается разубедить.Та элементарная идея, что если боеголовка нацелена на Бухарест, то перехватывать над Румыниейнемного поздно, им в голову не приходит. И даже над Чёрным морем немного поздно. То же самое касается Польши. Американская ПРО будет перехватывать ответные российские ракеты, улетающие в США, под защиту Европы она не очень заточена. Восточную Европу — не защитит в принципе.Но европейцы об этом не догадываются. С их точки зрения ПРО — это против ракет. И если объект ПРО расположен у них на территории, то именно ИХ он и защитит… Наивные. Но именно вокруг этого строится вся политика и пропаганда на Западе. А нет чтобы российской стороне взять и объяснить популярно обитателям Европы,будет разворачиваться «Армагеддец». Объяснить, что наличие ЕвроПРО, во-первых, резко повышает риск скатывания в конфликт, во-вторых, ЕвроПРО будет защищатьЕвропу, а в-третьих, объекты ЕвроПРО будут приоритетными целями для «предварительных» ядерных ударов.Мы знаем, что такое ЕвроПРО, и американцы знают, но европейцев они, как грибов: «держат в темноте и кормят фекалиями». Если Россия решит провести ракетную атаку против Европы, то, во-первых, остановить еёсложнее, ну и во-вторых, нужна совсем другая ЕвроПРО, противракет (технически совсемрешения требуются). Но европейцы про это не знают и даже не догадываются. И почему, собственно говоря, не объяснить им их роль в предстоящем «замесе»?ЕвроПРО интересна в основном США, но никак не Польше и не Румынии. И Европе в целом она не очень интересна. Россия абсолютно неправильно ведёт пропаганду: у европейцев складывается впечатление, что добрые американцы забесплатно поставят им «убердевайсы», которые защитят их от ракетного нападения, а злые русские этому страшно завидуют. Давить вот по этой линии полностью бесперспективно: наши интересы их не волнуют, некая общая, абстрактная справедливость — тоже.Им кажется, что их безопасность возрастёт, и ониПРО, понимаете? При этом они учитываютсвои шкурные интересы, как они их понимают. Рассуждать о некой общеевропейской безопасности тут бессмысленно, их это не зацепит. Так вот, им надо объяснить горькие реалии, надо объяснить, что свои шкурные интересы они понимают. И тут имеет место провал нашей пропаганды.Мы не о том говорим. Нам неудобно серьезные государственные вопросы решать как в еврейской лавочке. Но именно это и надо делать в Европе. Они любят кидаться красивыми, звучными, глобальными лозунгами. Но прежде всего их волнует состояние их банковского счёта и целостность их собственной шкурки. Всё. Остальное — пустая демагогия.Поэтому когда мы пытаемся на серьезном уровне обсуждать с ними «будущее Европы» — мы попадаем пальцем в небо. Да, они активно поддерживают данную дискуссию, но, по сути, им — плевать.Таким образом, про «информационные войны» у нас слишком много говорится и слишком мало делается. Ждать, пока «они сами всё поймут», — бесперспективно. Надо учиться работать с широкой международной аудиторией. Странно конечно, но западные политики — самоубийцы настолько, что используют СМИдля пропаганды. Вот надо им достичь некий результат и всё тут. Какие побочные последствия это будет иметь, им абсолютно неинтересно.То есть пусть завтра будет катастрофа, но сегодня я хочу растиражировать то-то и то-то. Тормоза у них отсутствуют полностью. Просто оцените кампанию по разжиганию войны в Восточной Европе. Хочется спросить: они что, с ума сошли? Нет, они пытаются «оказать максимальное давление на Россию». Риск войны они просто не принимают во внимание.