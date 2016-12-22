16:30 22 декабря

Последняя тройка Як-130 по оборнзаказу-2016 отправилась в Армавир

Из Иркутска в Армавир вылетели три учебно-боевых самолета Як-130, построенных корпорацией «Иркут» и переданных ВКС РФ.

Последняя тройка Як-130 по оборнзаказу-2016 отправилась в Армавир


Машины должны поступить в состав 200-й учебной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку курсантов Краснодарского авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) им. Серова.


Последняя тройка Як-130 по оборнзаказу-2016 отправилась в Армавир


Самолеты (восьмой, девятый и десятый) с бортовыми номерами 47-49 являются последними машинами, поставленными по программе 2016 г. Всего же по контракту, подписанному в апреле текущего года, корпорация должна поставить военному ведомству 30 самолетов до 2018 г.

Последняя тройка Як-130 по оборнзаказу-2016 отправилась в Армавир


С передачей этих трех самолетов общее количество серийных Як-130, поставленных ВКС РФ, достигло 89 единиц (Число Як-130 на базе в Армавире возросло до 40).

Использованы фотографии: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com, Алексей Коршунов / russianplanes.net
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Комментарии 7
  1. olhon Сегодня, 14:59
    Крайняя тройка...
    olhon
    1. Самаритянин Сегодня, 15:02
      drinks А ещё ИЛ-38Н (второй за год) Итого 8-мь.
      Самаритянин
      1. Trevis Сегодня, 15:08
        Маленький да удаленький! Это точно про ЯК-130 good
        Trevis
    2. Комментарий был удален.
    3. андрей юрьевич Сегодня, 15:13
      Цитата: olhon
      Крайняя тройка...

      опередил брат...
      андрей юрьевич
    4. Самаритянин Сегодня, 15:19
      Красавец!
      2005 г. контракт на 12 шт. (выполнен в 2011 г.)
      2011 г. контракт на 55 шт. (выполнен в 2014 г.)
      2013 г. контракт на 10 шт. (для МА ВМФ РФ)
      2014 г. контракт на 12 шт.
      2016 г. контракт на 30 шт.
      Произведено:
      2010 — 4 шт.
      2011 — 8 шт.
      2012 — 15 шт.
      2013 — 18 шт.
      2014 — 20 шт.
      2015 — 14 шт.
      2016 — 10 шт.
      Всего изготовлено 89 самолетов из 119 заказанных.
      Самаритянин
  2. Самаритянин Сегодня, 14:59
    Отлично drinks
    Самаритянин
  3. Zaurbek Сегодня, 15:18
    Я так понял, на нем и истребители учатся и те кто на бомберах летать будет...
    Zaurbek

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