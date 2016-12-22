Последняя тройка Як-130 по оборнзаказу-2016 отправилась в Армавир

Из Иркутска в Армавир вылетели три учебно-боевых самолета Як-130, построенных корпорацией «Иркут» и переданных ВКС РФ.Машины должны поступить в состав 200-й учебной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку курсантов Краснодарского авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) им. Серова.Самолеты (восьмой, девятый и десятый) с бортовыми номерами 47-49 являются последними машинами, поставленными по программе 2016 г. Всего же по контракту, подписанному в апреле текущего года, корпорация должна поставить военному ведомству 30 самолетов до 2018 г.С передачей этих трех самолетов общее количество серийных Як-130, поставленных ВКС РФ, достигло 89 единиц (Число Як-130 на базе в Армавире возросло до 40).