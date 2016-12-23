Война, которой не было. Мозамбик















Читатели уже, наверное, заметили, что в некоторых случаях я совсем не говорю об участии советских военнослужащих в военных действиях. Вызвано это не только тем, что многие факты до сих пор неизвестны. Удивительно, но большинство офицеров и солдат Советской Армии вообще не считали мелкие стычки и нападения на них войной. Те, кто работал по созданию системы разведки или контрразведки, в войне участвовали, но с памятью у этих людей, сами понимаете, всегда проблемы. Тут помню, тут не помню. В зависимости от того, что и где подписывали.А те, кто создавал будущие армии государств, считали, что нападение — это просто эпизод. Не более того. Какой героизм в том, чтобы защитить свой дом от бандитов? Или почему переводчик, погибший в джунглях при нападении противника, — герой? Просто не повезло мужику. Встречаясь иногда с участниками таких войн, понимаешь, что никто из них даже в мыслях не держит упрека Советскому Союзу за свою судьбу. Значит, так было надо. Более того, большинство ветеранов благодарно судьбе за ту (даже по сегодняшним меркам страшную) командировку.Недавно вы прочитали о войне в Анголе. Точнее, о том, что и как делали мы, советские люди, там ("Страна с трагической судьбой. Война в Анголе"). Именно там я упомянул о другой стране, которая в это же время боролась с колонизаторами. С Португалией. Стране, о которой сегодня почти никто ничего не знает. Это страна — Мозамбик. Именно потому, что сегодня о Мозамбике почему-то молчат, я "пойду" по тому же пути, что и раньше, в "ангольской" статье.Так же, как и Ангола, до 25 июня 1975 года Мозамбик являлся колонией Португалии. Но, в отличие от Анголы, группы национальных политиков, боровшихся за освобождение страны от колониальной зависимости, стали создаваться ещё в предвоенный период. Именно Мозамбик дал Африке идеи освобождения. Хотя, это моё личное мнение, и оно, возможно, не совпадает с официальной наукой.Множество организаций, чаще всего за рубежом, "кормились" именно идеями освобождения. Находились они вне страны. И, понятно, очень нуждались в поддержке "богатых" стран. Из этого множества борцов за свободу выделялись две. В Алжире находилась штаб-квартира ФРЕЛИМО. А в Замбии — штаб-квартира КОРЕМО.Как сказал один из героев знаменитой кинокартины "Возвращение резидента", "Системе противодействуют... системы!" КОРЕМО попал в зону интересов наших противников. ФРЕЛИМО оказался "советским". Именно ФРЕЛИМО практически с самого своего создания финансировался СССР. Более того, мы готовили политические и военные кадры этой организации.В конце 60-х годов на юге Танзании и в Замбии активисты ФРЕЛИМО создали партизанские лагеря. Оттуда партизаны совершали рейды в Мозамбик. Говорить о том, что эти рейды приносили успехи партизанам, не приходится. Однако партизаны сыграли свою роль в постепенной потере армией Португалии контроля над в начале северной, а затем и центральной частью Мозамбика.В январе 1969 г. был убит лидер ФРЕЛИМО Мондлане. Новым председателем стал Самора Машел. Он и стал основным катализатором активизации борьбы. Партизанское движение стало разрастаться. К 1973 году партизаны практически контролировали весь север и центр страны.Португальцы попытались уничтожить партизан. Была проведена очень серьезная операция под названием "Гордиев узел". Как часто бывает в антипартизанской борьбе, операция принесла лишь временные победы. А "революция гвоздик" в апреле 1974 года в Португалии практически стала последним "гвоздем в колониальную систему" этой страны.Дальше была попытка создать "вторую Родезию" белыми Мозамбика. Наверное, стоит об этом чуть-чуть поподробнее рассказать. Местные белые всегда были в Мозамбике серьезной силой. Номинально подчиняясь властям Португалии, они фактически обладали полной властью в стране. Естественно, после «революции гвоздик», местные помещики решили полностью отделиться от Португалии и стать юридическими хозяевами страны.Увы, но, как это ни парадоксально, этому помешали те, кто был врагами априори. Правительственные войска Португалии и местные, мозамбикские вооруженные отряды мятеж плантаторов подавили.В ответ плантаторы стали вывозить из Мозамбика все производства и перегонять в Южно-Африканскую республику скот. Стабильность страны была полностью потеряна. Активно распространялись слухи о расправах с белыми. О конфискации имущества. О национализации. Надо признать, что мозамбикские белые, в отличие от ангольских, вывезли всё. От скота до автотранспорта.25 июня 1975 года Мозамбик был провозглашен республикой. Президентом стал председатель ФРЕЛИМО Самора Машел. И первой задачей нового правительства стала задача обеспечения обороноспособности страны. Говоря современным языком, новая страна стала огромным шилом, которое воткнулось в задницу сразу нескольким странам. ЮАР на юге и востоке. Южная Родезия. Транзит через порт Мапуту... И партизаны. Но уже не партизаны Мозамбика, а партизаны из пограничных стран.Узелок завязался такой, что голова кружилась. Родезийская авиация начала бомбежки мозамбикских деревень, где по их данным, могли находиться партизаны. На территорию государства забрасывались многочисленные отряды коммандос. В этот период в Мозамбике можно было встретить "гусей" со всего мира. Включая, кстати, и потомков русских эмигрантов. Более того, уже в самом Мозамбике стали создаваться партизанские отряды, которые теперь воевали против нового правительства.И вот тогда-то и потребовалась помощь СССР по созданию регулярной армии Мозамбика. Нужно было срочно реформировать партизанские отряды ФРЕЛИМО в регулярную армию. Народно-освободительные силы Мозамбика (ФПЛМ) должны были стать армией. Машел обратился к СССР...Первая официальная группа советских военных советников прибыла в Мапуту в 1976 году. Задача была поставлена предельно просто. Создать Вооруженные силы Мозамбика. Не больше и не меньше. Создать Сухопутные войска. Создать военно-воздушные силы. Создать ПВО. Создать ВМФ. Создать пограничные войска. Кроме этого, необходимо было создать тыловую службу армии, систему призыва и учета солдат и офицеров. Даже систему обучения войск.Я специально перечислил задачи советских специалистов. Причем далеко не все. Это сделано для того, чтобы читатели понимали примерный состав специалистов, которые туда направлялись.Кстати, читая комментарии к своим публикациям, я столкнулся с совершенно неожиданной реакцией некоторых коллег из числа "молодого пополнения". Почему-то они считают, что офицеры и генералы ехали в командировки не по своей воле. Приказ — и поехал. Нет, уважаемые коллеги. В Советском Союзе такую командировку нужно было заслужить. Отличной службой. Лояльностью, если хотите, партии и правительству. Да и членством в этой самой партии.Простите за отступление, но... Сегодня говорят о коммунистах того времени как о рьяных сторонниках идеологии партии. Но было-то по-другому. В партию вступали действительно лучшие. Лучшие в своем деле. Были и идеологи. Старшее поколение помнит замполитов. Рот закрыл, рабочее место убрал. Развернул на плащ-палатке "ленинскую комнату" — герой. Но ведь и командиры, и специалисты, лучшие из них, были членами партии.Партия в тот период, так же, как и все остальные атрибуты идеологии, стала уже как бы показателем твоей компетенции в своем деле.Итак, после заключения соглашения о военном сотрудничестве в Мозамбик начала поступать советская военная техника и вооружение. А вместе с этим, туда поехали специалисты по работе с этой техникой. Мозамбикские летчики для транспортной авиации уже были подготовлены в СССР. Так же, как и экипажи вертолетов. А в 1979 году в Накалу прибыла первая партия советских самолетов МиГ-17 (25 шт.)В то же время советскими специалистами было создано первое военное училище Мозамбика. В городе Нампуле. Учебный центр в городе Накале. Учебный центр пограничных войск в городе Иньямбане. Учебный центр младших авиационных специалистов в городе Бейре. Автомобильная школа в городе Мапуту.Уже к 1980 году было развернуто 4 пограничных бригады, 5 общевойсковых бригад. Развернуты зенитно-артиллерийские и зенитно-ракетные дивизионы. Кроме этого, были созданы совершенно новые для Африки радиотехнические батальоны для защиты столицы страны.Конечно, сегодня можно сказать, что большинство советских офицеров в Мозамбике жили в комфорте и со всеми удобствами. Даже аргумент для такого мнения приведу. В 70-е — начале 80-х гг. существовал приказ МО СССР о том, что военные советники и специалисты не должны иметь личного оружия постоянно. Зачем, если городки прекрасно охраняются? В этом же приказе категорически запрещалось участвовать в боевых действиях.А теперь представьте ситуацию. В джунглях полно бандитов самых разных мастей. Вокруг городов "ползают" отряды коммандос. Даже недолгое общение с местными полицейскими и армейцами приводит к пониманию того, что защитники они ещё те. И второе: служба советских офицеров была не в кабинетах, а в частях. Жить приходилось в палатках и хижинах. Передвигаться тоже далеко не всегда на комфортабельных джипах.Для примера расскажу об одном случае. Случай трагический. 26 июля 1979 года четверо наших военных советников и переводчик, которые работали в 5 мотопехотной бригаде ФПЛА, попали в засаду в районе Бейры. Машину подожгли выстрелом из гранатомета. Погибли все... Советник комбрига, советник замполита, советник зампотеха, советник командира артдивизиона и переводчик. Причем советника комдива, выброшенного из уазика взрывной волной, хладнокровно добили из автомата. Все они были награждены орденами Красной Звезды посмертно.Потому раскрою очередной "секрет Полишинеля". Большинство офицеров, которые работали в частях, личное оружие имели дома. Более того, в середине 80-х годов было получено официальное разрешение на хранение и применение оружия по необходимости.Официально для советских офицеров войны в Мозамбике не было. Те, кто выстраивал разведывательные и контрразведывательные органы новой страны, не в счет. Там все понятно. Остальные вроде как на курорт ездили. Понежиться под африканским солнцем. Познакомиться с культурой местного населения.Про бомбардировки, под которыми побывали наши, описывать не буду. А такие вещи происходили регулярно. Родезийская авиация до середины 1980-го года занималась этим постоянно. Точно так же не буду рассказывать о нападениях банд на автомобили и посты. Даже обстрелы "откуда-то" не буду описывать.С 1982 года ситуация в Мозамбике обострилась. Противник стал действовать уже в пригородах столицы. Опасность стала постоянной. Тогда-то вдруг резко увеличилось количество подразделений ФПЛА, которые умеют уничтожать именно диверсантов. Почему это произошло? Сказались плоды работы наших военных специалистов. Да и непосредственное участие наших в боях.Можно рассказать об обстреле колонны в 1984 году, когда получили ранения несколько советских офицеров. И про многочасовой бой в учебном центре Маталане, недалеко от Мапуту. Этот центр периодически подвергался минометным обстрелам. Но в феврале 1988 года было совершено нападение коммандос. Семеро советских офицеров целую ночь организовывали оборону и отбывали атаки головорезов. В конечном итоге коммандос ушли. Потери в центре были минимальны. Наши не пострадали.А ведь были ещё советские десантники. Именно они создали очень боеспособный парашютно-десантный батальон. Батальон, который "гонял" по джунглям всех этих «супер-пупер» коммандос. Именно они выбрасывались в самые ответственные моменты для помощи регулярной армии.Вот такая она. Война, которой не было. Война, которую вели другие. Война, которая, тем не менее, свою толику жизней советских офицеров забрала. Забывать такие войны легко. Это не Отечественная, когда даже сегодня кто-то "натыкается" то на мину, то на каску солдатскую. А то и на целый танк в ближайшей речке. Это война, которая была там... Где-то там. Давным-давно... Тем, кто там погиб, сегодня было бы под и за 80. Было бы... А осталось за 30 и под 40...Советские военные советники и специалисты, погибшие в Мозамбике:БУРЛАКОВ Анатолий Александрович, 1932 года рождения. Русский. Подполковник, специалист при командире пехотного батальона вооруженных сил Мозамбика. Умер от болезни 12 августа 1979 г.ДЕНИСЕНКО Валерий Михайлович, 1952 года рождения. Украинец. Старший лейтенант, специалист-инструктор по эксплуатации средств связи в вооруженных силах Мозамбика. Погиб 26 февраля 1979 г.ЗАСЛАВЕЦ Николай Васильевич, 1939 года рождения. Украинец. Подполковник, советник командира мотопехотной бригады вооруженных сил Мозамбика. Погиб 26 июля 1979 г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).ЗУБЕНКО Леонид Федорович, 1933 года рождения. Русский. Подполковник, советник политкомиссара мотопехотной бригады вооруженных сил Мозамбика. Погиб 26 июля 1979 г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).МАРКОВ Павел Владимирович, 1938 года рождения. Русский. Майор, советник заместителя командира мотопехотной бригады вооруженных сил Мозамбика по технической части. Погиб 26 июля 1979 г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).СТУПАК Роман Афанасьевич, 1942 года рождения. Украинец. Майор технической службы, специалист при заместителе командира смешанного артиллерийского дивизиона вооруженных сил Мозамбика по артиллерийскому вооружению. Умер от ран 20 марта 1978 г.ТАРАЗАНОВ Николай Александрович, 1939 года рождения. Русский. Майор, советник начальника ПВО мотопехотной бригады вооруженных сил Мозамбика. Погиб 26 июля 1979 г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).ЧИЖОВ Дмитрий Владимирович, 1958 года рождения. Русский. Младший лейтенант, переводчик (португальский язык). Погиб 26 июля 1979 г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).