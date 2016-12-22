Оглашается приговор в отношении Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Московский окружной суд сегодня начал вынесение приговора в отношении Александры Ивановой. Это новое имя бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, которое она взяла себе после того, как её вернули с территории Турции в Россию. После возвращения в РФ Карауловой сотрудники спецслужб организовали наблюдение за студенткой, которая попыталась перебраться в Сирию и вступить в ряды ИГИЛ (запрещено в РФ).
В частности, отслеживалась переписка Ивановой (Карауловой) с вербовщиком ИГИЛ. Судья зачитал некоторые выдержки из этой переписки, свидетельствующие о том, что Караулова не только осознавала, что ИГИЛ – террористическая организация, но и прилагала все усилия, чтобы стать членом этой группировки.
Судья сообщил, что в своей переписке с вербовщиком Караулова восхваляла радикальные исламистские группировки и возмущалась «лицемерием президента России Владимира Путина». Судья Московского окружного суда сообщил о том, что Караулова приняла ислам, взяла себе исламское имя, сообщив вербовщику ИГИЛ, что ей в России сложно молиться.
Караулова в переписке:
Караулова в переписке заявляет о неизбежности прихода того времени, когда «воины ислама займут Париж».
В ходе оглашения обвинения судья сообщил, что Караулова (Иванова) после возврата из Турции в Россию не раз связывалась с игиловцами, сообщая, что очень переживает по поводу того, что не смогла встать в ряды группировки и перебраться в Сирию. В течение нескольких недель Караулова (Иванова) в переписке заявляла, что готова предпринять новую попытку по выезду в Сирию. Вербовщик предлагал ей несколько вариантов, включая транзит через Грузию и Азербайджан. Предлагалось и приобретение поддельного паспорта гражданки Таджикистана.
Караулова не раз сообщала вербовщику о том, что «она готова воевать, хотя никогда не держала оружие в руках».
Караулова:
Судья добавил, что Иванова не является психологически внушаемым человеком и в момент совершения преступления не находилась в состоянии аффекта.
Напомним, что государственный обвинитель просит у суда назначить для Ивановой наказание в виде 5 лет лишения свободы. Адвокат просит суд Иванову полностью оправдать.
Видеотрансляцию из зала суда ведёт телеканал Russia Today.
Окончательный приговор суда: 4,5 года колонии общего режима.
В частности, отслеживалась переписка Ивановой (Карауловой) с вербовщиком ИГИЛ. Судья зачитал некоторые выдержки из этой переписки, свидетельствующие о том, что Караулова не только осознавала, что ИГИЛ – террористическая организация, но и прилагала все усилия, чтобы стать членом этой группировки.
Судья сообщил, что в своей переписке с вербовщиком Караулова восхваляла радикальные исламистские группировки и возмущалась «лицемерием президента России Владимира Путина». Судья Московского окружного суда сообщил о том, что Караулова приняла ислам, взяла себе исламское имя, сообщив вербовщику ИГИЛ, что ей в России сложно молиться.
Караулова в переписке:
Мне приходится молиться под лестницей в МГУ в пылище.
Караулова в переписке заявляет о неизбежности прихода того времени, когда «воины ислама займут Париж».
В ходе оглашения обвинения судья сообщил, что Караулова (Иванова) после возврата из Турции в Россию не раз связывалась с игиловцами, сообщая, что очень переживает по поводу того, что не смогла встать в ряды группировки и перебраться в Сирию. В течение нескольких недель Караулова (Иванова) в переписке заявляла, что готова предпринять новую попытку по выезду в Сирию. Вербовщик предлагал ей несколько вариантов, включая транзит через Грузию и Азербайджан. Предлагалось и приобретение поддельного паспорта гражданки Таджикистана.
Караулова не раз сообщала вербовщику о том, что «она готова воевать, хотя никогда не держала оружие в руках».
Караулова:
Мне всегда говорили, что я отчаянная.
Судья добавил, что Иванова не является психологически внушаемым человеком и в момент совершения преступления не находилась в состоянии аффекта.
Напомним, что государственный обвинитель просит у суда назначить для Ивановой наказание в виде 5 лет лишения свободы. Адвокат просит суд Иванову полностью оправдать.
Видеотрансляцию из зала суда ведёт телеканал Russia Today.
Окончательный приговор суда: 4,5 года колонии общего режима.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com