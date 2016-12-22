00:00 23 декабря

Оглашается приговор в отношении Александры Ивановой (Варвары Карауловой)

Московский окружной суд сегодня начал вынесение приговора в отношении Александры Ивановой. Это новое имя бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, которое она взяла себе после того, как её вернули с территории Турции в Россию. После возвращения в РФ Карауловой сотрудники спецслужб организовали наблюдение за студенткой, которая попыталась перебраться в Сирию и вступить в ряды ИГИЛ (запрещено в РФ).

Оглашается приговор в отношении Александры Ивановой (Варвары Карауловой)


В частности, отслеживалась переписка Ивановой (Карауловой) с вербовщиком ИГИЛ. Судья зачитал некоторые выдержки из этой переписки, свидетельствующие о том, что Караулова не только осознавала, что ИГИЛ – террористическая организация, но и прилагала все усилия, чтобы стать членом этой группировки.


Судья сообщил, что в своей переписке с вербовщиком Караулова восхваляла радикальные исламистские группировки и возмущалась «лицемерием президента России Владимира Путина». Судья Московского окружного суда сообщил о том, что Караулова приняла ислам, взяла себе исламское имя, сообщив вербовщику ИГИЛ, что ей в России сложно молиться.

Караулова в переписке:
Мне приходится молиться под лестницей в МГУ в пылище.


Караулова в переписке заявляет о неизбежности прихода того времени, когда «воины ислама займут Париж».

В ходе оглашения обвинения судья сообщил, что Караулова (Иванова) после возврата из Турции в Россию не раз связывалась с игиловцами, сообщая, что очень переживает по поводу того, что не смогла встать в ряды группировки и перебраться в Сирию. В течение нескольких недель Караулова (Иванова) в переписке заявляла, что готова предпринять новую попытку по выезду в Сирию. Вербовщик предлагал ей несколько вариантов, включая транзит через Грузию и Азербайджан. Предлагалось и приобретение поддельного паспорта гражданки Таджикистана.

Караулова не раз сообщала вербовщику о том, что «она готова воевать, хотя никогда не держала оружие в руках».
Караулова:
Мне всегда говорили, что я отчаянная.


Судья добавил, что Иванова не является психологически внушаемым человеком и в момент совершения преступления не находилась в состоянии аффекта.

Напомним, что государственный обвинитель просит у суда назначить для Ивановой наказание в виде 5 лет лишения свободы. Адвокат просит суд Иванову полностью оправдать.

Видеотрансляцию из зала суда ведёт телеканал Russia Today.

Окончательный приговор суда: 4,5 года колонии общего режима.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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Комментарии 72
  1. игорка357 Вчера, 15:09
    Варьку на десяточку,и старичков на пятерочку...и все дела!Другой малышне не повадно будет,да и старики поглядывать иногда в монитор станут...а че это наш дитятко там делает в соцсетях!
    игорка357
    1. nnm Вчера, 15:16
      Прокурор 8 просил...
      nnm
      1. Чеширский Вчера, 15:37
        Прокурор 8 просил...

        А ей хоть 15 дай, всё равно не поймёт. Если в голове мозгов нет, из ж__ы не возьмёшь. request
        Чеширский
        1. Homo Вчера, 16:01
          Цитата: Чеширский
          А ей хоть 15 дай, всё равно не поймёт.

          Там куда определят поймёт!
          Homo
          1. Starover_Z Вчера, 16:17
            Цитата: Homo
            Цитата: Чеширский
            А ей хоть 15 дай, всё равно не поймёт.

            Там куда определят поймёт!

            Вывезти в Сирию не особо таясь и оставить в нейтральной зоне, с зашитым паспортом, но без отметок и с автоматом - попадёт к своим "любимчикам" бородатым, пускай попробует что объяснить, что делает там делает и как попала, если захотят её слушать !
            Starover_Z
            1. Zoldat_A Вчера, 21:45
              Цитата: Starover_Z
              Вывезти в Сирию не особо таясь и оставить в нейтральной зоне, с зашитым паспортом, но без отметок и с автоматом - попадёт к своим "любимчикам" бородатым, пускай попробует
              Она маленькая глупенькая Буратина, надеялась там большую любовь найти? Пусть попробует! Сначала днём будет спать, а вечером снимать эмоциональное напряжение у воинов ислама путём расставляния ног. Человек 30 за вечер. А когда её затреплют до полубезумия, оденут пояс шахидки и отправят к ближайшему блокпосту.... Неужели некому было ей это рассказать? Кто с бородатыми воевал, тот знает, о чём я.... Любовь у неё.... Бугага...
              Zoldat_A
          2. Самаритянин Вчера, 17:27
            Уже дали, чтобы другим не повадно было am
            Самаритянин
        2. PSih2097 Вчера, 19:51
          Цитата: Чеширский
          А ей хоть 15 дай, всё равно не поймёт. Если в голове мозгов нет, из ж__ы не возьмёшь. request

          полтинник горячих (казаки поймут) и мозги встанут на место (не понимает через мозг - понимание приходит через пятую точку)...
          PSih2097
          1. Weyland Вчера, 22:36
            Цитата: PSih2097
            полтинник горячих (казаки поймут) и мозги встанут на место


            Только в случае, если она этот полтинник отхватит от столь любимых ей моджахедов (а за что - всегда найдется: например, за разговор с любым посторонним мужчиной) laughing
            Weyland
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 15:20
      Ну если копать совсем глубоко...
      Приговор Варваре - это приговор всему постсоветскому пространству, где плюнули на воспитание подрастающего поколения. Когда ВСЮ ответственность возложили на семью, когда вместо государственного обеспечения занятости молодежи - соцсети. В принципе, я не оправдываю ее, я смотрю на вещи, которые сделали вообще возможным такую вербовку русской девчонки. Отсутствие системы работы с молодежью, отсутствие внятной молодежной политики - это и вам приговор.
      Это приговор той демократии, которая есть в России, начиная от Ельцина и заканчивая Путиным. Это приговор МВД, которое набивает свои карманы обирая гастеров, а не занимается своей работой, это приговор ФСБ, которая прохлопала вербовщиков...
      Скептик-Самоучка
      1. vkl.47 Вчера, 15:36
        По твоей логике получается "все пи..асы один я д,артаньян".не из бедной семьи наша Варенька.это называется с жиру бесится.воспитание здесь не причем.соцсети ёпта.каверкают людей.приключений захотелось вот и заигралась на пятак.порожаюсь какие дурни в мгу учатся
        vkl.47
        1. Татьяна Вчера, 16:12
          vkl.47
          поражаюсь какие дурни в мгу учатся
          Ха! Так там такие же "дурни"-либероиды им и преподают! Среди вузовских преподавателей даже есть великовозрастные демократы-либероиды - сохранившиеся ещё с горбачёвско-"перестроечных" времён т.н. "НОВОГО МЫШЛЕНИЯ", - которые до сих пор твердят, что якобы при социализме, видишь ли, у народа свободы "не было", зато сейчас народ обрёл "настоящую" свободу!
          Недавно с таким профессором - ярым поборником западной демократии - я "сцепилась" в полемике на представительной международной конференции в СПбГУ! Вернее он решил отоппонировать моё выступление, ну и получил от меня "сдачи".
          Татьяна
          1. Zoldat_A Вчера, 21:52
            Цитата: Татьяна
            vkl.47
            поражаюсь какие дурни в мгу учатся
            Ха! Так там такие же "дурни"-либероиды им и преподают! .

            В МГУ ГОЗМАН преподаёт. И, думаю, не только Гозман. Хотя такой вонючки одной на весь МГУ хватит, вони наделать....
            Zoldat_A
        2. Kovlad Вчера, 16:40
          Поставил плюс Скептику. Он, может, излишне категорично выразился, но по сути прав.

          Ваши слова:не из бедной семьи наша Варенька.это называется с жиру бесится.[i][/i]

          Вот здесь согласен, именно с жиру и бесится, "пылкая революционерка",блин! И Вам это ничего не напоминает?
          Kovlad
      2. Homo Вчера, 16:03
        Скептик-Самоучка, прочитал Ваш опус, пожелание одно - ЗАСТРЕЛИСЬ!
        Homo
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:54
          Хомо, ну допустим я застрелюсь - это остановит вербовку в игил? это остановит этих дурочек?
          Если нет то заткнись,и возникай.
          Нашелся морализатор... Ваши предложения по предотвращению подобного есть? Нет?
          Опять заткнись и не возникай.
          Вы что-то делаете для того, что бы подобное не происходило? Ну так расскажите, не стесняйтесь
          Скептик-Самоучка
          1. Krabik Вчера, 18:59
            По воспитаю я бы хотеть прокомментировать следующее, не все дурочки готовы ехать в Африку шлюхами для бородатых мужиков.

            А предложение у меня простое по таким как Караулова.
            Пусть едут в Африку на здоровье, но обратно въезд должен быть закрыт.
            Krabik
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 19:01
              Крабик...
              Вот очередная дурочка выехала по поддельным документам... потом, по тем же докуметам обратно... Как отследить?
              Не проще бороться с причиной недуга, чем с его последствиями? Да, накладно, но действенней...
              Скептик-Самоучка
              1. Krabik Вчера, 19:05
                Конечно надо бороться с причиной, я же писал только о следствии в данном случае.

                П.С.
                Отследить так же, как и выследили сейчас.
                Krabik
      3. CT-55_11-9009 Вчера, 17:44
        В общем со многими вашими опусами не согласен, но в этом случае вы правы. Сейчас воспитание зависит от семьи. А дальше - как повезёт. От меня плюс.
        CT-55_11-9009
      4. Zatoichi Вчера, 18:38
        Простите, а Вы в системе образования хоть раз работали? Могу Вам рассказать, как происходит в случае, если ученик какой-либо школы попадает в "нештатную ситуацию". В первую очередь рвут на части зама по воспитательной работе и директора, затем классного руководителя, а уж потом вызывают папу и маму данного отпрыска и работают совместно с инспектором ОПДН... А работа проводится с молодежью... И работа колоссальная. Но без поддержки СЕМЬИ она не столь результативна. Вы рассматриваете все через призму "Как все у нас ху..."
        Zatoichi
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:50
          Zatoichi
          Вы или не понимаете сути вопроса, или умышленно уводите в сторону. В первом случае могу посоветовать больше покопать литературы, о втором - рано или поздно сами себя спалите.
          Объясняю на пальцах: школа несет ответственность за ребенка только о тех пор, пока он в школе. Если ребенок попал в "нештатную ситуацию", да школу трясут, но... по факту что реально предъявить школе?
          Речь идет о том периоде времени, который ребенок проводит ВНЕ школы. Что посоветуете? Секции и кружки, куда в советские времена чуть ли не силой приглашали, сейчас не всем по карману. Родители, как правило, заняты зарабатыванием денег, не все получают по 100к рублей даже на двоих. Ребенок предоставлен сам себе. И находит общение в соцсетях.
          Убрать интернет из нашей жизни? А как? Это вообще бредовая идея. Тем более, что сейчас у детей смартфоны и тарифы с безлимитом по интернету.
          Что вы предлагаете? Конкретно - как уберечь ребенка от дурного влияния? В Церковь его отдать в монастырь?
          Поделитесь рецептом, не молчите, не стесняйтесь.
          Критиковать горазды се, а реальные предложения где?
          Скептик-Самоучка
          1. Krabik Вчера, 19:03
            Ещё вам одно предложение.

            Государство должно создавать окружение физическое и виртуальное(интернет) для своих граждан.

            А сейчас по факту виртуальное окружение создаётся для нас США.
            Krabik
          2. Zatoichi Вчера, 19:08
            Я работаю в системе образования. Со всей ответственностью заявляю: со школы спрашивают круглосуточно! Даже в период каникул, здесь можете не спорить. Во многих школах действуют БЕСПЛАТНЫЕ кружки и секции, которые оплачиваются на деньги из бюджета. И уж сомневаюсь, что даже самый занятой родитель не в состоянии уделить своему ребенку хотя бы 1 час времени в день, если ему не плевать на свое чадо, конечно. Сайты со смартфона многие можно ограничить. (сейчас эта услуга предлагается мобильными операторами очень активно.) Вы учебники по ОБЖ почитайте 9-11 класс(это вам рекомендуемая литература для чтения на досуге). Я, например, занятия некоторые на добровольных началах проводил... Что до соцсетей, где существуют группы по радикальному исламу - это на совести модераторов в первую очередь... Если папе с мамой напукать на воспитание своего чада "лишь бы не ныл и всем доволен был", никакая власть не поможет... Достаточно предложений, или добавить?
            Zatoichi
            1. Krabik Вчера, 19:36
              В московском регионе из бюджета выводят кружки, продлёнка и даже некоторые предметы предлагая их родителям, как дополнительные услуги за плату.

              Думаю, учебные учреждения буду понемногу трансформироваться в гипермаркеты с бойкой торговлей.

              Собственно в такие же гипермаркеты трансформируется и церковь под руководством нашего бизнесмена патриарха.

              А после окончательной трансформации учебных заведений в магазины их будут закрывать, если они не будут приносить прибыль.
              Krabik
              1. Zatoichi Вчера, 19:41
                Жаль, что так происходит. Факт прискорбный. При учете, что в московском регионе деньги на это могли бы и найти... Будем надеяться что это так и останется проектом...
                Zatoichi
                1. Krabik Вчера, 20:18
                  Зачем выделять деньги московскому региону на обучение, если основная масса спецов уедет из страны после обучения?
                  Krabik
    3. Skubudu Вчера, 17:19
      Если бы ее не задержали и она попала бы в Сирию, то скорее всего в живых бы ее уже не было.
      Skubudu
      1. Пеший Вчера, 18:02
        Цитата: Skubudu
        Если бы ее не задержали и она попала бы в Сирию, то скорее всего в живых бы ее уже не было.


        Так может это было бы и лучше ?.
        Пеший
    4. Erg Вчера, 23:17
      Цитата: игорка357
      ,и старичков на пятерочку

      Те, кто воспитал эту безмозглость, должны ответить по всей строгости. Слава великому Сталину!
      Erg
  2. Trevis Вчера, 15:13
    которая попыталась перебраться в Сирию и вступить в рядя ИГИЛ

    Пусть лучше в психушку перебирается.
    Trevis
    1. CT-55_11-9009 Вчера, 17:45
      Кстати да, принудительное лечение пора бы и возрождать...
      CT-55_11-9009
  3. nnm Вчера, 15:13
    Одно о ней запомнилось - вечно смеется на камеры, даже в зале суда..... Реально, просто Д,Б....сейчас 5-8 лет будет по своей дурости варежки шить и всю жизнь себе и родителям сломала!
    nnm
    1. игорка357 Вчера, 15:42
      Шила Варя варежки..))?
      игорка357
  4. Стройбат запаса Вчера, 15:14
    Думается мне, самым гуманным решением было бы повесить эту дуру. А вот вербовщиков отловить и ликвидировать - просто необходимо.
    Стройбат запаса
  5. BOB044 Вчера, 15:19
    Караулова в переписке:
    Мне приходится молиться под лестницей в МГУ в пылище.
    А убложать террористов на развалинах домов,и считатся подстилкой .Это прекрасно.Посидит на зоне и подумает.
    BOB044
    1. Копчёный Вчера, 15:27
      Ранее такое с революционерами не работало. Для них зона только на пользу.
      Копчёный
      1. игорка357 Вчера, 15:41
        Круто,а при чем тут революционеры?
        игорка357
    2. Orionvit Вчера, 15:54
      Точно. Дура повелась на "красивый" рекламный проспект про ислам. Наказать наверное нужно, хотя может пусть едет. Думаю там она побыв "супругой очередного борца за чистый ислам" прозреет быстро, и очень скоро начнет строчить письма типа "мамочка забери меня отсюда", или "я тогда не знала", или что то вроде "меня жестоко обманули". А сейчас она в добавок ещё и чувствует себя звездой интернета и жертвой "проклятой" России. Тут нужно к психиатру однозначно, на лицо все признаки мозахизма, но подобное лечится только хорошей поркой, или тогда уже "секир башка" как говорится от головной боли.
      Orionvit
      1. Наган Вчера, 18:12
        Цитата: Orionvit
        Дура повелась на "красивый" рекламный проспект про ислам

        Пока разрешен ислам, будут и красивые проспекты, и дУpoчки, а равно и дуpAчки, которые поведутся на них. Но с дуpAчками понятно, они клюют на 72 девственницы, а вот что обещают дуpOчкам?
        Наган
  6. EvgNik Вчера, 15:22
    Отправить по назначению, ИГИЛ ( запрещена в России), в цинковом ящике.
    EvgNik
    1. vvv-73 Вчера, 16:25
      Куда, блин, оправить! Вы что, не понимаете, что именно из таких дурочек и получаются смертницы!
      vvv-73
      1. EvgNik Вчера, 17:02
        Цитата: vvv-73
        Куда, блин, оправить!

        До конца пост дочитать удосужились? Аль терпения не хватило? В цинковом гробу, чтоб понятнее было. Можно вдобавок и пояс одеть, чтобы послужила доброму делу.
        EvgNik
        1. Рафаэль_83 Вчера, 18:02
          Цитата: EvgNik
          Можно вдобавок и пояс одеть, чтобы послужила доброму делу.

          Ага, со срабатыванием от разгрузочного датчика или на размыкание при открытии "посылки". fellow
          Рафаэль_83
  7. Velizariy Вчера, 15:23
    Статьи сейчас принято постить не читая? "вступить в рядя","Судя Московского окружного", "после возврата из Турции" столько ляпов в такой коротенькой статейке!
    Velizariy
  8. изя топ Вчера, 15:25
    у неё мозг есть?таких бы в медучереждения,для натурного обучения студентов
    изя топ
  9. Горный стрелок Вчера, 15:27
    Эта Варвара - пропащий человек. Дать ей "условно" - удерет в свой ДАИШ и будет головы резать на камеру - отчаянная наша. Посадить - выйдет еще более озлобленная и все равно удерет, если к тому времени будет куда. Приняла ислам!
    Думаю, дадут года два, через год по УДО, а дальше пятки смажет, услышим еще эту фигуру.
    Горный стрелок
    1. Рафаэль_83 Вчера, 18:07
      Да и хрен с ней - пусть валит. negative Главное, чтобы не взорвалась где-нибудь в центре крупного города. stop
      Рафаэль_83
    2. Наган Вчера, 18:16
      Срок давать надо не ей, а тому мулле который ее совратил в ислам.
      Наган
  10. Наблюдатель2014 Вчера, 15:29
    Многие беды от "нечегохотеть".Папа ФСБшник.весь мир в кармане.Стало скучно девахе.Решила выразить такой соцпротест.В конце СССР таких называли неформалы.Ну а сейчас такие времена что проколотым пупком или пирсингом в ноздрях мало кого удивишь.Вот и придумывают себе затеи.от "нечегохотеть". А то что отцу с матерью жизнь убила то конечно она не виновата.Она жеж личность! Людям головы ехала резать.Вот на её примере должна быть кара по взрослому.Что бы в моду затея "хочувигил" массового увлечения не приабрело.Да и хроники нашего спецназа по ликвидации таких вот "слабохарактерных" в высшых и специальных учебных заведениях на уроках ОБЖ крутить в виде лекций нужно.
    Наблюдатель2014
  11. Пофиг Вчера, 15:40
    У следствия есть очень серьезная причина требовать наказания по максимуму.
    Дело в том что уже после того как её задержала фсб и попыталась использовать её Для поимки вербовщика она дала знать в переписке что работает под контролем. Тем самым сорвала операцию.
    В общем за что боролась на то и напоролась.
    Пофиг
  12. Мобик Вчера, 15:57
    Плохо что отменили карательную психиатрию.
    Мобик
  13. vinni-puk Вчера, 15:57
    Маловато ей 4,5 годика. Таких как она море...
    vinni-puk
  14. мыслитель Вчера, 15:57
    Караулова приговорена к 4,5 годам лишения свободы за попытку вступить в ИГ. Срок идёт с ареста в октябре 2015
    Легко отделалась.
    мыслитель
  15. Lumumba Вчера, 16:13
    она готова воевать, хотя никогда не держала оружие в руках


    А надо было в Сирию отпустить. Максимум, что бы ей там дали подержать в руках, так это грязные, потные и немытые МПХ бородачей. А затем дадут подержать пояс шахида, либо руль тротилл-мобиля, один раз, когда тело в непотребный вид придёт. Технология отработаная. И если богу было бы угодно, то вырвалась бы оттуда, может что-то в жизни бы пересмотрела.
    Lumumba
  16. himRa Вчера, 16:14
    Накинуть ей на зоне еще пяток за че нить !мало дали! она выбрала свой пусть и ей не 12-13 лет это уже убеждение!
    Говорить иначе так она бы взорвала взрыв.устройство и не колебалась бы !а мы бы своих родных оплакивали ....
    himRa
  17. Тень тьмы Вчера, 16:14
    Единственное лекарство - топор, чтоб потом по пескам не бегать за ней. Это выродившееся существо других жалеть не станет.
    Тень тьмы
  18. ML-334 Вчера, 16:21
    Хочет девка в Сирию-да ради Бога,жива останется-поумнеет.Сладок токмо запретный плод,под пулями понты исчезнут сразу.
    ML-334
  19. Rossiyanin Вчера, 16:29
    Жаль что не 45, чтоб другим не повадно было.
    Rossiyanin
  20. Самаритянин Вчера, 16:37
    Признали виновной:
    [i][/i]
    Самаритянин
  21. sounddoc Вчера, 16:38
    Господа форумчане,эту упоротую только притормозили,она спит и видит себя крутой джихадисткой! Решение только одно - истребить ИГИЛ,как явлением,чем и занимается ваш президент. Когда ошмётки этого стоглавого чудища забьются в глубокие норы,исчезнет та отрицательная,но мощная харизма,которая делает простых ребят кровавыми зомби! Промывание мозгов - ужасная,но реальная вещь.Возьмите хоть свидетелей Иеговы,хоть часть населения Украины: пустой взгляд,запрограмированные речи,полное отсутствие критики.....
    Убьёте ДАИШ - спасёте тысячи юных душ и тел....ИМХО....
    sounddoc
  22. мичман Вчера, 16:45
    Меченый и алкаш в этом ваша вина. Вы искалечили жизнь миллионов детей России. Честь имею.
    мичман
  23. guzik007 Вчера, 17:29
    Пока в моей стране,власть будет страшится собственной молодежи-будущего страны,больше,чем своих высокопоставленных казнокрадов,я не вижу ее собственного будущего.
    Оно и понятно. Казнокрады ,оно ,как-то ближе ,понятнее,ибо все из одного вагона ,все свои в доску. А эти...молодняк ...смутные какие-то... им и стипендии дают,(на неделю пожрать) ,и ипотеки,(хомутом на всю жизнь),а они все недовольны,все ищут чего-то.
    guzik007
  24. антивирус Вчера, 18:11
    смешно и смешно
    В Казани , бывш полиционер, проломив стекло-стену казанского аэропорта,!!! на машине!!! ездил по залу ожидания( пьян был).. Как проектировали?, органы "антитеррор "? , ФСБшники? ,ДРГ на обучении,? после терактов анализ какой:?
    А если так же, протаранив стенку(легковушка была) грузовиком с 8 т взрывчатки, заедет "привет от бармалеев передать" кто нибудь???
    За что платят деньги чудакам, которые должны безопасностью аэропортов заниматься? факультатив...
    Где преграда от грузовиков? где чудаки выгнанные из органов? Архитектор и кто согласовал деньги вернули?
    и исчё 13 вопросов
    антивирус
    1. himRa Вчера, 18:29
      у вас скорее всего и у самого есть ответы !если конечно вы не инопланетянин!
      Когда до нашего гос-ства дойдет что самое ценное что есть у него это его граждане! а не золотой запас или ВВП или армия!
      himRa
  25. Nemo35 Вчера, 18:25
    Александра Иванова (Варвара Караулова), "Она же, Ларичева Маня... Она же Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... она же Валентина Панеят."(к-н Жиглов).
    Nemo35
  26. Orionvit Вчера, 18:27
    Цитата: Наган
    а вот что обещают дуpOчкам?

    Действительно странно. Насколько мне известно, в исламе женщина даже не считается человеком. В смысле не обладает душой. И какой там может быть "рай"? Может быть только собственностью мужчины. Может ей об этом вербовщики не рассказали? Чем только люди думают? Хотя действительно, может ей нужна плётка и кожаная одежда.
    Orionvit
  27. лысова Вчера, 18:33
    Что на неё тратится? После срока займётся тем же. Отправить её в Сирию и подарить каким нибудь радикалам. Там её по полной.
    лысова
  28. gozmos Вчера, 19:07
    Ну хоть так... и то нормально..
    gozmos
  29. Бригадир Вчера, 19:12
    А может быть надо было отпустить её к бородатым? Они бы её там имели во все щели и постепенно к ней пришло бы осознание просветления.... laughing
    Бригадир
  30. Svatdevostator Вчера, 19:34
    Ничего "мамки" на зоне научат родину любить!
    Svatdevostator
  31. w70 Вчера, 19:40
    Восхваляла радикальные исламистские группировки. Пора уже за Мыслепреступлеения сажать
    w70

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