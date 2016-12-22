23:57 22 декабря

На Трампа готовится покушение

В программе «Наша точка зрения» на канале "Царьград" принял участие главный редактор портала InfoWars Алекс Джонс. По его оценке, в Америке сейчас идет настоящая гражданская война — не только информационная, но и реальная, с кровопролитием.

Он не исключил, что до инаугурации глобалисты могут совершить покушение на Дональда Трампа и на его сторонников, включая самого Джонса.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11
  1. Spartanez300 Сегодня, 15:23
    Тогда скорее всего США ждет гражданская война.
    Spartanez300
    1. Delink Сегодня, 16:05
      Если она и будет то несколько дней. Задавят всех и притихнут и будут спокойно продолжать жить. Ну похоронят Трампушку и приведут эту курицу. Все равно к этому все придет. Или через некоторое время импичмент устроят! Все равно его уберут, только вопрос когда, где и кем, вопрос времени.
      Delink
      1. Blondy Сегодня, 16:26
        А если Трамп переживет, кого хоронить будут, курицу? Ну-ну. Всё-таки гражданская война - это брат на брата, а не хрен собачий.
        Blondy
        1. Delink Сегодня, 16:28
          Для того чтобы остаться в живых нужно покинуть до инаугурации свое гнездо и как можно дальше.
          Вспомните Кеннеди, и все встанет на свои места
          Delink
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:24
    Он не исключил, что до инаугурации глобалисты могут совершить покушение на Дональда Трампа

    Полагаю это очень даже возможно. И судя по накалу страстей и обмену угрозами,Трампу стоит поберечься .
    НЕКСУС
    1. кеп Сегодня, 16:22
      Цитата: НЕКСУС
      Он не исключил, что до инаугурации глобалисты могут совершить покушение на Дональда Трампа

      Полагаю это очень даже возможно. И судя по накалу страстей и обмену угрозами,Трампу стоит поберечься .


      Меньше появляться на публике ,для начала.
      кеп
    2. Комментарий был удален.
    3. свой1970 Сегодня, 16:39
      ну он вообще-то миллиардер,с рэкетом знаком,терки/стрелки наверняка в свое время у него тоже были,выживет....
      Или вы думаете - что Чикагская мафия только в "Джазе только девушки" была?? lol
      свой1970
      1. кеп Сегодня, 18:40
        Цитата: свой1970
        ну он вообще-то миллиардер,с рэкетом знаком,терки/стрелки наверняка в свое время у него тоже были,выживет....
        Или вы думаете - что Чикагская мафия только в "Джазе только девушки" была?? lol


        Вся САша сплошная мафия.
        кеп
  3. maxxdesign Сегодня, 15:35
    ну после убийства Кеннеди же не было гражданской войны.. и тут не будет если что случится... хотя старая ведьма и макак на все способны
    maxxdesign
  4. guzik007 Сегодня, 17:45
    Я уверен! эту достоверную инфу ему подкинули наши всемогущие спецслужбы.Как недавно буквально спасли от переворота "лучшего друга плешивого"-эрдогашку.
    Правда...посла вот не уберегли,собственного...Да че там! послов у Лаврова много еще.Главное ,друзей уберечь.
    guzik007
  5. Valkh Сегодня, 21:08
    Цитата: Blondy
    А если Трамп переживет, кого хоронить будут, курицу? Ну-ну. Всё-таки гражданская война - это брат на брата, а не хрен собачий.

    Цитата: Blondy
    А если Трамп переживет, кого хоронить будут, курицу? Ну-ну. Всё-таки гражданская война - это брат на брата, а не хрен собачий.
    там нет братьев!!!- там один сброд!!!
    Valkh

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