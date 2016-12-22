На Трампа готовится покушение

В программе «Наша точка зрения» на канале "Царьград" принял участие главный редактор портала InfoWars Алекс Джонс. По его оценке, в Америке сейчас идет настоящая гражданская война — не только информационная, но и реальная, с кровопролитием.Он не исключил, что до инаугурации глобалисты могут совершить покушение на Дональда Трампа и на его сторонников, включая самого Джонса.