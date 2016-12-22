«Адмирал флота Касатонов» в достройке на «Северной верфи» (фото)

В сети появились фотографии находящегося в достройке сторожевого корабля дальней морской зоны «Адмирал флота Касатонов» (проект 22350).Корабль был заложен на «Северной верфи» в ноябре 2009 г, выведен из эллинга в октябре 2014-го и спущен на воду 12 декабря того же года. Начало испытаний запланировано на 2017 г.