23:54 22 декабря

«Адмирал флота Касатонов» в достройке на «Северной верфи» (фото)

В сети появились фотографии находящегося в достройке сторожевого корабля дальней морской зоны «Адмирал флота Касатонов» (проект 22350).

«Адмирал флота Касатонов» в достройке на «Северной верфи» (фото)


Корабль был заложен на «Северной верфи» в ноябре 2009 г, выведен из эллинга в октябре 2014-го и спущен на воду 12 декабря того же года. Начало испытаний запланировано на 2017 г.


«Адмирал флота Касатонов» в достройке на «Северной верфи» (фото)
«Адмирал флота Касатонов» в достройке на «Северной верфи» (фото)

Использованы фотографии: Алексей Акентьев / группа ВКонтакте "Корабль в искусстве. Маринисты Санкт-Петербурга"
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Комментарии 38
  1. Spartanez300 Сегодня, 15:20
    Флот ждет новый корабль.
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 15:23
      И не только этот один. Успехов.
      cniza
      1. Вадим237 Сегодня, 15:35
        На одного такого приходится десятка два рейдовых буксиров и катеров - они сейчас у нас в топе строительства.
        Вадим237
        1. Pirogov Сегодня, 15:39
          Цитата: Вадим237
          На одного такого приходится десятка два рейдовых буксиров и катеров - они сейчас у нас в топе строительства.

          Без них нельзя ,хотя медленное строительство фрегатов, конечно огорчает.
          Pirogov
      2. Zibelew Сегодня, 16:02
        Уже номер бортовой нанесли. В следующем году пушку установят. Турбины импортозамещающие ждем, стенд практически готов. С редуктором главное чтобы Звезда не подвела, сложный агрегат. К сожалению лучшие верфи и почти половина заводов ВПК специализирующихся на ВМС остались на Украине. Верфи останавливались, заводы разворовывались и закрывались. А ведь современный фрегат - это не ладья, его из ближайшего лесочка не построишь одной инженерной командой - нужны сотни смежников и десятки тысяч деталей и компонентов. Выстраивание цепочек из смежников и создание полного технологического цикла производства дело крайне длительное.
        Zibelew
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:25
      Цитата: Spartanez300
      Флот ждет новый корабль.

      Главное,чтоб как с Эссеном не получилось при выходе из дока.
      НЕКСУС
      1. Alexey RA Сегодня, 15:44
        Цитата: НЕКСУС
        Главное,чтоб как с Эссеном не получилось при выходе из дока.

        Ну или как с Григоровичем при швартовке в Севастополе. smile
        Alexey RA
      2. Joker787 Сегодня, 15:52
        На мой взгляд, самое главное в этом корабле:
        дизель-газотурбинная энергетическая установка М55Р в составе дизельного двигателя 10Д49 и газотурбинного двигателя М90ФР.
        Наконец-то, дождались! drinks налить всем по чарке)))
        Joker787
        1. alexmach Сегодня, 16:39
          Чего дождались то? вроде ещё Украинская установка. Их для двух кораблей 22350 на момент майдана уже поставили.
          alexmach
        2. Alexey RA Сегодня, 16:55
          Цитата: Joker787
          Наконец-то, дождались!

          Ещё не дождались.
          Что касается фрегатов проекта 22350, двигатели с Украины поступили для двух кораблей, а «пока будет формироваться третий, для него подоспеет двигатель, освоением производства которого занимается НПО «Сатурн», уверен собеседник агентства. По его словам, головной фрегат серии «Адмирал Горшков» уже в октябре отправится в море на испытания, а следующий, получивший название «Адмирал Касатонов», также находится в большой степени готовности.

          А наши ГТД будут ориентировочно в 2018:
          ОАО «Северная верфь» 16 июня разместило информацию о заключении договора с ОАО «НПО «Сатурн» на изготовление и поставку двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для строящегося фрегата проекта 22350 зав. № 924 «Адмирал Исаков».
          Стоимость судокомплекта составляет 2,295 млрд руб. Срок поставки определен июлем-августом 2018 г.
          Alexey RA
          1. Joker787 Сегодня, 18:44
            Опять облом, спасибо за информацию.
            Joker787
    3. Стрелец2 Сегодня, 16:25
      мелкие у нас адмиралы какие то ,всё сторожевички,да корветики.
      Стрелец2
    4. Комментарий был удален.
    5. Titsen Сегодня, 21:40
      Цитата: Spartanez300
      Флот ждет новый корабль.


      Очень долго ждёт!
      Titsen
  2. OML Сегодня, 15:21
    Красава. Вот только побыстрее в производстве и принятии.
    OML
  3. Alexey RA Сегодня, 15:35
    В сети появились фотографии находящегося в достройке сторожевого корабля дальней морской зоны «Адмирал флота Касатонов» (проект 22350).

    Интересно, когда-нибудь у нас будет единая классификация кораблей? Бедные 11356 и 22350 обзывают то СКР, то фрегатами. smile
    Alexey RA
    1. opus Сегодня, 16:01
      Цитата: Alexey RA
      у нас будет единая классификация кораблей?

      Всё же уже изложено

      статья 4 Корабельного устава Военно-Морского Флота (2001): "Корабли и суда Военно-Морского Флота в зависимости от их основного предназначения и оружия подразделяются на классы, а классы, исходя из специализации, водоизмещения, типа энергетической установки и принципов движения - на подклассы.
      Руководство по классификации кораблей и судов Военно-Морского Флота"


      СКР однозначно (Сторожевые корабли)
      Сторожевые корабли проекта 1135 (шифр «Буревестник»,Krivak I, II, III)

      методы архитектурной защиты ни чего не меняют
      opus
      1. Alexey RA Сегодня, 16:59
        Цитата: opus
        СКР однозначно (Сторожевые корабли)
        Сторожевые корабли проекта 1135 (шифр «Буревестник»,Krivak I, II, III)

        Ну да, на закладных досках "Григоровича", "Эссена", "Истомина" и "Бутакова" они поименованы как сторожевые корабли по проекту 11356.

        Зато пр. 22350 - уже фрегаты:
        Alexey RA
  4. etrofimov Сегодня, 15:46
    Сказали Фрегат так фрегат! Прекратите Товарищи смешение терминологии! Уж если вписались в натовскую систему классификации. то в ней и живем.... А то как продавать нефть. так в баррелях, а как строить БК ВМФ так начинается: БПК, СКР, ПСКР, БДК,БПК, ПЛАРК,ПЛАРБ, ТРПКСН, ТЧК, ЗПТ, ХЕЗ.....
    etrofimov
    1. Pulya Сегодня, 15:55
      Цитата: etrofimov
      Сказали Фрегат так фрегат! Прекратите Товарищи смешение терминологии! Уж если вписались в натовскую систему классификации. то в ней и живем.... А то как продавать нефть. так в баррелях, а как строить БК ВМФ так начинается: БПК, СКР, ПСКР, БДК,БПК, ПЛАРК,ПЛАРБ, ТРПКСН, ТЧК, ЗПТ, ХЕЗ.....

      Зчёт!!!
      Pulya
    2. Роман 11 Сегодня, 16:38
      Цитата: etrofimov
      а как строить БК ВМФ так

      Верно. Были фрегаты с 17 века, пусть и остаются. Правильная классификация должна увязываться с водоизмещением. Самые тяжёлые (частично бронированные) - крейсера. Но от них, как показывает история толку не много.

      А вообще следовало бы задуматься о защитных возможностях современных кораблей.... живучесть их ни к шуту, как раз таких как корветы, фрегаты и мрк.

      Какие-нибудь бронемодули БИУС, ЭУ, стрельбовых комплексов, погреба бк ..... в общем самого основного в жизнедеятельности и боеспособности корабля. Что-то можно рассмотреть вроде отдельных бронекапсул для экипажа, особенно в местах отсутствия автоматизации, где полно людей.
      Роман 11
    3. Alexey RA Сегодня, 17:04
      Цитата: etrofimov
      БПК, СКР, ПСКР, БДК,БПК, ПЛАРК,ПЛАРБ, ТРПКСН, ТЧК, ЗПТ, ХЕЗ.....

      ТАВКР и ТАРКР. smile
      Alexey RA
  5. etrofimov Сегодня, 15:52
    Да, и еще.... Как старый Корабел и Судоремонтник, искренне умиляюсь сроками строительства убогого 3500БРТ за 5 лет. Граждане, это национальный позор! Даже убогие индусы себе такого не позволяют.!
    Готов всех поздравить, отечественное кораблестроение сползло до уровней 1870 (по срокам). По качеству наверняка хуже....
    Очень грустно:(
    etrofimov
    1. вадим dok Сегодня, 16:07
      Поддерживаю!8 лет на мелкотоннажный сторожевые!Сколько времени понадобится на приличный корабль 10000тнвди?
      вадим dok
      1. etrofimov Сегодня, 16:24
        FYI:
        1. ЛК Бисмарк 51000БРТ, 48 месяцев от закладки до ввода в строй, головной в серии..
        2.ЛК Ямато 63200 БРТ, 50 месяцев от закладки до ввода в строй, головной в серии..
        3. Крейсер Тикондерога 9800 БРТ 35 месяцев от закладки до ввода в строй, головной в серии..
        4. КР Свердлов 17000 БРТ 30 месяцев от закладки до ввода в строй, головной в серии..
        Это так, для исторической примерки....
        Все корабли головные в своих сериях... Страны постройки различные....
        Нонешнее позорище очевидно....
        etrofimov
        1. Alexey RA Сегодня, 17:09
          Цитата: etrofimov
          Все корабли головные в своих сериях... Страны постройки различные....

          Хе-хе-хе... а не хотите вспомнить первый крупный корабль СССР? Лидер "Ленинград" по проекту 1?
          Заложен 5 ноября 1932 года.
          Спущен на воду 17 ноября 1933 года.
          Сдан флоту 5 декаб­ря 1936 года.
          Завершён постройкой в июле 1938 года (да, это не ошибка - принятый флотом корабль на полтора года встал у достроечной стенки завода).
          Почти 6 лет строили большой эсминец.
          Alexey RA
          1. etrofimov Сегодня, 23:12
            Ну да, были косяки, однако: КР Киров, также головной корабль серии 7700БРТ, 35 месяцев. Достоинства и недостатки проекта это отдельный разговор, но срок постройки о чем-то говорит (30-е годы, СССР!!!). Да, проект в первооснове итальянский, так и с 01 та же история....
            etrofimov
        2. Роман 11 Сегодня, 17:16
          Цитата: etrofimov
          1. ЛК Бисмарк 51000БРТ, 48 месяцев от закладки до ввода в строй, головной в серии..
          2.ЛК Ямато 63200 БРТ, 50 месяцев от закладки до ввода в строй, головной в серии..

          Но у них были отлаженные производственные мощности, + порядок, единицы только успевали сходить со стапелей, каждый следующий тип с незначительными конструктивными отличиями, а вооружение и вовсе фактически тоже. Сейчас несколько иные реалии, технологии шустрей. И видится такой ньюанс - отсутствие специализации .. К примеру корветы у нас строят на Дальнем Востоке и на Балтике, более того есть верфи где работают и по военным кораблям и по гражданским. Такой подход ошибочный, возможно это традиции и спасательный круг для завода (в случае отсутствия военных заказов можно подстраховаться коммерческими проектами или гражданскими нуждами), но неэффективность от этого сразу возрастает, появляются большие издержки по времени и ресурсам.

          Индивидуальное мнение такое: Следует чётко разделить военку от гражданки и отдельные и за отдельными предприятиями закрепить классификации. Тогда мехнизм заработает на полную каатушку. И это не всё, ясно что флот не резиновый и рано или поздно верфи столкнуца с ситуацией когда заказы истощатся, в том числе экспортные. Под такие случаи на каждом военном заводе обязан быть запасной люк - 10% от производства ВСЕГДА работают на гражданский сектор - яхты, понтоны, катера, лодки , не обязательно связанное что-то с водой.... лишь бы что угодно, но резерв для манёвра в смутные времена, быть обязан.
          Роман 11
          1. etrofimov Сегодня, 22:53
            :))) технологии шустрей..... По распилу только если...
            etrofimov
          2. etrofimov Сегодня, 22:57
            ДА! Особенно у немцев после попытки кастрировать Германию в Версале!
            etrofimov
        3. Ride78 Сегодня, 19:14
          Здесь такое нельзя писать) У нас все самое наиновейшее и неимеющееаналогов))) А сроки - что сроки. Мы позже сделаем а оно так же будет неимеющееаналогов, нас не догонят, как грится))
          Ride78
      2. alexmach Сегодня, 16:47
        Возможно свою роль и тут играет новизна проекта. может не спешили из-за неготовности комплекса вооружения? Головной то до сих пор не сдан флоту. С Полиментом-Редутом ситуация не понятна. Дальняя ракета с АГСН не готова.
        alexmach
        1. Роман 11 Сегодня, 18:07
          Цитата: alexmach
          Возможно свою роль и тут играет новизна проекта. может не спешили из-за неготовности комплекса вооружения?

          У нас так, где пусто, а где густо.

          Полимент-Редут можно было установить до этого на какой-нибудь СКР или БПК близким по размеру???? Уже какой-то опыт был бы к моменту спуска. А вообще-то Булаву загодя установили на Акулу "Дмитрий Донской." И здесь наверное можно было новое вооружение опробировать... или захотели как всегда сэкономить себе в адмиральские корманы для учёбы сынишек и дочурок в Америке?? Нужен единый подход - все новое в опытной эксплуатации на предшествующих проектах. Иначе купируется фактор времени, застой, просрочка, долгострой, недострой ... распил и т.д. по детишкам знакомой схеме am

          У нас Иван Грен всупил в строй?? Что БДК тоже требуется новое вооружение? Нет. Или такая норма - вводить в строй корабли полтора десятка лет? Кому это выгодно?
          Роман 11
        2. Ride78 Сегодня, 19:15
          Что там супер нового? А с Полиментом да, обкакались знатно.
          Ну и по крылатым... впихнуть всего 16... представляю какая у нас электроника, что мы в такой тоннаж всего 16 крылатых суем. 32 - это бы еще куда ни шло.
          Ride78
          1. Роман 11 Сегодня, 19:29
            Цитата: Ride78
            Что там супер нового?

            Там вряд ли что-то будет нового. Мы на войне - все "скудные" средства идут на гум.помощь, операции в Сирии, сирийский экспресс и подобное. На достройку-доделку - по остаточному принципу. Так что, новых прорывов сейчас ожидать не следует ..... в общем-то считаю это правильно, перегружать экономику выбивая новые асигнования в условиях неизвестности и затрат на боевые действия - дорого могут обойтись.... ведь как знать, не разрастётся ли война до масштабов с НАТО? Или другими провокациями, например Прибалтике, или вроде того.
            Роман 11
            1. alexmach Сегодня, 23:04
              Цитата: Роман 11
              Мы на войне - все "скудные" средства идут на гум.помощь, операции в Сирии, сирийский экспресс и подобное. На достройку-доделку - по остаточному принципу

              Глупостей не говорите, средства в бюджете на оборонзаказ одна из не многих защищенных статей.
              alexmach
          2. alexmach Сегодня, 23:03
            ну.. собственно почти весь комплекс вооружения 22350-х новый. Сначала артустановка там не среляла, потом с редутом была проблемма. Пакет и УКСК уже на маленьких корабликах обкатанны. Панцирь у него и тот по-моему обновленный. Кроме того, если мне не изменяет память, один комплект двигателей на головном сожгли... Тяжело давался этот проект, может потому и не гнали, пока головной не закончили...
            alexmach
  6. gladysheff2010 Сегодня, 22:20
    Неплохая "заноза" американским претензиям на господство в мировой акватории.
    gladysheff2010
    1. etrofimov Сегодня, 23:00
      Пардон за повтор:
      Готов всех поздравить, отечественное кораблестроение сползло до уровней 1870 (по срокам). По качеству наверняка хуже....
      Очень грустно:(
      etrofimov

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