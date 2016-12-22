Партия отремонтированных Ка-29 передана ВМФ РФ

Компания «Вертолеты России» сообщила о завершении отгрузки партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, прошедших ремонт на Кумертауском авиационном предприятии.«Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие», – говорится в релизе.Комментарий блога bmpd: