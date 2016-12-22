Партия отремонтированных Ка-29 передана ВМФ РФ
Компания «Вертолеты России» сообщила о завершении отгрузки партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, прошедших ремонт на Кумертауском авиационном предприятии.
«Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие», – говорится в релизе.
Комментарий блога bmpd: «Видимо, речь идет о передаче Морской авиации ВМФ России шести капитально отремонтированных вертолетов Ка-29, контракт на ремонт которых числился в плане работ АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) на 2016 год. Стоимость контракта 435 млн. руб. (таким образом цена ремонта одного вертолета составляет 72,5 млн. руб). Всего с 1977 по 1988 г было построено 3 опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине (из них два находятся сейчас в летном состоянии)».
«Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие», – говорится в релизе.
Комментарий блога bmpd: «Видимо, речь идет о передаче Морской авиации ВМФ России шести капитально отремонтированных вертолетов Ка-29, контракт на ремонт которых числился в плане работ АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) на 2016 год. Стоимость контракта 435 млн. руб. (таким образом цена ремонта одного вертолета составляет 72,5 млн. руб). Всего с 1977 по 1988 г было построено 3 опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине (из них два находятся сейчас в летном состоянии)».
Использованы фотографии: АО "Вертолеты России" / ВКонтакте