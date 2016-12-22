23:57 22 декабря

Партия отремонтированных Ка-29 передана ВМФ РФ

Компания «Вертолеты России» сообщила о завершении отгрузки партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, прошедших ремонт на Кумертауском авиационном предприятии.

Партия отремонтированных Ка-29 передана ВМФ РФ


«Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие», – говорится в релизе.


Партия отремонтированных Ка-29 передана ВМФ РФ


Комментарий блога bmpd: «Видимо, речь идет о передаче Морской авиации ВМФ России шести капитально отремонтированных вертолетов Ка-29, контракт на ремонт которых числился в плане работ АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) на 2016 год. Стоимость контракта 435 млн. руб. (таким образом цена ремонта одного вертолета составляет 72,5 млн. руб). Всего с 1977 по 1988 г было построено 3 опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине (из них два находятся сейчас в летном состоянии)».

Использованы фотографии: АО "Вертолеты России" / ВКонтакте
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. Стройбат запаса Сегодня, 15:41
    Если 72,5 ляма - это ремонт, то сколько же стоит новый такой вертолёт?
    Стройбат запаса
    1. Orionvit Сегодня, 16:03
      Написано же
      произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов
      Ремонт одного движка чего стоит. А редуктор? Я так понимаю нужно разобрать, провести дефектацию, ещё и заново отшлифовать все шестерни. Много мороки. Капиталка в авиации стоит не на много дешевле нового.
      Orionvit
    2. просто экспл Сегодня, 16:29
      новый стоит пару десятков лямов , тут ремонт всего кроме электроники чуть более ляма . для капитального ремонта это нормально .
      просто экспл
  2. avt Сегодня, 15:44
    Нравится мне этот ,,шмель"! good Он собственно ничем Ми-24 не уступает, кроме калибра бортового пулемёта и его установки.
    avt
    1. Самаритянин Сегодня, 15:54
      laughing good
      Такой да :)))
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 15:56
        Преимущественно вертолет Ка-29 превосходит Ми-24, и это не удивительно, поскольку соосная схема всю мощность двигателя перетягивает на работу несущих винтов, что создает подъёмную силу. Одновременно с этим процессом реактивные моменты взаимно уравновешены. В результате получается, что возможные затраты мощности на компенсирование реактивного момента отсутствует полностью. А вот на одновинтовой машине доля мощности двигателя уходит на привод рулевого винта. Затраты мощности – 12%. На Ми-24 они не сопутствуют созданию силы тяги главного винта. КПД Ка-29 на 25% больше.

        Также соосная схема обеспечивает малый уровень вибрации. Это происходит за счет суммирования колебаний нижнего и верхнего винтов. Максимум амплитуды вибрации одного совпадает с минимумом другого.
        Подробнее на: http://avia.pro/blog/ka-29
        Самаритянин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня