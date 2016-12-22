Дебальцево и Горловка снова под массированным огнём ВСУ

Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево.

Обращаюсь к украинскому преступному командованию, что все попытки такого рода будут заканчиваться для вооруженных сил Украины только поражением, подумайте о людях, которых вы убиваете.

Несколько часов назад в районе населённого пункта Дебальцево снова возобновились боевые действия. Представитель народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заявляет, что украинские войска, нарушая в очередной раз букву Минских соглашений, обстреляли территории народных республик. Несколько боеприпасов разорвались в границах самого Дебальцево.Из заявления врио главы дебальцевской администрации Александра Рейнгольда:В результате обстрелов повреждены жилые дома по улицам Ульянова и Курчатова.В сообщении бойцов народной милиции ЛНР и ВС ДНР говорится о том, что украинские силовики буквально поливают огнём территорию народных республик, применяя для этого всё имеющееся у них оружие, хотя то давно должно было быть отведено от линии соприкосновения.Только за последние несколько часов по окрестностям и кварталам города Дебальцева украинские силовики выпустили свыше 200 мин и более сотни артиллерийских снарядов, включая снаряды калибра 152 мм.По словам Андрея Марочко, украинские войска ставят своей целью выбить подразделения народной милиции ЛНР и армии ДНР с занимаемых позиций и вплотную подойти к Дебальцево.Представитель ЛНР добавляет:Известно о том, что обстрелу подвергся КПП на окраине Горловки. По сообщению муниципальных властей, только по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Огонь вёлся из боевой машины пехоты ВСУ.