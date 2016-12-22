Дебальцево и Горловка снова под массированным огнём ВСУ
Несколько часов назад в районе населённого пункта Дебальцево снова возобновились боевые действия. Представитель народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заявляет, что украинские войска, нарушая в очередной раз букву Минских соглашений, обстреляли территории народных республик. Несколько боеприпасов разорвались в границах самого Дебальцево.
Из заявления врио главы дебальцевской администрации Александра Рейнгольда:
В результате обстрелов повреждены жилые дома по улицам Ульянова и Курчатова.
В сообщении бойцов народной милиции ЛНР и ВС ДНР говорится о том, что украинские силовики буквально поливают огнём территорию народных республик, применяя для этого всё имеющееся у них оружие, хотя то давно должно было быть отведено от линии соприкосновения.
Только за последние несколько часов по окрестностям и кварталам города Дебальцева украинские силовики выпустили свыше 200 мин и более сотни артиллерийских снарядов, включая снаряды калибра 152 мм.
По словам Андрея Марочко, украинские войска ставят своей целью выбить подразделения народной милиции ЛНР и армии ДНР с занимаемых позиций и вплотную подойти к Дебальцево.
Представитель ЛНР добавляет:
Известно о том, что обстрелу подвергся КПП на окраине Горловки. По сообщению муниципальных властей, только по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Огонь вёлся из боевой машины пехоты ВСУ.
Из заявления врио главы дебальцевской администрации Александра Рейнгольда:
Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево.
В результате обстрелов повреждены жилые дома по улицам Ульянова и Курчатова.
В сообщении бойцов народной милиции ЛНР и ВС ДНР говорится о том, что украинские силовики буквально поливают огнём территорию народных республик, применяя для этого всё имеющееся у них оружие, хотя то давно должно было быть отведено от линии соприкосновения.
Только за последние несколько часов по окрестностям и кварталам города Дебальцева украинские силовики выпустили свыше 200 мин и более сотни артиллерийских снарядов, включая снаряды калибра 152 мм.
По словам Андрея Марочко, украинские войска ставят своей целью выбить подразделения народной милиции ЛНР и армии ДНР с занимаемых позиций и вплотную подойти к Дебальцево.
Представитель ЛНР добавляет:
Обращаюсь к украинскому преступному командованию, что все попытки такого рода будут заканчиваться для вооруженных сил Украины только поражением, подумайте о людях, которых вы убиваете.
Известно о том, что обстрелу подвергся КПП на окраине Горловки. По сообщению муниципальных властей, только по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Огонь вёлся из боевой машины пехоты ВСУ.
Использованы фотографии: https://twitter.com