00:00 23 декабря

Дебальцево и Горловка снова под массированным огнём ВСУ

Несколько часов назад в районе населённого пункта Дебальцево снова возобновились боевые действия. Представитель народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заявляет, что украинские войска, нарушая в очередной раз букву Минских соглашений, обстреляли территории народных республик. Несколько боеприпасов разорвались в границах самого Дебальцево.

Из заявления врио главы дебальцевской администрации Александра Рейнгольда:
Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево.


В результате обстрелов повреждены жилые дома по улицам Ульянова и Курчатова.


В сообщении бойцов народной милиции ЛНР и ВС ДНР говорится о том, что украинские силовики буквально поливают огнём территорию народных республик, применяя для этого всё имеющееся у них оружие, хотя то давно должно было быть отведено от линии соприкосновения.

Только за последние несколько часов по окрестностям и кварталам города Дебальцева украинские силовики выпустили свыше 200 мин и более сотни артиллерийских снарядов, включая снаряды калибра 152 мм.

По словам Андрея Марочко, украинские войска ставят своей целью выбить подразделения народной милиции ЛНР и армии ДНР с занимаемых позиций и вплотную подойти к Дебальцево.

Дебальцево и Горловка снова под массированным огнём ВСУ


Представитель ЛНР добавляет:
Обращаюсь к украинскому преступному командованию, что все попытки такого рода будут заканчиваться для вооруженных сил Украины только поражением, подумайте о людях, которых вы убиваете.


Известно о том, что обстрелу подвергся КПП на окраине Горловки. По сообщению муниципальных властей, только по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Огонь вёлся из боевой машины пехоты ВСУ.

Использованы фотографии: https://twitter.com
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Комментарии 42
  1. avt Вчера, 15:48
    Выстроились в очередь на запись в ,,навозную сотню" .Не могут угомониться рагули ? Мало получили за два дня?
    avt
    1. himRa Вчера, 15:56
      Не ужель у них все ТАК все плохо !?что ложат своих десятками !!!
      himRa
      1. трактористъ Вчера, 16:02
        нужно утилизировать старые снаряды и нацбаты. Их хранение дорогое...
        трактористъ
        1. bouncyhunter Вчера, 17:36
          Блинстон ! Как задрали рагули ! am
          bouncyhunter
    2. Офицер запаса Вчера, 16:24
      "Только за последние несколько часов по окрестностям и кварталам города Дебальцева украинские силовики выпустили свыше 200 мин и более сотни артиллерийских снарядов, включая снаряды калибра 152 мм".

      Кто-то тут на сайте слезами и соплями обливался по поводу гибели военнослужащих ВСУ. И что, до сих пор жалко? Тех, кто школы и детские сады обстреливает?
      Я лично жалею только об одном - мало этих махновцев и бандеровцев уложили.
      Офицер запаса
      1. Now we are free Вчера, 23:38
        Офицер запаса, приветствую hi Вот Махно попрошу не трогать, точнее не сравнивать его с Вальцмано-Бандеровским смрадом -идейными наследниками Петлюры НО отнюдь не Махно! Под Новый год гадят как могут (под Ляписа) #Войны-Рошена Воины-Котлааа... Ну да ничего , недолго их музычке осталось играть...
        Now we are free
    3. gladcu2 Вчера, 21:14
      avt

      ... чё вы за глупости несете.

      В ВСУ уже давно рагули перевелись. Их свои, давно передушили. Кому надо, когда с тобой не умный с автоматом.

      400 лярдов исчезло со счета ГосДепа США. Вот их сейчас и отрабатывают.

      Остается только держаться и ждать пока Трамп не станет президентом.

      В США произошла тихая революция, как они её называют. В тихом бою сошлись разные силовые структуры. Часть из них поддерживают Трампа, большая часть. Меньшая часть, зарабатывают на поддержке клана Клинтонов. Пока Трамп, не получил официально президентское кресло, его можно ещё убрать.
      Убрать его можно если страна США официально вступит в войну.

      Подробную активность ВСУ можно объяснить отработкой гонораров. Пытаются втянуть Россию, как гаранта Минских договоренностей в военные действия. Россия реагировать будет только пассивно, только разговорами.

      ВВП, ждет Трампа.
      gladcu2
  2. Pulya Вчера, 15:48
    Вот не угомонятся... уропчик с петрушкой
    Pulya
    1. SlonPanteleimon Вчера, 15:56
      Не удивительно, про незалежную на западе забыли. Ее даже нет в Трамповском списке основных направлений внешней политики. Политическое побоище давно переместилось на ближний восток, и не желая терять роль "пупа мира", реши в очередной раз вот так по-свински о себе заявить.
      SlonPanteleimon
  3. изя топ Вчера, 15:52
    куриная дупка уже перемогу озвучил,а тут какие-то малогидные медики
    Медики круглосуточно эвакуируют раненых на Светлодарской дуге, сообщил командир медицинской роты Валерий Ливенчук.

    "Эвакуация идет. С передовой УАЗами вытаскиваем людей и переносим в реанемобили. Доставляем в Бахмут. Работа круглосуточная. Экипажи меняются по шесть часов", - рассказал Ливенчук.

    Вблизи поселка Луганское работает военный пункт по оказанию первой медицинской помощи. Оттуда раненых украинских военных транспортируют в Бахмут и в 65-й военный клинический госпиталь.
    изя топ
    1. Zoldat_A Вчера, 15:58
      Цитата: изя топ
      куриная дупка уже перемогу озвучил

      Лыко-мочало.... Завтра опять скажет, что террористы их атаковали, что атаку они отбили, что уничтожили 100500 террористов, что заняли ряд ключевых точек.... Господи! Ему самому-то не надоело? Если б я каждый день говорил, что я Гагарин замаскированный - меня б давно в дурку сдали. Где ж найти дурку, в которую всю Украину засунуть можно?
      Zoldat_A
      1. северный Вчера, 23:42
        Оно именно так уже и сказало - на них напали, они отбились, да еще и вперед продвинулись, и потерь почти нет(6 200-х ВСУ) уничтожено немеряно солдат гибридных(так и сказало) войск
        северный
  4. Михаил55 Вчера, 15:52
    Праздник на носу, а эти подонки сеют смерть! Их мать родила?
    Михаил55
    1. Rom14 Вчера, 16:21
      Фашисты - нелюди, что от них ждать... Уничтожать их надо, чистить Украину.
      Rom14
    2. леликас Вчера, 16:35
      Цитата: Михаил55
      Их мать родила?

      Скорее отец ...
      леликас
      1. северный Вчера, 23:42
        нэту у них отэц
        северный
  5. Горный стрелок Вчера, 15:52
    В "Небесный тумен"( 10 000 ) торопятся? Или очередных звездюлей захотели? Артиллерии Новороссии снарядов хватит. Еще пару батальонов положите и успокоитесь?
    Горный стрелок
    1. irbis0373 Вчера, 16:02
      Похоже, что эти просто так не успокоятся. Люди для них просто никто и то что кидают их на убой , то до этого куевским уродам просто нет дела. Страна , вернее точно называлось страной , падает в пропасть.
      irbis0373
  6. Evgenijus Вчера, 15:53
    Обама еще в Белом доме, так пока команды идут на расход боеприпасов, торопятся застолбить новые границы АТО ...
    Evgenijus
  7. morituri Вчера, 15:53
    Опять набухались махновцы видать горилки на поминках было "залейся". Будет вам продолжение банкета ...
    morituri
    1. irbis0373 Вчера, 17:31
      Похоже что бухают, вот только крепко спиртное употребляют в Киеве. И неуж-то огония близка?
      irbis0373
  8. Наблюдатель2014 Вчера, 15:58
    Как простых людей жалко ! Неугомонные "мыздобулы" .Прям традиция уже под Дебальцево в канун новогодних праздников.Вопрос что это?.Любым путём начать до прихода Трампа войну? Или газа нет,денег нет, в перспективе дупа.Нужно отвлечь народ.Одно только вертится.Когда погонят "мыздобулов" чтобы приказа стой не было.
    По нвостям УНИАН Турчинов "курирует" .Косят "террористов".Правда медики забодались скирдовать своих атошников. bully
    Наблюдатель2014
    1. avt Вчера, 16:18
      Цитата: Наблюдатель2014
      Как простых людей жалко !

      Донецких ? Да ! А это рагульё чего жалеть ? ? У них воли нет даже на то чтобы их , вооружённых , как скот на бойню не гнали !На Донбассе с голыми руками люди выходили танки останавливать , а это ...да ну на... negative пусть дохнут . ,,Боярышник" в Иркутске тоже никто в рот силком не вливал и под виски и Камю не маскировал - свинья грязи всегда найдёт.
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Любым путём начать до прихода Трампа войну? Или газа нет,денег нет, в перспективе дупа.

      request Беня слил токсичный банк и возглавил партию ,,Укроп", даже Гену из Израиля не стал выписывать ! Так что планирует уже конкретно приватизировать не гривны, которые уже давно не деньги , а конкретно кусок от Руины, на который сил хватит.А убытки , да собственно писал не раз и не я один, списывать на войну и тем более с криком на агрессию - самое то. Вопрос только как зажечь боевых педерастов и рагули чтобы громко не мычали по дороге на бойню.
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Одно только вертится.Когда погонят "мыздобулов" чтобы приказа стой не было.

      Тут вопрос - Как пойдёт за пределами административных границ ЛДНР ? Нынешним составом в радужной перспективе как то про Бердянск поверю ,Изюм там а за Мелитополь.....сомневаюсь . Опять же Харьков крепко прикручен Гепой и Допой. Он конечно ,если Донбасс пойдёт, торговаться за СВОЮ Слобожанщину будет . А оно надо ? Ответа как то аргументированного нет ..... request
      avt
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 18:07
        avt hi
        Тут вопрос - Как пойдёт за пределами административных границ ЛДНР ? Нынешним составом в радужной перспективе как то про Бердянск поверю ,Изюм там а за Мелитополь.....сомневаюсь . Опять же Харьков крепко прикручен Гепой и Допой. Он конечно ,если Донбасс пойдёт, торговаться за СВОЮ Слобожанщину будет . А оно надо ? Ответа как то аргументированного нет ...
        Это точно.
        Наблюдатель2014
  9. Вадим237 Вчера, 15:58
    Что с ними сюсюкаются, взяли бы и накрыли всю эту шушеру неугомонных из систем РСЗО, а все Минские договорённости послали в одно место.
    Вадим237
    1. ФАНТОМ-АС Вчера, 16:43
      Цитата: Вадим237
      Что с ними сюсюкаются, взяли бы и накрыли всю эту шушеру неугомонных из систем РСЗО, а все Минские договорённости послали в одно место.

      Абсолютно с Вами солидарен! Лучше бить по штабам,а "мясо" сами разбегутся.
      ФАНТОМ-АС
  10. sl22277 Вчера, 16:00
    Бывали хуже времена, но не было подлей. Как минимум, до такой подлости, как осуществляемое ныне уничтожение собственного населения. Нынешние правители Укропии просто торгуют украинской кровью за право пограбить ещё оставшихся. Куда как подлее..Без всякой внешней агрессии, без объявления кому-либо войны, уничтожает собственных граждан с применением артиллерии и бронетехники.
    sl22277
  11. Slon_on Вчера, 16:01
    А куда свинтили слепоглухонемые наблюдатели из ОБСЕ, за рождественскими подарками в очереди стоят? Или ждут когда начнется контрнаступление ЛДНР?
    Slon_on
    1. диванный но умный генерал Вчера, 17:51
      вы на марионеток из за большой лужи надеетесь?снимите розовые очки
      диванный но умный генерал
  12. Гость171 Вчера, 16:03
    Что-то делает думать,что в этот раз...,грабли, они того,провоцируют привычку.
    Гость171
  13. karmalex Вчера, 16:05
    Пока ДНР с ЛНР не ввалят украм по полной снова, всё это будет повторяться. Ввалят - и сразу начнутся срочно выполнятся Минские соглашения. А если где-то в СМИ проскочит, что решено, с пылу, с жару одесситам и мариупольцам помочь, думаю, политический труп Порошенко Новый год встречать не на украине будет.
    karmalex
  14. igor.borov775 Вчера, 16:06
    ПриветВсем. Снова началась горячая фаза. Бедные жители. Мне кажется ВСУ пытается доказать,что Минские соглашения не стоит выполнять выполнять. Это просто слова ничего за собой не имеют.(Украину) Ведь тут писалось об отселении мирных жителей от линии соприкосновения. Киеву край нужна хоть маленькая победа. Или в противном случае на Украине зреет что-то ещё хуже.
    igor.borov775
  15. Игорь Половодов Вчера, 16:09
    Чудовищное предположение! Заказ на органы получили - нелюди, вот и отрабатывают...
    Игорь Половодов
  16. Доктор Зорге Вчера, 16:22
    Офицеры и солдаты, Новороссии сыны,
    режте гитлерцев поганых, что не вскресли век они.
    Перефразируя "Партизаны, партизаны".
    Храни вас Бог!
    Доктор Зорге
  17. kenig1 Вчера, 16:29
    Сколько пастор пообещал воякам гурий?
    kenig1
    1. Ныробский Вчера, 16:30
      Цитата: kenig1
      Сколько пастор пообещал воякам гурий?

      Этих гурии не ждут, их там свиньи дожидаются
      Ныробский
    2. avt Вчера, 16:36
      Цитата: kenig1
      Сколько пастор пообещал воякам гурий?

      Одну Новодворскую на всех.
      avt
  18. кергуду натурал Вчера, 16:47
    А гаранты,молчат!
    кергуду натурал
  19. НовыйДоктор Вчера, 17:03
    Неужели у них все так печально что приходиться пускать своих на утилизацию?
    НовыйДоктор
  20. Комментарий был удален.
  21. диванный но умный генерал Вчера, 17:53
    вот тут некоторые кричат куда смотрит ОБСЕ(Одна Бабка Сказала Ей)вы наивные дети?как марионетки полосатых могут возмущатся против интересов кукловодов?кукол дергают за нитки ЗАПОМНИТЕ
    диванный но умный генерал
  22. Fonmeg Вчера, 19:04
    Этих ypoдов yкpoпии наверное тоже ждут Гурии, но только в аду!
    Fonmeg
  23. Герасим Донской Вчера, 22:21
    В феврале 2015г фронт ВСУ рухнул, они покатились от Дебальцево на север в сторону Артемовска (ныне Бахмут). Чтобы взять Светлодарск (т е Углегорскую ТЭС) и поставить Киев на колени нужны были еще сутки! Мариуполь также остался без защиты и армия ДНР могла просто вкатиться в город, как в 1941г танки Клейста вошли туда же! Но, от главного регулятора событий последовала команда "Стоп!" Ведь Р Ахметов попросил Кремль через своего своего друга Медведчука ( и кума Д Медведева) не трогать его собственность, т е предприятия в Мариуполе и ТЭС в Светлодарске. иначе это помешает его экспорту. Теперь маемо те, ще маемо! В т ч от Донецка до Дебальцево...А какие сострадания бедному страдающему народу Донбасса по российским ТВК, аж дух захватывает.
    Герасим Донской

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