«Энфилд» №2 – револьвер, созданный ради удобства

Как часто в истории оружия мы находим примеры исключительно субъективной оценки тех или иных его образцов? А уж если на них накладывались еще и объективные факторы, то это проводило к самым настоящим «приключениям изобретений».Вот он – револьвер «Энфильд» «Revolver № 2 Mk I». Даже внешне видно, что это очень технологичное изделие, ствол в котором фрезеруется вместе с верхней частью рамки.Вот, например, тот же Сэмюэль Кольт создал ведь прорывной образец, причем самую первую модель вырезал собственноручно из дерева. Наладил производство, упорно шел к цели, построил город-завод «Кольтсвилль», ставший прообразом «города будущего» в романе Жюля Верна «500 миллионов бегумы» и…все! Дальше словно замкнуло, и когда к нему явился изобретатель насквозь просверленного барабана под патроны с металлической гильзой, он же ведь его прогнал! Тот пошел к «Смиту и Вессону» и так появился «Смит и Вессон» №1, а затем и все остальные револьверы. И потом уже вдове Кольта пришлось нанимать инженеров, чтобы те обошли патенты «Смита и Вессона», отчего знаменитый кольт «Миротворец» и появился так поздно.А вот так вот он переламывался. Из барабана выдвинут экстрактор.Та же история повторилась затем в России. Принятый на вооружение российской армии револьвер «Смита и Вессона» показал прекрасную убойную силу пули, превосходящую, как это ни удивительно, убойную силу пули винтовки Бердана того же калибра. Что не нравилось? А ремень, на котором висела кобура, из-за его тяжести перекашивался! Ну, так что? Придумали бы к нему плечевые ремни и… все! Но нет, решили принять на вооружение револьвер Нагана, по сути, одноразовое оружие, так как по скорости разряжания и заряжания он не шел ни в какое сравнение с «американцем». Тот разряжался всего одним движением. Наган нужно было семь раз подряд «прочистить» экстрактором, затем также семь раз вставлять патроны. Были объективные причины замены одного образца на другой? Только одна – и револьверы, и пистолеты все больше становились статусным оружием, а в реальном бою ими пользовались все реже и реже. Но перевооружение стоило больших денег. Проще было дымный порох заменить в патронах «Смита и Вессона» на бездымный, и ввести плечевые ремни (кстати, потом их и ввели!), чтобы решить проблемы «перекашивания» и «задымления». Зато какая убойная сила! Ведь со «смитвессонами» охотились на бизонов…А вот теперь экстрактор спрятался, и револьвер можно заряжать.Так что прогресс в военном деле далеко не всегда имеет абсолютный характер, подчас он очень даже относителен.Аналогичный пример мы имеем и в Англии, где еще в 1870-х годах XIX века английская фирма «Веблей и сын» (с 1897 года называется «Веблей-Скотт») начала производство своих револьверов. В 1887 году был выпущен револьвер системы Веблей-Грин, который поступил на вооружение британской армии и применялся… вплоть до 1963 года. Почему так долго? Дело в том, что фирма предложила армии револьвер с переломной рамкой, который, во-первых, был прост в фабрикации, а во-вторых, позволял обеспечить очень высокую скорость перезарядки, сравнимую со скоростью перезарядки револьверов с барабаном, откидывающимся вбок.Револьверы «Веблей» имели размыкающийся корпус, состоящий из двух деталей, соединенных шарниром. Чтобы его перезарядить, ствол нужно было откинуть вниз (так же, как и в системе «Смита и Вессона»), при этом происходило «разламывание» корпуса, и автоматически срабатывал экстрактор, одновременно выбрасывавший из гнезд барабана все шесть стреляных гильз. Все каморы барабана после этого нужно было заполнять вручную, но, тем не менее, экономия времени была очень значительной.Вверху револьвер калибра .455 Мк I обр. 1915 г., внизу .388 Mk IV.Калибр для своего револьвера фирма выбрала по-настоящему впечатляющий: О,455 или .455 (11,6-мм), однако реально он был немного меньше – .441 дюйма или 11,2-мм. Модель Мк I обр. 1887 года как раз имела этот калибр, но и все последующие модели, например, модель Мк IV обр.1913 года имели этот калибр.Первоначально длина ствола равнялась 102-мм (4 дюйма), но затем была увеличена до 152-мм (6 дюймов). Вкупе с мощным пороховым зарядом и тупой тяжелой пулей, скорость которой составляла 189 м/сек, револьвер обеспечивал поражение любой живой мишени, будь то самый кровожадный и сильный «дикарь», но стрелять из такого револьвера было непросто, несмотря на удобную рукоять типа «птичья голова». Револьверы «веблей» в то время превосходили аналоги своего времени по точности стрельбы, но, опять-таки, причина здесь была одна – очень мягкий спуск. А вот отдача при выстреле была весьма значительной. Как, впрочем, и вес того же Мк IV, составлявший 1,09 кг без патронов.«Веблей-Скотт» Mk IV – «военная модель».В 1915 году Мк IV получил другую рукоятку, прицельные приспособления, но на этом изменения и закончились, хотя к нему была еще придумана удобная шестизарядная обойма, ускорившая процесс перезаряжания еще более. Револьвер хорошо показал себя в бою: не боялся грязи, пыли, влаги, но даже в том случае, если патроны заканчивались или он давал осечку, его можно было, ничего не опасаясь, использовать как дубинку. Сломать в нем что-либо было просто невозможно! Более того, специально для окопной войны его оснастили… штыком Притчарда-Гринера, который крепился на стволе поверх мушки с упором в рамку.Штык Притчарда-Гринера был совершенно монструозным оружием.Чтобы стрелять из этого револьвера еще быстрее, полковник Г.В. Фосбери в 1896 году запатентовал его оригинальную модификацию – самозарядный револьвер «Веблей-Фосбери», едва ли не самый оригинальный револьвер на свете.В нем также были две детали, но только при выстреле верхняя часть рамки, включавшая ствол, барабан и курок, откатывалась назад по направляющим нижней части рамки. Возвратная цилиндрическая пружина находилась в рукоятке и воздействовала на специальный рычаг, которым подвижная часть возвращалась назад. Во время этой «езды» туда-сюда происходил проворот барабана для подачи очередного патрона на линию огня и взведение курка. Опять-таки это обеспечивало очень мягкий спуск, просто несравнимый с нагановским, и позволяло стрелять очень метко, если бы не одно обстоятельство. Сильную отдачу усиливало движение массивных деталей револьвера, что делало стрельбу из него не слишком комфортным занятием. Одно время его было модно покупать пилотам тогдашних аэропланов, надеявшихся, что с помощью «автоматического револьвера» они смогут в воздухе с большей вероятностью поразить врага. Но потом выяснилось, что пулемет в воздушном бою все-таки надежнее, а вот вес в 1,25 кг слишком уж велик. К тому же в окопах этот образец оказался бесполезен, так как был чувствителен к загрязнению. Но тем не менее он успел войти и в историю, и в литературу (хотя официально на вооружении не состоял!), так что, если в какой-нибудь книге вы прочитаете, что кто-то там был вооружен автоматическим револьвером – это не выдумка, имелся ввиду именно «Веблей-Фосбери».Схема устройства револьвера «Веблей-Фосбери».Однако сразу же после окончания Первой мировой войны стало ясно, что тратить много сил и времени на обучение военнослужащих британской короны стрельбе из такого тяжелого револьвера просто неразумно. Это и время, и расход боеприпасов – то есть деньги. И все это ради чего? Чтобы в критической ситуации кто-то укокошил пару-тройку противников? Да они (в данной ситуации) не стоят того металла, что потрачен на изготовление этого оружия. Поэтому было решено, что теперь армии нужен небольшой, а главное - легкий и удобный револьвер, стреляющий патронами меньшего калибра. Был выбран калибр .38 – то есть 9,65-мм. Военные решили, что будет легче стрелять, а значит, сократится и время обучения стрельбе и, соответственно, расход боеприпасов.Mk IV – торец рукоятки.Фирма «Веблей-Скотт» тогда долго не раздумывала, а просто уменьшила револьвер .455, и в таком виде предложила его армейцам. Вот только получилось так, что конструкцию-то они одобрили, а вот заказа на новый револьвер фирме так и не дали, а разместили его на «Королевской фабрике стрелкового оружия» в Энфильде. И вот в 1926 году револьвер пошел в производство, но не под маркой «Веблей», а под маркой «Энфильд» «Revolver № 2 Mk I». Весил он 767 г, имел длину ствола 127-мм и скорость пули 183 м/сек. Считалось, что вооруженный им стрелок должен поразить из него цель на расстоянии в 23 метра, не дальше. А на этой дистанции новый револьвер работал очень хорошо.Mk IV – хорошо виден рычаг застежки рамки. На него следовало нажать большим пальцем, после чего револьвер раскрывался.Поскольку всякое оружие зависит от патрона, нужно сказать и о том, что за патрон применялся в этом револьвере. А он существенно отличался от германского 9-мм патрона «Парабеллум». При калибре .38, весом 200 гранов пуля британского патрона была больше в два раза и тяжелее, но вот летела она в два раза медленнее, чем немецкая.В любом случае, фирма «Вэблей и Скотт» была обескуражена таким поворотом дела, но… решила начать выпускать собственный револьвер калибра .38 и дала ему название Мк IV, хотя вся разница между ним и его армейским собратом заключалась лишь в маркировке рукоятки. Впрочем, внутри у них тоже имелись определенные различия, так что взаимозаменяемыми они не были.Mk IV – хорошо видна П-образная застежка верхней части рамки и боек курка, короткий и прочный.Быстрая моторизация британской армии и создание крупных бронесил привели к тому, что новый револьвер поступил также и на вооружение танковых экипажей, и вот тут-то и выяснилось, что для танкистов он не очень удобен, поскольку спица курка в тесном танке обязательно за что-нибудь да цеплялась. Решение нашли быстро – ее просто убрали, так что стрелять из нового револьвера, получившего обозначение № 2 Мк I* («со звездой*»), стало возможно только самовзводом. Как всегда, это понизило точность стрельбы, но незначительно, и этим недостатком решили пренебречь.Револьвер с убранной спицей курка образца 1942 года.Ну, а к 1942 году британской армии и вовсе потребовалась массовость, а не качество оружия, поэтому любое упрощение военными воспринималось благосклонно, лишь бы это увеличивало выпуск оружия. Поэтому конструкцию револьвера упростили еще больше, в частности, убрали предохранитель. Новый образец №2 Мк I** («c двумя звездами») стал еще более дешевым в производстве, вот только в случае его падения на твердую поверхность мог произойти случайный выстрел. Более того, теперь в ход пошли и коммерческие револьверы Мк IV, так что свою долю прибыли компания «Веблей-Скотт» от войны все же получила. Интересно, что сразу после окончания войны все револьверы Mk I** из войск были изъяты, но потом возвращены назад уже с установленным предохранителем.А вот так этот револьвер (имеется ввиду модель «Энфильд») лежит в левой руке. Форма рукоятки удобна для захвата, револьвер тяжелым не кажется, спуск очень легкий по сравнению с револьвером «Наган». Большие прицельные приспособления хорошо видны и облегчают прицеливание.Оба этих револьвера широко применялись не только в годы Второй мировой войны, но и находились на вооружении британской армии до 60-х годов ХХ века. Затем их передали в полицию, где их можно было увидеть даже в конце 80-х.