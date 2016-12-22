Украинские войска предприняли попытку прорыва линии обороны на юге ДНР

Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями — густым туманом. Попытка оказалась неудачной.

Официальный представитель Вооружённых сил ДНР полковник Эдуард Басурин подтверждает информацию о том, что несколько часов назад украинская армия начала новую стадию массированных обстрелов территории республики с применением крупнокалиберной артиллерии. После этого украинские войска, воспользовавшись туманом, предприняли попытку прорвать линию обороны ВС ДНР на южном направлении.Басурин:Известно, что украинские войска из артиллерийских орудий обстреляли северные пригороды Донецка. В частности, речь идёт о населённом пункте Спартак.Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне сводок о попытках ВСУ продвинуться восточнее, в Генштабе вооружённых сил Украины заявляют о «возможном полномасштабном перемирии» с 24 декабря.Спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник заявил, что украинская армия готова выполнять очередное решение контактной группы.Участники контактной группы, Россию в которой представляет Борис Грызлов, договорились, что 24 декабря в Донбассе наступает режим "тишины". Очередная "тишина" в понимании Киева?..На этом фоне украинские волонтёры заявляют о том, какой ценой Киеву далась очередная провокация против ЛНДР: не менее 90 погибших и более 150 раненых. Другие источники называют ещё большие цифры. Официальная сводка МО Украины: семь погибших украинских военных. Остальных обычно записывают в «пропавшие без вести».