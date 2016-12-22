23:53 22 декабря

Украинские войска предприняли попытку прорыва линии обороны на юге ДНР

Официальный представитель Вооружённых сил ДНР полковник Эдуард Басурин подтверждает информацию о том, что несколько часов назад украинская армия начала новую стадию массированных обстрелов территории республики с применением крупнокалиберной артиллерии. После этого украинские войска, воспользовавшись туманом, предприняли попытку прорвать линию обороны ВС ДНР на южном направлении.

Басурин:
Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями — густым туманом. Попытка оказалась неудачной.


Украинские войска предприняли попытку прорыва линии обороны на юге ДНР



Известно, что украинские войска из артиллерийских орудий обстреляли северные пригороды Донецка. В частности, речь идёт о населённом пункте Спартак.

Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне сводок о попытках ВСУ продвинуться восточнее, в Генштабе вооружённых сил Украины заявляют о «возможном полномасштабном перемирии» с 24 декабря.

Спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник заявил, что украинская армия готова выполнять очередное решение контактной группы.

Участники контактной группы, Россию в которой представляет Борис Грызлов, договорились, что 24 декабря в Донбассе наступает режим "тишины". Очередная "тишина" в понимании Киева?..

На этом фоне украинские волонтёры заявляют о том, какой ценой Киеву далась очередная провокация против ЛНДР: не менее 90 погибших и более 150 раненых. Другие источники называют ещё большие цифры. Официальная сводка МО Украины: семь погибших украинских военных. Остальных обычно записывают в «пропавшие без вести».

Использованы фотографии: http://dan-news.info/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54
  1. Чёрный Сегодня, 16:04
    Снова баранов погнали на убой. Сколько еще людей уничтожит киевская хунта прежде чем украинский народ прозреет?
    Чёрный
    1. Trevis Сегодня, 16:07
      Не впервой, не привыкать баранам.

      Очередная "тишина" в понимании Киева?..
      Да уж, все знают ихнюю тишину.
      Trevis
      1. cniza Сегодня, 16:13
        Танцы на граблях , по другому это не назовешь.
        cniza
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:29
        скорей бы они уже сформировали "небесную дивизию",и все нынешние киевские выродки были бы туда обязательно зачислены.
        Ратник с пулеметом
    2. vkl.47 Сегодня, 16:14
      В новогоднюю ночь они полюбасу будут атаковать.вначале перемирие потом штурм
      vkl.47
      1. Evgenijus Сегодня, 16:19
        Смотря что завезут на позиции. Если Боярышник, так точно фейервекк устроят ... wink
        Evgenijus
        1. сибиряк1965 Сегодня, 17:28
          Похоже боярышник надо не уничтожать, а туда весь спихнуть. Людям поспокойнее будет.
          сибиряк1965
          1. Vitalson Сегодня, 17:46
            А кто вам сказал что боярышник уничтожать собираются? Это бизнес почище наркоты причём легально, никто его не уничтожит пока у нас в стране коррумпированная полиция.
            Vitalson
    3. Zoldat_A Сегодня, 16:20
      Цитата: Чёрный
      Снова баранов погнали на убой. Сколько еще людей уничтожит киевская хунта прежде чем украинский народ прозреет?

      Может, когда и протрезвеют (а не прозреют! - они не слепые, они бандеровщиной укуренные)... Но не думаю, что скоро. Даже нынешнее наше поколение 25-летних вряд ли это увидит. Потому что на Юкрейне выросло поколение 25-30-летних бандеровцев, которых уже не переплавишь. Что-то изменится либо когда они вымрут, либо когда их всё-таки на Донбассе всех перестреляют. У них, правда, тоже дети растут и тоже уже маленькие бандеровцы, но у 10-летних идеология меняется на 180 градусов в 5 минут - с помощью ремня. А вот 25-30-летних можно исправить только пулей.... Как-то даже немного жалко этих недоумков - ведь сами не понимают, каких сказок про великоукров себе насочиняли и что натворили... У нас ведь тоже такие бывают - тот же Чудинов. Но у нас-то он так и тявкает в одиночку или в компании десятка таких же. А у них-то вся страна таких шарлатанов наслушалась. Вот в чём беда-то.....
      Zoldat_A
      1. кеп Сегодня, 16:38
        Цитата: Zoldat_A
        А вот 25-30-летних можно исправить только пулей.... Как-то даже немного жалко этих недоумков - ведь сами не понимают, каких сказок про великоукров себе насочиняли и что натворили... У нас ведь тоже такие бывают - тот же Чудинов. Но у нас-то он так и тявкает в одиночку или в компании десятка таких же. А у них-то вся страна таких шарлатанов наслушалась. Вот в чём беда-то.....


        На самом деле всё началось гораздо раньше. Уже писал,что служил на Западной Украине в 70-х. Будучи в отпуске ехал на Икарусе из г.Сарны в Винницу в турпоездку.
        Так вот на реке Случь на границе 39 года,было специально оборудованное место для пикника.Пикник состоялся (я был в гражданском,говорю по украински свободно),так вот первый тост(пили естественно горилку и заедали салом и т.д.целый час)руководитель группы предложил первый тост за...... Степана Бендеру !
        Это был август 1979 года!!!! Когда слышу что всё началось с 1991года.Ерунда.Работу спецсслужбы Запада, вели гораздо раньше. hi
        кеп
        1. skaramaks27 Сегодня, 18:15
          +5. В декабре(л-т!!!!!!) 1973 ехал в первый отпуск из ГСВГ в Ростов на Дону. После Бреста в вагон-ресторане три хохла после 2-го стакана начали пить за здоровье Бендеры! Была драка, мы победили!
          skaramaks27
          1. Ююка Сегодня, 18:37
            +5. В декабре(л-т!!!!!!) 1973 ехал в первый отпуск из ГСВГ в Ростов на Дону. После Бреста в вагон-ресторане три хохла после 2-го стакана начали пить за здоровье Бендеры! Была драка, мы победили!

            какая жапь, что они пьяные не вышли на ходу из поезда... feel
            Ююка
            1. кеп Сегодня, 19:01
              Цитата: Ююка
              +5. В декабре(л-т!!!!!!) 1973 ехал в первый отпуск из ГСВГ в Ростов на Дону. После Бреста в вагон-ресторане три хохла после 2-го стакана начали пить за здоровье Бендеры! Была драка, мы победили!

              какая жапь, что они пьяные не вышли на ходу из поезда... feel


              Я абсолютно трезвый вышел на завтрак (случайно вошел в лифт и проследовал с ними)с группой туристов из ФРГ в ресторан в Киеве(гостинница Украина, на Крещатике) на завтрак в форме офицера артиллериста (РВСН май 1979) и был выведен как сквозь стой,перед лицом туристов, немцев),до начала обслуживания русских.Немцы были в ужасе,так как меня вывел сотрудник КГБ. Я до сих пор этот позор помню.Прошел сквозь строй.Там всего-то был стакан сметаны , порция творога и чай...с булочкой!
              кеп
          2. кеп Сегодня, 21:17
            Цитата: skaramaks27
            Была драка, мы победили!


            У меня шрам от ножа на память о службе в г.Сарны.Почку не задели но крови полные брюки и китель. Дрались офицеры связи полка ГБ и ракетчики(пили в ресторане РВСН+ГБ).Окончилось боевой ничьей.ГБ достали личное оружие ПМ.
            (правда в самый критический момент)против ножей. Когда было ясно, что от кулаков толку мало и численный перевес не на нашей стороне.После этого гарнизон был наш(военных не трогали,просто знали что в ответку будет пуля в лоб).Потом был разбор полётов с начальником гарнизона.Но это другая история.
            кеп
        2. Zoldat_A Сегодня, 18:33
          Цитата: кеп
          Это был август 1979 года!!!! Когда слышу что всё началось с 1991года.Ерунда.Работу спецсслужбы Запада, вели гораздо раньше.

          Значит, наши спецслужбы недоработали. Нужно было, чтобы тогда бандеровцы просто пропадали бесследно. И пусть меня кто-нибудь попробует обвинить в том, что я сторонник сталинских репрессий! Если бы в 79-м бандеровцы пропадали, глядишь - сейчас бы не было того, что есть.... У нас бандеровцев не было, хотя все подразделения комплектовались исключительно русскими, белорусами и украинцами. Но они были именно украинцы, а не бандеровцы...
          Помню, ещё когда был молодым взводным, попал ко мне один литовец - редко, но бывали они у нас. В городе, где мы временно стояли, срочно понадобилась в роддом кровь какой-то роженице. Группа не помню какая, но редкая. А где взять крови много и быстро? К солдатам. Отобрали человек 15 с роты. Все сдали, а этот чухонец отказался. Вечером 16 раз подряд упал с лестницы. Я этого не знал, только смотрю - утром на построении его нет. Спрашиваю где - на шконке лежит с головой накрытый. Я одеяло поднял, посмотрел, замка в каптёрку - он рассказал. Я сказал - два дня отлёжки - и в строй... Это была середина 70-х... Так что бандеровцы в 79-м меня не удивляют. КГБ за Солженицыным-провокатором бегало, да Новодворскую-шизофреничку в дурку сажало. А надо было этих вот давить! Недоработали наши дзержинцы.....
          Zoldat_A
        3. gjkrjdybr50 Сегодня, 21:05
          Киевская обл., 1985 год, отпуск. Поехали на карьер, на озеро. Дети бегут впереди, балуются, разговаривают на русском. Догоняет абориген и задает вопрос: " Ви навiщо дiтей цiй паскудной мовi навчили?". Вот такая была дружба народов.
          gjkrjdybr50
      2. Berkut24 Сегодня, 19:09
        Там все поколения покалеченные. На западенщине ветераны войны - с орденами и медалями ползают на коленях перед 16-ти летними отморозками и просят прощения за то, что воевали не на той стороне.
        Пропалывать весь огород и засаживать заново. Сталин пожалел эту заразу, понадеялся что советская власть их исправит. Не исправила. Теперь Фарион - еще недавно обкомовская шлюха учит детишек как ненавидеть и убивать. Этих только могила и депортация в Канаду исправят. Нельзя больше делать таких ошибок.
        Одно радует - когда весь лес-кругляк в Европу вывезут, схроны копать будет негде.
        Berkut24
        1. KVIRTU Сегодня, 21:19
          Сталин то при чем :
          "Те из ОУН и УПА, кто выжил в кровопролитных боях с советскими войсками и не были осуждены на смертную казнь, в основной массе отправлялись в ГУЛаг. Типичная судьба осужденного бандеровца - это 10 лет лишения свободы в иркутских, норильских и других лагерях ГУЛага."
          "Согласно официальным документам, на 1 августа 1956 года более 20 тысяч оуновцев возвратились из ссылки и тюрем в западные земли СССР, в том числе 7 тысяч - во Львовскую область."
          Вот в чем дело.
          KVIRTU
          1. кеп Сегодня, 23:19
            Цитата: KVIRTU
            "Согласно официальным документам, на 1 августа 1956 года более 20 тысяч оуновцев возвратились из ссылки и тюрем в западные земли СССР, в том числе 7 тысяч - во Львовскую область."
            Вот в чем дело.


            У меня (на ДВ) был сосед тихий такой "западенец" ехать было некуда(лишенец из полицаев).
            Съел моего кобеля немецкой овчарки, запивали жарёху "паленкой "с двумя друзьями(царство им небесное если они там).Все трое на "сопке",если гималайские медведи не съели.Они иногда балуются мертвячиной.Закопали неглубоко.(тут 2 метра до вечной мерзлоты).
            кеп
    4. Вадим237 Сегодня, 16:35
      Даже на миллионе они не остановятся.
      Вадим237
    5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:01
      Опять кровь людей на совести киевского режима


      Тот же ЛЕХА
    6. НЕКСУС Сегодня, 17:05
      Цитата: Чёрный
      Снова баранов погнали на убой. Сколько еще людей уничтожит киевская хунта прежде чем украинский народ прозреет?

      Вот вам ответ...
      НЕКСУС
    7. СТАРПЕР Сегодня, 17:39
      Цитата: Чёрный
      Снова баранов погнали на убой. Сколько еще людей уничтожит киевская хунта прежде чем украинский народ прозреет?

      У меня такое подозрение, что хунта срочно начала отрабатывать деньги администрации Обамы (иначе они их сольют..) Чисто для отчета ,потери не важно...Главное отчитаться ,что столько то погибло за "демократию "..и столько то денег потрачено на оружие и гробы..
      СТАРПЕР
      1. кеп Сегодня, 18:45
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: Чёрный
        Снова баранов погнали на убой. Сколько еще людей уничтожит киевская хунта прежде чем украинский народ прозреет?

        У меня такое подозрение, что хунта срочно начала отрабатывать деньги администрации Обамы (иначе они их сольют..) Чисто для отчета ,потери не важно...Главное отчитаться ,что столько то погибло за "демократию "..и столько то денег потрачено на оружие и гробы..


        Старпер как всегда прав,и в этом ничего удивительного.Чутьё laughing
        кеп
        1. СТАРПЕР Сегодня, 18:54
          Цитата: кеп
          Старпер как всегда прав,и в этом ничего удивительного.Чутьё

          Чутье естественно выработалось, у меня бывшая жена украинка, а нынешняя с польской кровью...))) Я их вычислил . всю их подноготную генную модификацию..)))))Меня просто так под "европейский каблук" не загонишь ...Восстания устраиваю и "Дебальцевские котлы"...Русские не сдаются! wink
          СТАРПЕР
          1. кеп Сегодня, 19:18
            Цитата: СТАРПЕР
            у меня бывшая жена украинка,


            У меня та же история,со второй полькой так-же развелся.Старпер ты случайно не мой клон? Скинь в личку почтовый адрес чай лежит.Ждет адресата laughing
            кеп
            1. sabakina Сегодня, 19:36
              Моё предложение чёрную соль на чай проигнорировали? А Старпёр очередь уже забил! Правда свой адрес шифрует. bully
              sabakina
              1. кеп Сегодня, 19:50
                Цитата: sabakina
                Моё предложение чёрную соль на чай проигнорировали? А Старпёр очередь уже забил! Правда свой адрес шифрует. bully


                Кто не успел, тот опоздал,шлите свой! Я помню кто второй laughing
                кеп
            2. СТАРПЕР Сегодня, 19:46
              Цитата: кеп
              Цитата: СТАРПЕР
              у меня бывшая жена украинка,


              У меня та же история,со второй полькой так-же развелся.Старпер ты случайно не мой клон? Скинь в личку почтовый адрес чай лежит.Ждет адресата laughing

              Запомнил блин...Индийский чай развесной,настоящий ароматный...Эх..!
              Нет кеп не в моих правилах ,пользоваться служебным положением и т.д....Спасибо, что напомнил ту переписку...У меня даже нос нухать начал аромат настоящего чая..))) Так все...А то я отвлекся! Спасибо за напоминание.. hi
              СТАРПЕР
              1. sabakina Сегодня, 19:54
                кэп, пишу в личку. Старпёру тоже вышлю, если адрес напишет.
                sabakina
                1. кеп Сегодня, 20:18
                  Не могу сказать,сколько от Вас до Нас,надеюсь до Нового года будет на месте! С наступающим!
                  кеп
                  1. sabakina Сегодня, 20:21
                    Напишите адрес, определимся, как быстрее. С наступающим!
                    sabakina
              2. кеп Сегодня, 19:54
                Цитата: СТАРПЕР
                У меня даже нос нухать начал аромат настоящего чая..))) Так все...А то я отвлекся! Спасибо за напоминание.. hi


                Разведчик никогда не сдается laughing Сам такой.Обойдусь без мемуаров,меньше говоришь, дольше проживешь."Правда,это всегда завуалированная ложь"(с).Не так ли?
                кеп
                1. СТАРПЕР Сегодня, 20:27
                  Цитата: кеп
                  Цитата: СТАРПЕР
                  У меня даже нос нухать начал аромат настоящего чая..))) Так все...А то я отвлекся! Спасибо за напоминание.. hi


                  Разведчик никогда не сдается laughing Сам такой.Обойдусь без мемуаров,меньше говоришь, дольше проживешь."Правда,это всегда завуалированная ложь"(с).Не так ли?

                  Все верно! Красивый коммент кэп....Только мы от темы отвлеклись...
                  Весь этот майдан кровавый думаю этим закончится..Вот только отношение уже будет другое к "братьям" а их хозяева в панике...))))

                  Все по плану.... wassat
                  СТАРПЕР
                  1. кеп Сегодня, 20:49
                    Цитата: СТАРПЕР
                    Все верно! Красивый коммент кэп....Только мы от темы отвлеклись...

                    Спасибо за красивый ответ. Бывших офицеров не бывает.Так же как и бывших разведчиков.Пойду спать,у меня уже утро.
                    кеп
                2. sabakina Сегодня, 21:56
                  Это для кэпа дубль 2. И хорошей пятницы-пьяницы!
                  sabakina
  2. SlonPanteleimon Сегодня, 16:08
    Зубы обломают. Эта зелень укропская только на перегной пойдет
    SlonPanteleimon
  3. himRa Сегодня, 16:09
    Пусть бьются рогами об ворота мы ж можем только наблюдать,но мне кажется что это было просчитано заранее нашим руководством
    himRa
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:13
    На этом фоне украинские волонтёры заявляют о том, какой ценой Киеву далась очередная провокация против ЛНДР: не менее 90 погибших и более 150 раненых. Другие источники называют ещё большие цифры. Официальная сводка МО Украины: семь погибших украинских военных. Остальных обычно записывают в «пропавшие без вести».
    У власти киевской совести вообще нет.Как чесать можно про семь убитых военных когда под городами где госпиталя целые безымянные кладбища выросли за эти годы.Без поддержки авиации.В степной зоне.В атаку и семь погибших.Нужно быть полным украицем.Чтобы в эту чушь поверить.
    Наблюдатель2014
    1. alexmach Сегодня, 17:06
      по-моему 100 трупов в день тоже не реальные цифры. Разница в сообщениях о потерях с двух строрн отличаются на порядки.
      alexmach
      1. Ныробский Сегодня, 20:22
        Цитата: alexmach
        по-моему 100 трупов в день тоже не реальные цифры. Разница в сообщениях о потерях с двух строрн отличаются на порядки.

        Наступающий противник на порядок больше несёт потери, чем обороняющаяся сторона, к тому же, если гуртом, по своим же минным полям бегать, то почему бы нет? Да и местность пристреляна не со вчерашнего дня...
        Ныробский
        1. кеп Сегодня, 22:04
          Цитата: Ныробский
          Наступающий противник на порядок больше несёт потери, чем обороняющаяся сторона, к тому же, если гуртом, по своим же минным полям бегать, то почему бы нет?


          Соотношения при наступлении 5*1 закон тактики.Наступают только так.Всё остальное сказки.Нет такого превосходства нечего наступать.Единственное превосходство + артилерия+ авиация.
          кеп
  5. Kovlad Сегодня, 16:14
    Им "лавры" ИГиловцев в Пальмире спать спокойно не дают. Такие же выродки.
    Kovlad
  6. salat Сегодня, 16:18
    Да уж, не верю что эти укронелюди будут соблюдать тишину! И надеюсь они не додумаются испортиить хотябы новогоднюю ночь! am
    salat
  7. GEV67 Сегодня, 16:21
    Лучше бы они прорыв в своём мозгу сделали и вышвырнули с Украины всю эту матрасную шваль и ...ейропских проституток. Народы России, Белоруссии и Украины должны жить дружно и едино!
    GEV67
  8. anp Сегодня, 16:24
    Укропитеки одним словом.....
    anp
  9. Смог Сегодня, 16:28
    Я так понял , что ПОКА ГЛАВНЫЙ бабуин дал команду кастрюлеголовым "достойно" завершить год имени себя.
    Ну и себя на пенсию проводить, с музыкой. Не зря же Нобелевскую премию мира получил.
    Смог
  10. ИванИванов Сегодня, 16:45
    Вот ведь.. резиновые изделия. О чем там с ними Грызлов договаривается?
    ИванИванов
  11. Стройбат запаса Сегодня, 16:46
    То есть укропокомандующие надеются до 24-го отхватить еще гектар-другой, а потом закрепить это дело "перемирием"? Может хватит уже?
    Стройбат запаса
  12. ZuuT Сегодня, 17:08
    Цитата: Чёрный
    Снова баранов погнали на убой

    Это не простые бараны - это выкормленный и воспитанный бандерлогами и западными зоофилами убойный скот, которого даже предстоящий убой не пугает
    ZuuT
  13. Вождь краснокожих Сегодня, 17:39
    Я сводкам Басурина после Абрамсов" не верю...
    "Пусть сделает лещя поменьше, а то и туристов замочу..."
    Вождь краснокожих
  14. лысова Сегодня, 18:24
    [quote][/quoОбращает на себя внимание тот факт, что на фоне сводок о попытках ВСУ продвинуться восточнее, в Генштабе вооружённых сил Украины заявляют о «возможном полномасштабном перемирии» с 24 декабря.te] --- Видать снаряды кончились. А мы всё ждём.
    лысова
  15. AVA77 Сегодня, 22:43
    Господи вразуми Толи радоваться толи плакать .Лавров был прав!
    AVA77
  16. gm9019 Сегодня, 23:07
    Цитата: СТАРПЕР
    Чисто для отчета ,потери не важно...


    Ополченцы рассказали, что украинские силовики перед боестолкновениями под Дебальцевом употребляют психотропные вещества. По словам ополченца под позывным Харза, силовики применяют вещество амфетамин, чтобы не ощущать боли при ранениях.

    — В нетрезвом состоянии ведётся наступление, не в здравом уме. У них даже раненые не орут. У двухста военнослужащих украинской армии были при себе обнаружены медицинские препараты, которые запрещены к употреблению и вообще не продаются в розницу. Их называют амфетамины? Раньше они по две закидывали и боли не чувствовали. Под воздействием психотропных препаратов они пытаются прорвать наши позиции, — рассказал ополченец.
    gm9019

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