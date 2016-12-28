Джеймс Ли: конструктор милостью Божьей

Говорят, что вокруг нашей планеты существует информационно-энергетическое поле, которое известный «спящий пророк» Джон Кейси назвал акашиком. Именно туда попадают все души усопших и там пребывают, будучи объединенными в некий Сверхразум, который все видит, все знает, все может, но очень неохотно идет на контакты с обычными людьми. Отсюда, кстати, и все загадочные явления перемещения во сне, сверхспособности, способность предвидеть события, но «попросить акашик» чем-то тебе помочь очень сложно. Но можно… Впрочем, речь здесь пойдет совсем не об этом, а как раз о способностях, проявляющихся с детства.Затвор и рукоятка затвора винтовки «Ли-Нейви» обр.1895 г. Хорошо видно оригинальное устройство запирания затвора при помощи фигурного выреза в выступе ствольной коробки, в который входит рукоятка перезаряжания.Например, «Перст Судьбы» в детстве явно коснулся некоего Джеймса Пэриса Ли – и это несомненно! На свет он появился в Шотландии, в городе Хоик, в 1831 году, но когда ему было пять лет, родители вывезли его в Канаду. И вот там-то уже в 12 лет он и сделал свой первый пистолет, использовав для этого… старый пистолетный ствол, самодельную ложу из грецкого ореха и пороховую полку из монеты! Работало «это» неважно, но Джейсу понравилось и определило всю его жизнь – он стал конструктором-оружейником. В 1858 году вместе с семьей он переехал в США, а уже в 1861 году придумал, как переделать капсюльную винтовку Спрингфилд в казнозарядную под унитарный патрон. Постепенно изобретений у Ли набралась целая «куча». Например, он предложил пистолет с переломным механизмом заряжания не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости и такую же винтовку – очень простую и надежную. Затем его заинтересовал затвор Пибоди, с рычагом под ложей и он придумал свой вариант. Так, если вы посмотрите на винтовку Мартини-Генри (о ней на ВО уже был материал), то легко заметить, что рычаг, объединенный со скобой спускового крючка, у нее смещен к прикладу. То есть руку для перезарядки следовало сместить вниз. А он предложил механизм, где этого движения делать не требовалось!Джеймс Пэрис ЛиНаконец он придумал как управлять затвором Пибоди (видимо, он ему очень понравился!) при помощи… одного лишь курка! Давим на него вперед – затвор открывается. Назад – закрывается. Еще дальше назад – взводится! Правда, хоть с технической точки зрения это и было остроумным решением, на деле предложение «не пошло». Боевая пружина прямо под затвором! Но рычаг… он все-таки и есть рычаг. А тут «плечо силы» было совсем небольшим, то есть работать с таким затвором было бы трудно. Пожалуй, он годился для пистолета, но не для винтовки.И вот тут, а именно в 1879 году, Ли получает патент на самое свое значимое изобретение, определившее облик стрелкового оружия на… все оставшееся время вплоть до нынешнего дня. Он изобрел срединный вертикальный магазин! До него магазины были трубчатые и располагались или в прикладе, или под стволом. А он предложил магазин в форме прямоугольной коробочки, вставлявшийся сразу за скобой спускового крючка.Винтовка «Ли-Нейви» обр.1895 г.Магазин мог снаряжаться и по одному, и с помощью обоймы. Емкость его можно было изменить простым удлинением. Конечно, идея Ли не сразу нашла приверженцев, а его предложение снабжать солдат заранее снаряженными магазинами показалась верхом расточительности. Зато потом его коробчатый магазин сделался самым распространенным во всем мире.Чертеж магазина Ли из описания патента 1879 г.Но Ли было мало придуманного им магазина и он замахнулся на столь же оригинальную винтовку, и уж вот тут–то переплюнул всех оружейников того времени. Его образец – винтовка «Ли» Модель 1879 года стала первой винтовкой с продольно-скользящим затвором его системы и вдобавок еще и с магазином его конструкции. Ей удивлялись практически все, и было отчего. Дело в том, что все магазинные винтовки, находившиеся тогда на вооружении разных стран, были похожи как близнецы-братья. Стволы у них запирались затвором цилиндрической формы, в передней части обычно было два выступа (называвшиеся боевыми), которые при повороте затвора на 90 градусов заходили за соответствующие опорные поверхности на казенной части ствола. То есть для перезаряжания затвор надо было обязательно повернуть вверх, а вот винтовка Ли действовала совершенно по-другому.Устройство затвора и магазина.Чтобы ее перезарядить, стрелок должен был тянуть рукоятку затвора назад. Она поворачивалась в фигурном вырезе на ствольной коробке и приподнимала у затвора заднюю часть. При этом его единственный боевой выступ, находившийся на нижней стороне затвора прямоугольной формы (что уже само по себе было удивительно!), выходил из-за опорной поверхности ствольной коробки. Затем затвор нужно было потянуть назад, и он выдвигался назад-вверх и выбрасывал гильзу.Винтовка «Ли-Нейви» обр. 1895 г. с открытым затвором и пачкой-обоймой с патронами.Когда стрелок толкал его вперед, все происходило в обратном порядке. Причем ударно-спусковой механизм был устроен так, что исключал выстрел при затворе, закрытом не до конца, и также самооткрывание затвора до момента выстрела. Более того, Ли предусмотрел остановку затвора в заднем положении при израсходовании патронов в магазине. Так что теперь даже самый разиня-солдат просто физически не мог остаться с незаряженной винтовкой в самый напряженный момент боя!Затвор и пачка-обойма с патронами.Но и это было не все. В то время магазинные винтовки снаряжались либо при помощи пачки, либо обоймы. Заряжание пачкой было удобнее, но нужно было отверстие, через которое пачка бы удалялась (система Манлихера), а на самых ранних образцах стрелку нужно было ее еще и самому удалять!Недостатком пачечного заряжания был и большой вес самой пачки, и возможность засорения магазина винтовки через окно для удаления пачек, и полная невозможность снаряжать магазин по одному патрону. При стрельбе же без пачек такая винтовка превращалась, по сути, в однозарядную, причем стрелку еще и приходилось самому досылать патроны в ствол. Заряжание с помощью обойм только входило в моду и было свободно от этих недостатков, но на вооружении было только две такие винтовки: бельгийский Маузер образца 1889 года и наша русская винтовка Мосина, поэтому точно сказать, какой вариант эффективнее, было нельзя и… Ли придумал оригинальную пачку-обойму.Пачка-обойма ЛиТак же, как и при пачечном заряжании в винтовку Ли патроны требовалось вложить в магазин вместе с пачкой-обоймой, которая выпадала из него сразу после досылания в ствол второго-третьего патрона. Но его магазин можно было заряжать даже и по одному патрону, причем, по сути, винтовка была шестизарядной, так как пять патронов находились в магазине, а шестой заблаговременно можно было поместить в ствол.Наконец, винтовка была сделана под патроны самого малого калибра, которые тогда существовали – 6-мм. Он посчитал и, как оказалось, был также прав и в том, что мощность винтовок калибров 7,6 и 8-мм совершенно избыточна. В результате у него получилась винтовка, имевшая самый большой боекомплект при минимальном весе выкладки. Кроме того, новые патроны обладали хорошей пробивной силой: на расстоянии в 30 м ее пуля пробивала 11 мм лист котельного железа.Винтовка «Ли-Нейви» в разрезеМодель 1879, получившая название «Ли-Нейви», была принята на вооружение в армии Китая и ВМС США, также как два более поздних образца – «Ремингтон-Ли» M1885 и «Винчестер-Ли» – «Ли-Нейви» M1895. Единственным, в итоге, недостатком, который на момент создания ставили этой винтовке в вину, был быстрый - уже после 2000 выстрелов, износ ствола. Тогда считали, что это виновата избыточная мощность патрона, но, скорее всего, причина в нарезке ствола по системе Уильяма Метфорда. Точно такой же недостаток затем был и у винтовки «Ли-Метфорд». Интересно, что эта винтовка по каким-то неизвестным причинам американскую армию так и не заинтересовала, но зато понравилась американским морякам, принявшим ее на вооружение корпуса морской пехоты. Именно с винтовкой «Ли-Нейви» обр. 1895 года американские морские пехотинцы защищали Посольский квартал в Пекине от восставших «боксеров» и сражались на Филиппинах во время американо-испанской войны. Всего флот получил 14658 винтовок Джеймса Ли по цене 14 долларов 60 центов за штуку.Два варианта патронов калибра .236 то есть 6-мм Ю.С. Нейви ранний фланцевый и бесфланцевый – гражданский вариант с обоймой.Что помешало распространению винтовки Ли, так это ее калибр – в армии свой, во флоте – свой, не слишком ли роскошно, да и хлопотно? Вот почему с принятием на вооружение в 1903 году винтовки «Спрингфилд» от двух калибров американцы отказались и так же, как и «краг-йоргенсены», все «ли-нейви» продали в частные руки по цене 32 доллара, а тысяча патронов к ней стоила 50 долларов. По американским меркам это было дорого, и особой популярности как охотничье оружие эта винтовка не сыскала, да и выпуск патронов к ней был прекращен в 1935 году.Винтовка «Ли-Метфорд» Mk. II.Тем временем в Англии в 1887 году сначала испытали винтовку «Ли-Спайд» и, хотя на вооружение ее не приняли, было замечено, что и затвор, и магазин системы Джеймса Ли заслуживают самого серьезного внимания. «Внимание» это в 1888 году воплотилось в винтовку «Ли-Метфорд». Будучи усовершенствована на «Королевской фабрике стрелкового оружия» в городе Энфилде, она превратилась в знаменитый «Ли-Энфилд», в течение многих десятилетий состоявшей на вооружении британской армии. Ну, а Джеймс Пэрис Ли умер в городе Брэнфорд, штат Коннектикут 24 февраля 1904 года и сегодня все меньше и меньше людей могут вспомнить, а чем именно он был знаменит.Продолжение следует…