Немецкий основной боевой танк Leopard 2: этапы развития. Часть 7

Первое появление: 1995 годНовые технологии, проверенные на платформах IVT, KVT и ТVM, были использованы на втором этапе проекта по улучшению боевых возможностей танка Leopard 2. Поскольку список возможных усовершенствований был довольно длинным, а доступность их становились все более ограниченной в 90-х годах, Германия, Нидерланды и Швейцария пришли к общей конфигурации, получившей название «мангеймская конфигурация». Она содержала изменения, которые предполагалось реализовать в варианте Leopard 2А5. Они охватывали системы командования и управления, a также защиты.Второй этап проекта по совершенствованию боевых возможностей танка Leopard 2 проводился в 1995-1998 годы и был направлен на перевооружение сил постоянной готовности Бундесвера. В общей сложности в первой партии под обозначением Leopard 2А5 было изготовлено 225 машин. Во вторую партию вошло 125 машин, что довело общее количество танков А5 до 350 штук. Доработки коснулись не всех машин, а башен из партий №1-4 и корпусов из партий №6-8. Это было абсолютно рационально, поскольку устаревшие башни были существенно доработаны, тогда как более новые корпуса остались почти неизмененными.Вариант А5 был разработан сразу после окончания Холодной войны. Как и последующий вариант А6, на него существенное влияние оказала тактика предыдущих моделей танков. Ожидания армии в новом танке были реализованы лишь частично. Такие разумные изменения, как например, электроприводы башни и тепловизор командира получили в армии положительную оценку. Однако, оснащение башни несъемной дополнительной броней было с эксплуатационной точки зрения объяснимо лишь частично. Это не дало каких-либо преимуществ и не улучшило процесс ежедневной боевой подготовки. Наоборот, дополнительное бронирование ухудшило характеристики танка и ускорило износ его системы подвески, а также затруднило работу экипажа. Лучшим бы решением стала подготовка танков для быстрого переоборудования и хранение бронекомплектов до часа «Икс».Танк Leopard 2А5 аналогичен предыдущим вариантам Leopard 2, но может быть идентифицирован по броне особой формы и передней части башни. Она имеет V-образную форму с небольшим уклоном в сторону башни. Дополнительные модули бронирования были также установлены на передние боковые поверхности башни. Остальная часть башни может быть четко определена как типично «леопардовская», но с дополнительными модификациями. Корпус основного прицела наводчика был поднят выше и теперь размещен наверху башни. Вспомогательный прицел также был перенесен с правой стороны пушки на верхнюю часть ее бронемаски. Это, соответственно, повлекло за собой перенос устройства имитации выстрела пушки KADAG (служит для увеличения ресурса пушки); оно было сдвинуто и установлено на опору в левой верхней части башни (два фото ниже).Люки экипажа башни остались на месте. Самым важным изменением стала установка большого перископа перед люком командира. Новый массивный независимый командирский прицел на этот раз разместили позади командирского люка. В корме башни ящики для хранения личного снаряжения экипажа были оставлены; теперь они полностью закрыты. По бортам установили дополнительные ящики, а также небольшие открытые корзины. Доработки корпуса не столь очевидны, как доработки башни. Место водителя теперь оборудовано новой сдвижной крышкой люка, что существенно повышает его защищенность. Слева от люка водителя установлены штанги для крепления камуфляжной сетки. Предыдущие варианты танка Leopard 2 не имели специальных креплений для штанг. Они обычно перевозились на других машинах или внутри танка. А некоторые подразделения изготавливали свои самодельные крепления для установки штанг на бортах башни.Для водителя танка Leopard 2А5 в корме корпуса посередине установили камеру заднего вида и подсоединили ее к небольшому монитору слева от водителя. Камера закрыта небольшим лючком, который открывается только по реальной необходимости. Непосредственно рядом с камерой установлено вспомогательное средство для вождения задним ходом (фото ниже). По сути, это длинная штанга с белым шаром (если не слезла краска) на конце, который сигнализирует командиру, где заканчивается корпус. На предыдущих вариантах танка подобная штанга устанавливалась с правой стороны корпуса. Остальная часть корпуса по существу идентична корпусам танков из финальной партии Leopard 2A4.Двигательная установка Leopard 2A5 идентична предыдущим вариантам, изменений здесь нет.Система управления огнем танка Leopard 2A5 в основном идентична СУО, установленной на варианте А4, но имеется два существенных улучшения. Первое и самое важное - интеграция новой системы электрических приводов под обозначением E-WNA. Она тестировалась в течение нескольких лет и имеет несколько преимуществ по сравнению со своим электрогидравлическим предшественником. Первое - это сниженное энергопотребление, поскольку нет необходимости в преобразовании одного вида энергии в другой. Также значительно снизились уровень шума и выделение тепловой энергии. Кроме того, повышен уровень защиты экипажа. В случае попадания снаряда гидравлическая система, в которой рабочая жидкость находится под очень большим давлением, представляет значительный риск для людей. При повреждении трубопровода жидкость может нанести травмы. Кроме того, она мгновенно образует аэрозольную смесь, которая повышает риск возгорания и взрыва. Новая система E-WNA просто исключает эти риски. Пространство, ранее занятое под гидросистему, используется для хранения, например зенитного пулемета.Новые электрические приводы, заменившие гидравлические приводы башни и основной пушки, меньше по размерам, но установлены на тех же местах, что и их гидравлические предшественники. Эти изменения на скорость и качество наведения пушки пли башни никак не повлияли.Внедрение системы E-WNA, по сути повлекшее за собой снятие всех гидравлических систем башни, привело к двум дополнительным модификациям. Дверцы корпуса прицела наводчика EMES-15 теперь имеют электропривод. Небольшую управляющую панель установили перед наводчиком сразу над рукояткой управления. И, наконец, была изменена аварийная система, необходимая для работы башни. В то время как в предыдущих вариантах Leopard 2, в случае неработоспособности штатных приводов башни и пушки, использовалась рабочая жидкость из аварийного контура, в модели А5 эту работу теперь выполняет электричество. Аварийная цепь теперь соединяет аккумуляторные батареи в корпусе с приводами башни. Наводчик в этом случае использует не свою обычную рукоятку управления, а небольшой джойстик, размещенный справа от рукоятки. Аварийный режим закрывает неработоспособность только системы управления огнем. При пробитии корпуса и других крупных повреждениях, являющихся причиной последующего отключения энергоснабжения, башня становится полностью обездвиженной. Несмотря на маломощность аварийного привода, интеграция системы E-WNA должна рассматриваться как важный элемент усовершенствования танка Leopard 2А5.Вторым важным изменением в СУО стала установка нового командирского панорамного прицела PERI-R17 А2. Он базируется на предыдущей модели PER1-R17, но теперь в него встроен также тепловизор. Наконец-то командир получил возможность идентифицировать и атаковать цели при разных условиях освещения, днем или ночью. Поскольку внешняя часть нового прицела PERI существенно больше, чем у предыдущего варианта, то его установка перед командирским люком могла бы ухудшить нормальный обзор. Поэтому прицел был перемещен в корму башни сразу за люк командира. Это перемещение также потребовало изменений органов управления внутри танка. Окулярная часть теперь размещается слева от командира, а не справа. Длинная оптическая трубка соединяет прицел с окулярной частью. Однако она все еще монокулярного типа и выводит только дневной канал. Увеличение составляет х2 и х8.Справа от окулярной части расположена панель управления тепловизором, получившим обозначение TIM (Thermal Imaging Module – тепловизионный модуль). Изображение выводится только на небольшой монитор. Командир может регулировать полярность, контрастность и яркость. Увеличение модуля TIM составляет х6 или х12.У наводчика оставлен прежний прицел EMES15, но его внешние компоненты теперь размещены наверху башни, а не внутри ее передней части. Характеристики прицела не изменились, потребовалась только лишь регулировка параметров, задействованных в СУО. Небольшое изменение для наводчика - это возможность выбирать первый отраженный сигнал лазерного дальномера.В связи с установкой дополнительных модулей бронирования в передней части башни внешние компоненты вспомогательного прицела FERO-Z18 были перенесены наверх маски пушки, где они отчетливо видны под крупным корпусом. Новое положение прицела FERO отрицательно сказалось на его практическом применении. Как правило, вспомогательный прицел устанавливался параллельно оси орудия. При вождении с закрытыми люками или при занятии закрытой позиции наводчик всегда мог использовать этот прицел и проверить, свободное ли поле зрения и имеются какие-либо помехи в прицеле, что могло указывать на наличие помех для основного орудия. Теперь же этого ничего нет.Вооружение танка Leopard 2А5 идентично вооружению предыдущих вариантов. В танке установлены 120-мм гладкоствольная пушка L44 и два пулемета MG3. Единственным изменением стала замена тормозов отката более мошной системой. Опоры цапф также слегка были изменены. Оба изменения стали частью процесса подготовки к установке пушки L55 и позволили вести огонь новым боеприпасом DM53. По сравнению с DM33 новый бронебойный оперенный подкалиберный снаряд имеет увеличенную на 60 процентов бронепробивную способность.Поскольку командирский прицел был сдвинут назад, то установленный зенитный пулемет мог бы ухудшить обзорность для командира. Но теперь, в связи с интеграцией системы электроприводов появилась возможность (при отсутствии в нем необходимости) перевозить пулемет в правой части кормовой ниши башни. У предыдущих вариантов танка в этом месте была установлена гидравлическая силовая установка HKV, которая была теперь снята окончательно.Экипаж танка Leopard 2A5 состоит из командира, стрелка-наводчика, заряжающего и механика-водителя. Все они выполняют те же функции, что и на предыдущих вариантах Leopard 2. только лишь их рабочие места были слегка модифицированы.Самым важным изменением для водителя стала установка новой сдвижной крышки люка, в которую также интегрирован новый электропривод. Слева от водителя установили контрольную панель с дисплеем, на которую выводится картинка с камеры заднего вида.Призменные приборы в люке и за люком водителя были заменены новыми оптическими системами. Предыдущие варианты, позволявшие вести наблюдение через две призмы, были громоздкими. Начиная с модели А5, перископы имеют внешний корпус с одной призмой. Снаружи он выглядит почти как старый вариант. Внутри машины прицел состоит из небольшого зеркала, которое водитель может регулировать по своему усмотрению. Причиной доработки стали размеры и масса старых приборов, которые при выпадении из места крепления могли нанести водителю травмы. Призменные приборы новой конструкции меньше по размерам и удобнее в обращении. Центральный прибор может быть заменен перископическим бесподсветочным ночным прибором с усилением яркости изображения.В связи с установкой новой системы E-WNA, несколько небольших изменений было проведено также и на месте наводчика. Ручные маховики аварийного привода башни были заменены небольшим джойстиком. Такие же изменения претерпел открывающий механизм корпуса прицела наводчика.Большая часть изменений была проведена на месте командира. Перед люком был установлен большой перископ, что улучшило обзорность сектора перед танком. Окулярная часть PERI-RI7 А2 была перенесена влево от командира, также у него установлен дисплей тепловизионного прицела. Впервые немецкий ОБТ в варианте Leopard A5 был оборудован простой навигационной системой. Система глобального позиционирования GPS показывает текущую позицию машины, но при этом не был интегрирован дисплей с выводом картографических данных, только контрольная панель перед командиром, на которую выводится текущая позиции и сохраняются промежуточные точки маршрута. Антенна для приема сигнала GPS установлена справа в корме башни, сразу за основанием радиоантенны.Изменения у заряжающего также небольшие. В связи с установкой электроприводов появилось больше свободного пространства. Название переключателя на панели управления заряжающего изменено с «гидравлика башни» на «E-WNA» при сохранении прежней функциональности.Основной целью разработки варианта Leopard 2AS стало повышение уровня защиты экипажа. Самые заметные изменения во внешнем облике танка являются следствием установки дополнительных модулей бронирования в передней части башни. На борта передней части башни установлено по одному модулю; дополнительный модуль защищает маску пушки. Модули, крепимые на переднюю часть башни, состоят из нескольких слоев наклонных стальных листов и при установке образуют незаполненное пространство. Подобная конструкция предназначена для защиты от современных снарядов различных типов. Поскольку плоскости модулей имеют определенный наклон, многие снаряды из-за очень небольшого угла встречи просто создают рикошет. При успешном пробивании сердечник должен пройти большое расстояние в броне.Большие размеры модулей заставляют кумулятивные средства поражения детонировать на большей дистанции от основной брони. Сформированная кумулятивная струя должна пройти большее расстояние и преодолеть слои стали и пустой объем. Слои стали оказывают влияние на формирование струи, тогда как пустое пространство увеличивает ее диаметр. В конце концов, при достижении основной брони танка форма ее нарушается, что ведет к уменьшению бронепробивной способности. В основе работы брони лежит совместное использование различных материалов и увеличенная толщина, которая превосходит бронепробивную способность большинства снарядов. Кинетические снаряды пробивают по-разному. При пробивании итоговая энергия заставляет броневые плиты смещаться. Поскольку эти плиты изготавливаются из разных материалов, они не могут двигаться с одинаковой скоростью, и движение внутри брони будет происходить на разных скоростях. Это приводит к значительному увеличению поперечных сил, и как следствие, ведет к большим напряжениям в сердечнике. В идеальном случае это может привести даже к разламыванию сердечника. Но по большей части скорость сердечника падает и он получает повреждения еще до удара в основную броню.Дополнительные модули бронирования также установлены по бортам башни, но они имеют менее сложную структуру. Они сварены из листов закаленной стали и также образуют между лицевой стороной и броней пашни небольшую полость.Все модули устанавливаются на основную броню при помощи винтов или болтов, что упрощает их снятие и замену. Moдули на бортах башни могут быть повернуты вперед, так как они должны быть открыты для обслуживания и ремонта. Для доступа к двигателю башня должна быть повернута на 3 или 9 часов (на 90 градусов влево или вправо). Далее борт башни и крышка МТО выравниваются по одной линии и тогда крышку уже можно открыть. Дополнительные модули бронирования не позволяют это сделать и поэтому их необходимо снимать. В то же время пустой заброневой объем может быть использован для хранения личного снаряжения.В связи с установкой дополнительной брони на башню корпус прицела наводчика был перенесен на крышу башни. Образовавшийся пустой объем был закрыт за счет перекомпоновки основной брони. На оба борта башни в передней ее части были установлены новые броневые модули, заменившие прежнюю разнесенную броню.Изначально планировалось оборудовать крышу башни специальной броней для защиты от атак сверху и установить новые сдвижные крышки люков для командира и заряжающего. Но из-за финансовых ограничений от этих изменений отказались. Единственное, что было сделано - добавлена дополнительная броня перед люком заряжающего, а крыша башни была покрыта противоскользящим покрытием.Внутренние стенки башни были покрыты так называемым противоосколочным подбоем. Это мягкий в своей сердцевине материал ни основе материалов из Кевлара. Предполагалось, что в случае попадания снаряда или пробивания он сможет останавливать осколки или отколы, которые могут вывести из строя экипаж и оборудование.И даже на корпусе были проведены некоторые изменения, связанные с совершенствованием защиты. Теперь в передней части корпуса установлен новый водительский люк. Крышка большего размера сдвигается в сторону, она предлагает лучшую защиту от атакующих снарядов. Призменные приборы водителя были заменены новой зеркально-призменной системой. Прежние призменные приборы были тяжелыми и могли в случае нештатной ситуации упасть внутрь и нанести травму водителю.Легкие бортовые экраны были заменены новыми экранами, изготовленными из закаленной стали. Подобная доработка была реализована также на варианте Leopard 2A4.Наконец, последнее изменение коснулось опорных катков. Крышки ступиц опорных катков, обычно изготавливаемые из алюминия, были заменены стальными, но практические преимущества подобной замены весьма спорны.Средства связи танка Leopard 2А5 практически не изменились. В танке установлены радиостанции SEM 80/90, а экипаж оснащен теми же гарнитурами. Единственное видимое изменение - перенос разъема «танк-танк» еще дальше влево в корму башни, что упростило к нему доступ.Основные характеристики Leopard 2A5 идентичны тактико-техническим характеристикам предыдущих вариантов. Силовой блок достаточно мощный, чтобы справиться с дополнительной массой без проблем. Максимальная скорость и ускорение ограничены максимальными оборотами двигателя и также идентичны скорости и ускорению предыдущих моделей.Но в связи с нововведениями были затронуты довольно важные области. Прежде всего, в связи с установкой дополнительной брони в передней части башни и исключением гидравлической системы в корме башни центр тяжести сместился ближе к носу. Ранее он находился сразу за башней. Это привело к ухудшению подвижности, поскольку снизилась скорость движения по пересеченной местности и существенно нагрузились передние узлы подвески. Передняя часть танка стала перемешаться иначе, чем она перемещалась ранее. Эта проблема частично была решена за счет доработки торсионных валов, но окончательно от нее так и не избавились.Корзина башни у танка Leopard 2A5 более не имеет герметизации, но, тем не менее, он может по-прежнему форсировать водные преграды. Подготовка и сам процесс преодоления водных преград изменений не претерпели.