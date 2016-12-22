В США построят 12-й десантный корабль типа «Сан-Антонио»

ВМС США выдали верфи Ingalls Shipbuilding контракт стоимостью $ 1,46 млрд на постройку десантного корабля-дока «Форт Лодердейл» класса «Сан-Антонио».Этот корабль станет 12-м и последним в серии кораблей данного класса.Реализация программы строительства десантно-вертолетных кораблей-доков типа "Сан-Антонио" началась в 1993 г и изначально предусматривала создание 11 единиц. Однако теперь военные решили приобрести еще один корабль.Длина корабля – более 208 м, ширина – около 32 м, водоизмещение – 24,9 тыс. т, скорость – до 24 узлов, экипаж – 360 чел. Может взять на борт дополнительно 800 десантников и 14 амфибийных бронемашин.По данным из открытых источников, вооружение составляют «ЗРК "Си Спэрроу", два ЗРК RAM, две 30-мм артустановки "Бушмастер"». Кроме того, корабли могут оснащаться «одним вертолетом CH-53E "Си Стэллион", либо двумя CH-46E "Си Найт", либо одним конвертопланом MV-22 "Оспри", а также двумя десантными катерами LCAC».