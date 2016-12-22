23:54 22 декабря

В США построят 12-й десантный корабль типа «Сан-Антонио»

ВМС США выдали верфи Ingalls Shipbuilding контракт стоимостью $ 1,46 млрд на постройку десантного корабля-дока «Форт Лодердейл» класса «Сан-Антонио».

В США построят 12-й десантный корабль типа «Сан-Антонио»


Этот корабль станет 12-м и последним в серии кораблей данного класса.


Реализация программы строительства десантно-вертолетных кораблей-доков типа "Сан-Антонио" началась в 1993 г и изначально предусматривала создание 11 единиц. Однако теперь военные решили приобрести еще один корабль.

Длина корабля – более 208 м, ширина – около 32 м, водоизмещение – 24,9 тыс. т, скорость – до 24 узлов, экипаж – 360 чел. Может взять на борт дополнительно 800 десантников и 14 амфибийных бронемашин.

По данным из открытых источников, вооружение составляют «ЗРК "Си Спэрроу", два ЗРК RAM, две 30-мм артустановки "Бушмастер"». Кроме того, корабли могут оснащаться «одним вертолетом CH-53E "Си Стэллион", либо двумя CH-46E "Си Найт", либо одним конвертопланом MV-22 "Оспри", а также двумя десантными катерами LCAC».

Использованы фотографии: korabley.net
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Комментарии 27
  1. Xroft Сегодня, 16:37
    Нам бы хоть один научится делать....
    Xroft
    1. alex-s Сегодня, 16:40
      Главное, чтобы у нас была хорошая торпеда!
      alex-s
    2. Вадим237 Сегодня, 16:40
      У нас Гренкин есть - из новых, пока вполне достаточно.
      Вадим237
      1. Alexey RA Сегодня, 16:51
        Цитата: Вадим237
        У нас Гренкин есть - из новых, пока вполне достаточно.

        Кому достаточно?
        У нас ВМФ до сих пор вынужден держать в строю "Тапиров" пр. 1171, построенных в 60-е - 70-е года прошлого века - потому как других БДК просто нет. Плюс к тому, "поголовье" БДК здорово подкосил "сирийский экспресс" с его режимом "раз в неделю через Проливы".
        Alexey RA
        1. Владимирец Сегодня, 18:34
          Цитата: Вадим237
          У нас Гренкин есть - из новых,

          Цитата: Alexey RA
          Кому достаточно?

          У Грена 5тыс.т водоизмещение, у Сан-Антонио - 25, почти одноклассники, ага. smile
          Владимирец
      2. kirieeleyson Сегодня, 17:10
        Сдали бы уже Грена, провисел на стапелях головной 15 лет, и хорошо что заканчивают (плюс один по проекту, Моргунов) Один из самых долгих проектов, по степени реализации. И сейчас, обсуждающиеся вопросы применения БДК/УДК разделяются на 2 составляющие - транспорт или транспорт с упором на вертолетоносец (прибой).
        kirieeleyson
      3. Atlant-1164 Сегодня, 17:14
        ну да..на без рыбье и рак рыба.
        Atlant-1164
  2. игорка357 Сегодня, 16:44
    Бляха-муха,гады они,эти америкосы...но корабли у них хорошие..!
    игорка357
    1. sandroart Сегодня, 17:33
      И количество тоже хорошее. Морская держава чё..
      sandroart
  3. Стройбат запаса Сегодня, 16:48
    а когда у нас будут новые БДК? Их вроде немало нам требуется
    Стройбат запаса
    1. Atlant-1164 Сегодня, 17:15
      как только старые износятся..так сразу и появятся..
      Atlant-1164
  4. voyaka uh Сегодня, 17:03
    Вот интересная фотка: вертикальная посадка истребителя "Харриер"
    на палубу десантно-вертолетного корабля USS Essex.
    На палубе другие Харриеры. Теперь их сменят F-35B.
    voyaka uh
    1. Стройбат запаса Сегодня, 17:18
      И будут фотографии "вертикальное падение истребителя-бомбардировщика F-35 сквозь палубу десантно-вертолетного корабля USS Essex. laughing
      Стройбат запаса
      1. sandroart Сегодня, 17:36
        Во во только и остается что ехидничать,а по факту это авианосец,прибавьте количество Essexов этих к существующим авианосцам. Вобщем загасят они нас количеством,тамагавками и прочим и никакие СЯО нас не спасёт.Глобальный удар.
        вам еще смешно там?
        sandroart
        1. игорка357 Сегодня, 17:46
          Что еще за СЯО?
          игорка357
          1. Atlant-1164 Сегодня, 18:46
            ну это когда МЯО..всему живому.
            Atlant-1164
        2. Стройбат запаса Сегодня, 18:14
          "Задавят количеством..." ПРОСРАЛИВСЕПОЛИМЕРЫ!!!! дико кричите вы, не обращая внимания ни на реальное количество тех же "топоров" ни на реальное положение дел с этим "беременным пингвином" (Фу-35).
          Стройбат запаса
        3. Владимирец Сегодня, 18:59
          Цитата: sandroart
          никакие СЯО нас не спасёт.

          Цитата: sandroart
          вам еще смешно там?

          Действительно, смешно. Десять Сан-Антонио, которые могут принять 10 Харриеров каждый, естественно обеспечат безнаказанный глобальный удар. yes
          Владимирец
      2. voyaka uh Сегодня, 17:46
        Палубы (посадочные) будут укреплять специальным
        тепло-поглощающим (и отводящим) слоем, чтоб не прожгли.
        Вот он садится вертикально на USS Wasp . Видно сопло вниз. И палуба будет цела (на удивление).И тросы (иногда рвущиеся) не нужны.
        voyaka uh
        1. APASUS Сегодня, 18:24
          Цитата: voyaka uh
          Вот он садится вертикально на USS Wasp . Видно сопло вниз. И палуба будет цела (на удивление).И тросы (иногда рвущиеся) не нужны

          Основная проблема самолета вертикальной посадки это расход топлива.Думаю такому истребителю никогда не сравниться по радиусу действия с истребителем с классическим стартом.
          APASUS
          1. voyaka uh Сегодня, 20:49
            Это верно. Но иногда есть возможность заправиться в воздухе. А вот полный бомбозапас ему никак не взять. Тем не менее пара десятков таких самолетов, действующих не с классических АУГ, а с полу-авианосцев без трамплинов и катапульт могут серьезно повлиять на исход десантной операции.
            voyaka uh
    2. DrVintorez Сегодня, 17:19
      А вам то какая разница?
      DrVintorez
  5. DrVintorez Сегодня, 17:17
    0 футов под килем. Или 7 футов над килем
    DrVintorez
  6. лысова Сегодня, 18:11
    Эти кораблики явно не для обороны. Очередное государство опустить.
    лысова
  7. Deck Сегодня, 18:23
    А у нас зато спустили на воду катер Раптор. Англосаксы в шоке!
    Deck
  8. Force Сегодня, 18:35
    Плюс к ко всему строительство Универсальные десантные корабли типа «Америка»
    Force
  9. Холуай Сегодня, 18:47
    Классный корабль...
    Холуай

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