Наследие Джеймса Ли – от «Ли-Метфорда» и до «Ли-Энфильда» (окончание)

Нельзя не отметить, насколько мудрее поступает тот, кто берет все самое лучшее у других, вместо того, чтобы цепляться за худшее, но свое. Хуже этого может быть, наверное, только тот, кто все-таки так поступает, но вслух об этом не говорит, а то и просто скромно умалчивает о том, откуда у него данные приобретения. Хотя ничего зазорного в использовании чужих достижений не было и нет. Римляне, например, вообще ничего своего не придумали, разве что только бетон, но… используя кельтские кольчуги и щиты, иберийские мечи и самнитские шлемы, завоевали все Средиземноморье и заложили основы для всей последующей европейской цивилизации.Индийские стрелки перед парадом в Сингапуре с винтовкой «Ли-Энфильд».Вот и англичане, обратив внимание на винтовку Джеймса Ли, не стали смотреть на то, кто он и откуда, и почему оказался в США, а просто взяли, испытали его винтовку вместе с другими образцами из Европы в 1887 году. Особенно им понравилась модель винтовки Ли с нарезами в стволе по методу Уильяма Метфорда калибром 10,2-мм. Но прогресс в области вооружений шел уже тогда очень быстро, поэтому, когда они решили принять этот образец на вооружение, калибр в нем был уменьшен до 7,7-мм (0,303). Вот так появилась знаменитая винтовка «Ли-Метфорд» Мк I образца 1888 года. Характерной особенностью этого оружия был ствол с семью неглубокими нарезами (полигональная нарезка), восьмизарядный (в пику французам с их восьмизарядным «лебелем») извлекаемый магазин, крепившийся к винтовке на цепочке, а также поворотный затвор с задним расположением рукоятки перезаряжания.Винтовка «Ли-Метфорд».Винтовка «Ли-Метфорд» Мк I, затвор и магазин.Винтовка «Ли-Метфорд» Мк II, прицел для залповой стрельбы (для стрельбы откидывался вертикально).Винтовка «Ли-Метфорд» Мк II. Прицел для залповой стрельбы в рабочем состоянии.Главным недостатком винтовки оказался патрон, снаряженный прессованным черным порохом. Далеко не сразу англичанам удалось наладить выпуск патронов с нитропорохом, с ним ствол винтовки начал очень быстро изнашиваться. Впрочем, проявлялось это не всегда и не везде. Из романа Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» мы знаем, что «Ли-Метфорд» уступал германскому «Маузеру», которым были вооружены в англо-бурской войне буры, и что это «плохая винтовка». Так, собственно, считали и сами англичане, но, во-первых, маузерами были вооружены далеко не все буры. Во-вторых, скорострельность «Ли-Метфорда» на близком расстоянии, то есть ближе 350 м, была выше, чем у «маузера», а разницы в меткости тут не было никакой, наконец, в-третьих – те замечания, что были сделаны к этой винтовке в Африке, почему-то не делались в Индии и Афганистане.Винтовка «Ли-Метфорд» (схема).Винтовка «Ли-Метфорд» (деталировка).Впрочем, почему так, тоже понятно. Если неотягощенное чтением и искусственным освещением зрение буров было готовым зрением снайперов и им не хватало только лишь дальнобойных винтовок, которые они как раз и получили в Германии и Голландии, то точно такое зрение афганцев ничем не могло им помочь, поскольку стреляли они в англичан из старых кремневых ружей, либо в лучшем случае винтовок Снайдера, так что тут превосходство англичан в вооружении было полным.Английская обойма.Отсечка магазина на винтовках образца 1908 года еще устанавливалась.К тому же очень многое зависело от обученности солдат. Например, в английской армии был принят норматив, получивший неофициальное прозвище «минута безумия», согласно которому британский солдат должен быть сделать 15 прицельных выстрелов в течение минуты по цели диаметром 30 см на расстоянии 270 метров. В 1914 году был зарегистрирован рекорд скорострельности, составивший 38 выстрелов в минуту, установленный инструктором сержант-майором Сноксхоллом. Причем так отличился не он один. Многие солдаты нередко показывали скорострельность в 30 выстрелов в минуту, из-за чего, например, во время сражений Первой мировой войны под Монсом и на Марне немцы нередко были уверены, что у англичан на позициях стоят целые сотни пулеметов, такой дождь из пуль обрушивался на их позиции. Но понятно, что и британские военные также не избежали попыток сэкономить на боеприпасах. В конструкцию винтовки ввели отсечку верхнего патрона, так что стрелять из нее на большие расстояния следовало как из однозарядной, и лишь сблизившись с противником, открывать частый огонь, используя свои 10-зарядные магазины.«Ли-Энфильд» Мк I (1903 г.). Характерной особенностью новой винтовки были ствольные накладки, полностью закрывавшие ствол. Однако из-за расположения прицела за затвором линия прицеливания была короткой. Впоследствии этот недостаток был исправлен перенесением прицела на заднюю часть ствольной коробки к самому глазу стрелка.Усовершенствовать винтовку взялись на «Королевской фабрике стрелкового оружия» в Энфильде, где ее оснастили новой более глубокой нарезкой. Первая винтовка появилась в 1895 году. Калибр у нее остался прежний .303, но зато она могла стрелять новыми патронами с зарядом из бездымного пороха. Её создали на основе винтовки «Ли‑Метфорд» Мк III*, отказавшись от таких явно ненужных и устаревших технических решений, как отсечка магазина и прицел для залпового огня.«Ли-Энфильд» периода Первой мировой войны (вверху) и винтовка, применявшаяся в годы Второй мировой войны (внизу). Обратите внимание на штыки: в первом случае это длинный штык палаш, который крепился к ствольной накладке, во втором он крепился прямо на ствол.Первый образец, попавший прямиком на войну в Африку, назывался «Ли-Энфильд» Mk I и это была дальнобойная винтовка, позволявшая стрелять на расстояние свыше 1700 метров, а для кавалерии на ее основе выпускался укороченный карабин. Однако очень скоро англичане выяснили, что конница все чаще воюет как пехота, а значит, карабины ей и не требуются, зато для пехоты винтовки излишне длинны.Зарядка «энфильда».В 1902 году была разработана переходная модель «Короткая винтовка, магазинная Ли-Энфильд», предназначенная как для пехоты, так и для кавалерии. Ну, а в 1907 году свет увидела ее модификация SMLE Mk III. С этой винтовкой англичане начали Первую мировую войну, и тут выявились как ее сильные стороны, так и недостатки. Конструктивно винтовка оказалась выше всяких похвал. Благодаря заднему расположению рукоятки перезаряжания не нужно было отрывать приклад от плеча, передергивая затвор. 15 прицельных выстрелов в минуту были нормой, так что скорострельность у нее оказалась выше, чем у маузера. Удобен был дизайн приклада, не имевшего обычного мыска в верхней его части, но зато снабженного выступом на прямой «английской» шейке приклада. То есть с одной стороны прямая шейка была удобна в штыковом бою. С другой это была практически та же пистолетная рукоятка, более удобная при стрельбе. Винтовка была грязеустойчивой, что было важно в условиях окопной войны. Недостатком была сложность и, как следствие, удорожание производства.«Ли-Энфильд» №4 Мк I выпуска 1944 года.В 1931 году появилась модель №4 Мк I. У нее был более тяжелый ствол, укороченный приклад и упрощенный прицел, который перенесли со ствольной накладки на заднюю часть затворной коробки. Это приблизило его к глазам стрелка и удлинило прицельную линию. Выяснилось, что огонь приходится вести обычно на расстоянии 300 метров, а дальше стреляли в основном снайперы, для которых был создан собственный образец винтовки №4 Мк I (Т).Винтовка №4 Мк I (Т) – снайперская (от английского слова «тагет» – цель).Эта винтовка хорошо зарекомендовала себя на фронтах Второй мировой войны, но оказалась слишком… длинной для джунглей! Был создан так называемый «Джунгли-карабин» №5 – укороченная модель «ли-энфильда», но оказалось, что отдача у него слишком сильна, а факел пламени от выстрела слишком велик. Пришлось поставить на ствол воронкообразный пламегаситель, однако и это не помогло.«Джунгли-карабин».После Второй мировой войны винтовка «Ли-Энфильд» еще какое-то время оставалась в армии Великобритании, а затем некоторое их количество получили новые стволы под патроны НАТО калибра 7,62-мм. В качестве снайперских под обозначением L-42-A-1 они использовались до конца 80-х годов (англичане применяли их на Фолклендах), то есть почти 100 лет.Малазийская пехота отрабатывает штыковые приемы на базе в Сингапуре.Интересно, что выпускали эту винтовку не только в Англии, но и в годы войны около двух миллионов «энфильдов» произвели в США и Канаде, кроме того, ее изготовлением занимался «Ишапур Арсенал» в Индии. Африка, Индия, Пакистан, Афганистан, Малайзия – вот страны и территории, где эта винтовка получила самое широкое распространение, причем партизаны на этих территориях пользуются этой винтовкой и в ХХ I веке!Моджахед с «энфильдом» №4 в Афганистане, провинция Кунар, август 1985 году.