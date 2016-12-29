Немецкий основной боевой танк Leopard 2: этапы развития. Часть 8

Платформа SVT (Systemversuchstrager - испытательная установка для систем) использовалась в качестве тестовой машины на первом этапе программы совершенствования боевых качеств танка Leopard 2. Целью этого этапа было повышение огневого могущества танка, своего рода ответ на последние разработки в области активно-реактивной защиты.Проект начался с концентрации усилий на разработке нового улучшенного кинетического снаряда для 120-мм гладкоствольной пушки. Проект реализовывался совместно с Францией, в результате чего был разработан снаряд LKR I, который вошел в боекомплект французского ОБТ Leclerc. Германия дала снаряду обозначение DM43, но на вооружение он так и не был принят. Основная причина заключалась в том, что улучшение характеристик нового снаряда не поспевало за постоянно повышающимися требованиями.С целью достижения требуемых характеристик 120-мм система вооружения была проанализирована как единое целое, и акцент в дальнейшем делался не только новом снаряде. Тем не менее, разработка нового боеприпаса под обозначением LKE II, основанная на опыте разработки DM43, была продолжена.Чтобы достичь более высокой бронепробиваемости, акцент был сделан на массе и скорости сердечника. В результате сердечник был полностью переделан, по сравнению с предшественниками он стал длиннее и тоньше. Метательный заряд также претерпел изменения, изменились состав смеси и геометрия снаряжения. В результате был получен новый снаряд DM53 - самый могущественный БОПС (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд), доступный для танка Leopard 2 на данный момент. Чтобы выдержать большую мощность метательной смеси снаряда необходима была доработка самой 120-мм системы вооружения. Эти доработки связаны главным образом с новыми противооткатными устройствами, которые были установлены в танке Leopard 2A5. Следовательно, А5 стал первым вариантом, способным стрелять снарядом DM53. Теоретически, возможно ведение огня этим снарядом из более старых вариантов танка Leopard 2, но при этом есть определенный риск повреждения основной пушки и башни.Для того чтобы задействовать полностью потенциал нового боеприпаса, также была доработана сама основная пушка. В результате ствол был удлинен на 130 см. Эта небольшая доработка позволила повысить начальную скорость снаряда на 80 м/с по сравнению с более коротким стволом пушки L/44. Новая пушка была развернута в воинских частях под обозначением L/55. В зависимости от цели и дистанции комбинация пушки L/55 и снаряда DМ53 позволяет повысить бронепробивную способность на 80 процентов по сравнению со снарядом DМ33, отстреленным из пушки L/44.Платформа SVT базировалась на танке Leopard 2A4.С установленной новой пушкой она приняла участие только в полевых испытаниях.Первое появление: 2001 годПушка L/55 была установлена на танках Leopard 2A6 Бундесвера. Этот вариант, по сути, получился за счет установки на существующий вариант А5 новой системы вооружения и внедрения соответствующих изменений в СУО.Танк Leopard 2A6 демонстрирует очевидные преимущества нового мощного вооружения. Новая пушка имеет значительно лучшую бронепробивную способность, повысились точность и дальнобойность. Но, к сожалению, это опять повлияло на центр тяжести танка, который сдвинулся дальше вперед. Это также оказало влияние на маневренность, поскольку пушка большей длины означает больший радиус поворота. Это особенно заметно при действиях в лесистой или городской местности.Также необходимо заметить, что новая пушка используется в комбинации с устаревшим прицелом EMES 15. С ней танк должен был иметь оптимальную дальнобойность 4000 метров. Но из-за небольшого увеличения дневной ветви и плохого разрешения ночной ветви это оказалось не реалистичным. Лазерная окружность в центре прицела при наведении на цели, находящиеся на дистанции более 2500 метров, больше башни обстреливаемого танка.При производстве танков Leopard 2А5, также было изготовлено 350 машин так называемой смешанной партии. Эти машины были скомбинированы из корпусов партий 1-4 и башни партий 6-8. Танки были тщательно испытаны и переданы обратно в действующие танковые подразделения. Однако, в связи с большим пробегом старых корпусов эти танки испытывали множество проблем и часто выходили из строя.Этот этап улучшения боевых возможностей танка Leopard 2 обсуждался в начале/середине 90-х годов, но был закрыт из-за финансовых проблем. Его целью было дальнейшее повышение огневого могущества, живучести и совершенствование командных систем. Самым важным изменением стала разработка новой башни с 140-мм гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Это позволил бы сократить экипаж до трех человек. Размещение его было бы схоже с нынешним, но только без заряжающего. Все прицелы EMES 15, FERO-Z18 и PERI-R17 были оставлены.В процессе разработки было создано несколько вариантов. Окончательная конфигурация имела поперечный механизм заряжания, а пушка была смещена немного влево. Боекомплект пушки составил 32 выстрела, которые разместили в большом отсеке, занявшем все кормовую нишу башни. Перенос боекомплекта из обитаемого отделения повышал живучесть в случае пробития брони. Планировался уровень защиты равный уровню защиты танка Leopard 2А5 или даже выше.Систему оперативного управления танка предполагалось усовершенствовать за счет установки интегрированной командно-информационной системы IFIS в ее последней версии.Проект был остановлен еще даже до изготовления опытных машин.Первое появление: 2004 годЭтот модифицированный вариант танка Leopard 2A6 с новыми передними бортовыми экранами и переделанной системой постановки дымовой завесы был использован для войсковых испытаний.Развертывание танка Leopard 2A6 с пушкой L/55 с более длинным стволом принесло экипажам новые проблемы. При движении задним ходом гусеницы закидывали вверх грязь и пыль, которые попадали на зеркало системы согласования осей визирования и канала ствола, находящееся возле дульного среза пушки. Поскольку пушке L/55 необходима была более частая выверка, то чистоте зеркала необходимо было уделить особое внимание. Новые передние экраны предназначались для предотвращения попадания пыли на зеркало. Передние экраны прошли расширенные испытания и в настоящее время устанавливаются на все танки Leopard 2A6 и А6М немецкой армии.Экраны являются всего лишь дополнением и могут легко устанавливаться или сниматься. Танковые экипажи не очень довольны этим нововведением, поскольку экраны легко отваливаются при движении по пересеченной местности.Еще одним изменением стала перегруппировка пусковых установок дымовых гранат с целью оптимизации схемы задымления. Хотя стрельба из отдельных установок так и не была реализована; можно производить только залп сразу из четырех установок. Система впервые была установлена на танк Leopard 2A5DK, а позднее также на немецкие танки Leopard 2A6 и А6М.Первое появление: 2004 годМиротворческие операции на Балканах быстро продемонстрировали слабость противоминной защиты танков Leopard 2A5 и А6. В связи с этим Германия начала разработку модернизационного пакета, который предположительно также был использован Швейцарией, Нидерландами, Швецией и Норвегией. Позднее переоборудованный немецкий Leopard получил обозначение Leopard 2A6M.Две модификации были проведены на корпусе танка. С целью повышения противоминной защиты под днищем в передней части установлен большой стальной лист. Он добавил три тонны к общей массе, что конечно повлияло на общую подвижность машины. Это изменение также повлияло на аварийный выход под водителем. Люк весит несколько сотен килограмм и более не используется как броневая защита. Для того чтобы поставить его на место, необходима специальная рукоятка.Еще одно изменение коснулось места водителя. Обычное сиденье, крепившееся к полу, было полностью снято и заменено новой конструкцией. Было установлено так называемое динамическое безопасное жесткотканевое сиденье по типу парашютного крепления - «Dynamic Safety Seat», которое крепится к корпусу при помощи натяжных ремней в семи точках: в четырех к потолку и в трех к днищу машины. Водитель пристегивается к сиденью поясами, которые охватывают его бедра. Таким образом, водитель не контактирует с корпусом танка кроме касания педалей ногами, поэтому значительно уменьшается вероятность его поражения в случае подрыва на мине. Подобная система также используется на российских танках, где обычно сиденье водителя крепится к крыше корпуса. Но подобная конструкция не позволяет быстро эвакуироваться в случае чрезвычайной ситуации.Танк Leopard 2A6M также оборудован новой системой постановки дымовых завес. Каждая пусковая установка направлена под своим углом. В настоящее время имеется возможность производить залп только четырьмя гранатами одновременно.Leopard 2A6 имеет уменьшенный боекомплект. Для того чтобы защитить укладку в корпусе от подрывов на минах, самый нижний ее ряд был убран, что говорит о том, что А6М имеет на 5 снарядов меньше по сравнению с другими вариантами танка Leopard 2.Первое появление: 2016 годТанк Leopard 2A6M+ в настоящее время состоит на вооружении Бундесвера. Этот вариант представляет собой модернизацию существующих вариантов А6 и А6М. Все нынешние танки модернизированы в рамках текущего капитального ремонта. Как только будет переделана последняя машина, обозначение будет изменено обратно на Leopard 2A6M.Основной целью является стандартизация имеющихся танков Leopard 2 и повышение возможностей машины. Танки максимально будут приближены к стандарту А7, но по значительно меньшей стоимости.Самым видимым изменением стало использование цифровой системы внутренней связи на базе SOTAS-IT. Все места членов экипажа имеют новые блоки управления, что позволило организовать цифровую систему обмена речевыми сообщениями и данными. Возможна конфигурация подсетей прямого общения между членами экипажа. Внешний коммуникационный блок в корме корпуса имеет сетевые коннекторы для связи с другими танками, а также разъемы внутренней связи для обмена сообщениями с поддерживающей пехотой. Частью новой системы внутренней связи стали новые же шлемы со встроенной гарнитурой. Их уже носят экипажи повой БМП Puma, но, к сожалению, они не полностью отвечают требованиям экипажей танков. Система подавления шумов является одной из ключевых особенностей нового шлема, она блокирует шум в танке для того, чтобы члены экипажа могли свободно переговариваться между собой, но при этом несколько снижается уровень владения обстановкой. Кроме того, используемый микрофон активируется голосом и не может быть включен пли отключен вручную. Новый шлем достаточно громоздок, он также не очень хорошо вписывается в подголовник наводчика, он просто широк для него.Для того чтобы повысить возможности ночного боя, танк оборудован новым прицелом PERI R17 A3. Основным усовершенствованием по сравнению с вариантом А2 является интеграция нового тепловизора ATTICA. Внешний вид прицела не претерпел изменений, даже контрольная панель тепловизионного модуля TIM командира осталась неизменной. Кроме значительного повышения качества изображения прицел также позволяет усреднять яркость и контрастность. В результате изображения с очень яркими и очень темными зонами показываются корректно и цели проще идентифицировать в этих зонах. Тепловизор для наводчика не изменился.Еще одна весьма значительная доработка коснулась СУО. Она стала частично цифровой. Это можно определить по новому силовому концентратору за командирским местом, а также блоку управления командира взятому с варианта А7. В нем имеется плоский черно-желтый дисплей для вывода связанной с управлением огнем информации. Экран не сенсорный, выбор пунктов меню и прокрутка выполняются при помощи кнопок, расположенных вокруг дисплея, а также поворотных переключателей на его основании. Новая панель заменила почти все блоки управления на командирском месте, включая самопроверку, навигацию, управление прицелами РЕRI и EMES. Централизация почти всех органов управления в одном блоке позволила «расчистить» место командира и сосредоточиться на ТIМ и СУО.Новый блок управления суперконденсатором установлен позади места командира (в том числе по нему можно опознать этот вариант танка). Он установлен справа в корме башни вместе с силовой электроникой и используется для исключения скачков напряжения при работе башни. Силовой конденсатор заряжается за счет подачи энергии от генератора, установленного в корпусе, также он получает энергию, рекуперируемую приводом башни. В случае полного отсутствия электроэнергии суперконденсатор позволяет корректно отключить электронику башни. Он может также снабжать энергией аварийный привод башни и пусковые установки дымовых гранат.Вариант Leopard 2A6M+ уже готов к стрельбе новым осколочно-фугасным снарядом DM11. Коннекторы для нового блока управления расположены на рукоятке управления наводчика. Заряжающий также получил новую панель управления, которая позволяет выбирать большее число типов боеприпасов. Конфигурация выводится на небольшой дисплей.Тумблеры и поворотные выключатели системы E-WNA, заряжания, вентилятора, режимов огня были перенесены на правую, а выбор типа боеприпаса на левую сторону панели управления.При разработке версии с «плюсом» также был сделан акцент на противопожарной защите. Система пожаротушения моторно-трансмиссионного отделения была переделана и теперь работает на новом огнегасящем составе DeuGen N, который эффективнее по сравнению с ранее использовавшимся азотом. Подобна модернизация была также проведена в системе пожаротушения боевого отделения.Новый танк имеет также ряд небольших доработок касательно эргономики, например установлены дополнительные ступени для упрощения посадки и высадки из машины.Две модификации помогут отличить вариант Leopard 2A6M+ по внешнему виду. Первая - коммуникационный блок в корме корпуса, который потребовал перекомпоновки креплений буксировочных тросов. Теперь тросы не крепятся на крыше корпуса крестообразно. Вторую модификацию можно увидеть на крыше башни с правой стороны. Дополнительная броня защищает секцию электроники, при этом люк для хранения зенитного пулемета был убран. Пулемет должен теперь укладываться внутри башни возле места заряжающего.Первое появление: 2000 годLeopard 2A6EX был изначально разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann с целью демонстрации доступных технологий и их реализации на машине. Танк демонстрировался на выставках и проходил испытания для потенциальных заказчиков, таких как Испания, Португалия,Греция, Турция и несколько арабских стран.Поскольку танк предназначался для активного маркетинга, в нем по возможности были использованы самые современные технологии. Самое очевидное отличие от варианта Leopard A6 - это переделанная передняя часть корпуса, а также дополнительная защита крыши башни. Справа в корме башни вместо ящика для хранения был установлен наружный блок системы кондиционирования.Улучшенная система навигации установлена на местах водителя и командира. Она выводит цифровые карты и позволяет определять маршруты движения. Система управления огнем не изменилась, ее органы управления остались прежними.Правый борт в задней части корпуса был доработан под установку вспомогательной силовой установки.