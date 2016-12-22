В Подмосковье создан новый танковый полк

Минобороны России сообщило, что в Московской области завершено формирование танкового полка – преемника легендарного соединения времён Великой Отечественной войны, который пополнит состав 1-й гвардейской танковой армии ЗВО.Отмечается, что «на вооружении полка стоят модернизированные танки Т-72Б3, современные средства разведки, связи, противовоздушной обороны, инженерного обеспечения».«Кроме того, он получит Боевое знамя, награды и почётные наименования 1-й гвардейской Чертковской дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова – самого результативного танкового соединения в войне 1941 – 1945 гг.», – говорится в релизе.В пресс-службе напомнили, что в боях на мценском направлении танкисты бригады успешно применили новую тактику танковых засад.«В ноябре 1941 г. соединение первым в танковых войсках получило наименование гвардейского. Его личный состав также участвовал в битве за Москву, боях на Курской дуге, и в других сражениях ВОВ. 29 танкистов бригады были удостоены звания Героя Советского Союза, а двум из них это звание присваивалось дважды», – говорится в сообщении.