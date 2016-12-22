00:04 23 декабря

В Подмосковье создан новый танковый полк

Минобороны России сообщило, что в Московской области завершено формирование танкового полка – преемника легендарного соединения времён Великой Отечественной войны, который пополнит состав 1-й гвардейской танковой армии ЗВО.

В Подмосковье создан новый танковый полк


Отмечается, что «на вооружении полка стоят модернизированные танки Т-72Б3, современные средства разведки, связи, противовоздушной обороны, инженерного обеспечения».


«Кроме того, он получит Боевое знамя, награды и почётные наименования 1-й гвардейской Чертковской дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова – самого результативного танкового соединения в войне 1941 – 1945 гг.», – говорится в релизе.

В пресс-службе напомнили, что в боях на мценском направлении танкисты бригады успешно применили новую тактику танковых засад.

«В ноябре 1941 г. соединение первым в танковых войсках получило наименование гвардейского. Его личный состав также участвовал в битве за Москву, боях на Курской дуге, и в других сражениях ВОВ. 29 танкистов бригады были удостоены звания Героя Советского Союза, а двум из них это звание присваивалось дважды», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26
  1. Караул73 Вчера, 16:59
    Лучше бы на вооружение полка поставили Т-90, которые себя хорошо показали в Сирии.
    Караул73
    1. VadimSt Вчера, 17:27
      Может и лучше..., а ВО при чем? Консультативный Совет МО РФ? Отправьте свое требование или заявку в Генштаб!
      Одни советники, эксперты и спецы... Вы, уважаемый, хотя-бы поясните остальным, неразумным, какую Военную Академию закончили, какой у вас на это время стаж и опыт, а то, как-то "скользко" - соглашаться с Вашим мнением или нет!
      VadimSt
      1. Pirogov Вчера, 17:46
        Цитата: VadimSt
        Может и лучше..., а ВО при чем? Консультативный Совет МО РФ? Отправьте свое требование или заявку в Генштаб! Одни советники, эксперты и спецы... Вы, уважаемый, хотя-бы поясните остальным неразумным, какую военную Академию закончили, какой ваш стаж и опыт. А то, как-то стремно, выбирать позицию!

        Что Вас так задело в комент. Караул ? На мой взгляд он высказал своё мнение ,при этом правила никакие не нарушил. Во всяком случае не кому не хамил в отличии от Вас ,так у меня вопрос мы на ВО должны соблюдать правила сайта и ещё ,стараться написать так что бы Вы были довольны? Жаль минусов нет я думаю сотку Вы бы получили.
        Pirogov
        1. VadimSt Вчера, 18:13
          А Вы не думайте! Я, тоже правил не нарушал, да и не нахамил! Я, высказал свое мнение по поводу "лучше" - Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны (Василий Теркин).
          VadimSt
          1. Pirogov Вчера, 19:16
            Цитата: VadimSt
            А Вы не думайте! Я, тоже правил не нарушал, да и не нахамил! Я, высказал свое мнение по поводу "лучше" - Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны (Василий Теркин).

            Ну вот уже и подумать нельзя !!!!! Вадим сколько людей столько и мнений ,для того и сайты существуют .
            Pirogov
        2. alexmach Вчера, 22:55
          Цитата: Pirogov
          так у меня вопрос мы на ВО должны соблюдать правила сайта и ещё ,стараться написать так что бы Вы были довольны?

          На самом деле здорово было бы нам всем чуть меньше между собой ругаться, не провоцировать и быть вежливее.
          alexmach
      2. Ride78 Вчера, 19:09
        Причем тут опыт, так можно до любого докопаться, кто против "генеральной линии". Просто здесь дело в цене, б3 дешевле... Вот правда не понимаю, Т-14 тоже дороже выходит, ну тогда разделили бы на 2, допустим 1200 Т-14 и 1200 - Т-90ам, думаю было бы оптимально.
        Ride78
        1. Pirogov Вчера, 19:22
          Цитата: Ride78
          Причем тут опыт, так можно до любого докопаться, кто против "генеральной линии". Просто здесь дело в цене, б3 дешевле... Вот правда не понимаю, Т-14 тоже дороже выходит, ну тогда разделили бы на 2, допустим 1200 Т-14 и 1200 - Т-90ам, думаю было бы оптимально.

          На мой взгляд если пойдёт в серию Т14 ,то делать ещё и Т90АМ не зачем ,если только не на экспорт !
          Pirogov
  2. Стегозавр Бронтозавров Вчера, 17:02
    Цитата: Караул73
    Лучше бы на вооружение полка поставили Т-90, которые себя хорошо показали в Сирии.

    Их еще изготовить надо. А на очереди индийский заказ.
    Стегозавр Бронтозавров
  3. mojohed2012 Вчера, 17:13
    Да уж. Ну хоть т72б3. Все не БА
    mojohed2012
  4. Stilet Вчера, 17:25
    Знамя бригады, а штат полка. Наверно одних танков в том полку будет штук 500 soldier
    Stilet
    1. KVIRTU Вчера, 19:45
      Начальный штат бригады ( по историческому формуляру):
      рота управления
      1-й гв. танковый полк
      мотострелковый батальон
      зенитно-артиллерийский дивизион
      разведывательная рота
      рота технического обеспечения.
      Отдельный танковый батальон (2 в полку) [штат № 010/346] - 146 чел.
      рота тяжелых танков - 47 чел., 5 КВ
      рота средних танков - 48 чел., 10 Т-34
      рота малых танков - 17 чел., 8 Т-60

      Кому интересно http://tankfront.ru/ussr/organisation/shtat/010-3
      45_tbr.html
      KVIRTU
    2. KVIRTU Вчера, 19:48
      А сейчас примерно так
      KVIRTU
    3. Zoldat_A Вчера, 21:37
      Цитата: Stilet
      Знамя бригады, а штат полка. Наверно одних танков в том полку будет штук 500

      Подозреваю, что расформировали его не за утрату Боевого Знамени, а при Табуреткине или, как минимум, при Алкаше Свердловском... Сколько ж мы ещё восстанавливать будем то, что эти [мат, мат, мат, мат,мат] натворили?!?!? angry
      Zoldat_A
      1. Stilet Вчера, 23:37
        Я так написал потому что у наших "потенциальных партнёров" появилась информация для размышлений: полк или бригада - сиди тут и думай сколько там танков.
        Stilet
  5. Volksib Вчера, 17:26
    Куда Т-80 задевали?Все на хранении?
    Volksib
    1. Morris worm Вчера, 17:32
      Т-80 готовят для Арктики.
      Morris worm
      1. Владыка Ситх Вчера, 20:38
        Два бата, оснащенные Т-80, разворачивают в Арктике.
        Владыка Ситх
  6. rennim Вчера, 17:41
    Надеюсь Боевое знамя полк получит тоже что и во времена ВОВ т.е. Красное.
    rennim
  7. wandlitz Вчера, 17:59
    А ещё воссоздали бы 70-й гвардейский танковый Проскуровско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова полк имени Г. И. Котовского и 23-й танковый Глуховско-Речицкий ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова полк.
    wandlitz
    1. Cat Man Null Вчера, 23:34
      Цитата: wandlitz
      А ещё воссоздали бы 70-й гвардейский танковый Проскуровско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова полк имени Г. И. Котовского и 23-й танковый Глуховско-Речицкий ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова полк.

      - и можно без хлеба (с) Винни-Пух
      - а кушать что будете? wink
      Cat Man Null
  8. лысова Вчера, 18:02
    Хорошее дело всегда радует ! good
    лысова
  9. Ride78 Вчера, 19:11
    Подскажите - это все переформирование идет? С нуля хоть одно подразделение создали?
    Ride78
  10. Дулат Вчера, 19:25
    Такое ощущение что российские дивизии мельче по количеству и качеству чем советское. Или что-то я не знаю.
    Дулат
  11. Громобой Вчера, 21:26
    В пресс-службе напомнили, что в боях на мценском направлении танкисты бригады успешно применили новую тактику танковых засад.В ноябре 1941 г. соединение первым в танковых войсках получило наименование гвардейского.
    По такому случаю напомню текст вот этого приказа,который должен храниться вечно,это наша история.
    ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
    О переименовании 4-й Танковой Бригады в 1-ю Гвардейскую Танковую Бригаду
    № 337 11 ноября 1941 года
    4-я Танковая Бригада отважными и умелыми действиями с 4.10 по 11.10, несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла ему тяжёлые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск.

    Две фашистских танковые дивизии и одна мото-дивизия были остановлены и понесли огромные потери от славных бойцов и командиров 4-й Танковой Бригады.

    В результате ожесточённых боёв бригады с 3 и 4-й танковыми дивизиями и мотодивизией противника фашисты потеряли: 133 танк, 49 орудий, 8 самолётов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты, 6 миномётов и другие средства вооружения.

    Потери 4-й Танковой Бригады исчисляются единицами.

    Отличные действия бригады и её успех объясняются тем, что бригадой:

    Велась боевая разведка.

    Осуществлялось полное взаимодействие с мото-пехотой и артиллерией.

    Правильно были применены и использованы танки - сочетая засады с действиями ударной группы.

    Личный состав действовал храбро и слаженно.

    Боевые действия 4-й Танковой Бригады должны служить примером для частей Красной Армии в освободительной войне с фашистскими захватчиками.

    Приказываю:

    За отважные и умелые действия 4-ю Танковую Бригаду впредь именовать «1-я Гвардейская Танковая Бригада».

    Командиру 1-й Гвардейской Танковой Бригады генерал-майору танковых войск т. Катукову представить к Правительственной награде наиболее отличившихся бойцов и командиров.

    Начальнику ГАБТУ и Начальнику ГАУ пополнить 1-ю Гвардейскую Танковую Бригаду материальной частью боевых машин и вооружением до полного штата.



    Народный комиссар обороны СССР
    И. СТАЛИН
    Начальник Генерального штаба РККА
    Маршал Советского Союза Б. Шапошников
    И дошли всё таки до Берлина....
    Громобой
  12. Radikal Вчера, 23:15
    Что-то не догоняю, это что - Отдельный танковый полк будет, или в составе какого-либо соединения?
    Radikal

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