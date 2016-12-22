23:55 22 декабря

В Москве скончался Евгений Джугашвили - внук Иосифа Сталина

Информационные агентства распространяют информацию о том, что сегодня в возрасте 80 лет в Москве скончался Евгений Джугашвили – внук Иосифа Сталина. Евгений Джугашвили являлся гражданином Грузии и Российской Федерации. Жил как в Москве, так и в Тбилиси.

Евгений Джугашвили имел воинское звание полковника в отставке, являлся военным инженером, историком, занимался общественно-политической деятельностью.

Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в городе Урюпинск (ранее – Сталинградский край, ныне Волгоградская область). Родителями его являлись Яков Джугашвили (старший сын Иосифа Сталина) и Ольга Голышева (1909-1957).


Окончил Калининское суворовское военное училище. Работал в системе военпредств, занимался подготовкой к запуску космических аппаратов на космодроме Байконур.

Принимал активное участие в политической деятельности как Грузии, так и России. Был сторонником интеграции двух государств. В 1999 году вошёл в список политического объединения, названного именем его деда – «Сталинский блок – за СССР». В том же году Евгения Яковлевича Джугашвили избрали руководителем Народно-патриотического союза Грузии.

В Москве скончался Евгений Джугашвили - внук Иосифа Сталина


Накануне – 21 декабря – была годовщина (со дня рождения деда Евгения Яковлевича) - Иосифа Сталина. По официальной версии Сталин родился 21 декабря (новый стиль) 1879 года.

Использованы фотографии: newsmir.info
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Комментарии 119
  1. Trevis Сегодня, 16:58
    Похож на деда.
    Trevis
    1. vovanpain Сегодня, 17:19
      Уходят эпохи,уходят люди,но память остается,царствие небесное и наши соболезнования.Мать Ольга Голышева и Е.Я.Джугашвили.
      vovanpain
    2. СТАРПЕР Сегодня, 17:25
      Цитата: Trevis
      Похож на деда.

      И не только внешне, работал на благо Родины...
      Окончил Калининское суворовское военное училище. Работал в системе военпредств, занимался подготовкой к запуску космических аппаратов на космодроме Байконур.

      И явно жил скромно и не бравировал родством с великим Дедом! Мои соболезнования родным и близким и "бывшему" Советскому народу! hi
      СТАРПЕР
      1. ватник Сегодня, 18:06
        Цитата: СТАРПЕР
        И не только внешне, работал на благо Родины...

        И наши родители и мы тогда все работали на свою Родину а теперь мы частенько работаем на незнакомого и часто вороватого "дядю" капиталиста.
        ватник
        1. СТАРПЕР Сегодня, 18:28
          Цитата: ватник
          И наши родители и мы тогда все работали на свою Родину а теперь мы частенько работаем на незнакомого и часто вороватого "дядю" капиталиста.

          И живем одним днем, не зная что будет завтра...Во времена СССР была идея и вера и главное чувство чувство безопасности и уверенности в будущем ...Жили строили создавали .детей воспитывали(зная ,что государство стоит на страже нашего будущего и будущего наших детей..) Сейчас каждый за себя ... hi
          СТАРПЕР
          1. ватник Сегодня, 19:42
            Цитата: СТАРПЕР
            Во времена СССР была идея и вера и главное чувство чувство безопасности и уверенности в будущем

            Полностью согласен.
            СССР была страной за которую гордились к сожалению не могу сказать такое о нынешней России.
            ватник
            1. Арамеев Сегодня, 20:42
              Цитата: ватник
              Цитата: СТАРПЕР
              Во времена СССР была идея и вера и главное чувство чувство безопасности и уверенности в будущем

              ...
              СССР была страной за которую гордились ...

              те редкие комментарии Старпера и Ватника, с которыми лично я абсолютно согласен.
              Арамеев
              1. СТАРПЕР Сегодня, 21:08
                Цитата: Арамеев
                те редкие комментарии Старпера и Ватника, с которыми лично я абсолютно согласен.

                В этом вся и суть наша... hi
                СТАРПЕР
          2. Хапфри Сегодня, 22:56
            Сейчас каждый за себя

            А тогда за кого. Нужна комната соседа, пишешь на него донос ,что рассказывал анекдоты про товарища Сталина, и все - сосед в лагеря. Комната свободна
            Хапфри
  2. 210окв Сегодня, 16:59
    Земля ему пухом.Уходят люди,уходит ИСТОРИЯ...Про Сталина,его сыновей и внуков люди будут помнить сотни лет..А вот что был такой алкаш Борька Ельцин,люди забудут и через двадцать.И центр его имени не поможет.. hi
    210окв
    1. Штык Сегодня, 17:31
      Цитата: 210окв
      ,его сыновей и внуков люди будут помнить сотни лет..

      C чего бы это, не нужно столько пафоса
      Штык
      1. Pirogov Сегодня, 17:54
        Цитата: Штык
        C чего бы это, не нужно столько пафоса

        210 ОКВ написал правду , я с ним полностью согласен.
        Pirogov
        1. Штык Сегодня, 18:36
          Цитата: Pirogov
          210 ОКВ написал правду

          Какую правду ? Что потомков Сталина будут СОТНИ ЛЕТ помнить??? Не смешите smile
          Штык
          1. Rom14 Сегодня, 18:58
            Будут помнить, не сомневайтесь.., жаль только что благодаря нашим СМИ о разной швали мы ну очень много слышим, а о Людях вспоминают в день ухода.. Светлая память и спасибо его предкам.
            Rom14
          2. Ин100грамм Сегодня, 22:32
            Цитата: Штык
            Что потомков Сталина будут СОТНИ ЛЕТ помнить???

            Будут. И потомки Великого человека тоже уважаемы, потому что память у народа есть. Историческая память. Как бы не поливали грязью Сталина, а он сделал для страны очень много. Великий человек. А внук хранил память о нем
            Ин100грамм
    2. ПАша Сегодня, 18:03
      нельзя забывать!
      ПАша
  3. himRa Сегодня, 17:00
    Отец его Яков был конечно героем хоть и в плену был да не сдался как иуда Власов!
    да и Евгений прожил не зря много пользы принес стране.Крепкие духом были мужики
    преклоняюсь
    соболезную
    земля ему пухом!
    himRa
  4. Кайзер Сегодня, 17:04
    Вечная память Деду и Внуку.
    Кайзер
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:55
      Только что вернулся из командировки из Крыма. Что бросилось в глаза - обилие плакатов с Путиным, памятники Ленину и даже Хрущеву. А вот имя Сталина стерто начисто. Даже в Ливадийском дворце, где проходила Ялтинская конференция, всего одна фотография - копия страницы в газете "Правда" от 13.02.1945 с фотографией трех глав союзных держав. Упоминание имени Сталина услышал лишь однажды - в подленьком комментарии экскурсовода о вырубке Сталиным 7 тыс. кипарисов, которые не понравились Черчиллю.
      История все поставит на место. Но, скорее всего, уже не в нашей жизни.
      Офицер запаса
      1. Громобой Сегодня, 21:01
        Цитата: Офицер запаса
        Даже в Ливадийском дворце, где проходила Ялтинская конференция, всего одна фотография

        Позвольте,но памятник работы Церетели,я читал о нём.Вот,посмотрел ,пишут что есть там памятник.
        Достопримечательность
        Памятник И.Сталину, Ф.Рузвельту и У.Черчиллю
        Страна Россия/Украина[1]
        Посёлок Ливадия
        Координаты 44°28′04″ с. ш. 34°08′37″ в. д. (G) (O) (Я)
        Автор проекта скульптор Зураб Церетели
        Строительство 2005—2015 годы
        Громобой
        1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 21:08
          Цитата: Громобой
          Позвольте,но памятник работы Церетели,я читал о нём.Вот,посмотрел ,пишут что есть там памятник.

          ФАНТОМ-АС
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 21:15
            Сталин жив в серце народа.
            Бюст во дворе «Сталин-центра» в Пензе
            Фото: Даниил Туровский / «Медуза»

            Бюст Сталина в Псковской области
            Фото: Военно-исторический музей Псковской области

            Изба-музей Сталина в Тверской области
            Фото: Павел Головкин / AP / Scanpix

            ФАНТОМ-АС
  5. sergant89 Сегодня, 17:29
    Вечная память Внуку и Великому Деду Сталину И.В.
    (работа завершена Сталин теперь всегда со мной)
    sergant89
    1. ватник Сегодня, 17:37
      Вечная память.
      Кстати народ не забывает Иосифа Виссарионовича и того что он сделал для нашей нашей страны.
      Москва вчера.
      ватник
      1. Al1977 Сегодня, 17:50
        Цитата: ватник
        Кстати народ не забывает Иосифа Виссарионовича

        Вы про кучку пенсионеров с наивно-маразматическими взглядами на мир?
        Даже на пропаганда-тв об этом ничего. А когда слушаешь речи сталинистов- чувство , что они живут в зазеркалье.
        Al1977
        1. ватник Сегодня, 17:53
          Цитата: Al1977
          Вы про кучку пенсионеров с наивно-маразматическими взглядами на мир?

          Прежде чем о других такое говорить на себя бы в зеркало посмотрели lol
          Хотя понимаю ваш взгляд на мир самый правильный laughing
          ватник
        2. arnulla Сегодня, 18:05
          Я конечно не железобетонный сталинист,но наивно-маразматические взгляды исходят как-раз не от них.Скорее от таких,как вы.Либерал поди?
          arnulla
          1. Штык Сегодня, 18:48
            Цитата: arnulla
            Я конечно не железобетонный сталинист,но наивно-маразматические взгляды исходят как-раз не от них.Скорее от таких,как вы.Либерал поди?

            Нет ничего более мерзкого, чем раб восхваляющий своего хозяина negative
            Штык
            1. taypan Сегодня, 18:57
              Ну ну,когда"некто"восхищается успехами одной очень маленькой страны.И восхищается мерзко.То возникает вопрос.А почему бы этому"восхищающемуся"туда бы не переехать?
              taypan
              1. Штык Сегодня, 19:03
                Цитата: taypan
                А почему бы этому"восхищающемуся"туда бы не переехать?

                Судя по флажку, ты давно уже свалил, только не туда - надо было на родину Кимов wassat
                Штык
                1. taypan Сегодня, 19:14
                  У меня на аватарке,фото местности.Там я и живу.Это начинается одно из водохранилищ.Которых очень много в России.А флаг,опять объяснять,не слишком умным.Захожу со смартфона,через"Опера-Мини".Теперь то понял?
                  taypan
                  1. Штык Сегодня, 20:12
                    Цитата: taypan
                    .А флаг,опять объяснять,не слишком умным.

                    Если такой умный, чего же ты меня в "маленькую страну" отправляешь? Мои предки жили и я сам живу в России! smile
                    Штык
                    1. taypan Сегодня, 21:14
                      А твои предки в России,откуда взялись.А, штык.Наверное из черты оседлости,или из района озера Севан,они перебрались в Россию.
                      taypan
                      1. Штык Сегодня, 21:20
                        Цитата: taypan
                        А твои предки в России,откуда взялись.А, штык.Наверное из черты оседлости,или из района озера Севан,они перебрались в Россию.

                        А-а-а ..Давно твоих я песен не слыхала! laughing Ну конечно - армянский еврей я! А может еврейский армян с озера Севан ? laughing wassat laughing
                        Штык
                      2. Хапфри Сегодня, 22:01
                        Наверное из черты оседлости,или из района озера Севан,они перебрались в Россию.

                        Ещё один нацист? У тебя циркуль для обмера черепушки есть?
                        Хапфри
                  2. Хапфри Сегодня, 22:06
                    А флаг,опять объяснять,не слишком умным.

                    Русский флаг значит не нравится. Советую хохлятский попробовать . Или УНА УНСО. Черно красный, такой.
                    Хапфри
            2. Stas157 Сегодня, 19:19
              Цитата: Штык
              Нет ничего более мерзкого, чем раб восхваляющий своего хозяина

              Ну почему сразу раб? Может просто есть люди, которые во всем хотят видеть черное? А, если влюбленный целует свою женщину это тоже раб? В каком то смысле да. А, если мать целует свое дитя, может быть тоже рабыня, она ведь ради своего ребенка все сделает!
              Иногда люди целуют из чувства глубокой признательности, из благодарности. Именно это я наблюдаю на приведенной тобой картине. Подумать что здесь присутствует, что то другое, можно только из за собственной ущербности.
              Stas157
              1. Хапфри Сегодня, 22:51
                А, если влюбленный целует свою женщину это тоже раб?

                А если товарищ Брежнев целует взасос товарища Хоннекера, то кто из них раб?
                Хапфри
            3. ватник Сегодня, 19:23
              Цитата: Штык
              Нет ничего более мерзкого, чем раб восхваляющий своего хозяина

              Вот-вот сразу ты Штык вспоминаешься когда ты нахваливаешь свой Израэль и евреев lol
              ватник
            4. evge-malyshev Сегодня, 19:29
              Цитата: Штык
              Нет ничего более мерзкого, чем раб восхваляющий своего хозяина

              Не понимаю, откуда у вас такая ненависть к людям? Думаю, что и об Иосифе Виссарионовиче у Вас сложилось такое отрицательное мнение под нажимом "либерастов", к которым и Вы и относитесь.
              evge-malyshev
              1. Штык Сегодня, 20:18
                Цитата: evge-malyshev
                у Вас сложилось такое отрицательное мнение под нажимом "либерастов", к которым и Вы и относитесь.

                А вы себя к каким "...растам" относите? laughing Любители дурацких ярлыков и прозвищ - нормальный язык вам недоступен ?
                Штык
            5. excomandante Сегодня, 19:36
              Вам лично виднее насчет рабства. Граждане сталинского СССР рабами отнюдь не были, а Сталин был не хозяином, а вождем. Хох.ло.питек, либе.раст, или просто альтернативно одаренный персонаж ?
              excomandante
              1. Штык Сегодня, 20:22
                Цитата: excomandante
                Граждане сталинского СССР рабами отнюдь не были

                Цитата: excomandante
                а Сталин был не хозяином, а вождем.

                Вождь
                Вождь — глава племени или вождества в общинных обществах, а также глава в некоторых жёстко централизованных недемократических (тоталитарных или авторитарных) государствах и партиях.
                Цитата: excomandante
                Хох.ло.питек, либе.раст, или просто альтернативно одаренный персонаж ?

                Человек разумный ! yes
                Штык
        3. Papapg Сегодня, 18:36
          Представь свою пенсионерскую старость, будет ли чего вспомнить о прожитой жизни? Это вряд ли. Даже сейчас встречаются желчные все ненавидяшие старикашки которые прожили свою жизнь просто, просто так, не поднимали целину, не строили Магнитку, Днепрогэс, не ездил в стройотряды, не ходили на субботники, не пели в хоре, многое чего не делали, жили в стороне от всего, а второго раза не будет, а вспомнить нечего. И думаю, что он с завистью смотрит на кучку пенсионеров с наивно-маразматическими взглядами на мир которым и есть что вспомнить и есть кого помянуть. Это я про них, не подумайте, что про вас.
          Papapg
        4. ФАНТОМ-АС Сегодня, 20:24
          Цитата: Al1977
          Вы про кучку пенсионеров с наивно-маразматическими взглядами на мир?
          Даже на пропаганда-тв об этом ничего. А когда слушаешь речи сталинистов- чувство , что они живут в зазеркалье.

          По врагам Советской Родины,ОГОНЬ!
          ФАНТОМ-АС
        5. ivanov17 Сегодня, 22:21
          Приобщился к "общечеловеческим ценностям" АЛ 1977?Воспитанник Ельцина
          Цитата: Al1977
          Цитата: ватник
          Кстати народ не забывает Иосифа Виссарионовича

          Вы про кучку пенсионеров с наивно-маразматическими взглядами на мир?
          Даже на пропаганда-тв об этом ничего. А когда слушаешь речи сталинистов- чувство , что они живут в зазеркалье.
          ivanov17
      2. Штык Сегодня, 18:40
        Цитата: ватник
        Кстати народ не забывает Иосифа Виссарионовича и того что он сделал для нашей нашей страны.

        То что делал многие еще долго не забудут, а "народ" - это Зюгановцы там кланялись Хозяину smile
        Штык
        1. ватник Сегодня, 19:36
          Цитата: Штык
          То что делал многие еще долго не забудут

          Естественно помнить о Сталине будут вечно ведь именно он фактически создал СССР и её промышленность под его руководством наш народ выиграл самую страшную на свете войну именно в годы нахождения его у власти было создано ядерное оружие для защиты нашей страны да и сама страна стала сверхдержавой с которой считались все остальные и многое-многое другое.
          Так что успокойся Штык и послушай гимн СССР
          .
          ватник
          1. Штык Сегодня, 20:26
            Цитата: ватник
            Естественно помнить о Сталине будут вечно

            Ну ну smile Молитесь на своего идола.
            Штык
            1. ватник Сегодня, 21:33
              Цитата: Штык
              Молитесь на своего идола.

              Он то в отличии от подобных тебе был настоящий герой.
              ватник
        2. Арамеев Сегодня, 21:33
          Цитата: Штык

          То что делал многие еще долго не забудут...

          зря Вы так... я думаю, многое из того в чём обвиняют и негативного говорят о Сталине и вообще той эпохе, делается в первую очередь с подачи людей так или иначе ангажированных. все эти резуны , сахаровы и прочие хрущёвы имели веские личные причины для "обличения" и лично Сталина и сталинского времени в целом. а если учитывать и заграничную заинтересованность в очернении всего советского вообще и заставившего с собой считаться и во многом диктовавшего свои условия Сталина в частности ( такое не прощают), то становится понятной та волна негатива, поднявшаяся в мире после его смерти и не спадающая до сих пор. ... лично я опираюсь в своих оценках на мнение самых близких мне очевидцев того времени - отца и мать. а они всегда вспоминали то время (особенно послевоенное) как очень тяжёлое (по понятным причинам), но счастливое. и все эти ужосы с поголовныме ночныме арестаме они называли однозначно - брехня. короче, хочу сказать - больше критического отношения к инфе, особенно в этой теме - будет явно не лишним. ИМХО
          Арамеев
  6. Vitalson Сегодня, 17:32
    [/quote]По официальной версии Сталин родился 21 декабря (новый стиль) 1879 года[quote]
    Читал книгу Тайный советник вождя Владимира Успенского там дата рождения Сталина названа другая.
    Vitalson
    1. Orionvit Сегодня, 18:43
      С прошлым Сталина одни загадки. Самая нормальная версия, что Сталин прекрасно разбирался в изотерике и оккультизме. И что бы изменить судьбу свою и страны, он пошел на такой ритуал, то есть изменил дату рождения. А вместе с этим свою карму и предназначение в жизни (и если можно так сказать свой гороскоп). Ну и что бы врагов, которые то же владеют подобными знаниями, ввести в заблуждение. Говорят, что существуют подобные практики, для посвящённых.
      Orionvit
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:32
        Вообще-то, почти все историки упоминают другую дату его рождения - 18 декабря 1878 года. Что-то я не очень понимаю этот туман - у человека всегда есть одна дата рождения. И что, все наши хваленые историки-академики до сих пор тут в потемках блуждают?
        Офицер запаса
      2. evge-malyshev Сегодня, 19:34
        Цитата: Orionvit
        Говорят, что существуют подобные практики, для посвящённых.

        Говорят, говорят. Говорят и кур доят.
        evge-malyshev
    2. Djuma-13 Сегодня, 19:09
      Читал книгу Тайный советник вождя Владимира Успенского

      это художественная книга
      Djuma-13
      1. Vitalson Сегодня, 19:34
        Цитата: Djuma-13
        Читал книгу Тайный советник вождя Владимира Успенского

        это художественная книга

        Да только герои этой книги реальные люди. И события в стране не выдуманные.
        Vitalson
        1. sds87 Сегодня, 20:13
          Владимир Успенский - историк, пишущих свои книги, основываясь на данных из архивов? Или просто публицист или обычный писатель художественной литературы. Отвечу сам: обычный писатель. И пусть он пишет, возможно, полагаясь на исторические данные, но претендовать на истину не может.
          sds87
        2. ivanov17 Сегодня, 22:25
          роман.некоторые главные герои вымышленны или имеют собирательный образ.Кстати автор повторяет бредни либералов про психическое расстройство Сталина
          Цитата: Vitalson
          Цитата: Djuma-13
          Читал книгу Тайный советник вождя Владимира Успенского

          это художественная книга

          Да только герои этой книги реальные люди. И события в стране не выдуманные.
          ivanov17
  7. EvgNik Сегодня, 17:40
    Мир праху его. Настоящий Русский Грузин, как и дед.
    EvgNik
    1. Orionvit Сегодня, 18:45
      Мир праху его. Настоящий Русский Грузин, как и дед
      Сталин говорил, что он Русский, Грузинской национальности. Это несколько разные вещи.
      Orionvit
  8. taypan Сегодня, 17:43
    У штыка родственники в одной маленькой стране.И сам он...Помните как пользователи из этой страны,прохессор,atalef, и пр.При упоминании об Иосифе Виссарионовиче они разбрызгивали жидкое удобрение.Поэтому он(штык)брызгает,при любом упоминании о Иосифе Виссарионовиче! а скажи штык,а в"ЕАК",твоих родственников не было? А в"Деле врачей-вредителей"твои родственники замешаны не были?
    taypan
    1. Штык Сегодня, 18:44
      Цитата: taypan
      У штыка родственники в одной маленькой стране.

      И страна эта - Россия! Так что твои гадкие фантазии просто смешны! laughing
      Штык
      1. excomandante Сегодня, 19:38
        Ваш лютый бред - омерзителен.
        excomandante
        1. Штык Сегодня, 20:31
          Цитата: excomandante
          Ваш лютый бред - омерзителен.

          А вы и вам подобные, просто смешны и жалки! Все мечтаете новую Россию затащить в счастливое темное прошлое, под палку Хозяина, пострелять неугодных, повышибать зубы правдивым ? НЕ ВЫЙДЕТ !!! Ваше время прошло, как страшный сон! yes
          Штык
          1. ватник Сегодня, 21:32
            Цитата: Штык
            НЕ ВЫЙДЕТ !!! Ваше время прошло, как страшный сон!

            "Бедняга" этот Штык даже жалко его.
            Видать сильно его Великий Сталин обидел laughing
            ватник
    2. СТАРПЕР Сегодня, 19:03
      Цитата: taypan
      У штыка родственники в одной маленькой стране.И сам он...Помните как пользователи из этой страны,прохессор,atalef, и пр.При упоминании об Иосифе Виссарионовиче они разбрызгивали жидкое удобрение.Поэтому он(штык)брызгает,при любом упоминании о Иосифе Виссарионовиче! а скажи штык,а в"ЕАК",твоих родственников не было? А в"Деле врачей-вредителей"твои родственники замешаны не были?

      Вы правы, штык он здесь чисто "полаять и по унижать.." ..Его тоже можно понять , возможно детская травма ....Вот и мстит! hi
      СТАРПЕР
      1. Штык Сегодня, 20:33
        Цитата: СТАРПЕР
        Вы правы, штык он здесь чисто "полаять и по унижать.."

        Уж чья бы мычала ... Уж кто лает и проклинает весь мир, так это ты болезный! smile
        Штык
        1. СТАРПЕР Сегодня, 21:10
          Цитата: Штык
          Цитата: СТАРПЕР
          Вы правы, штык он здесь чисто "полаять и по унижать.."

          Уж чья бы мычала ... Уж кто лает и проклинает весь мир, так это ты болезный! smile

          laughing bully Обиделся штык, а зря...Ладно не обижайся!
          СТАРПЕР
          1. Штык Сегодня, 21:22
            Цитата: СТАРПЕР
            Обиделся штык, а зря...Ладно не обижайся!

            Хорошо, не буду drinks
            Штык
      2. Арамеев Сегодня, 21:46
        Цитата: СТАРПЕР

        Вы правы, штык он здесь чисто "полаять и по унижать.." ..

        что-то никогда этого за ним не замечал.
        Арамеев
  9. NordUral Сегодня, 17:46
    Нам бы еще одного такого деда. Тогда китайцы снова потянутся к нам учиться, как это было в 50-х.
    NordUral
  10. himRa Сегодня, 17:46
    автор поправьте пожалуйста:



    год рождения 1878!!!
    himRa
  11. Комментарий был удален.
  12. rasputin17 Сегодня, 17:48
    Соболезную. Помню и чту внука отца и деда.
    rasputin17
  13. sergo1914 Сегодня, 17:58
    Цитата: Al1977
    Скоро все старперы-сталенисты уйдут и Россия перевернет страницу диктатуры и мракобесия.


    Мальчуган, правильно писать сталИнисты. Плохо у тебя с русским языком. Иди учи.
    sergo1914
  14. ПАша Сегодня, 18:00
    Скончался внук, деда которого сейчас так не хватает.
    Сколько бы грязи не лили на наше общее прошлое, но это наша история и выводы делать только нам.
    Соболезнования всем близким!!!
    ПАша
  15. vasilev Сегодня, 18:03
    Вечная память сыну героя ВОВ Якова Джугашвили и внуку Иосифа Виссарионовича Сталина.Жаль что антисталинская пропаганда,начатая Хрущевым и продолженная нынешними либерастами оказалась сильнее Геббельсовой.
    vasilev
  16. СТАРПЕР Сегодня, 18:16
    Эта фраза Сталина ,до сих пор меня пробирает дрожь...! Все его перекосы в политике и т.д. Напрочь зачеркиваются...Внук , просто работал на благо Родины (я даже о нем и не слышал..) Еще раз соболезную всем нам..

    Ведь могли и выкрасть и обменять...Вот только мы бы войну уже не выиграли!
    СТАРПЕР
    1. Штык Сегодня, 18:51
      Цитата: СТАРПЕР
      Ведь могли и выкрасть и обменять...Вот только мы бы войну уже не выиграли!

      Не надо принижать подвиг миллионов наших солдат и тех кто ковал Победу в тылу - выиграли бы, ещё как выиграли бы !
      Штык
      1. СТАРПЕР Сегодня, 19:08
        Цитата: Штык
        Цитата: СТАРПЕР
        Ведь могли и выкрасть и обменять...Вот только мы бы войну уже не выиграли!

        Не надо принижать подвиг миллионов наших солдат и тех кто ковал Победу в тылу - выиграли бы, ещё как выиграли бы !

        Штык, я бы на вашем месте бы в будку забился...Ну зачем вам это, "облайвания форумчан и попытка с цепи сорваться..?" Фу....Я образно конечно,но все же Не ваша эта тема! negative
        Успагойтесь пожалуйста...И песни "соловьем петь"! Там другие темы есть...
        СТАРПЕР
        1. ватник Сегодня, 19:15
          Цитата: СТАРПЕР
          Штык, я бы на вашем месте бы в будку забился...Ну зачем вам это, "облайвания форумчан и попытка с цепи сорваться..?"

          Да шекели Штык отрабатывает непонятно что ли? lol
          ватник
          1. Хапфри Сегодня, 21:32
            Да шекели Штык отрабатывает непонятно что ли?

            А вы собственно откуда знаете о шекелях? Вам предлагали? И вы отказались? Не верю! Чтоб коммунист не взял деньги - такого не бывает.
            Хапфри
            1. ватник Сегодня, 21:45
              Цитата: Хапфри
              А вы собственно откуда знаете о шекелях?

              Я знаю что такие как Штык или вы Хапфри в них зарплату получаете lol
              ватник
        2. Штык Сегодня, 20:37
          Цитата: СТАРПЕР
          Не ваша эта тема!

          Здесь ты прав, пойду я - не интересно , а вы тут перед сном еще полижите сапоги Хозяину! Спокойной ночи и сладких снов с усатым! wink
          PS. Ватник, опять завидуешь моим шекелям? Так нет их у меня request
          Штык
          1. vovanpain Сегодня, 21:13
            Цитата: Штык
            Здесь ты прав, пойду я - не интересно , а вы тут перед сном еще полижите сапоги Хозяину!

            Александр,вы тут всех обвиняете в лизоблюдстве и хамите всем.ваше мнение можно уважать,только в том случае если вы уважаете мнение собеседников,от вас вот такого хамства не ожидал request Вас НИКТО не заставляет любить или не навидеть Сталина,вы взрослый человек,у вас свое мнение,но будьте так добры выражать по человечески,а не по скотски. negative
            vovanpain
            1. Хапфри Сегодня, 21:53
              ,вы тут всех обвиняете в лизоблюдстве и хамите всем

              Тут , как я посмотрю, собралось исключительно джентельменское сообщество , говорящее по французки...
              Не соблаговолите ли обратить внимание на мягко выражаясь неадекватные реплики ваших сообщников. Неужто таки ничего и не замечаете?
              Хапфри
              1. vovanpain Сегодня, 21:58
                Цитата: Хапфри
                Не соблаговолите ли обратить внимание на мягко выражаясь неадекватные реплики ваших сообщников. Неужто таки ничего и не замечаете?

                Вас я не спрашивал,вы уже один раз оскорбили моего деда,вы для меня НЕ СУЩЕСТВУЕТЕ,Cap.Morgan.
                vovanpain
          2. ватник Сегодня, 21:25
            Цитата: Штык
            Ватник, опять завидуешь моим шекелям? Так нет их у меня

            Что Штык неужели твои хозяева тебе в рублях платят? lol
            Как это не патриотично с их стороны laughing
            ватник
        3. Хапфри Сегодня, 21:40
          Штык, я бы на вашем месте бы в будку забился

          Ой, это хтой то тут расквакался, любитель лагерных порядков? Вы в случае чего рассчитываете на место на вышке и персональную овчарку? Никогда не думали что можете оказаться по эту сторону колючки с миской баланды, как и положено настоящему коммунисту
          Хапфри
      2. Арамеев Сегодня, 22:00
        Цитата: Штык
        Цитата: СТАРПЕР
        Ведь могли и выкрасть и обменять...Вот только мы бы войну уже не выиграли!

        Не надо принижать подвиг миллионов наших солдат и тех кто ковал Победу в тылу - выиграли бы, ещё как выиграли бы !

        лично я в приведённых словах Старпера вижу пафос, но никакого принижения подвига солдат. ведь нельзя отрицать важность морального настроя идущих в бой. а именно из таких поступков и слов высшего командования и складывается ( в числе многого другого) необходимый настрой,чувство общности и то что называют бойцовский дух ИМХО
        Арамеев
    2. Stas157 Сегодня, 21:04
      Цитата: СТАРПЕР
      Эта фраза Сталина ,до сих пор меня пробирает дрожь...!

      Надо отдать должное, оба сына Сталина воевали! Наравне со всеми! И они не отсиживались на задворках, поэтому и был плен. А, вот сей час вдруг война, будет ли наша золотая молодежь воевать, будут ли дети олигархов на передовой, а эти на Гелентвагенах?
      Stas157
      1. влад66 Сегодня, 21:36
        Цитата: Stas157
        будут ли дети олигархов на передовой, а эти на Гелентвагенах?

        Будут...в Лондоне рассекать на Геленвагенах. yes hi
        влад66
    3. Хапфри Сегодня, 21:56
      Эта фраза Сталина ,до сих пор меня пробирает дрожь...!

      Можете не дрожать. Сталин этого не говорил. Это версия для кино.
      Хапфри
  17. ollee Сегодня, 18:36
    Сталин был хорошим Осетином ..а осталные его потомство!...огрузиневшими гандонамы....
    ollee
    1. sds87 Сегодня, 20:25
      Вы кто такой под флагом Германии? Почему дети Сталина "огрузиневшие гандонамы"? И когда грузин Сталин стал осетином? Не нравятся мне такие комментаторы.
      sds87
    2. Stas157 Сегодня, 21:08
      Цитата: ollee
      Сталин был хорошим Осетином

      А какая разница? Я только одного осетина знаю, но это очень приятный человек! Так вот он мне говорил, что в Грузию населяет 9 национальностей, которых обычно все считают за грузин.
      Stas157
    3. Manul Сегодня, 22:09
      Цитата: ollee
      Сталин был хорошим Осетином ..а осталные его потомство!...огрузиневшими гандонамы....

      Совершенно случайно поставил вам звезду. Жирный минус
      Manul
  18. Alert257 Сегодня, 18:46
    Покойся с миром товарищ, пусть земля будет пухом, а небеса -:светом. Вы сражались до последнего..... За честь и достоинство.... .
    Alert257
  19. демотиватор Сегодня, 19:09
    Внук достойный своего великого деда. Евгений Джугашвили, как мог боролся с клеветниками за честное имя своего славного предка - И. В. Сталина. Наверное сердце не выдержало - трудно бороться с нечистью, особенно в одиночку. Он прошёл через череду судов, доказывая клеветнический характер поддельных исторических документов о трагедии в Катыни, на основе которых виновным за расстрел поляков стали считать Сталина и СССР. Видимо, эта серия судебных процессов "Джугашвили против подонков", тоже сыграла свою трагическую роль. Очевидно, что одному в качестве наследника противостоять мировой лжи и контрреволюционной реконкисте - сложно, почти невозможно. Остаётся только одно - помнить Евгения Яковлевича именно таким - стальным, готовым хоть век отстаивать правду о своём деде и вожде всего советского народа.
    демотиватор
    1. Хапфри Сегодня, 21:26
      я клеветнический характер поддельных исторических документов о трагедии в Катыни,

      ХА ХА ХА. Документы и доказательства были предъявлены ещё Ельциным 20 лет назад. Они лежали в сейфе у Горби. И были переданы Ельцину и тому есть свидетели
      Хапфри
      1. Комментарий был удален.
      2. ватник Сегодня, 22:07
        Цитата: Хапфри
        Документы и доказательства были предъявлены ещё Ельциным 20 лет назад. Они лежали в сейфе у Горби.

        Ну вы нашли на кого сослаться на двух предателей нашей страны на Ельцина и на Горбачева.
        Хотя теперь понятно кто ваши кумиры на которых вы хотите быть похожи Хапфри lol
        ватник
      3. ivanov17 Сегодня, 22:28
        Фальшивки все эти документы.Кстати их так и не опубликовали.Уже приводились док-ва о том.что это липа
        Цитата: Хапфри
        я клеветнический характер поддельных исторических документов о трагедии в Катыни,

        ХА ХА ХА. Документы и доказательства были предъявлены ещё Ельциным 20 лет назад. Они лежали в сейфе у Горби. И были переданы Ельцину и тому есть свидетели
        ivanov17
  20. w70 Сегодня, 19:38
    Настоящие потомки Сталина в Штатах живут, а этот самозванец
    w70
    1. СТАРПЕР Сегодня, 20:00
      Цитата: w70
      Настоящие потомки Сталина в Штатах живут, а этот самозванец

      И в Израиле....Мы вам верим! Главное успогойтесь...вы правы, как всегда , дышите глубже и думайте о хорошем (например путинский режим скоро падет..)))) И опять дышите глубже..Скоро вам контребуцию выплатят...Главное спокойствие! hi
      СТАРПЕР
      1. w70 Сегодня, 21:29
        Мой друг Старпер, наберите в Википедии имена Светлана Аллилуева и Крис Эванс будете удивлены
        w70
    2. sds87 Сегодня, 20:28
      Факты и доказательства где, чтобы такое заявлять?
      sds87
      1. СТАРПЕР Сегодня, 20:39
        Цитата: sds87
        Факты и доказательства где, чтобы такое заявлять?

        Не обращайте внимание, он уже спать пошел....Такие здесь обычно водятся, жертвы либерализма! Их лучше не трогать... hi
        СТАРПЕР
        1. sds87 Сегодня, 21:10
          Вы правы, товарищ СТАРПЕР. Только не жертвы, а рупоры либерализма. Адепты.
          sds87
      2. w70 Сегодня, 21:30
        наберите в Википедии имена Светлана Аллилуева и Крис Эванс будете удивлены
        w70
        1. влад66 Сегодня, 21:45
          Цитата: w70
          наберите в Википедии имена Светлана Аллилуева и Крис Эванс будете удивлены

          Наберите в Википедии имена Яков Джугашвили и Ольга Голышева,вы удивитесь еще больше. tongue
          влад66
  21. Димонт Сегодня, 20:13
    Надо же, только в день его смерти и узнал, что у Сталина был внук...всегда полагал, что у него внучка одна, та, что живёт сейчас в США
    Димонт
  22. dedBoroded Сегодня, 20:22
    Всю жизнь пытался открыть глаза на великие подвиги его не очень благодарным потомкам и соотечественникам. Достойный внук великого деда.
    dedBoroded
  23. alfa19638 Сегодня, 20:26
    Царство небесное внуку и деду , огромное спасибо за Родину !!!
    alfa19638
  24. esaul1950 Сегодня, 20:37
    [quote=Штык][quote=СТАРПЕР]Ведь могли и выкрасть и обменять...Вот только мы бы войну уже не выиграли![/quote]
    Не надо принижать подвиг миллионов наших солдат и тех кто ковал Победу в тылу - выиграли бы, ещё как выиграли бы [quote=Штык][quote=СТАРПЕР]Ведь могли и выкрасть и обменять...Вот только мы бы войну уже не выиграли![/quote]
    Не надо принижать подвиг миллионов наших солдат и тех кто ковал Победу в тылу - выиграли бы, ещё как выиграли бы ![/quote]
    Откуда на сайте взялась эта ржавая и гнилая железяка т.н."штык"? Всегда поливает дерьмом великие дела и великих людей России. Соболезнования родственникам и земля пухом внуку Великого Деда.
    esaul1950
  25. mik0588 Сегодня, 21:09
    Печально конечно. Кто теперь в судах честь и достоинство деда защищать будет?
    mik0588
  26. Хапфри Сегодня, 21:21
    На Этуша похож.
    Хапфри
  27. Kaiten Сегодня, 22:26
    Цитата: Orionvit
    Сталин прекрасно разбирался в изотерике и оккультизме.

    Товарищ Сталин лучшй друг советских эзотериков и оккультистов.
    Kaiten
    1. taypan Сегодня, 22:40
      Товарищ СТАЛИН для вас ЕАО создал.Разве делала Америка для евреев нечто подобное,в штате Невада,или Колорадо с Аляской.Да и с новейшей историей гос-ва израиль тоже не все чисто.
      taypan
  28. Orionvit Сегодня, 22:39
    Цитата: evge-malyshev
    Цитата: Orionvit
    Говорят, что существуют подобные практики, для посвящённых.

    Говорят, говорят. Говорят и кур доят.

    Да вы батенька матёрый материалист. Понятно, в бога не верите и к цыганке не ходите, это правильно. Но если вы чего то не знаете, это абсолютно не означает, что этого нет.
    Orionvit

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