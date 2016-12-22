Информационные агентства распространяют информацию о том, что сегодня в возрасте 80 лет в Москве скончался Евгений Джугашвили – внук Иосифа Сталина. Евгений Джугашвили являлся гражданином Грузии и Российской Федерации. Жил как в Москве, так и в Тбилиси.Евгений Джугашвили имел воинское звание полковника в отставке, являлся военным инженером, историком, занимался общественно-политической деятельностью.Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в городе Урюпинск (ранее – Сталинградский край, ныне Волгоградская область). Родителями его являлись Яков Джугашвили (старший сын Иосифа Сталина) и Ольга Голышева (1909-1957).Окончил Калининское суворовское военное училище. Работал в системе военпредств, занимался подготовкой к запуску космических аппаратов на космодроме Байконур.Принимал активное участие в политической деятельности как Грузии, так и России. Был сторонником интеграции двух государств. В 1999 году вошёл в список политического объединения, названного именем его деда – «Сталинский блок – за СССР». В том же году Евгения Яковлевича Джугашвили избрали руководителем Народно-патриотического союза Грузии.Накануне – 21 декабря – была годовщина (со дня рождения деда Евгения Яковлевича) - Иосифа Сталина. По официальной версии Сталин родился 21 декабря (новый стиль) 1879 года.