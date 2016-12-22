23:58 22 декабря

Обращение главы ЛНР к народу республики

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий в ходе выступления рассказал о сложной обстановке вдоль линии соприкосновения. Луганский информационный центр приводит текст заявления главы ЛНР, который «ВО» приводит полностью:

Уважаемые сограждане!

С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ.

Подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР, действуя слаженно, умело и решительно, успешно отразили все атаки. Агрессор отступал на прежние позиции, неся серьезные потери в живой силе и технике. К сожалению, есть раненые и погибшие и у нас.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты. Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения.

Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря.

Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично (президент Украины Петр) Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов.


Обращение главы ЛНР к народу республики


На этом фоне продолжают приходить новости о фактически круглосуточной эвакуации раненых военнослужащих украинской армии, а также «200-х», из района так называемой Светлодарской дуги. Украинские волонтеры, описывая ход эвакуации, негодуют по поводу того, что вывоз убитых и раненых приходится производить на частных автомобилях – не хватает ни специализированной военной техники, ни должного количества карет скорой помощи.

Войсковое телевидение Украины:



Из сообщения о новых обстрелах территории ЛДНР (официальный представитель народной милиции ЛНР):
"Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские военные вновь применили крупнокалиберную — 152-мм — артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов".


40

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 54
  1. 210окв Сегодня, 17:04
    Я уж грешным делом сначала подумал что он дал приказ на наступление...Про иск он конечно зря..Какие иски к умершим морально и духовно..Это зомби-их уничтожают...
    210окв
    1. cniza Сегодня, 17:09
      Я ничего против его не имею , но такой фотошоп его не украшает...держись Новороссия.
      cniza
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:22
        Киевская хунта выполняет приказ своего чёрного вашингтонского хозяина, который напоследок решил нагадить всем, кому можно. И украинские шавки, скуля и подвывая, решили также попытаться разжечь пожар новой войны.
        Гигант мысли
        1. rasputin17 Сегодня, 17:29
          Самое интересное что "мировое сообщество" в лице ООН ПАСЕ ОБСЕ и прочих либералов гуманитариев упорно не хотят ничего видет слышать сохраняя гробовое молчание!!! hi
          rasputin17
          1. Улан Сегодня, 18:30
            Вот и я об этом.Где же эти защитники мирных жителей? Где же эти общечеловеки. Лицемеры и подлецы.
            Улан
            1. rasputin17 Сегодня, 18:39
              Цитата: Улан
              Вот и я об этом.Где же эти защитники мирных жителей? Где же эти общечеловеки. Лицемеры и подлецы.


              Интересно в какие щели сейчас забились наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбасе и что они фиксируют!??
              rasputin17
              1. Egor-dis Сегодня, 21:50
                Цитата: rasputin17
                Интересно в какие щели сейчас забились наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбасе и что они фиксируют!??

                Ничего они не фиксируют. И даже то, что фиксируют в отчеты не попадает. ОБСЕ следит за безопасностью Европы, в частности чтобы укропы по ней не расползались, а оставались в Донбассе.
                Egor-dis
        2. тол100в Сегодня, 18:36
          Цитата: Гигант мысли
          выполняет приказ своего чёрного вашингтонского хозяина, который напоследок решил нагадить всем, кому можно.

          Не в бровь, а в глаз! И в связи с цейтнотом, эта обезьянка может еще многое натворить!
          тол100в
          1. Хапфри Сегодня, 20:04
            И в связи с цейтнотом, эта обезьянка может еще многое натворить!

            Обама буквально через месяц будет простым американским адвокатом. Его можно будет за хобот - и в суд.
            Хапфри
      2. Ростов Папа Сегодня, 17:23
        Укровоены уже отмазки лепят
        УкроСМИ: Российские хакеры помогли уничтожить 80% гаубиц ВСУ через Android

        Российские хакеры из группировки Fancy Bear отслеживали артиллерию ВСУ через приложение на Android. Об этом сказано в докладе специалистов по кибербезопасности CrowdStrike.
        Это приложение украинские артиллеристы использовали для наводки орудий.
        Аналитики обнаружили вредоносное дополнение для удаленного доступа к устройству X-Agent, которое ранее использовали Fancy Bear, в приложении для смартфонов и планшетов на Android под названием "Попр-Д30.apk", разработанном в 2013 году офицером 55-й отдельной артиллерийской бригады Ярославом Шерстюком для упрощения расчетов при наводке гаубиц Д-30.
        При этом, по словам самого автора приложения, его использовали более 9 тысяч пользователей.
        Как установили в CrowdStrike, приложение с вредоносным дополнением начало распространятся в сообществах соцсети "ВКонтакте", связанных с украинской армией, незадолго после релиза оригинальной версии программы, и могло быть использовано для вычисления позиций артиллеристов. При установке на устройство X-Agent мог получить доступ к GPS-данным устройств украинских военных.
        Согласно данным экспертов, с 2013 по 2016 год ВСУ потеряли 80% гаубиц Д-30, что составляет наибольшую долю потерь среди всех видов техники.
        Как утверждают авторы отчета, хакеры из Fancy Bear непосредственно связаны с Главным разведывательным управлением Минобороны РФ.
        Ростов Папа
        1. Homo Сегодня, 18:21
          Цитата: Ростов Папа
          ...незадолго после релиза...

          Это как?
          Homo
          1. Ростов Папа Сегодня, 19:16
            Это как?

            Укросми однако laughing
            Ростов Папа
        2. Улан Сегодня, 18:34
          Какие однако молодцы, российские хакеры. smile
          Улан
        3. тол100в Сегодня, 18:47
          Цитата: Ростов Папа
          хакеры из Fancy Bear непосредственно связаны с

          С Альфа-Центавром или с Сириусом. Куев еще не смог определиться, а Госдеп, помогать не хочет!
          тол100в
        4. Ин100грамм Сегодня, 22:25
          Цитата: Ростов Папа
          Как установили в CrowdStrike, приложение с вредоносным дополнением начало распространятся в сообществах соцсети "ВКонтакте", связанных с украинской армией, незадолго после релиза оригинальной версии программы, и могло быть использовано для вычисления позиций артиллеристов. При установке на устройство X-Agent мог получить доступ к GPS-данным устройств украинских военных.

          Круть. Всё ВСУ пользуется смартами с андроидом во время БД. Без этого никак. Опять след русских хакеров laughing
          Ин100грамм
      3. VadimSt Сегодня, 17:42
        В отличии от лидеров признанных государств, главы ДЛНР, пока, персональных гримеров, не имеют. А Новороссия, она и без вашей подковырки, и держится, и живет!
        VadimSt
      4. INVESTOR Сегодня, 22:57
        21 апреля норвежский суд признал, что Андерса Брейвика содержат в бесчеловечных условиях. Иск террориста удовлетворен практически по всем пунктам. Как заявил судья, «запрет на бесчеловечное и унизительное обращение — одна из базовых ценностей демократического общества. Не имеет значения, о ком идет речь: террористы и убийцы также имеют на него право». Теперь власти должны выплатить Брейвику более $40,5 тыс. компенсации..

        Чувак завалил 77 человек и отсудил еще 40 тонн баксов )) .... А как вы зарабатываете себе на жизнь ?
        INVESTOR
  2. himRa Сегодня, 17:10
    Ребятки!бросайте свои амбиции объединяйтесь вместе проще будет отстаивать свою независимость!
    Да здравствует Новороссия!
    himRa
    1. VadimSt Сегодня, 17:49
      + Нам, жителям Донбасса, приятно слышать такие слова!
      Вот только ответе: -"Почему при создании ООН, Советский Союз, представляло три делегации - СССР, Украинская ССР и Белорусская ССР?
      VadimSt
      1. Berg Berg Сегодня, 18:08
        всё очень просто СССР получил на два голоса больше в ООН - чистая математика ! но всё равно рулила Москва !
        Berg Berg
      2. himRa Сегодня, 18:17
        мы дети ок гугла! laughing
        Украинская ССР и Белорусская ССР являлись государствами-основателями Союза ССР и как и все прочие союзные федеративные республики, согласно Конституции СССР 1936 года (в редакции 1944 года[7]) имели:

        ограниченный суверенитет (статья 15);
        собственную Конституцию (статья 16);
        право свободного выхода из состава СССР (статья 17);
        право на внешнеполитическую деятельность, включая заключение международных договоров и обмен дипломатическими миссиями с другим государствами (статья 18-а);
        право на собственные войсковые формирования (статья 18-б).
        himRa
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:12
    Слов нет.Что или на что надеялись? Блицкриг устроить? Я даже не знаю как коммнентировать видео.Обаме прощальный салют устроить? Или смотрят на реакцию Кремля?
    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:25
      Видео в6нимательно посмотрите.Убогость.Это приготовились к наступлению.Это тыл.И эти на каждом углу визжат что против Российской армии воюют! Да Российская армия размажет этот поноптикум как таракана ботинок.Что давно и сделать нужно было.
      Наблюдатель2014
      1. Офицер запаса Сегодня, 17:41
        Минские соглашения - это худшее, что можно было придумать. Узда на Новороссии. В тебя стреляют - а ты терпи.
        Какое к черту международное право, какие там нафиг наблюдатели. Одним можно стрелять, другим нельзя - вот и вся суть.
        Я, конечно, понимаю, что России нужна вся Украина, как дружественное государство. Но это утопия. И все игрища в так называемое "международное право" и "Минские договоренности" - только на руку фашизму на Украине и в США.
        Офицер запаса
        1. Сергей С. Сегодня, 22:06
          Цитата: Офицер запаса
          Я, конечно, понимаю, что России нужна вся Украина, как дружественное государство. Но это утопия.

          Согласен и с первым, и со вторым.
          Мало того, уже сложилась ситуация, когда второе мешает первому.
          То есть: утопия веры в доброжелательность к миротворцу подавляет стремление установить на украине мир и восстановить дружбу с Россией.
          Сергей С.
    2. ФАНТОМ-АС Сегодня, 17:36
      Самое хреновое ,что если это отвлекающие атаки и ударят они совсем в другом месте.
      ФАНТОМ-АС
      1. Громобой Сегодня, 20:44
        Цитата: ФАНТОМ-АС
        Самое хреновое ,что если это отвлекающие атаки и ударят они совсем в другом месте.
        Так в обсуждаемом обращении есть вот такая строчка :
        ...Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы...
        Можно конечно посчитать это политической бравадой,но думаю,что и немалая доля правды в этом есть.Если Киев предпримет серьёзное наступление,то ему вряд ли удастся скрыть сроки атаки и места прорывов обороны.Не агентурными,так техническими средствами наши вскроют их замысел и больших сюрпризов в этом вопросе от украинцев не стоит ожидать.
        Хотя...не знаю,готов ли Киев к серьёзному наступлению.Возможно,что эти очередные обострения лишь попытка "Порошенко и Ко" отвлечь внимание населения от внутренних проблем,сплотить украинцев вокруг своих кровавых персон.А может и в Вашингтоне пожелали ещё немного славянской крови пролить и сильнее вбить клин между когда-то единым целым.Но как бы там ни было,а "разведка боем" у Киева,мягко говоря,не получилась.
        Громобой
        1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 20:57
          Цитата: Громобой
          Но как бы там ни было,а "разведка боем" у Киева,мягко говоря,не получилась.

          При условии ,что это разведка боем.Но и на наступление это не похоже, ну сбили два блок-поста и тут же попали под арту.
          Мне интересно знать почему содаты выполняют приказы идиотов? Пьяные они или обкуреные ,что ли? Хреначить в атаку по минным полям,где это видано, что там за командиры?
          После таких атак командиру лучше уйти в уборную и тихо застрелиться.
          ФАНТОМ-АС
          1. Громобой Сегодня, 21:42
            Цитата: ФАНТОМ-АС
            После таких атак командиру лучше уйти в уборную и тихо застрелиться.

            Наградят "героев-командиров",может даже повысят..за преданность. sad
            Ещё стоит отметить как уверенно была отражена эта атака.Может даже и ждали их там.
            Громобой
            1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 23:12
              Цитата: Громобой
              Ещё стоит отметить как уверенно была отражена эта атака.Может даже и ждали их там.

              Видимо ждали, но потери есть, я у другана завтра спрошу ,если не в боях, ответит ,что и как было. Но то что запустили хохлодонтов в ловушку , а потом отрезали и артой накрыли -это факт, поэтому и потери у них такие жёсткие.
              Были бы силы , можно было бы и на плечах отступающих дугу подправить.
              ФАНТОМ-АС
              1. Громобой Сегодня, 23:30
                Цитата: ФАНТОМ-АС
                Были бы силы , можно было бы и на плечах отступающих дугу подправить.

                Может и были силы,но не было такого приказа.
                Ваш друг наверное на Рождество в отпуск уедет,ведь объявляется перемирие...говорю я с иронией,потому что Киев откровенно плюёт на все договорённости.Как бы то ни было,но передавайте привет вашему другу yes
                Громобой
  4. максим1987 Сегодня, 17:14
    Цитата: 210окв
    Я уж грешным делом сначала подумал что он дал приказ на наступление...Про иск он конечно зря..Какие иски к умершим морально и духовно..Это зомби-их уничтожают...


    тычут тычут их мордой в оно , он все про перемирие request
    максим1987
  5. Стройбат запаса Сегодня, 17:15
    Особо зацепила фраза "третьи сутки на ногах" в видео. То есть укрофашисты умываются кровью по полной программе. Это радует
    Стройбат запаса
  6. Evgenijus Сегодня, 17:41
    До восшествия на трон Трампа ВСУ -шники будут долбить снарядами землю Донбасса.
    Скорее всего досок на гробы накопили, списывать надо, бизнес то не стоит на месте, бюджет Украины на это деньги имеет ...
    Evgenijus
    1. Orionvit Сегодня, 18:20
      Вы наивно полагаете, что с приходом Трампа на украине что то изменится? Ну не выделит штатовский конгресс украине очередных 300 млн. зелёных денег на войну, ну и что? Есть такие организации, называется ЦРУ, АНБ, госдеп и другие, со своими чёрными фондами, которые достигают десятков, а то и сотен млрд. долл. и которые не отчитываются ни перед конгрессом, ни по большому счёту ни перед президентом. Вернитесь на землю. Пока существует закулисная банковская верхушка в лице ФРС и их концептуальных хозяев, мира на земле не будет.
      Orionvit
      1. Evgenijus Сегодня, 18:51
        Что то и изменится, но до инаугурации Трампа - ничего, только нарастание стрельбы возможно. А там посмотрим. Поживем, увидим, чего гадать то? wink
        Evgenijus
        1. Orionvit Сегодня, 18:59
          Мне нравится ваш оптимизм, но по моему, если в современном мире что то и изменится в ближайшее время, то только в худшую сторону. К великому сожалению.
          Orionvit
          1. Evgenijus Сегодня, 19:11
            Не пора ли ставки делать на варианты событий? wink
            Evgenijus
            1. Orionvit Сегодня, 19:22
              Зачем ставки? request Тут как говорил товарищ Сталин, нужно изучать международную обстановку и быть политически грамотным. Глядя на то, что творится сейчас в мире, наконец то в полной мере понимаю, что всё о чем нам говорили в СССР, в отношении загнившего запада и проклятого империализма, оказывается абсолютная правда. Как поздно приходит понимание, а мы тогда смеялись. Так что, вместо того, что бы гадать и делать ставки, как говорил наш препод по истории партии,- "молодые люди, изучайте первоисточники". yes
              Orionvit
              1. Evgenijus Сегодня, 21:45
                Да про загнивший запад еще раньше было сказано, большевики опоздали с такими пророчествами, или сперли оное, велики были на плагиат ... wink
                Evgenijus
          2. непотопляемый Сегодня, 20:45
            Цитата: Orionvit
            , если в современном мире что то и изменится в ближайшее время, то только в худшую сторону.

            Какие будут Ваши доказательства?
            непотопляемый
  7. лысова Сегодня, 17:52
    Беспредел ВСУ продолжается. Он был и будет. Чего ждать? Нужно ударить по ним всеми калибрами и гнать их , не давая опомнится до Польши, не обращая внимание, на всякие там ОБСЕ.
    лысова
  8. ПАша Сегодня, 18:18
    а почему молчит ООН.
    или сцыкатно бошку из кустов вытащить.
    дождутся принуждения к миру. твари.
    ПАша
  9. Горный стрелок Сегодня, 18:31
    Ай да хохлы, вот повеселили. Покрошили собственный батальон, и как с гуся ... Ну все, за что не возьмутся, все в г...о превращают. Даже военное искусство wassat
    Горный стрелок
  10. Репей Сегодня, 18:59
    Плотва слово молвил. Какая рожа толстыя и гадкия. Плотва, почто у тебя в ЛНР убили толковых и НАРОДНЫХ командиров: Мозговой, Ищенко, Дрёмов. Желаю этой роже на фото, не добежать до Ростова, и не получить награды у Киеве, которые он заробыв своим управлением в ЛНР. Плотву в консервы.
    Репей
    1. Владыка Ситх Сегодня, 19:14
      А вы за какую сторону?
      Владыка Ситх
      1. Репей Сегодня, 21:44
        За сторону русских украинцев, тех которые на востоке Украины, славян. Никакого фактического участия я не принимаю(л), разве что помог материально своему другу, который в Ровеньках жил, да в 2014 выехал от туда с семьёй, бросив квартиру и работу. Постоянно общаемся, представление имею, что да как.
        Репей
  11. Волька Сегодня, 19:19
    при всем при этом, а каковы потери ЛДНР...
    Волька
  12. демос1111 Сегодня, 20:39
    А я вот пресссконференцию Путина жду, может и пришло время?
    демос1111
  13. Orionvit Сегодня, 22:05
    Цитата: непотопляемый
    Какие будут Ваши доказательства?

    Какие вам нужны доказательства? Посмотрите что в мире творится. Это уже начало третьей мировой, скоро полыхнёт по настоящему. Империя под названием США в глубочайшем кризисе, а развал империй, всегда сопровождается глобальными потрясениями. Украина, Сирия, Ливия и остальное, это просто маленькая тренировка, перед большой "игрой". Тем более, что кукловоды везде одни и те же.
    Orionvit
  14. Метан Сегодня, 22:08
    Цитата: демос1111
    А я вот пресссконференцию Путина жду, может и пришло время?

    Напрасно.Сколько мы этих и пресс и конференций ждали...Дождемся у моря погоды.
    Метан
  15. legkostup Сегодня, 22:36
    Какое либеральное лицо. Интересно, где он так жирка поднабрал во время войны?!
    legkostup
  16. den-protector Сегодня, 22:43
    Искренне жаль зомбированных русских людей с укропской стороны. Не ведают. что творят и умирают не за что. Хотя наверное не так уж и не за что. За кровавое бабло америкосов и их укропских шакалов. Гореть им в аду за стравливание людей меж собой и прочие злодейства.
    den-protector
  17. Ecilop Сегодня, 23:39
    На информационном фронте - полнвя тишина. Лишь мимолетные упоминания, что со стороны наших сми, что со стороны сми Украины. Увы..
    Ecilop

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня