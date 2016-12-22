Обращение главы ЛНР к народу республики
Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий в ходе выступления рассказал о сложной обстановке вдоль линии соприкосновения. Луганский информационный центр приводит текст заявления главы ЛНР, который «ВО» приводит полностью:
С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ.
Подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР, действуя слаженно, умело и решительно, успешно отразили все атаки. Агрессор отступал на прежние позиции, неся серьезные потери в живой силе и технике. К сожалению, есть раненые и погибшие и у нас.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты. Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения.
Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря.
Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично (президент Украины Петр) Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов.
На этом фоне продолжают приходить новости о фактически круглосуточной эвакуации раненых военнослужащих украинской армии, а также «200-х», из района так называемой Светлодарской дуги. Украинские волонтеры, описывая ход эвакуации, негодуют по поводу того, что вывоз убитых и раненых приходится производить на частных автомобилях – не хватает ни специализированной военной техники, ни должного количества карет скорой помощи.
Войсковое телевидение Украины:
Из сообщения о новых обстрелах территории ЛДНР (официальный представитель народной милиции ЛНР):
"Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские военные вновь применили крупнокалиберную — 152-мм — артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов".
Уважаемые сограждане!
С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ.
Подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР, действуя слаженно, умело и решительно, успешно отразили все атаки. Агрессор отступал на прежние позиции, неся серьезные потери в живой силе и технике. К сожалению, есть раненые и погибшие и у нас.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты. Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения.
Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря.
Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично (президент Украины Петр) Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов.
На этом фоне продолжают приходить новости о фактически круглосуточной эвакуации раненых военнослужащих украинской армии, а также «200-х», из района так называемой Светлодарской дуги. Украинские волонтеры, описывая ход эвакуации, негодуют по поводу того, что вывоз убитых и раненых приходится производить на частных автомобилях – не хватает ни специализированной военной техники, ни должного количества карет скорой помощи.
Войсковое телевидение Украины:
Из сообщения о новых обстрелах территории ЛДНР (официальный представитель народной милиции ЛНР):
"Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские военные вновь применили крупнокалиберную — 152-мм — артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов".