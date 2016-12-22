Обращение главы ЛНР к народу республики

Уважаемые сограждане!

С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ.Подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР, действуя слаженно, умело и решительно, успешно отразили все атаки. Агрессор отступал на прежние позиции, неся серьезные потери в живой силе и технике. К сожалению, есть раненые и погибшие и у нас.Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты. Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения.Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря.Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично (президент Украины Петр) Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов.