Американцы обрушили на Ливию «Молнию Одиссея»

В африканском командовании армии США сообщили: после освобождения ливийского города Сирт от боевиков ИГИЛ операция в Ливии продолжится. Вместе с тем наблюдатели полагают, что ливийцы возлагают надежды на помощь России. Это касается в том числе недавно побывавшего в Москве фельдмаршала Хафтара – пожалуй, главного претендента на роль «нового Каддафи». Каков нынешний расклад сил в воюющей Ливии?Представитель Африканского командования армии США (АФРИКОМ) полковник Марк Чидл сообщил о том, что США продолжат свою операцию против «Исламского государства*» в Ливии и после освобождения города Сирт от боевиков ИГ*.«Мы продолжим воевать с ИГ в Ливии и повсюду, руководствуясь последними указаниями президента, – цитирует в среду ТАСС заявление, которое накануне сделал полковник Чидл. – Многое еще предстоит сделать в Сирте – очистить город от бомб и мин-ловушек, оставленных исламистами, а также создать эффективные органы местного управления. Мы по-прежнему привержены работе с признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС), ливийским народом, нашими союзниками и партнерами в регионе с целью предотвратить создание ИГ надежного убежища где-либо на территории Ливии».Офицер рассказал, что 19 декабря завершилась военная операция армии США Odyssey Lightning («Молния Одиссея»). По его словам, это «ознаменовало окончание боевых действий по освобождению Сирта от ИГ», но борьба с экстремистами в стране продолжится. Чидл рассказал, что авиация АФРИКОМ нанесла 495 ударов, в результате которых были уничтожены начиненные взрывчаткой автомобили, крупнокалиберные пулеметы, танки, центры управления и боевые позиции террористов.Отметим, что в Ливии возлагают надежду не только на США и их европейских союзников. На днях председатель ливийского парламента Агила Салех сообщил: Россия обещала способствовать снятию оружейного эмбарго с Ливии и взаимодействовать в этом вопросе с Совбезом ООН.Командующий ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, в конце ноября посетивший Москву, заявил, что Ливия не намерена просить у России поставок вооружений. Однако, добавил военачальник, его армии понадобится помощь специалистов из России, если будет отменено оружейное эмбарго.Правительство национального согласия (ПНС), упомянутое американским полковником Чидлом, – орган, сформированный по результатам достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей между сторонами ливийской гражданской войны. Напомним, что 5 декабря войска ПНС заявили об освобождении портового города Сирт от боевиков «Исламского государства». Сирт на побережье Средиземного моря, родной город бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был захвачен террористами в 2014 году. Операция против них продолжалась с мая этого года.Операция сил, лояльных кабинету премьер-министра Фаиза Сараджа, под кодовым названием «Аль-Буньян Аль-Марсус» («Неприступная святыня») проходила при поддержке ВВС США.При этом со времени свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически находится в условиях политического коллапса и хаоса в системе безопасности, которыми воспользовались международные террористические группировки, распространившие свое влияние в ряде регионов Ливии.В стране правит одновременно избранный народом парламент, который заседает в городе Тобрук на востоке страны, и сформированное в марте этого года при поддержке ООН и Европы ПНС во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи. Обе структуры отказываются признавать друг друга и сотрудничать.Генерал-лейтенант Халифа Хафтар руководит вооруженными силами, лояльными парламенту Ливии на востоке страны. Созданное в 2016 году при поддержке ООН Правительство нацсогласия в столице Триполи так и не получило поддержки Хафтара и депутатов.Востоковед, доцент РУДН Сергей Серегичев полагает, что, скорее всего, американцы все-таки действительно вытеснили ИГИЛ из Сирта.«В отличие от Сирии и Ирака, в Ливии ИГИЛ не является серьезной силой. Вопреки утверждениям некоторых западных журналистов, они не ставили задачу захватить страну и построить там эмират. Они всего лишь хотели контролировать некоторые районы страны и развивать собственные базы», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.По его мнению, в случае, если американцы заручились поддержкой не столько даже правительства, сколько ополчений местных племен, они точно смогли зачистить Сирт. «Часть исламистов убили, часть сложили оружие и стали мирными жителями, а часть ушла», – предположил эксперт.Бывший посол России в Ливии Вениамин Попов, в свою очередь, полагает, что какие-то отряды исламистов в Сирте все-таки остались. «Видимо, им либо дали уйти из города, либо они сложили оружие и остались в Сирте», – прокомментировал дипломат сообщение о зачистке Сирта от боевиков ИГИЛ газете ВЗГЛЯД.В свою очередь политолог Евгений Михайлов полагает, что ситуация в Ливии не столь однозначна, как заявляют в ПНС и США. Несмотря на освобождение Сирта, нельзя говорить о полной победе над ИГИЛ. Комментируя события в Ливии газете ВЗГЛЯД, эксперт напомнил, что американцам удобно продемонстрировать победы своих военных в лучшем свете на фоне многочисленных проколов в Сирии и Ираке. «Еще не до конца освобожден Бенгази, да и в других районах Ливии не все радужно. Несомненно, что в основной массе Ливия освобождена и крупнейшие города находятся под контролем», – добавил Михайлов.Говоря же о дальнейшей стратегии американцев в Ливии, эксперты отмечают, что многое зависит от новой администрации США.«Формально американцы поддерживают Правительство национального согласия, но все это до поры до времени. Есть основания полагать, что новая американская администрация будет выстраивать принципиально другую линию относительно Ливии, как и всего Ближнего Востока. Какую стратегию выберет Трамп, сказать сложно», – полагает Вениамин Попов.Однако собеседник считает, что американцы вряд ли окажут поддержку фельдмаршалу Халифе Хафтару, находящемуся в оппозиции к Правительству национального согласия. Проблема – в дружбе Хафтара с Египтом, которой, по словам дипломата, недовольны Соединенные Штаты.Евгений Михайлов, наоборот, считает уровень поддержки американцами Хафтара при Трампе достаточно высоким. «С приходом Трампа на пост президента США внешняя политика может кардинально измениться, и слабые сателлиты станут не нужны. Тем более что Хафтар как главком ливийской армии был достаточно тепло принят в Москве, и Россия прекрасно понимает, кто на самом деле реальный политический игрок в этой североафриканской стране», – пояснил Михайлов.По словам Вениамина Попова, ливийцы сейчас возлагают большие надежды на помощь России. «В Москву приезжают делегации от совершенно разных сил в Ливии, и все они говорят одно и то же: страна разгромлена, Каддафи был не идеален, но большинство жалеют о его свержении, а Западу доверять нельзя. Все ждут российской помощи и российского вмешательства. Не знаю, насколько можно им доверять, но мне кажется, они это говорят искренне», – сообщил дипломат.Сергей Серегичев, в свою очередь, также считает, что возможность союза американцев и ПНС против Халифы Хафтара сейчас практически равна нулю. «На Хафтара сейчас ставят европейские державы, а американцам сейчас все равно, кто будет управлять Ливией, лишь бы в стране восстановилась стабильность. Воскресни сейчас Муаммар Каддафи, они с удовольствием признают и его», – считает политолог. По его мнению, в случае провала проекта «Хафтар» те же европейцы обратятся к США за помощью, поскольку без него сейчас нельзя стабилизировать ситуацию в Ливии, а в противном случае Европа окончательно захлебнется в беженцах.«Хафтар, к тому же, не является радикальным исламистом (по крайней мере, на словах, главное, что об этом не известно CNN), что сейчас очень устраивает Запад. Он вменяемый, светский политик, правда, он при этом еще и националист, но этот недостаток сейчас оборачивается преимуществом. Хафтар будет бороться за единую централизованную Ливию до конца», – добавил политолог.Серегичев отметил, что сейчас Хафтару активно помогает не только Египет, но и европейские наемники. «За фельдмаршала воюют итальянские, французские, английские наемники, бывшие кадровые военные. Это тоже снижает вероятность военной помощи американцев Правительству национального единства. Тем более что в Ливии самые боеспособные наемники – это европейские, а им невыгодно воевать между собой», – пояснил он.Политолог добавил, что основная борьба в Ливии сейчас идет не за власть, а за экономические активы, однако сражающиеся за разные стороны наемники и работающие на территории Ливии спецслужбы постараются избежать столкновений между европейцами и американцами, например поддерживающими разные силы в борьбе за какой-либо нефтяной объект.В том, что Хафтар в будущем может возглавить единую Ливию, убежден также Евгений Михайлов. «Он уже продемонстрировал способности своей армии. В дальнейшем, думаю, основная работа по установлению полного контроля над страной ляжет на него», – считает политолог.Тем не менее Серегичев полагает, что, возможно, против Хафтара попытается что-либо предпринять Катар, который изначально поддерживал правительство, однако с учетом поддержки фельдмаршала европейскими наемниками это едва ли удастся осуществить.Катар, скорее всего, будет спонсировать ИГИЛ, но в Ливии они не выйдут за пределы своего узкого сегмента. «90% племен никогда не поддержат установления жесткого исламистского государства в Ливии, это не вписывается в их систему ценностей. У исламистов нет шансов», – пояснил он.Тем более, напоминает эксперт, с точки зрения пиара бороться против исламистов очень выгодно как для Хафтара, так и для Запада. Так что, по мнению политолога, руки у Катара связаны.Кроме того, Серегичев негативно оценивает реальное влияние в стране находящегося сейчас в Триполи правительства Фаизи Сараджа. «Эти люди сидят под охраной наемников в гостинице, вообще не представляя из себя реальной силы. Народ их на дух не переносит, они не могут даже контролировать район вокруг гостиницы, где они проживают», – рассказал эксперт.По его мнению, ситуация в Ливии сейчас во многом напоминает средневековую Европу. «Есть множество полевых командиров, каждый из которых, как феодал, воюет за свою вотчину. У всех есть свои наемники, самые боеспособные из которых, как я упоминал, европейские. Реальная сила в Ливии – это Хафтар, племенные ополчения и наемники», – считает политолог.Серегичев рассказал, что, пока через ПНС шли западные деньги, их еще сколько-то уважали, но теперь финансовые потоки остановились. «Хафтар же – это возможный будущий Каддафи, в Триполи это понимают, и потому его ненавидят. Думаю, когда он придет к власти, их либо вывезут в какую-нибудь тихую европейскую страну, либо просто вырежут», – предположил эксперт.