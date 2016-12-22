АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в следующем году

Головной подводный крейсер модернизированного проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» будет спущен на воду в 2017 г, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.Новую АПЛ планируют передать Северному флоту. На предприятии отметили, что «у модернизированных "Бореев" снижен уровень физических полей и, соответственно, подлодки обладают большей скрытностью».Сообщается, что «на различных этапах постройки на стапелях "Севмаша" находятся еще три атомных подводных ракетоносца класса "Борей-А": "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III"».Между тем в российском военном ведомстве сообщили о готовящейся церемонии закладки восьмой АПЛ проекта 955А, получившей название «Князь Пожарский».Торжественная церемония пойдет 23 декабря на ОАО «Севмаш».Отмечается, что «в церемонии закладки примут участие представители руководства Министерства обороны Российского Федерации, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской Военно-Морской базы, представители администрации Архангельской области и г. Северодвинска, представители Объединенной судостроительной корпорации, центрального проектно-конструкторского бюро морской техники "Рубин"».«При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" (является развитием серии проекта "Борей") учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения», – говорится в сообщении.Серия АПЛ проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных баллистическими ракетами комплекса "Булава", «призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия», – заключили в пресс-службе.