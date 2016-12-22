23:57 22 декабря

АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в следующем году

Головной подводный крейсер модернизированного проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» будет спущен на воду в 2017 г, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в следующем году


Новую АПЛ планируют передать Северному флоту. На предприятии отметили, что «у модернизированных "Бореев" снижен уровень физических полей и, соответственно, подлодки обладают большей скрытностью».


Сообщается, что «на различных этапах постройки на стапелях "Севмаша" находятся еще три атомных подводных ракетоносца класса "Борей-А": "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III"».

Между тем в российском военном ведомстве сообщили о готовящейся церемонии закладки восьмой АПЛ проекта 955А, получившей название «Князь Пожарский».

Торжественная церемония пойдет 23 декабря на ОАО «Севмаш».

Отмечается, что «в церемонии закладки примут участие представители руководства Министерства обороны Российского Федерации, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской Военно-Морской базы, представители администрации Архангельской области и г. Северодвинска, представители Объединенной судостроительной корпорации, центрального проектно-конструкторского бюро морской техники "Рубин"».

«При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" (является развитием серии проекта "Борей") учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения», – говорится в сообщении.

Серия АПЛ проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных баллистическими ракетами комплекса "Булава", «призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия», – заключили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 57
  1. rasputin17 Сегодня, 17:24
    Хорошая новость!!! Идет замена БДР и БДРМ так их ресурс не безграничен.четверть века в строю на страже!
    rasputin17
    1. cniza Сегодня, 17:31
      Порой не верится , что мы смогли выбраться из дерьма и жизнь налаживается , успехов.
      cniza
      1. rasputin17 Сегодня, 17:33
        Цитата: cniza
        Порой не верится , что мы смогли выбраться из дерьма и жизнь налаживается , успехов.

        Но должно же всетаки чтото меняться в этой системе на положительное! Труды всетаки прикладываются и не малые!
        rasputin17
      2. Владимир 38 Сегодня, 18:04
        Не думаю что мы выбрались, сейчас армия модернизируется за счет накоплений, которые были от высокой цены на нефть - и это хорошо, но что будет потом, вот в чем вопрос, учитывая наше либеральное правительство. Гнать в шею которое нужно.
        Владимир 38
        1. Homo Сегодня, 18:16
          Что то младших офицеров и сержантов появилось немерено, все такие активные, всё знают, всё критикуют, всё по их мнению плохо, руководство страны всех обманывает, очки втирает, а на деле всех нас ждут такие жуткие времена - прямо толпа Ванг!
          Homo
          1. Улан Сегодня, 19:51
            А у нас что "дедовщина" на форуме? Может и правила поменять и для "старших" одни привилегированные правил, а для "младших" урезанные?
            Критикуйте высказывания конкретных участников, если с чем-то несогласны, зачем обо всех скопом. Неприлично как-то для приличного человека.
            Вообщем я с Вами не согласен и никогда не оценивал людей по количеству звезд.
            Власов тоже генералом и орденоносцем был. Это не сравнение в Ваш адрес, как говорится - помилуй Бог....просто о том ,что человека нужно оценивать по тому что пишет,по его взглядам на жизнь, историю, конкретную тему...,а не по количеству звездочек или лычек. С уважением...
            Улан
          2. Владимир 38 Сегодня, 21:18
            А что изменилось по вашему в лучшую сторону в стране? Может медицина? Образование? Наука? Производство? Что в сравнении хотя бы СССР стало лучше?
            Владимир 38
          3. Ин100грамм Сегодня, 21:59
            Цитата: Homo
            Что то младших офицеров и сержантов появилось немерено, все такие активные, всё знают, всё критикуют,

            А вы людей на форуме по звёздам оцениваете? Жаль минусы отменили, влепил бы с великим удовлетворением. Погоны здесь виртуальные, а не реальные. За любым рядовым с виртуальными погонами может быть вполне себе полковник или генерал в жизни. Что, в компьютерные игры мама не разрешает играть?
            Ин100грамм
          4. васильев ю Сегодня, 23:54
            Цитата: Homo
            Что то младших офицеров и сержантов появилось немерено, все такие активные, всё знают, всё критикуют, всё по их мнению плохо, руководство страны всех обманывает, очки втирает, а на деле всех нас ждут такие жуткие времена - прямо толпа Ванг!

            И почему нужно быть этим недовольным? Довольно удобно, не надо бегать, выискивать подпольные ячейки несогласных, добывая компромат на них. Достаточно вычислить всех врагов по айпи, не покидая тёплых и удобных кабинетов. И в час P, разом всех без проблем взять и сразу расстрелять. При нашем скудном финансовом положении- очень серьёзная экономия средств народных.
            васильев ю
        2. хрыч Сегодня, 23:44
          Цитата: Владимир 38
          сейчас армия модернизируется за счет накоплений, которые были от высокой цены на нефть

          Мы что её купили или её строили на верфях Германии? Как же вам либеральные экономисты мозги загадили, включая Маркса, когда всё мерите на тугрики. Такие проекты меряются в иных понятиях, те же ресурсы недр (одни из истинных ценностей), которыми обладает наш народ должны как минимум охраняться и этот девайс замечательный их сторож. Причем в нем гребень научного прогресса ибо там ракетные технологии, ибо там атомные технологии, как в взрывном устройстве, так и в двигательной установке. Там огромный подводный корабль, причем самый скоростной из ракетоносцев, за которым атомному многоцелевику просто не угнаться, разница в скорости в пару тройку узлов, чего для преследования и перехвата недостаточно.
          Цитата: Владимир 38
          А что изменилось по вашему в лучшую сторону в стране? Может медицина? Образование? Наука? Производство? Что в сравнении хотя бы СССР стало лучше?

          Тут и ответ в этой лодке. Там и образование, и производство, и наука. И СССР такую лодку сделать не сумел, прежде всего из-за отсталости в твердотопливных баллистических ракетах, которые сделала РФ...
          хрыч
    2. СТАРПЕР Сегодня, 17:32
      Ну как спустят, тогда и Ура кричать можно, а так ...(до следующего года ,еще дожить нужно)))) Обстановка очень сложная в мире..
      СТАРПЕР
      1. rasputin17 Сегодня, 17:36
        А когда она была простая? После того как наши союзники после ВОВ стали заклятыми друзьями она всегда была такой! Один раз расслабили булки отстали на двадцать лет и полна коробочка огурцов!!
        rasputin17
      2. игорка357 Сегодня, 17:42
        Вы ли это старпер..)))?
        игорка357
        1. vovanpain Сегодня, 18:02
          Цитата: игорка357
          Вы ли это старпер..)))?

          Да он это,он yes Я сам коллега в полном ауте belay Наконец то Виталя шашку в ножны вложил. good Виталя лови +,жалко,что один могу поставить. good
          vovanpain
        2. СТАРПЕР Сегодня, 18:03
          Цитата: игорка357
          Вы ли это старпер..)))?

          Да я, кто же еще....Силы берегу и горло! wassat drinks
          Впереди Новый год и неделя таких философских размышлений.... fellow
          СТАРПЕР
    3. Штык Сегодня, 17:34
      Цитата: rasputin17
      Хорошая новость!!!

      Хорошая будет когда спустят и сдадут флоту!
      Штык
      1. rasputin17 Сегодня, 17:39
        Тогда можно и разбить бутылку шампуся о борт можно будет! wink drinks
        rasputin17
  2. Стройбат запаса Сегодня, 17:27
    "Князь Пожарский" будет. А что же гражданина Минина по боку? Рылом не вышел? Не блаародных кровёв?

    А вообще, жаль, что сроки постройки у нас постоянно какие-то размытые. "Плавающие"... И всегда "вправо"
    Стройбат запаса
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:33
      Цитата: Стройбат запаса
      "Князь Пожарский" будет. А что же гражданина Минина по боку? Рылом не вышел? Не блаародных кровёв?

      Полагаю серия Борей-А будет продолжена. По планам было 8 Бореев. После ,думаю, заложат еще одну две может быть.
      Сейчас очень остро стоит вопрос постройки МАПЛ Ясень. Их строительство буксует и отодвигаются сроки сдачи. А уже говорят о проекте новой АПЛ многоцелевой проекта Хаски.
      НЕКСУС
      1. Ботановед Сегодня, 17:42
        ИМХО, на восьми и остановятся. Во первых, Булава никак не войдет в стабильные параметры. Во вторых, Ясени нужно догонять достройкой и Хаски готовить.
        У меня беспокойство по надводному флоту - никак не идут фрегаты серией, корветы буксуют - уже 4-й проект заложили, и все никак не наладится.
        Ботановед
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:30
          Цитата: Ботановед
          на восьми и остановятся

          Не думаю...предположу,что заложат еще одну или две АПЛ проекта Борей-А
          Цитата: Ботановед
          Булава никак не войдет в стабильные параметры.

          Скорее всего ее либо заменят на Синеву-2,либо ,перебрав ее по винтику,модернизируют.Посмотрим.
          Цитата: Ботановед
          Ясени нужно догонять достройкой и Хаски готовить.

          Не все так просто.Каждый Ясень из серии получается головным,тк все они будут отличаться друг от друга. Та же Казань это АПЛ проекта не Ясень,а Ясень-М.
          Что до Хаски...тут больше вопросов чем ответов. Нам необходима МАПЛ действительно в хорошей серии,а не как с Ясенями 7 штук и все головные. И тут возникает вопрос,-а не надо ли до 25-го года начинать их строить...
          Цитата: Ботановед
          У меня беспокойство по надводному флоту

          Бесспорно,с надводным флотом у нас затык. ГТУ под фрегаты и корветы отечественная только проходит испытания. Думаю в этом замедление закладки серийных кораблей класса фрегат и корвет. Но помимо этого,мы вот уже более 20 лет не строим кораблей первого ранга:эсминцев,крейсеров и авианосцев. В этой связи ,непонятны темпы разработки проекта Лидер,корабли которого должны сменить аж 3 класса надводных кораблей. При этом флот стареет и в особенности именно корабли первого ранга,замены которым пока у нас по сути нет. Модернизация Нахимова слегка улучшит положение дел,с последующей модернизацией Петра.Но тут возникает вопрос по Лазареву и Ушакову.Если мне не изменяет склероз,Ушакова однозначно отправят в утиль,а вот судьба Лазарева пока не решена.И если ,все таки примут решение его модернизировать,то это надо делать в то же время,что и Петра Великого.
          НЕКСУС
          1. Удав КАА Сегодня, 21:23
            Цитата: НЕКСУС
            Что до Хаски...тут больше вопросов чем ответов.

            Действительно, инфы мало. И все же.
            Что можно рассказать о проекте перспективной АПЛ «Хаски»? В какой стадии находится разработка, когда может начаться строительство субмарин этого типа? Справедлива ли характеристика этих лодок как «упрощенных "Ясеней"»?
            -- Облик перспективной АПЛ — в стадии формирования. О перспективах строительства и особенностях этого проекта можно будет судить только после завершения эскизного проекта, примерно через два года. (к 2018г)
            Что можно сказать о перспективных неатомных подводных лодках? Каковы итоги и выводы по результатам опытной эксплуатации проекта 677?
            -- Опытная эксплуатация головной ДЭПЛ проекта «Лада» показала хорошие перспективы. Планируется, что опытная эксплуатация завершится до конца 2016 года. Ведется строительство еще двух единиц этого проекта по контрактам, подписанным с Минобороны. Деньги выделяются своевременно, работы выполняются по графику.
            В каком состоянии разработка ВНЭУ для перспективных НАПЛ «Калина»?
            -- В настоящее время проводится ряд НИОКР в данном направлении. Подтверждена реальная возможность создания корабельного образца ВНЭУ, работы по которому планируется выполнить с 2016 по 2019 год. После того как корабельный образец будет получен, примем решение по перспективным НАПЛ типа «Калина».
            Это интервью с вице-президентом ОСК Игорем Пономаревым в мае 2016.
            Удав КАА
            1. НЕКСУС Сегодня, 21:38
              Цитата: Удав КАА
              Это интервью с вице-президентом ОСК Игорем Пономаревым в мае 2016.

              Туману этот Пономарев напустил и только...сказано много и ни о чем. При этом сроки сильно плавающие и никакой конкретики.
              На сегодняшний день ,надо признать проект 885-М тормозит,если совсем не стал. И что мы имеем?Один Северодвинск ,15 Щук-Б и столько же Щук(не уверен что все 15 в строю).
              Я честно не понимаю,зачем нужно было городить огород с Ясенями,если был проект 971 Гепард,который мало чем уступает проекту 885. Модернизировав и переработав 971 мы можем получить замечательный многоцелевик ,не изобретая велосипеда. При этом он был бы уж куда дешевле Ясеня,и строили бы их быстрее.
              По поводу Лады...рожали его долго,и в сухом остатке возможно в будущем получим экспортный вариант в виде ДЭПЛ Амур.
              Хаски позиционируют как ПЛ двойного назначения,то есть и многоцелевик и стратег. То есть пытаются впихнуть не впихуемое в один проект.
              По Калине ,полагаю все еще туманнее и когда ее увидим в железе одному Богу известно.
              НЕКСУС
              1. mr.redpartizan Сегодня, 22:07
                Так 885 проект и был создан на основе 971-го. Главные отличия - полуторакорпусная конструкция, новая ЯЭУ и ГАК.
                mr.redpartizan
                1. НЕКСУС Сегодня, 22:11
                  Цитата: mr.redpartizan
                  Так 885 проект и был создан на основе 971-го. Главные отличия - полуторакорпусная конструкция, новая ЯЭУ и ГАК.

                  Но зачем надо было так сильно все менять и почему надо делать каждый Ясень отличным от предыдущего? Гепард прекрасная МАПЛ,которая способна пободаться и с Ясенем на равных. Зачем надо было пытаться проглотить больше чем можем? И теперь никто не знает,когда Казань передадут флоту,я уж не говорю о других Ясенях.
                  НЕКСУС
                  1. mr.redpartizan Сегодня, 23:44
                    Без радикальной модернизации конструкции было невозможно увеличить боевые качества подлодки, особенно скрытность и огневую мощь. Новая ЯЭУ на "Ясень-М" имеет меньшую шумность в сравнении с ОК-650В, на подлодке появились ракетные шахты на 32 КР, установлена сферическая антенна ГАК в носовой части и гидрофоны по всему корпусу. Изменений очень много.
                    mr.redpartizan
          2. Ботановед Сегодня, 21:35
            Лазарев, думаю, на иголки.
            И вопрос в другом - даже если бы у нас были все крейсера на ходу, флот не проживет баз недорогого эсминца, который можно строить серией ну хотя бы 12 - 15 единиц. В этом плане меня очень обнадежило заявление о строительстве ЭМ с ГЭУ.Это хороший подход, он позволяет делать корабли в.и. в районе 10.000 тонн, а не строить единичные экземпляры Звезды Смерти. И закладка 20386 в.и. 3400 тонн, если задумка просчитана, может здорово поддержать флот. Хотя в 20386 мутева много с модульностью и кормовым подьемником. Хз, как оно в реальных условиях будет работать.
            Ботановед
            1. НЕКСУС Сегодня, 21:47
              Цитата: Ботановед
              И вопрос в другом - даже если бы у нас были все крейсера на ходу, флот не проживет баз недорогого эсминца, который можно строить серией ну хотя бы 12 - 15 единиц

              Я давно говорил,что до постройки Лидера с ЯСУ пока далеко,особенно учитывая ,что нет пока ни Циркона(дай Бог в 18 году его получим),ни морской версии С-500 и далее по списку. Но есть экспортный проект эсминца Шквал с ГТУ. Почему бы нашим конструкторам не сделать проект эсминца водоизмещением в 6-9 тысяч тонн и запустить в серию,пока с Лидером рядимся. Сарычи и Атланты стареют и им уже сейчас требуется замена.А до посинения их модернизировать тоже не получится. Строящиеся фрегаты адмиральской серии не заткнут эту брешь. Нам уже сейчас нужны новые корабли океанской зоны,а это эсминцы,как легкие ,так и тяжелые,так и крейсера и даже авианосцы,хоть о последних тут спорят уже давно.
              НЕКСУС
            2. mr.redpartizan Сегодня, 22:09
              Проще построить атомный крейсер, чем ставить на корабли ГТД. С ЯЭУ проблем гораздо меньше будет.
              mr.redpartizan
      2. rasputin17 Сегодня, 17:43
        Это все хорого но два вопроса финансирование и строительство! И если с первым еще как то решается то со вторым полный завал! Корабелы загружены а новых заводов как то не предвидится!! sad
        rasputin17
        1. рюрикович Сегодня, 18:49
          Господа диванные адмиралы!
          Мы все радеем за сильный ВМФ России( я в том числе soldier yes ). Но не стоит забывать о простых вещах, таких, как состояние экономики, состояние верфей.промышленности и финансирование.
          СССР, будучи государством, справлялся с такой задачей, ибо имел всё государственное( были недочёты с обеспечением флота,но это уже другая история).
          Сегодняшняя Россия тоже понимает, что кругом враги и у неё только два друга - армия и флот... НО!
          Пока ваши олигархи будут покупать зарубежные клубы и шикарные яхты, а губернаторы квартиры в Майами, а интеллигенция скулить о нарушениях прав человеков при перераспределении средств в пользу ВПК, то на что Вы рассчитываете????? request На одном патриотизме далеко не уедешь yes , ибо параллельно патриотизму существует ещё и ЕГЭ, "жертвы" которого с возрастом покажут отнюдь не результаты советской школы sad
          Всё печально.... recourse
          Лично моё мнение hi
          рюрикович
          1. Улан Сегодня, 19:58
            Ну что же, ложка дегтя, но вполне справедливая. К сожалению, очень большие средства текут мимо государственной казны в частные карманы и наше либеральное правительство ревностно стоит на страже того, чтобы это положение ни в коем случае не изменилось.
            Вот с тем же "боярышником", спрашивается способ исправить положение есть- гос.монополия, но правительство даже обсуждать это не хочет.
            А ведь это и здоровье граждан и наполнение казны.
            Это не правительство народа России, а правительство богатеньких буратин и на их охране оно стоит и стоять будет.
            Улан
          2. Удав КАА Сегодня, 20:22
            Цитата: рюрикович
            Всё печально....


            Ну, тогда только ЭТО:
            Удав КАА
            1. рюрикович Сегодня, 20:57
              Цитата: Удав КАА
              Ну, тогда только ЭТО:

              Спасибо,добрый человек winked .....
              рюрикович
            2. васильев ю Сегодня, 23:32
              Цитата: Удав КАА
              Цитата: рюрикович
              Всё печально....


              Ну, тогда только ЭТО:

              На верёвке и мыле сэкономили?
              васильев ю
    2. Роман 11 Сегодня, 19:51
      Цитата: Стройбат запаса
      "Князь Пожарский" будет. А что же гражданина Минина по боку?

      Э-э, нет следующий Михаил Кутузов ... Светлейший Отечество спас, и фактически европу.. а то бы в 41-м воевали бы не с немцами, а французами what
      Роман 11
    3. russkyvoin Сегодня, 21:17
      Цитата: Стройбат запаса
      "Князь Пожарский" будет. А что же гражданина Минина по боку? Рылом не вышел? Не блаародных кровёв?

      А вообще, жаль, что сроки постройки у нас постоянно какие-то размытые. "Плавающие"... И всегда "вправо"

      Минин на печальные ассоциации наводит, да и Пожарский тоже. Кабы чего... laughing
      russkyvoin
      1. васильев ю Сегодня, 23:35
        Нормально, лишь бы манагеры наши, жертвы ЕГЭ- Сусаниным не назвали. Как никак, тоже народный герой.
        васильев ю
  3. Vitalson Сегодня, 17:28
    Сколько же баблища стоит эта игра в войнушку, но ничего не поделаешь раз у нас на этой планете одни "доброжелатели" приходится тратиться.
    Vitalson
    1. cniza Сегодня, 17:33
      Это ещё и рабочие места , инфраструктура , социалка и т. д. .
      cniza
  4. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 17:30
    Статья какая-то... Не пугающая...
    P.S.Это сравнение со статьями когда пишут об вооружении,особенно американском....
    Данных об наших-минимум,а о штатовских-максимум,и это при том что у них все засекречено.
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Штык Сегодня, 17:37
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      Данных об наших-минимум,а о штатовских-максимум

      В штатовских изданиях ищите, там больше информации о нашей технике, Всегда так было! smile request
      Штык
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 17:43
        Замечание непосредственно по "Военному обозрению",о том что "ГУГЛ В ПОМОЩЬ"-мы знаем и так...
        КИБЕРНИНДЗЯ
  5. Котище Сегодня, 17:48
    Цитата: Стройбат запаса
    "Князь Пожарский" будет. А что же гражданина Минина по боку? Рылом не вышел? Не блаародных кровёв?

    "Кузьма Минин" традиционное имя кораблей второго ранга флота Российской Империи. Заложили "Пожарского" не пройдет три года спустят на воду "Минина".
    Просто традиционная чехорда в наименовании кораблей и судов современного ВМФ России, сами обратите внимание?
    "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III"».

    Иначе как попыткой охватить необъятное не назовешь.
    Котище
    1. mr.redpartizan Сегодня, 19:22
      Не хватает Иосифа Сталина и Ивана Грозного в этом списке. Сталин сделал для страны не меньше, чем любой из перечисленных выше. На вопли либерастов, укропитеков и лиц адвокатской национальности плевать !!!
      mr.redpartizan
      1. Роман 11 Сегодня, 20:03
        Цитата: mr.redpartizan
        Сталин сделал для страны не меньше

        А Грозный-то что ж? Оставил Русь чуть ли не у разбитого корыта - земля запустела, народ разбежался по разбойничьим шайкам, как следствие голод и эпидемия. Вместо границ сплошные линии фронтов, вражеские походы и набеги в свои уделы, массовые казни обычных людей случайно попавших в вотчину какого-нибудь земского опального боярина ..... и прочее прочее "весёлые" выверты изуверств царствовавшего тирана-шизофреника fool
        Роман 11
      2. Громобой Сегодня, 20:14
        Цитата: mr.redpartizan
        На вопли либерастов, укропитеков и лиц адвокатской национальности плевать !!!

        Но либерасты определяют у нас политику,поэтому вряд ли Иосиф или Иван,они скорее Борисом назовут.Авианосец "Борис Ельцин",звучит...!
        Громобой
        1. леликас Сегодня, 21:52
          Цитата: Громобой
          "Борис Ельцин"

          Только , если самый последний говновоз так обозвать , да и то - команда уволится.
          леликас
          1. Громобой Сегодня, 22:24
            Цитата: леликас
            Только , если самый последний го
            Жаль эпоха брандеров ушла,а то можно было бы сразу в дело пустить этого "дядю" и чтоб ни дна от него не осталось ,ни покрышки.
            Написал так про авианосец ,потому что даже на фоне китайцев и прочих азиатов наши корабли рождаются мучительно долго и не всегда в полном объёме.Виной этому целый комплекс причин,но виновных как всегда и нет.Само собой так на Руси случается...хотя нет,виноваты: Обама,евреи и пятая колонна.Но это не ответ ,если мы хотим больше порядка и успехов в созидании.Может даже современная власть и очень старается,но корни из позорной для страны ельцинской эпохи до сих пор цепляются за наше настоящее и мешают нам лететь к высоким звёздам.Зло порой берёт и опускаются руки как вспомню,что творят наши великие экономисты и все эти мунькины-шпунькины на местах.Успокаивает только то,что легко никогда не было и отставание по многим статьям обычного вооружения для России не критично.
            Громобой
        2. самый главный Сегодня, 23:15
          Цитата: Громобой
          Авианосец "Борис Ельцин",звучит...!

          Ну этот только сможет сходу развалить пирс и утопнуть в первой же луже...
          самый главный
          1. Громобой Сегодня, 23:35
            Цитата: самый главный
            Ну этот только сможет сходу развалить пирс и утопнуть в первой же луже...

            Согласен,название конечно "огонь".С таким названием поневоле задумаешься,а нужны ли стране авианосцы?
            Громобой
    2. Улан Сегодня, 20:01
      Это просто повторение имен кораблей русского флота, состоявших в нем раньше. Эта традиция ведется издревле и ничего плохого в ней нет.
      Но согласен с mr.redpartizan , имена им озвученные ,в составе флота, очень даже уместны.
      Улан
  6. brdm Сегодня, 19:36
    АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в следующем году
    Хорошая,зубатая) Нужная.Попьет гадам кровушки...
    brdm
  7. Fast_mutant Сегодня, 20:28
    Цитата: Владимир 38
    учитывая наше либеральное правительство.

    Особенно на фоне сообщений по тв о взятках по 5 мегаБАКСОВ! Это за какой "продукт" человек готов выложить ТАКИЕ деньги? И КТО готов? Вот таких "корейко" раскулачить, и можно серию Бореев продолжить до скольких нужно!
    Fast_mutant
  8. maxim947 Сегодня, 21:12
    Цитата: Ботановед
    на восьми и остановятся

    для того чтобы остановиться надо новое на замену, а новое не подоспело, и корабелы стоять и ждать не будут. Так что, думаю продолжат. Ясени все таки другого назначения
    maxim947
  9. Старый26 Сегодня, 21:37
    Цитата: Роман 11
    Э-э, нет следующий Михаил Кутузов ... Светлейший Отечество спас, и фактически европу.. а то бы в 41-м воевали бы не с немцами, а французами

    Не будет следующего. Ни "Михаила Кутузова", ни "Козьмы Минина". Озвучено строительство ВОСЬМИ лодок класса "Бороей" и "Борей-А". И все. Все остальное - хотелки
    Старый26
    1. Zibelew Сегодня, 21:56
      Цитата: Старый26
      Цитата: Роман 11
      Э-э, нет следующий Михаил Кутузов ... Светлейший Отечество спас, и фактически европу.. а то бы в 41-м воевали бы не с немцами, а французами

      Не будет следующего. Ни "Михаила Кутузова", ни "Козьмы Минина". Озвучено строительство ВОСЬМИ лодок класса "Бороей" и "Борей-А". И все. Все остальное - хотелки

      Следующие подлодки будут называться "Боря-Е" в честь ЕБНа. В основу корпуса будет положен силуэт бутылки боярышника. А эллинг в котором их будут собирать назовую Ельцин-центр понимаешь.
      Zibelew

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