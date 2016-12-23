За протестами в Польше видится интерес внешних политических сил

В минувшую пятницу Варшава забурлила митингом протеста. Вечером 16 декабря оппозиционные партии с помощью сотен своих сторонников заблокировали выходы из Сейма. Применив слезоточивый газ, полиция оттеснила протестующих от здания и помогла депутатам правящей партии покинуть парламент. Протесты, тем не менее, продолжались всю ночь. В субботу они переместились к президентскому дворцу. Там на митинг собрались уже несколько тысяч человек. К концу воскресенья протестные настроения понемногу улеглись. Работу Сейма остались блокировать только депутаты от оппозиции.Собственно, большой нужды блокировать работу парламента уже нет. В пятницу Сейм провёл своё последнее заседание перед рождественскими каникулами. Оно получилось достаточно скандальным. Депутаты от оппозиционной партии «Гражданская платформа» на несколько часов заблокировали трибуну в зале заседаний.В ответ — представленное законодателями от партии «Право и справедливость» правящее большинство переместилось в другое помещение. Там депутаты приняли ряд законов, включая бюджет Польши на 2017 год. Поскольку зал не был оборудован для электронного голосования, законы приняли простым поднятием рук. Оппозиционные депутаты назвали такое голосование незаконным и призвали своих сторонников к уличным протестам.Бурная пятница в польском Сейме началась с демарша представителя оппозиции Михала Щербы. Он раскритиковал решение Сейма, запрещающее представителям прессы находиться непосредственно в зале заседаний. По новым правилам журналисты теперь будут смотреть дебаты исключительно по телевизионной трансляции.В рамках обсуждения закона о бюджете Михал Щерба вышел на трибуну с табличкой «Свободные СМИ». Говорить Щербе не дали. Представляющий правящую партию «Право и справедливость» маршал Сейма Марек Кухчиньский отключил депутату микрофон и потребовал покинуть зал заседаний. За Щербу вступились однопартийцы из «Гражданской платформы» и заблокировали трибуну.Такая вот обычная история конфликта депутатов, которые часто встречаются в парламентах мира. Бывает, что спор законодателей перерастает в банальный мордобой. В Польше конфликт выплеснулся на улицы, и не только Варшавы. Протесты охватили все крупные города страны — Вроцлав, Краков, Гданьск, Познань, Щецин, Катовице, Ольштын, Белосток, Люблин, Кельце и Плоцк.Участников акций протеста поддержали видные польские политики. В их числе — вице-маршал Сейма Малгожата Кидава-Блоньская, лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетына, лидер «Комитета в защиту демократии» Матеуш Кийовский. Очевидно, что такая реакция вызвана не только депутатскими спорами по процедурным вопросам. В обществе накопилось напряжение, вызванное многими действиями правящей партии. Теперь оно вылилось на улицы.Так уже было нынешней осенью. Тогда в парламенте активисты правящей партии выступили с инициативой полностью запретить аборты. В этой части польское законодательство и так достаточно жёсткое. Сейчас в Польше разрешены аборты лишь в исключительных случаях. Это — серьёзные пороки развития плода, угроза жизни матери, беременность в результате изнасилования.В проекте нового закона предусматривалось полное запрещение прерывания беременности. Нарушение этой нормы должно караться уголовным наказанием. В знак протеста польки массово вышли на улицу. На их плакатах было много чего в адрес правящей партии, вплоть до матерных ругательств. Наиболее часто встречался призыв «Долой фанатиков!».Акции протеста разной интенсивности шли целую неделю. Пока в понедельник, 3 октября, они не приобрели характер национального протеста. Этот день потом назовут «Чёрный понедельник». Дело в том, что участницы манифестаций оделись во всё чёрное. Такие чёрные шествия прошли практически повсеместно. По разным оценкам, в них приняли участие до миллиона женщин. И власть отступила.Позднее станет известно, что протесты женщин направлялись оппозиционными политическими силами, и прежде всего — партией «Гражданская платформа». Как сообщила Gazeta Prawna, с призывом провести «Чёрный понедельник» выступила бывший премьер-министр Польши Ева Копач. Она призвала женщин страны воспользоваться 3 октября отгулами, больничными листами или отпуском, не выходить на работу, а принять участие в массовой акции против запрета абортов.Так получилось, что во многих случаях работодатели в «Чёрный понедельник» предоставили женщинам оплачиваемые отгулы. Позаботились об этом лидеры оппозиционных сил. Они же отнесли на свой счёт победу в акции протеста. Как бы там ни было, в Польше убедились, что под активным давлением общества нынешняя власть отступает. Возможно, поэтому в прошлую пятницу оппозиция по не самому значимому поводу смогла быстро организовать серьёзную протестную акцию.Несмотря на выходные, протесты в Польше заметили чиновники Евросоюза. Они, на самом деле, так и не нашли пока полного взаимопонимания с руководителями партии «Право и справедливость», пришедшей к власти в Польше в 2015 году. Впрочем, сделать это не просто. Актив «ПиС» давно уже смотрит в сторону Вашингтона, а не Брюсселя — ориентируется на Соединённые Штаты.Тому есть причина. В Америке большая польская диаспора — около 10 миллионов человек (в самой Польше — 38 миллионов.)Есть в диаспоре люди известные, влиятельные — практически во всех средах американского общества. Как и многие в Польше, они не свободны от «комплекса несостоявшейся империи». Это побуждает американских поляков оказывать своей национальной колыбели серьёзную помощь и поддержку. С вступлением Польши в Евросоюз и НАТО такая поддержка стала взаимной, превратившей Варшаву по существу в форпост США в Европе.По-новому взыграли и амбиции поляков. Они увидели себя едва ли не центром принятия решений в Европе. Помогла приблизить эту иллюзию к реальности существующая в ЕС практика консенсуса. Однако наибольшую настойчивость Варшава проявила в структурах НАТО. Польша даже попыталась занять в альянсе место Германии — по значимости.С этим не сложилось. Зато борьба Варшавы за повышение своего авторитета вывела поляков на перспективу создания в рамках НАТО этакого мини-альянса, прямо противостоящего России. Кандидаты в эту компанию были рядом — в Прибалтике.Старшие товарищи из Вашингтона польскую идею приняли близко к сердцу. В прошлом году они даже стали прорабатывать двусторонние договоры о военном сотрудничестве с Польшей и Литвой. Потом замешкались под неодобрительными взглядами старых членов Североатлантического альянса.Однако процесс уже пошел. Польша стала, по оценке президента фонда «Народная дипломатия» Алексея Кочеткова, «абсолютным проводником геополитических интересов США на европейском театре». Эта тенденция проявилась ещё в первый приход к власти в Польше партии «Право и справедливость», когда президентом страны был Лех Качиньский, а премьером — его брат Ярослав.Второе пришествие во власть в 2015 году выпестованной американцами партии «ПиС» придало процессу новую динамику. По линии военного сотрудничества в Варшаву пошли серьёзнейшие финансовые вливания. Это позволило полякам перевооружать свою армию, наращивать её потенциал. Нынешним летом министерство обороны Польши заявило, что в ближайшие 2-4 года будут созданы 16 новых механизированных бригад, общей численностью около 35 тыс. военнослужащих.Только это мероприятие в полтора раза увеличит польскую армию. Всего же в планах Варшавы — удвоить до 2020 года состав своих вооружённых сил. Военное строительство так увлекло польское оборонное ведомство, что там размечтались о размещении на территории своей страны ядерного оружия США. С такой инициативой выступил в прошлом декабре замминистра обороны Томаш Шатковский. В Пентагоне посчитали это перебором, но выложили перед Польшей новые предложения по обычным вооружениям.Если Америка подогревает амбиции поляков, то холодильники им наполняет Европа. С момента вступления в Евросоюз Варшава получила от европейцев помощь, несравнимую с субсидиями других стран. За первые десять лет членства Польши в ЕС на поддержку польской экономики из Брюсселя пришло 85 млрд. евро.Промышленных гигантов, способных генерировать новые технологии и конкурировать с компаниями Старой Европы, в Польше не появилось. Но малый и средний бизнес подрос прилично, а с ним — общий уровень жизни. В бюджете Евросоюза на 2014-2020 годы Варшаве отписали уже 105,8 млрд. европомощи.Польша европейские деньги берёт, осваивает. Эти субсидии поднимают не только польскую экономику, но и политические амбиции власти. Эксперты отмечают: Варшава начала воспринимать себя, как новый зарождающийся центр силы на континенте, способный противостоять европейским тяжеловесам — Германии и Франции. Между прочим, главных спонсоров бюджета ЕС.В Европе польские власти периодически одёргивают. В январе, например, когда в Варшаве вступил в действие новый «Закон о СМИ», отличающийся своей концепцией от общеевропейских стандартов, скандал подняла Германия. Точнее, её ведущие политики. Председатель фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Фолькер Каудер, председатель консервативного блока в Европарламенте Херберт Реуль, председатель Европарламента Мартин Шульц потребовали ввести против Польши экономические санкции ЕС.Надо сказать, европейские политики сами не гнушаются возможностями поставить свои СМИ под контроль. Так что новый польский закон стал для немцев не причиной, а поводом для конфликта. Дело в том, что за полгода нового властвования в Польше консервативно-националистической партии «ПиС» у Берлина накопилось достаточное раздражение на неподкреплённые материально амбиции поляков.По оценкам немцев, Варшава стала демонстрировать независимую политику, противоречащую «базовым европейским ценностям». На самом деле, польские власти стали критиковать Берлин за сотрудничество с Россией по строительству газопровода «Северный поток-2», за приток мигрантов в Европу, за недостаточную поддержку Киева и прочую, неприемлемую для Польши политику.В Варшаве поставили под сомнение роль Германии, как лидера Евросоюза. Этого немцы стерпеть не смогли и нашли повод припугнуть поляков санкциями. Германию поддержал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, председательствовавший в то время в Евросоюзе. Он призвал Еврокомиссию и Европарламент действовать незамедлительно и образумить поляков экономическими санкциями.До санкций, впрочем, дело не дошло, но напряжение между Варшавой и Европой только нарастало. В августе немцы снова показали полякам «жёлтую карточку». Сделала это видный деятель германского ХДС, глава комитета по контролю над бюджетом Европарламента Ингеборга Грассле. Она пригрозила Польше лишить её многомиллиардных дотацией за «недостаточное участие в приеме беженцев».Как и в январе, в августе на реальные действия европейцы не решились. Увидели в них угрозу распада Евросоюза. Польшу начали раскачивать изнутри. Злые языки говорят, что эту работу возглавил сам председатель Европейского Совета Дональд Туск — один их отцов-основателей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа», не потерявший, кстати, влияние в ней.Как сообщила Guardian, Дональд Туск в этот раз тоже поддержал митингующих оппозиционеров и призвал польские власти «учесть мнение народа и проявить к нему уважение, соблюдать мораль и конституционные принципы».Протесты, тем не менее, скоро выдохлись. Эксперты сходятся во мнении, что оппозиция выбрала неудачное время для атаки на власть. Во-первых, парламент, как уже отмечалось, ушёл на рождественские каникулы, и пикетировать пустое здание сейма теперь нет большого проку. Во-вторых, сами поляки погружены в предпраздничные хлопоты и, по большому счёту, им теперь не до массовых выступлений.Вместе с тем степень недовольства поляков действующей властью приближается к критическим уровням. Это значит, даже незначительный повод может спровоцировать активный протест населения. Надо ли сомневаться, что Европа теперь поможет этим протестам реализоваться. Похоже, в наступающем году Польшу ждут новые политические потрясения.