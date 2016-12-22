ВС Японии получили право применять оружие для защиты союзников

Вооруженные силы Японии получили право применять оружие и все другие имеющиеся у них системы для защиты союзников, подвергшихся нападению. Такое решение принял Совет нацбезопасности страны с участием ключевых министров, включая премьер-министра Синдзо Абэ.В первую очередь речь идет об обороне от северокорейских ракет. Одновременно японские подразделения в составе миротворческих сил ООН получили право применять оружие для своей защиты и защиты гражданского персонала (ранее они должны были сразу отходить при угрозе прямых боевых действий).Кроме того, теперь все японские силы, находящиеся за границей, могут защищать не только себя, но и своих союзников, в числе которых на первом месте стоят американцы.Также правительство Японии одобрило проект оборонного бюджета на 2017 финансовый год (финансовый год начинается в апреле). Военные расходы в очередной раз побили рекорд, составив $278,36 млрд, что на 1,6 % больше чем в текущем году.Значительную часть средств правительство намерено потратить на создание в рамках ВС прототипа морской пехоты и на сдерживание КНДР и Китая.Рекордные суммы также пойдут на укрепление Береговой охраны и усиление патрулирования в районе островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.На рассмотрение парламента проект бюджета будет вынесен в январе 2017 г.