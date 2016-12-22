23:58 22 декабря

ВС Японии получили право применять оружие для защиты союзников

Вооруженные силы Японии получили право применять оружие и все другие имеющиеся у них системы для защиты союзников, подвергшихся нападению. Такое решение принял Совет нацбезопасности страны с участием ключевых министров, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

ВС Японии получили право применять оружие для защиты союзников


В первую очередь речь идет об обороне от северокорейских ракет. Одновременно японские подразделения в составе миротворческих сил ООН получили право применять оружие для своей защиты и защиты гражданского персонала (ранее они должны были сразу отходить при угрозе прямых боевых действий).


Кроме того, теперь все японские силы, находящиеся за границей, могут защищать не только себя, но и своих союзников, в числе которых на первом месте стоят американцы.

Также правительство Японии одобрило проект оборонного бюджета на 2017 финансовый год (финансовый год начинается в апреле). Военные расходы в очередной раз побили рекорд, составив $278,36 млрд, что на 1,6 % больше чем в текущем году.

Значительную часть средств правительство намерено потратить на создание в рамках ВС прототипа морской пехоты и на сдерживание КНДР и Китая.

Рекордные суммы также пойдут на укрепление Береговой охраны и усиление патрулирования в районе островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.

На рассмотрение парламента проект бюджета будет вынесен в январе 2017 г.

Использованы фотографии: REUTERS, Toru Hanai
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66
  1. rasputin17 Сегодня, 18:09
    создание в рамках ВС прототипа морской пехоты и на сдерживание КНДР и Китая.


    А силенок то хватит!?? bully
    rasputin17
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:26
      Ну, право-то они получили. А вот по пятой точке от "агрессора", по-видимому, еще нет. При первом же хорошем пинке пыл желания защиты союзников быстро охладится.
      Офицер запаса
      1. Pirogov Сегодня, 18:29
        Цитата: Офицер запаса
        Ну, право-то они получили. А вот по пятой точке от "агрессора", по-видимому, еще нет. При первом же хорошем пинке пыл желания защиты союзников быстро охладится.

        Не факт ,японцы хорошие солдаты,куда лучше амеров. Тревожная статья !
        Pirogov
        1. Офицер запаса Сегодня, 18:42
          Японцы - дисциплинированные солдаты, а не хорошие солдаты. А только дисциплины мало. Не нужно идеализировать японского солдата - это не вьетнамцы и не афганцы. И даже не израильтяне.
          Про амеров вообще речи нет - им уставом предписано сдаться в плен, когда исчерпаны все средства защиты.
          Камикадзе были, но это сознательная подготовка к смерти. Причем не такая уж суровая - японская женщина не имела права отказать камикадзе, хозяева ресторанов почитали за честь кормить и поить их бесплатно.
          А вот Матросовых, Маресьевых и Гастелло у японцев не было...
          Офицер запаса
          1. Татьяна Сегодня, 18:59
            Ротшильдские англосаксы США как всегда, по сути дела, ратифицировали в Японии своё право воевать за свои американо-глобалистские интересы во всём мире японскими руками и закидать мир японским "пушечным мясом".
            Татьяна
            1. Pirogov Сегодня, 21:03
              Цитата: Татьяна
              Ротшильдские англосаксы США как всегда, по сути дела, ратифицировали в Японии своё право воевать за свои американо-глобалистские интересы во всём мире японскими руками и закидать мир японским "пушечным мясом".

              Полностью с Вами согласен,стиль англосаксонцев воевать чужими руками.
              Pirogov
            2. voyaka uh Сегодня, 21:06
              Узнаю птицу по полету. Любой пост на любую тему: про Ротшильдов и англосаксов.
              Вы слышали про "черный пиар"? Любое упоминание кого-то, даже сугубо отрицательное, является рекламой этого человека. В подкорку вбивается не "Ротшильд - это плохо", а "Ротшильд - это круто!" Подумайте об этом.. wink
              voyaka uh
            3. Zoldat_A Сегодня, 21:22
              Цитата: Татьяна
              воевать за свои американо-глобалистские интересы во всём мире японскими руками и закидать мир японским "пушечным мясом".

              Я себе представляю, как яппы кинуться защищать Америку, случись нам воевать с ней.... laughing А я что-то путаю или нет - по-моему, после Второй мировой им, вроде, как немцам после Первой, запретили иметь армию. Только силы самообороны - ну, та же полиция, только покрупней масштабом и вооружена получше - до лёгкой бронетехники включительно. Если не путаю, то они что, как немцы на итоги Первой, забили на итоги Второй мировой?
              Zoldat_A
            4. bouncyhunter Сегодня, 21:44
              Цитата: Татьяна
              Ротшильдские англосаксы США как всегда, по сути дела, ратифицировали в Японии своё право воевать за свои американо-глобалистские интересы во всём мире японскими руками и закидать мир японским "пушечным мясом".

              Татьяна ! Преклоняюсь ! love
              bouncyhunter
          2. Pirogov Сегодня, 19:07
            Цитата: Офицер запаса
            Японцы - дисциплинированные солдаты, а не хорошие солдаты. А только дисциплины мало. Не нужно идеализировать японского солдата - это не вьетнамцы и не афганцы. И даже не израильтяне.

            Странно ,читать такой комент. от Офицер запаса ,хороший солдат это и есть в первую очередь дисциплинированный готовый выполнить приказ ,а перечисленные Вами национальности просто перечень действительно хороших солдат ,но сравнивать израильтян с японцами ?!,если бы СССР не вступил в войну с Японией и ядерная бомба ,то америка воевала бы с ними до сих пор ,а с кем воевал Израиль с арабами ,хочу воюю ,хочу нет .Вся сила Израиля в слабости врагов и колоссальной поддержки сша.
            Pirogov
            1. Офицер запаса Сегодня, 19:43
              Знакомая манера негодовать по поводу комментария, не дочитав его до конца. Перечитайте, не поленитесь. Суть - в последней фразе.
              А по поводу Израиля - не нужно так. Ему отступать некуда, выбора нет. Вы, видимо не знакомы с арабо-израильскими войнами. На одной стороне было новейшее советское оружие, на другой новейшее американское. Вот только израильтяне боеспособную технику не бросали и победу вырывали в самых неблагоприятных ситуациях. Без пафоса - есть, чему поучится очень многим армиям. Синай - весьма интересная тема.
              К сожалению, тут забанили почти всех представителей "исключительной нации". А так, я думаю, мы с Вами много бы интересного узнали.
              Офицер запаса
              1. Parsec Сегодня, 20:40
                Цитата: Офицер запаса
                К сожалению, тут забанили почти всех представителей "исключительной нации". А так, я думаю, мы с Вами много бы интересного узнали.


                Много интересного можно узнать из аналитики ГШ.
                По части наврать израильтяне стоят арабов, хотя, конечно, послабее будут. А уж если человек приехал в Израиль после последней войны - только держись, катушка с лапшой аж свистит.
                Parsec
              2. Pirogov Сегодня, 20:53
                Цитата: Офицер запаса
                Суть - в последней фразе.

                Были у них свои : Матросовы ,Гастело,и другие и не меньше наших! А о Израиле давайте каждый останется при своём .
                Pirogov
            2. Zoldat_A Сегодня, 21:14
              Цитата: Pirogov
              хороший солдат это и есть в первую очередь дисциплинированный готовый выполнить приказ

              Ещё один офицер запаса Вам скажет, что на одной дисциплине далеко не уедешь. Дисциплина хороша в казарме, чтоб солдаты не бухали по-чёрному, чтобы над молодняком не издевались, чтобы с нарядов не приходилось снимать, чтобы туалет, извините, чистый был. А в бою дисциплина и Уставы на 83-м месте. В бою солдат в командира ВЕРИТЬ должен, относиться к офицеру как к старшему и умному брату или отцу (смотря по званию и должности) Вот когда поверят солдаты, что ты за них готов в огонь и в воду, тогда и они любой твой приказ выполнят без раздумий. Главное - пацанов не предавать ни перед кем - ни перед врагом, ни перед начальством. И не врать им. Тогда поверят...
              Zoldat_A
              1. Pirogov Сегодня, 22:11
                Цитата: Zoldat_A
                А в бою дисциплина и Уставы на 83-м месте. В бою солдат в командира ВЕРИТЬ должен, относиться к офицеру как к старшему и умному брату или отцу (смотря по званию и должности) Вот когда поверят солдаты, что ты за них готов в огонь и в воду, тогда и они любой твой приказ выполнят без раздумий. Главное - пацанов не предавать ни перед кем - ни перед врагом, ни перед начальством. И не врать им. Тогда поверят...

                С этим я согласен полностью ! А за дисциплину не согласен ,пример : немцы !
                Pirogov
                1. Zoldat_A Сегодня, 23:20
                  Цитата: Pirogov
                  А за дисциплину не согласен ,пример : немцы !
                  Немцы - крайне неудачный пример... 45-й год-то вспомните... А про дисциплину конкретно - не сочтите за труд, перечитайте ещё раз мой комментарий целиком. Я просто указал место дисциплины в армии и говорил о том, что в бою дисциплиной солдата на смерть не пошлёшь. На смерть идут из-за той вещи, которая в бою заменяет дисциплину и которая в бою сильнее её
                  В бою солдат в командира ВЕРИТЬ должен, относиться к офицеру как к старшему и умному брату или отцу (смотря по званию и должности) Вот когда поверят солдаты, что ты за них готов в огонь и в воду, тогда и они любой твой приказ выполнят без раздумий.
                  Zoldat_A
            3. Shurik70 Сегодня, 23:05
              Цитата: Pirogov
              Вся сила Израиля в слабости врагов и колоссальной поддержки сша.


              Да какая-бы ни была поддержка.
              Какая-бы не была слабость врагов.
              Какими бы они сами не были фашистами.
              Восемь миллионов в окружении двухсот миллионов стоят и держатся!
              Так что не надо шапкозакидательских лозунгов. Если мы столкнёмся с ними, при равных силах ещё неизвестно, кто победит.
              А их военная подготовка! Мужчины и женщины, ежегодно проходят военные сборы!
              Шестидневная война - это вообще непревзойдённый шедевр тактики и воинской дисциплины.
              Shurik70
          3. PSih2097 Сегодня, 20:26
            Цитата: Офицер запаса
            Камикадзе были, но это сознательная подготовка к смерти.

            не было такого, это Бусидо - Путь Воина, а то начинается зомбирование и т.д, и т.п.
            Цитата: Офицер запаса
            А вот Матросовых, Маресьевых и Гастелло у японцев не было...

            были и их называли
            "божественный ветер", камикадзе — часть более широкого японского термина "токкотай", которым обозначали всех добровольцев-смертников. Первые отряды лётчиков-камикадзе были сформированы 20 октября 1944 года на основе подразделений морской авиации, в которых все до одного пилоты были готовы пожертвовать жизнью ради своей страны.

            Так что не надо передергивать.
            А вот по поводу войнушки между Японией и КНДР я б даже загадывать не стал...
            PSih2097
            1. Сергей С. Сегодня, 21:54
              Цитата: PSih2097
              Так что не надо передергивать.


              Очень зря Вы так.
              Офицер прав на все 100%.
              Наши предки воевали с японцами. Ни самураев, ни ниндзя не видели...
              В рукопашную всегда верх брали наши.

              То же и относительно действий в сложной обстановке...
              Наш старшина был инициативней и смелее японского офицера.
              Это фронтовики рассказывали.
              С детства термины "ниндзя" и "самурай" воспринимаю, как олицетворение бахвальства.
              Старики научили...
              Сергей С.
          4. Zoldat_A Сегодня, 21:06
            Цитата: Офицер запаса
            А вот Матросовых, Маресьевых и Гастелло у японцев не было...

            Бильжо в своей вонючей статье сказал, что только психически больной человек способен грудью закрыть амбразуру или пойти на таран. А у психически, типа, здорового человека инстинкт самосохранения должен брать верх... Тьфу! В таком случае пусть я буду психически больной, а Америка здоровой... Да и как Америке не быть "здоровой"? Наш солдат в бою думает о друзьях погибших, о семье, о Родине. Иногда... А чаще ни о чём не думает - просто ненависть к врагу и всё. А американский солдат думает о страховке, о грантах, которые ему после истечения контракта положены, о грин-карте (учитывая, сколько у них в армии иммигрантов служит)... Убьют - кому это всё достанется? Вот такая разница психологий.... Потому у них и нет Гастелло, Матросовых и Космодемьянских...
            Zoldat_A
          5. Weyland Сегодня, 21:09
            Цитата: Офицер запаса
            А вот Матросовых, Маресьевых и Гастелло у японцев не было...

            Насчет Маресьева: а пролететь 700 км с дыркой в от пули крупнокалиберного пулемета на месте глаза, успешно приземлиться, вылечиться и летать с одним глазом - это слабее? А ведь было!
            Weyland
            1. Cat Man Null Сегодня, 21:31
              Цитата: Weyland
              а пролететь 700 км с дыркой в от пули крупнокалиберного пулемета на месте глаза

              - что это за бред а-ля Терминатор?
              - какая, к воронам, "крупнокалиберная пуля в глаз"?
              - крупнокалиберная пуля руки-ноги отрывает, а тут, вишь ли, "в глаз", а клолва и мозгИ целы
              - скажите еще, что та пуля разрывная была fool
              Cat Man Null
            2. himRa Сегодня, 21:32
              вот же как работает современное образование с дыркой в глазу! wassat
              Алексе́й Петро́вич Маре́сьев (7 (20) мая 1916, Камышин, Саратовская губерния — 18 мая 2001, Москва) — советский военный лётчик. Герой Советского Союза (1943).
              Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре — до ранения и семь — после.








              Дата рождения
              7 (20) мая 1916
              Место рождения
              Камышин, Саратовская губерния, Российская империя
              Дата смерти
              18 мая 2001 (84 года)
              Место смерти
              Москва, Россия
              Принадлежность
              Flag of the Soviet Union.svg СССР
              Flag of Russia.svg Россия
              Род войск
              Военно-воздушные силы ВС СССР
              Годы службы
              1937—1946
              Звание
              Полковник ВВС СССР
              (1978)
              Часть
              63-й гвардейский истребительный авиационный полк
              Сражения/войны
              Великая Отечественная война
              Демянская операция (1942)
              Курская битва
              Награды и премии
              Герой Советского Союза
              Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Орден Дружбы
              Орден Ленина Орден Ленина Орден Октябрьской Революции Орден Красного Знамени
              Орден Отечественной войны I степени Орден Трудового Красного Знамени Орден Трудового Красного Знамени Орден Дружбы народов
              Орден Красной Звезды Орден Почёта (СССР) GuardRibbon.png VeteranLaborRibbon.png
              В отставке
              Отв. секретарь Советского комитета ветеранов войны
              Вице-президент Международной федерации борцов «Сопротивление»
              Президент фонда «Инвалиды Великой Отечественной войны»

              С 1946 года в запасе. Постоянно поддерживал себя в отличной физической форме (лыжи, коньки, велосипед, плавание). Установил личный рекорд в санатории под Куйбышевом, переплыв Волгу (2 км 200 м) за 55 минут. Свои последние вылеты на самолёте (учебном По-2) Алексей Петрович совершил в начале 1950-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве.

              В послевоенное время, отчасти благодаря хрестоматийной «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого (в ней Маресьев назван Мересьевым), был очень известен, приглашался на многие празднования. Часто организовывались встречи со школьниками, пример подвига Маресьева широко использовался для воспитания молодого поколения.


              Да ТАКИХ героев надо знать наизусть!!!я на нем вырос!
              от себя расскажу:
              был сбит,упал в лесу и во время падения сломал ноги,
              18 дней полз до линии фронта по направлению к своим!была зима и ноги он отморозил,ноги ему не спасли-началась гангрена и их пришлось ампутировать
              довольно быстро вернулся в строй на протезах,ему снова пришлось пройти обучение на новый тип самолета,был курсантом начинал с нуля...
              himRa
            3. Zoldat_A Сегодня, 21:57
              Цитата: Weyland
              700 км с дыркой в от пули крупнокалиберного пулемета на месте глаза

              Вы, пардон, крупнокалиберный пулемёт когда-нибудь хотя бы в кино видели? Из него столб телеграфный можно пополам перепилить... Ещё скажите, что пуля в глазу застряла. laughing
              Zoldat_A
          6. voyaka uh Сегодня, 21:19
            "А вот Матросовых, Маресьевых и Гастелло у японцев не было."////

            Этого у них как-раз было через край, слишком много. Американцы считают, что если бы японцы больше думали, и меньше стремились красиво публично умереть за родину и императора, то воевать с ними было бы гораздо тяжелее...
            voyaka uh
            1. Офицер запаса Сегодня, 23:27
              Voyaka, какой-то у Вас комментарий двойственный. Как будто с подтекстом.
              Из него следует, что Матросов и Гастелло стремились красиво публично умереть? Я не ошибся? Поясните свою мысль.
              Офицер запаса
              1. voyaka uh Сегодня, 23:56
                Нет. Про публично, красиво - это особенность японцев. Но подвиг солдата - это почти всегда ошибка офицера или разведки. Когда офицеры думают, солдатам не приходится исправлять их ошибки подвигами.
                voyaka uh
          7. Ин100грамм Сегодня, 21:36
            Цитата: Офицер запаса
            это не вьетнамцы и не афганцы. И даже не израильтяне.

            А что израильтяне воины света? Зэ бэст? Вы видимо агент влияния laughing
            И они конечно самураи, имея 5 баз сша на своей территориии.
            "Суверенное" государство. Точнее территория.
            Ин100грамм
            1. Zoldat_A Сегодня, 22:00
              Цитата: Ин100грамм
              И они конечно самураи, имея 5 баз сша на своей территориии.
              "Суверенное" государство. Точнее территория.

              Просто good
              Zoldat_A
          8. KaPToC Сегодня, 22:49
            Цитата: Офицер запаса
            Японцы - дисциплинированные солдаты, а не хорошие солдаты. А только дисциплины мало. Не нужно идеализировать японского солдата - это не вьетнамцы и не афганцы. И даже не израильтяне.

            Расскажите нам про израильскую империю? Или про вьетнамскую с афганской? Японцы может и не лучшие солдаты планеты, но уж точно сильнее перечисленных вами.
            Цитата: Офицер запаса
            Про амеров вообще речи нет - им уставом предписано сдаться в плен, когда исчерпаны все средства защиты.

            Учите историю, во время второй мировой американцы исчерпав все средства для ведения войны честно умирали, в отличии от тех же европейцев или японцев - которые сдавались.
            KaPToC
            1. Офицер запаса Сегодня, 23:17
              Знаете, когда говорят - учите историю, то это значит, что ответить-то и нечем. Прячутся за фразу. Не обижайтесь, я от души.
              Я не сомневаюсь, что среди американов были честные вояки. Но речь не о единицах, а об уставе. Еще раз говорю - устав предписывает сдаться. И сдача в плен у них считается вполне нормальным явлением.
              Нет такого понятия "Американцы в плен не сдаются!" Тоже ведь дисциплинированы, блин. Как и японцы. К тому же сейчас и американцы, и японцы - скорее торгаши, чем солдаты. Оговаривается все - и условия службы, и компенсации, и страховки и т.д.
              Где уж тут место самоотверженности. Это контрактом не предусмотрено.
              Офицер запаса
              1. KaPToC Сегодня, 23:38
                Цитата: Офицер запаса
                Знаете, когда говорят - учите историю

                Вам говорят что вы просто не знакомы с фактами.
                Цитата: Офицер запаса
                Еще раз говорю - устав предписывает сдаться.

                Библия предписывает подставлять правую щеку, и что? Устав на поле боя не умирает.
                Цитата: Офицер запаса
                Где уж тут место самоотверженности. Это контрактом не предусмотрено.

                Вы про это? Видите ли, в случае серьезного замеса в строй станут совсем другие люди, а не те гасторбайтеры, которые идут в американскую армию сейчас.
                KaPToC
        2. himRa Сегодня, 18:54
          Цитата: Pirogov
          Тревожная статья !

          Разделю ваше мнение:
          у них денег очень много и влиятельные и богатые друзья,
          да и населения у них 126 миллионов не намного меньше нашего и Дальный Восток у нас не защищен и даже не населен!
          himRa
        3. guzik007 Сегодня, 18:54
          Не факт ,японцы хорошие солдаты,куда лучше амеров.
          ------------------
          Те яппы,о которых вы говорите,давно канули в лету. Вместе с с самурайскими традициями.
          Сейчас -это рафинированное поколение,выращенное на болоте изобилия и дутия в очко с детства.
          Весь мир они видят через призму специфических мультиков ,начиная от пеленок и кончая тем возрастом,когда наши дети реально тянут суровую лямку жизни.
          Нынешние 20-30-ти летние ,яппы просто впадут в ступор,когда снаряды начнуть рвать в клочья из розовые представления о жизни.
          guzik007
          1. Pirogov Сегодня, 19:28
            Цитата: guzik007
            Нынешние 20-30-ти летние ,яппы просто впадут в ступор,когда снаряды начнуть рвать в клочья из розовые представления о жизни.

            Этот как Вы сказали ступор ,быстро пройдёт ,есть такое понятие как генная память. Недооценивать любого соперника и врага непростительная глупость.!!!!!
            Pirogov
            1. redeemer Сегодня, 20:03
              генная память она и у чертей с вилами присутствует... и в чём она? расскажите нам...
              redeemer
          2. voyaka uh Сегодня, 21:14
            В истории Японии уже были периоды, когда они "замыкались на себя" и начинали казаться окружающим странными избалованными извращенцами.
            Но как-то им удавалось просыпаться, делать рывок и давать жару странам, которые
            считали их "мартышками-япошками".
            voyaka uh
        4. redeemer Сегодня, 19:21
          японцы, как нация, полицейские... и были выведены для поддержания порядка в послепотопном мире. потому и называются страной восходящего солнца, так как, в силу географического положения, первыми стали видеть красное солнце после "ударной" зимы. а вояки из них, как и из любых полицаев, никудышные... только и могут истерить...
          redeemer
          1. Pirogov Сегодня, 19:40
            Цитата: redeemer

            японцы, как нация, полицейские... и были выведены для поддержания порядка в послепотопном мире. потому и называются страной восходящего солнца, так как, в силу географического положения, первыми стали видеть красное солнце после "ударной" зимы. а вояки из них, как и из любых полицаев, никудышные... только и могут истерить...

            Да ,что Вы ? Мой прадед воевал в Маньчжурии ,а мой дед мне говорил ,что он когда у отца спрашивал с кем было легче воевать с немцами или японцами ,то прадед говорил если бы японцам то оружие ,что было у немцев, то ну его НА.................. и ругался прадед после этого долго.................,не верить своим предкам у меня нет основания .
            Pirogov
            1. redeemer Сегодня, 20:01
              у меня дед кавалер ордена отечественной войны. в 45 исполнилось 18. и в бой. и что теперь? он тоже кое что говорил. а то что истерики, как крысы пугают больше, чем настоящая опасность, так это любой психолог подтвердит. и вообще, вы внимательно читали мой комментарий?
              redeemer
              1. Pirogov Сегодня, 20:48
                Цитата: redeemer
                у меня дед кавалер ордена отечественной войны. в 45 исполнилось 18. и в бой. и что теперь? он тоже кое что говорил. а то что истерики, как крысы пугают больше, чем настоящая опасность, так это любой психолог подтвердит. и вообще, вы внимательно читали мой комментарий?

                За ордена своего прадеда я промолчу ..,могу сказать прадед был призван 25.06.41г,был три раза ранен не считая контузий. И Ваш комментарий уважаемый : меня задел !Это к чему и кому Вы пишете о истериках и о крысах ? Кто Вам дал право разговаривать со мной в таком тоне ?!!!!! Да и я все комментарии читаю внимательно потому как уважаю своих товарищей по ВО!
                Pirogov
    2. cniza Сегодня, 18:28
      Ну бюджет не хилый , а вот на счет остального это вопрос.
      cniza
    3. KaPToC Сегодня, 22:42
      Цитата: rasputin17
      А силенок то хватит!??

      Не забывайте, Красная Армия спасала китайцев и корейцев от японцев, а не наоборот.
      KaPToC
  2. Стройбат запаса Сегодня, 18:10
    То есть, теперь великие войска ямато будут защищать сирых и убогих заокеанских хозяев, которые являются оккупантами, а называются союзниками? Я уже восхищаюсь работой сороса и т.п. Создать и продвинуть к власти сотни шавок, которые уничтожат свои страны ради "гринкарты" - это очень большая работа. И проведена она ОЧЕНЬ эффективно
    Стройбат запаса
  3. Владимир 38 Сегодня, 18:12
    Тучи сгущаются, партнеры очень активны по всему периметру наших границ.. Не к добру все это
    Владимир 38
  4. APASUS Сегодня, 18:16
    Значительную часть средств правительство намерено потратить на создание в рамках ВС прототипа морской пехоты и на сдерживание КНДР и Китая.

    При такой плотности населения как в Японии ,надо реально строить систему ПВО на подобие израильской .А морская пехота ......................?
    APASUS
  5. алекс-сп Сегодня, 18:17
    Да им впору самим защищаться от главного союзника... сколько неприятностей доставляют японкам доблестные ДжиАй
    алекс-сп
  6. rpek32 Сегодня, 18:30
    ну справедливости ради нужно отметить что кем бы не являлись их союзники - данное решение правильное. если подвязался в какой-либо союз - то нужно вносить свою лепту в его укрепление
    rpek32
  7. рюрикович Сегодня, 18:36
    Рабская психология - после геноцида своего населения в 45-м(обкатка ядерного оружия),Япония в лучших традициях признается в своём подчинении хозяину и всячески будет его защищать. Синдром похитителя и его заложника winked
    Лично у меня никакого уважения к сегодняшней Японии, как к мировому игроку request Ещё как государство ,Япония имеет симпатию в виде качественных товаров. Но можно делать шикарные вещи и быть при этом fool request smile
    рюрикович
  8. Uralets Сегодня, 18:38
    $278,36 млрд

    кхе-кхе... может опечатка? Слишком уж милитаристский бюджет для такой "миролюбивой" страны, даже у Китая меньше laughing
    Uralets
    1. Yeraz Сегодня, 18:58
      Цитата: Uralets
      $278,36 млрд

      кхе-кхе... может опечатка? Слишком уж милитаристский бюджет для такой "миролюбивой" страны, даже у Китая меньше laughing

      Явно опечатка.
      Yeraz
    2. himRa Сегодня, 19:03
      даже больше !!!
      на 2016 финансовый год, который начнется 1 апреля, в размере рекордных 96,8 триллиона иен (около 806 миллиардов долларов), сообщило агентство Киодо

      ТОКИО, 22 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Василий Головнин/. Правительство Японии одобрило в четверг проект государственного бюджета на 2017 финансовый год (с апреля 2017 года по март 2018 года). Его объем в очередной раз побил рекорд, составив 97,45 трлн иен (около $831 млрд).Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/ekonomika/3895959
      himRa
  9. Холуай Сегодня, 18:55
    Да,Морской Пехоты у Японии не было. Теперь при создании подразделений Морской Пехоты и наличием Трёх Вертоленосцев их ВС будут ещё Мощней! Это нам Сигнал...У нас возможности на Курилах ну Очень ограничены!
    Холуай
  10. Холуай Сегодня, 18:58
    В Целом Японская Армия в Регионе сильнейшая. НОАК в Расчёт не беру, так как они ограничены в Океане, а Сухопутной Границы с Японией у Китая нет...
    Холуай
  11. Волька Сегодня, 19:25
    не иначе самураи вновь готовятся заявить о себе, их понять можно, если никак не обозначить себя в регионе, то опять придут русские и тогда заявят они о себе и очень громко и сильно, и придется опять японцам снова лизать и лизать по жизни...
    Волька
    1. Samarin Сегодня, 19:40
      Цитата: Волька
      придется опять японцам снова лизать

      Что значит "снова" и "опять"? Ониже и не прекращали. Такая уж нация. Лизунов.
      Samarin
  12. Samarin Сегодня, 19:28
    А не пора бы аннексировать о. Хоккайдо у джаппов? Это же естественное продолжение Сахалина и Курильской гряды.
    Samarin
    1. Громобой Сегодня, 19:51
      Тогда нужно будет вывести из игры США,ведь у них договор о совместной обороне.И будет у нас Хоккайдо.Сразу "Ярсами" их будем долбить?
      Громобой
  13. brdm Сегодня, 19:33
    ВС Японии получили право применять оружие для защиты союзников
    Оно но Как))
    brdm
  14. Громобой Сегодня, 19:47
    Наглеют японы,так они скоро свои эсминцы в авианосцы переименуют bully
    Громобой
  15. Samarin Сегодня, 19:56
    Вооруженные силы Японии получили право применять оружие и все другие имеющиеся у них системы для защиты союзников,

    Путин чтоли разрешил в ходе визита?
    Samarin
  16. De Laert Сегодня, 20:01
    А как японцы разрешили сами себе?
    De Laert
  17. Димонт Сегодня, 20:01
    Вот что интересно, японцам, да и не только им, можно защищать союзников, а когда это делает Россия ( август 2008), сразу поднимается истеричный вой
    Димонт
  18. Дмитрий Ханин Сегодня, 20:23
    У них там такой союзник, что и врагов не надо!
    Дмитрий Ханин
  19. doubovitski Сегодня, 23:30
    Цитата: Офицер запаса
    Знаете, когда говорят - учите историю, то это значит, что ответить-то и нечем. Прячутся за фразу. Не обижайтесь, я от души.
    Я не сомневаюсь, что среди американов были честные вояки. Но речь не о единицах, а об уставе. Еще раз говорю - устав предписывает сдаться. И сдача в плен у них считается вполне нормальным явлением.
    Нет такого понятия "Американцы в плен не сдаются!" Тоже ведь дисциплинированы, блин. Как и японцы. К тому же сейчас и американцы, и японцы - скорее торгаши, чем солдаты. Оговаривается все - и условия службы, и компенсации, и страховки и т.д.
    Где уж тут место самоотверженности. Это контрактом не предусмотрено.

    У них там армия наёмная. Наёмники могут, готовы и хотят убивать, лучше безоружных, стариков и баба. Но вот умирать они не будут. Какой смысл?
    doubovitski
  20. Ecilop Сегодня, 23:35
    Увы. Куда катится планета?
    Ecilop

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