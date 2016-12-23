Бойкот от "астматиков"

Представим... Один мошенник, второй мошенник, третий мошенник. В календаре на текущий год у них значится мероприятие в доме у человека, который знает, что все они мошенники и который неоднократно призывал других обратить внимание на факты их мошенничества и принять какие-то меры. Когда мероприятие только намечалось о мошенничестве ещё ничего известно не было.Внимание – вопрос! Как вы полагаете, пойдут ли мошенники туда, где вся суть их интриг отлично известна, и где могут «на пальцах» объяснить, что мошенничать совсем не хорошо... Думается, что ответ очевиден: не пойдут, а собьются в «могучую кучку», чтобы вскрывшиеся факты своего мошенничества затуманить, зашельмовать и выйти сухенькими и чистенькими из мутной воды, которую сами и намутили.Ровно по тому же принципу действуют норвежские биатлонисты-«астматики», которые объявили, что будут бойкотировать этап кубка мира в Тюмени. Но не только норвежские «кашляющие» и стреляющие лыжники сделали заявление о бойкоте. На данный момент в группе решивших не показывать в России своего носа со следами допинга представители и других биатлонных федераций: Британии и Чехии. О вероятном отказе от тюменских стартов заявляют и французские биатлонисты. В общем, стадный инстинкт мошенников от спорта, для которых девиз «спорт вне политики» не играет ровным счётом никакого значения, сработал. К тем, кто «сильно болен», и кому г-н Макларен из WADA выписал справочку, разрешающую применять фактически любые из запрещённых веществ (ну, чтобы не кашлять во время гонки на соперников...), без сомнения, добавятся очередные «братья Уильямс», новые «астматики» и «гипертоники». И вся эта «гвардия» гидроморфонщиков и преднизолонщиков, способных бегать с необходимой для рекорда скоростью, даже если лыжи «обуют» носами вниз, соберётся в свой междусобойчик, чтобы уже там – «промеж себя» – выявить, у кого справка от ВАДА «длиннее»...Итак, следует констатировать, что атака на российский спорт, а через него и на саму Россию, продолжается. Лишение Сочи права на проведение первенства по бобслею и скелетону, шельмование кубка мира по биатлону в Тюмени – это всё звенья одной цепи. Если есть атака, значит, есть и «бойцы». Та же ВАДА, которая отрабатывает 30 сребреников от заказчиков, решила в качестве таких «бойцов» выставить спортсменов. Те, кто, простите, жрёт запрещённые препараты горстями, и те, у кого из-под юбок, того и «жди», мелькнёт, ещё раз простите, мошонка во время матча, размахивая справкой о своей болезни, ещё и находят наглость заявлять о том, что на соревнования в Россию, они, дескать, ни ногой... Да понятно, что ни ногой – явно есть опасения, что их «антиастматические» препараты проверят на предмет соответствия справкам ВАДА, как и сами справки ВАДА на предмет того, что они фактически хоронят настоящий спорт.Если ситуация продолжится в том же ключе, то профессиональный спорт из того, что дарит силу, ловкость, здоровье, выносливость и зрелищность, в конце концов превратится в состязания больных людей. По меньшей мере, людей, у которых есть все документы о том, что они больны. И если эти люди готовы заявлять о наличии у них болезни при её реальном отсутствии, только ради того, чтобы «жрануть» вадовской запрещёнки, то это уже говорит о проблемах психологического, а то и психического, характера. Эта армия нездоровых собрана не для того, чтобы дарить радость болельщикам, а для того, чтобы спорт превратить в зомби-шоу с политическим налётом. Осталось ввести негласный регламент «Евровидения», когда на старты будут выходить бородатые напомаженные фрики и трансгендеры, которые получат справку от Макларена о том, что они могут есть хоть мельдоний, хоть плутоний...Можно предположить, что если этой вакханалии в спорте не будет положен конец, то шельмование доберётся и до Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. Это для тех, кто Макларену пишет бездоказательные доклады, годные лишь для расходного материала в кошачьих туалетах, серьёзная цель. Одно дело – этап кубка мира по биатлону, и другое дело – соревнование четырёхлетия по футболу, когда на кону не только престиж страны, принимающей турнир, но ещё и миллиарды долларов.Тут будут идти до конца: объявлять о царапающих пробирки агентах ФСБ, о подменявшем мочу Мутко, о личной причастности ко всему этому президента Путина. Будут лезть, лезть и лезть, пока не будет дан ответ. Причём ответ вовсе не в стиле «лет ми спик фром май харт», а ответ дельный, настоящий, такой, чтобы у того же Макларена искали пятый угол. Кто-то скажет, что именно на это нас и провоцируют, мол, нужно спокойно, чётко и взвешенно. А кто говорит, что ответ будет «нечётким и невзвешенным». Время в любом случае есть, и раз уж сами, как огня, боятся нашей непредсказуемости, то надо же соответствовать ожиданиям... Мошенников брать за нужное место и выставлять на обзор в 360 градусов. Судебные иски должны быть не в лепетании упомянутого «фром май харт», а реальными – миллиардными.Запад обожает юристов, так «их у нас есть». Почему бы не поработать в этом направлении главному юристу страны – Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Ну, не складывается, извините, пока, впечатления, что кто-то ТАМ серьёзно готов защищать интересы наших спортсменов. А ведь и на это у «друзей России» свой расчёт: недовольство людей, брожения, реакция, покрышки, всё такое. И если такой расчёт, значит, опять асимметрично – сделать всё, чтобы запах горелых покрышек (ну или чего там ещё) у окон своей резиденции почувствовали чинуши от ВАДА, расписавшиеся в том, что они не просто прикрывают преступные схемы в спорте, но и публикуют откровенную клевету, не предоставляя никаких доказательств наличия «системы поддержки допинга в России». Главное, чтобы на фоне всей этой эмоциальности, работа была проведена без эмоций. И откровенно хочется надеяться на то, что именно безэмоциональность по этому вопросу на лице у того же Дмитрия Анатольевича – хитрый ход сами знаете кого. Ну если везде сплошь «хитрые ходы», то где-то же должно срастись... Неужели и здесь всё на Трампе?..