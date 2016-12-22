В Подмосковье задержаны представители экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе её руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчётами о работе.

Поступают сообщения о том, что в Московской области задержаны несколько представителей экстремистской группировки. Речь идёт о так называемом объединении «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ), члены которого главной своей целью в России ставили создание «исламского халифата».Сообщается о задержании 7 членах группировки, которая занималась активной вербовкой на территории России. Тех, кого удавалось завербовать, включая и вербовку через сеть Интернет, направлялись в специализированные лагеря подготовки боевиков, находящиеся на территории Афганистана и Пакистана.Из официального пресс-релиза ЦОС ФСБ:Необходимо напомнить, что по решению Верховного суда России деятельность группировки «Таблиги Джамаат» была запрещена ещё 7 лет назад. Несмотря на это, в России продолжает наличествовать подпольная сеть организаций, действующих под знамёнами радикального исламизма, проповедуемого «Таблиги Джамаат». Помимо этой сети есть и ряд других. В частности, в одну из таких угодила (не без собственного на то желания) московская студентка Варвара Караулова. Сегодня суд признал её виновной в попытке примкнуть к террористической организации ИГИЛ (запрещена) в РФ и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.