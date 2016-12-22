23:58 22 декабря

В Подмосковье задержаны представители экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Поступают сообщения о том, что в Московской области задержаны несколько представителей экстремистской группировки. Речь идёт о так называемом объединении «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ), члены которого главной своей целью в России ставили создание «исламского халифата».

Сообщается о задержании 7 членах группировки, которая занималась активной вербовкой на территории России. Тех, кого удавалось завербовать, включая и вербовку через сеть Интернет, направлялись в специализированные лагеря подготовки боевиков, находящиеся на территории Афганистана и Пакистана.

Из официального пресс-релиза ЦОС ФСБ:
Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе её руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчётами о работе.



В Подмосковье задержаны представители экстремистской организации «Таблиги Джамаат»


Необходимо напомнить, что по решению Верховного суда России деятельность группировки «Таблиги Джамаат» была запрещена ещё 7 лет назад. Несмотря на это, в России продолжает наличествовать подпольная сеть организаций, действующих под знамёнами радикального исламизма, проповедуемого «Таблиги Джамаат». Помимо этой сети есть и ряд других. В частности, в одну из таких угодила (не без собственного на то желания) московская студентка Варвара Караулова. Сегодня суд признал её виновной в попытке примкнуть к террористической организации ИГИЛ (запрещена) в РФ и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Использованы фотографии: НАК
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Комментарии 51
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 18:29
    Экспресс-допрос, и полевая тройка для суда - думаю будет достаточно...
    Ну можно вдумчиво допросить - но полевую тройку оставить...
    Скептик-Самоучка
    1. Pirogov Сегодня, 18:32
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Экспресс-допрос, и полевая тройка для суда - думаю будет достаточно...
      Ну можно вдумчиво допросить - но полевую тройку оставить...

      Согласен ,если с кем и панькатся то точно не с ними.
      Pirogov
      1. СТАРПЕР Сегодня, 18:43
        Зачистку нужно массовую по России провести.. ! Посла убили РФ и это только начало, если не предпринять что либо...Помню такую в конце 90-х, волна прошла по всей России и тишина такая настала..(по тихому постреляли чертей разных мастей.) Сейчас они опять голову подымают.. negative
        СТАРПЕР
        1. 210окв Сегодня, 18:51
          Виталий,а в Москвабаде этих джамаатов в каждом подъезде теперь пруд пруди...
          Цитата: СТАРПЕР
          Зачистку нужно массовую по России провести.. ! Посла убили РФ и это только начало, если не предпринять что либо...Помню такую в конце 90-х, волна прошла по всей России и тишина такая настала..(по тихому постреляли чертей разных мастей.) Сейчас они опять голову подымают.. negative
          210окв
          1. СТАРПЕР Сегодня, 19:29
            Цитата: 210окв
            Виталий,а в Москвабаде этих джамаатов в каждом подъезде теперь пруд пруди...

            Пока приказа нет...! soldier

            А цели конкретные уже давно есть....!
            СТАРПЕР
            1. кеп Сегодня, 19:42
              Цитата: СТАРПЕР
              Цитата: 210окв
              Виталий,а в Москвабаде этих джамаатов в каждом подъезде теперь пруд пруди...

              Пока приказа нет...! soldier

              А цели конкретные уже давно есть....!


              Виталий ! у меня "воспитон"командир отделения роты разведки ДШБ.
              "Батя,(это он мне) никто кроме нас",пока никто не отменял.
              Вот как то так.Пусть пробуют,у меня достойная смена! hi
              кеп
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:22
                Уважаемый Анатолий ! Пусть я не служил в ВДВ , а уж тем более в ДШБ . Восемь прыжков имею , выживание сдавал - и одиночное , и групповое ...
                bouncyhunter
            2. Vz.58 Сегодня, 20:22
              Ну, давай, приходи. Думаешь, я драться не умею? До сих пор у вас с "белочехов" мороз по-коже. 68-й год простили, но больше не лезте
              Vz.58
              1. кеп Сегодня, 22:12
                Цитата: Vz.58
                Ну, давай, приходи. Думаешь, я драться не умею? До сих пор у вас с "белочехов" мороз по-коже. 68-й год простили, но больше не лезте


                Живите спокойно.Россия большая страна,места всем хватит,стоит поберечься мигрантов.России Вы не нужны.Зато есть к кому бежать. hi
                кеп
                1. bouncyhunter Сегодня, 22:27
                  А стоит ли обращать внимание на таких ? Пусть драпают ... hi
                  bouncyhunter
            3. дед Мих Сегодня, 21:28
              С наступающим, Виталий.
              дед Мих
          2. ramzes1776 Сегодня, 19:50
            Посмотрел сюжет с задержанием в новостях и судя по обоям одолели грустные мысли, а не военный ли случаем им сдал квартирку, полученную от родного МО??? А сам или служит где-нибудь или у тещи живет. У нас таких в Подольске, в районе Кузнечики, хватает.
            ramzes1776
        2. Хапфри Сегодня, 19:42
          .Помню такую в конце 90-х, волна прошла по всей России и тишина такая настала..(по тихому постреляли чертей разных мастей.)

          Не помню такую. Максимум на что хватало тогда храбрости - разогнать несколько сходняков. С последующим скорейшим освобождением всех задержанных. Вы путаете реальность с детективной литературой. Подобные события имели место только в Чечне
          Хапфри
    2. Офицер запаса Сегодня, 19:03
      Вдумчивый допрос? Красиво сказано. Да и воспоминания навеяло.
      У меня друг был в Афгане. КГБ. На допросах, как он говорил, никого не били. Просто брали два плоских камня и зажимали между них яйца супостата.
      Случаев отказа от добровольного сотрудничества не было.
      Офицер запаса
    3. himRa Сегодня, 19:48
      А можно мне!?
      Деду рассказывал его друг как председателю тройки один из членов подсунул его(председателя) личное дело,так тот уже подписавши резолюцию посмотрел фамилию!
      Начиналось то хорошо но потом превратилось в план по ,,буржуазным элементам,,
      вот такие дела были и это я слышал сам будучи пацаном!
      himRa
      1. Владимирец Сегодня, 19:58
        Цитата: himRa
        ,так тот уже подписавши резолюцию посмотрел фамилию!

        Неужели Сталин?! belay
        Владимирец
        1. himRa Сегодня, 22:39
          ну уж вы скажете!даже в краску бросило от стыда!И кстати сам ИВ не участвовал в тройках а решения (кто бы чтобы не говорил ) принималось большим количеством людей например ..Ворошилов,Маленков,Берия,Микоян,Вознесенский,Ст
          алин первый состав ГКО СССР
          himRa
    4. himRa Сегодня, 19:52
      Есть подозрение,что это были типа ,,раскольников,, ну их и муфтий сдал таксскать борьба с конкурентами laughing потому как четкой иерархии например как у христиан, у мусульман нет!
      himRa
    5. сибиралт Сегодня, 23:56
      Сколько в Москве мечетей, столько и школ этих "представителей". belay
      сибиралт
  2. Владимирец Сегодня, 18:30
    «Таблиги Джамаат»

    Блин, этих группировок уже столько , как в ЕГРЮЛ. what
    Владимирец
    1. СТАРПЕР Сегодня, 18:47
      Цитата: Владимирец
      «Таблиги Джамаат»

      Блин, этих группировок уже столько , как в ЕГРЮЛ. what

      Этот это реестр лиц ,есть в каждом отделении милиции (полиции))), просто нужен приказ и все!
      СТАРПЕР
      1. Владимирец Сегодня, 18:52
        Цитата: СТАРПЕР
        просто нужен приказ и все!

        Экий Вы быстрый, а Вы считаете, что приказа нет? Или всё-таки борьба с подобными организациями дело чрезвычайно сложное и кропотливое? wink
        Владимирец
        1. Хапфри Сегодня, 19:37
          Вы считаете, что приказа нет?

          Имеется в виду приказ о массовой депортации в степи Северного Казахстана. С отстрелом самых резвых
          Хапфри
          1. Владимирец Сегодня, 19:51
            Цитата: Хапфри
            Имеется в виду приказ о массовой депортации в степи Северного Казахстана. С отстрелом самых резвых

            Я надеюсь, Вы шутите? Я исконный русак, но отчетливо понимаю, что Россия это Родина многих народов. Уж не предлагаете ли Вы из-за нескольких у.родов народы депортировать с исторических земель? request
            Владимирец
        2. СТАРПЕР Сегодня, 20:49
          Цитата: Владимирец
          Или всё-таки борьба с подобными организациями дело чрезвычайно сложное и кропотливое?

          Все же ИЛИ....Ну крикнул ура опять и что?...Бывает, а замочить все же можно самых оголтелых криминалов..Другие сразу успокоятся и сдавать начнут, главное , чтобы знали за что так их...
          СТАРПЕР
          1. Владимирец Сегодня, 21:09
            Цитата: СТАРПЕР
            .Ну крикнул ура опять и что?.

            Это Вы мне?! laughing
            Владимирец
            1. СТАРПЕР Сегодня, 21:22
              Цитата: Владимирец
              Цитата: СТАРПЕР
              .Ну крикнул ура опять и что?.

              Это Вы мне?! laughing

              Это я про себя...Вам непривычно? Я силы берегу ,перед праздниками... wink
              СТАРПЕР
  3. максим1987 Сегодня, 18:32
    мусульманам не живется спокойно
    максим1987
    1. Flinky Сегодня, 18:38
      Нее... Мусульманам-то живётся вполне спокойно, а вот мyдакам - нет.
      Flinky
    2. 210окв Сегодня, 18:54
      И я вот тоже думаю...А почему?Предоставили ну все условия-столица ваша,живи и радуйся fellow ..Власти захотели.Все в это дело..
      Цитата: максим1987
      мусульманам не живется спокойно
      210окв
    3. Владимирец Сегодня, 18:55
      Цитата: максим1987
      мусульманам не живется спокойно

      Именно к таким выводам Вас и подталкивают те, кто штампует группировки, подчеркивая их отношение к исламу, из этой же серии и убийство Карлова в Анкаре. Кто виноват? Ведь ответ на поверхности: ислам или Турция. no
      Владимирец
    4. тол100в Сегодня, 18:57
      Цитата: максим1987
      мусульманам не живется спокойно

      По моему мнению мусульмане здесь ни причем, а вот выродки, прикрывающиеся Исламом заслуживают иннигиляции!
      тол100в
  4. Flinky Сегодня, 18:37
    Чето у них цели какие-то одинаковые у всех - "исламский халифат". Прям под копирку наштампованы.
    Flinky
    1. rasputin17 Сегодня, 18:43
      Так один обком их штампует! hi
      rasputin17
    2. Yeraz Сегодня, 18:56
      Цитата: Flinky
      Чето у них цели какие-то одинаковые у всех - "исламский халифат".

      Ну так логично.Если будет идея аля Дагестанский халифат или какой-нибудь другой это мизерный охват.А Исламский это уже обращение ко всему Исламскому миру.И людей больше и денег и многое другое.
      Yeraz
      1. кеп Сегодня, 23:01
        Цитата: Yeraz
        А Исламский это уже обращение ко всему Исламскому миру.И людей больше и денег и многое другое.


        Саддам Хусейн хотел объявить джихад во имя веры в Аллаха(мир ему),не получилось.Джихад может объявить ТОЛЬКО Совет имамов,а они такое право ему не дали.
        Так что деньги не причем,чем воспользовались американцы и чем кончилось всем известно.
        кеп
  5. Александр 3 Сегодня, 18:40
    Такие группировки выявляются в России не без помощи мусульман.Нет места таким радикалам у нас, их дом тюрьма и ад.
    Александр 3
  6. К-50 Сегодня, 18:43
    Сорняки надо с корнем полоть. Если нет смертельной казни, то пожизненное должно быть для таких обязательным, дабы простых граждан от этой гнили оградить! am
    К-50
  7. Million Сегодня, 18:45
    Контролировать надо тех,кто в страну въезжает,а не пускать всех подряд
    Million
    1. avg-mgn Сегодня, 18:52
      Напишите методичку, вместо того чтоб клаву попросту тискать.
      avg-mgn
      1. Million Сегодня, 19:10
        если тем,кто за это отвечает не хватает ума,то напишу
        Million
  8. Холуай Сегодня, 18:51
    Пора бы Властям делом заняться, а не статистику гнать...Все эти успехи могут рухнуть под напором массовых заездов в Россию некотролируемых гатарбайтеров и другого отребья! Где ВИЗЫ Чинуши А? Или с Лобби вам Сладко жить? Где ваши дети учатся?
    Холуай
  9. guzik007 Сегодня, 19:12
    А чо? Все при деле.
    Айфончик снабжает бизнес дешевой рабочей силой бизнесюков, расширяя ввоз мигрантов со Ср.Азии. ФСМ бодро отсчитывается о возрастающемся количестве репатриантов.ФСБ победно провозглашает об успешной борьбе с ячейками ИГИЛ (запрещено на территории РФ)...
    Все силовики при деле.Все недаром хлеб ядят.
    ...А что казна? казна исправно оплачивает...
    guzik007
  10. Хапфри Сегодня, 19:25
    Сообщается о задержании 7 членах группировки, которая занималась активной вербовкой на территории России

    А перед этим ,месяц назад арестовали десятерых, а два месяца назад - вербовщиков в мечети....а до того , опять...
    Вначале привезли сюда 20 миллионов азиатских нищебродов, теперь не знают что делать с наркотой. Но это не все. Теперь очередь террористов и новых "революционеров". Гимор на свою попу...
    Хапфри
  11. Балу Сегодня, 19:57
    Сколько же еще их надо будет переловить, ё...
    Спасибо, воинской удачи, терепенья, здоровья и сбытия мечт drinks hi
    Балу
  12. miru mir Сегодня, 20:29
    активизировались у вас чота скоты аллахбабахнутые...
    miru mir
    1. СТАРПЕР Сегодня, 21:24
      Цитата: miru mir
      активизировались у вас чота скоты аллахбабахнутые...

      Главное ,что у вас все спокойно....Все ради вас!
      СТАРПЕР
  13. Atlant-1164 Сегодня, 20:36
    я думаю так..надо выявлять такие точки..и направлять туда пару ту-22М3 и один ту-160 ВКС РФ.
    Atlant-1164
  14. Комментарий был удален.
  15. w70 Сегодня, 21:35
    На канале Россия почему то показали подвернувшихся под руку таджиков с Кораном и дешевыми мобильниками. Ни оружия ни взрывчатки, хороший повод для премии перед Новым годом
    w70
  16. рус-5819 Сегодня, 21:52
    Хи-хи, ха-ха!!!!! Выявлены, задержаны, обезврежены.... это правильно, но где"посадки"??::
    ИГИЛошлюха караулова- это всё???? Массовку на сцену, пожалуйста!
    рус-5819
  17. Берингов пролив Сегодня, 23:12
    Это хорошая новость и парням из ФСБ поймавшим этих зверей не помешало бы дать награды...Но вот с ФМС РФ нужно разобраться,а то превратили РФ в проходной двор,для всякого иностранного гадва...
    Берингов пролив

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