Зачем Япония укрепляет Силы самообороны?

22 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрил бюджет страны на 2017 год. Одно из главных отличий нового японского бюджета — увеличение военных расходов на 1,4%. Таким образом, японский военный бюджет в наступающем году достиг рекордной за все послевоенные годы отметки и составил 43,66 млрд. долларов США. Увеличение военных расходов было вполне ожидаемым. Несмотря на поражение Японии во Второй мировой войне, реваншистские настроения в этой стране были сильны всегда, и сейчас, по прошествии семидесяти с лишним лет после окончания войны, Япония считает себя вправе вновь приступить к повышению боеспособности своих вооруженных сил.Как известно, в Японии после войны императорские армия и флот были переименованы в Силы самообороны. Это название как бы подчеркивает миролюбивый характер политики японского государства в послевоенную эпоху. Однако, хотя Силы самообороны Японии намного меньше довоенных императорских армии и флота, но их боеспособность всегда поддерживалась на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что после войны Японии было запрещено иметь собственные вооруженные силы, военное производство и военные учебные заведения, в 1954 году были созданы Силы самообороны. Ведущую роль в их создании сыграли США, которые нуждались в дополнительном союзнике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем более, позиции США на Дальнем Востоке были в это время весьма шаткими — Советский Союз, Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам придерживались коммунистической идеологии, в Индокитае, на Филиппинах и в странах Малайского архипелага сражались повстанческие армии коммунистов, а серьезных союзников у США в регионе практически не было. Филиппины, Таиланд или Южная Корея, разумеется, не могли представлять серьезной конкуренции не только Советскому Союзу или Китаю, но и Северной Корее и Северному Вьетнаму.Поэтому США приняли решение «вооружить» Японию. Уже в марте 1954 года был заключен договор с США о военной помощи, а в 1960 году — «Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности», первоначально заключенный на десять лет, а в 1970 году продленный на неопределенное время. Так Япония превратилась в важнейшего стратегического партнера США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Вашингтон начал оказывать поддержку Токио в создании, укреплении и вооружении Сил самообороны. Эта политика сочеталась с существованием американских военных баз на Окинаве, против которых неоднократно протестовали окинавская общественность и японские левые и националистические силы.В бюджете Японии на 2017 год увеличение расходов на вооруженные силы предусмотрено не случайно. Токио планирует значительно нарастить боевой потенциал Сил самообороны. В первую очередь, Токио планирует повысить безопасность островов Рюкю в Восточно-Китайском море. Для этого с острова Хоккайдо, находящегося на севере страны, планируется перебросить значительную часть подразделений Сил самообороны. Учитывая, что Хоккайдо находится в непосредственной близости от российской границы, переброс воинских частей с Хоккайдо на Рюкю свидетельствует о том, что Япония воспринимает как потенциальный источник военной угрозы не столько Россию, сколько Китай.Еще одна стратегическая задача, поставленная японским руководством в сфере модернизации Сил самообороны — повышение их мобильности. Современные войны требуют создания более маневренных и гибких подразделений, способных оперативно реагировать на возникающие вызовы. Япония собирается существенно увеличить боевой потенциал мобильных частей Сил самообороны. До недавнего времени в составе Сил самообороны Японии не было морской пехоты и моторизованных десантных частей. Это объяснялось самим статусом Сил самообороны — ведь морская пехота и десантные части нужны, в условиях Японии, для того, чтобы вести боевые действия за пределами страны, а Токио всячески подчеркивал на протяжении послевоенной истории Японии ее миролюбивый характер. Строго говоря, Силы самообороны существуют даже без правового обеспечения, поскольку Конституция Японии прямо запретила создание собственных вооруженных сил. Поэтому Силы самообороны страны никогда не называют армией или вооруженными силами. Но в последние годы японское руководство все активнее модернизирует Силы самообороны. Не так давно было принято решение и о создании в стране первого подразделения морской пехоты. Планируется, что эта воинская часть будет оснащена штурмовыми машинами — амфибиями (11 единиц на первое время), а также конвертопланами (4 единицы) американского производства. Появление японской морской пехоты — одно из первых свидетельств начавшихся изменений в военной политике современного японского государства.Модернизировать Силы самообороны японское руководство собирается и посредством минимизации устаревших и неэффективных в «островных» условиях Японии вооружений и родов войск. Так, японское руководство весьма прохладно настроено в отношении танков, которые признаны малоэффективными в современных условиях, тем более — для Японии. В настоящее время Сухопутные силы самообороны Японии насчитывают более 150 тысяч человек. В их составе — 1 танковая и 9 пехотных дивизий, 3 пехотные и 2 смешанные бригады, 1 воздушно-десантная, 2 зенитно-артиллерийские и 5 инженерных бригад, 1 вертолетная бригада, 3 учебные бригады, а также учебный полк, артиллерийская группа и три группы противовоздушной обороны. По состоянию на 2010 год Сухопутные силы самообороны Японии располагали 946 танками, 70 боевыми машинами пехоты, 100 боевыми разведывательными машинами, 560 бронетранспортерами и 220 бронеавтомобилями. Теперь количество танков будет сокращено. Акцент сместился на закупку амфибийных транспортных средств для формирующихся десантных подразделений Морских сил самообороны.Большое внимание японское руководство планирует уделять и развитию противоракетной обороны. Это напрямую связано с той политикой, которую проводит соседняя КНДР. Регулярные военные учения северокорейских ракетчиков не оставляют японское руководство и командование Сил самообороны равнодушными. КНДР рассматривается в Токио как крайне непредсказуемая в военно-политическом отношении страна, поэтому Япония собирается максимально обезопасить себя от возможных рисков, связанных с поведением северокорейских властей. Тем более, что Пхеньян неоднократно заявлял о том, что собирается развивать и расширять свою баллистическую программу. Пока силы противовоздушной обороны Японии действительно нельзя назвать очень серьезными — как по численности, так и по вооружению.В состав Воздушных сил самообороны Японии входят шесть боевых и один учебный зенитные ракетные дивизионы. Численность личного состава боевого зенитного ракетного дивизиона — примерно 600 солдат и офицеров. В его состав входят штаб дивизиона, батарея управления, техническая батарея (ремонтный, транспортный и интендантский взводы), четыре огневые батареи (в каждой — по 5 ПУ ЗУР). Таким образом, каждый дивизион имеет на вооружении 20 пусковых установок ЗУР «Пэтриот» РАК-2 и РАК-3. Такое же количество пусковых установок находится и на вооружении учебного зенитного ракетного дивизиона. Кроме Воздушных сил самообороны, подразделения противовоздушной обороны есть и в составе Сухопутных сил. Это три группы противовоздушной обороны и 2 зенитные артиллерийские бригады. Сухопутные силы самообороны располагают 60 ЗРК Тип 81 Тансам, 110 ЗРК Тип 93, 180 ЗРК MIM-23B I-Hawk, 10 ЗРК Тип 03 Чусам, а также 330 ПЗРК Тип 91 и 50 ПЗРК FIM-92 Stinger.Безусловно, японские Силы самообороны в том виде, в каком они существуют сейчас, не смогут противостоять таким противникам как КНДР и, тем более, КНР. Фактически, задача японских Сил самообороны в случае возникновения серьезного вооруженного конфликта сводится к тому, чтобы продержаться до того времени, когда за Страну Восходящего Солнца вступятся Соединенные Штаты Америки — страна, некогда бомбившая Японию атомными бомбами, а сейчас выступающая в качестве ее главного военно-политического партнера и покровителя. В то же время, многие аналитики считают, что именно в обороне японские вооруженные формирования смогут показать себя прекрасно и вполне оправдают свое название. Ведь тренировкам и учениям Силы самообороны Японии уделяют огромное внимание.Как известно, после того, как в 1954 году началось создание Сил самообороны, было принято решение запретить их использование в международных военных конфликтах за пределами Японии. Исключением было присутствие в миротворческих операциях — в Палестине, в Ираке и в Камбодже. Но там Япония была представлена небоевыми частями. Таким образом, японские Силы самообороны лишены опыта реального участия в боевых действиях. Это — невоюющая армия, но недостаток боевого опыта японское командование стремится компенсировать регулярными военными учениями, организуемыми при непосредственной поддержке Соединенных Штатов.Между тем, еще в сентябре 2015 года произошло эпохальное событие в современной военно-политической истории Японии. Верхняя палата японского парламента проголосовала за законопроект, разрешающий использование Сил самообороны за пределами японского государства. Это решение поставило точку в семидесятилетней истории полного нейтралитета послевоенной Японии. Принятие этого закона инициировал премьер-министр Синдзо Абэ, который объяснил необходимость изменения стратегии японского государства многочисленными современными рисками, в том числе и политикой соседнего Китая. Несмотря на протесты многочисленных японских пацифистов, выступающих против усиления Сил самообороны и против принятия закона об их использовании за пределами страны, парламент проголосовал за инициативу премьер-министра. Теперь Япония получила возможность: 1) оказывать военно-техническую помощь Республике Корея в случае, если она подвергнется нападению со стороны КНДР, 2) сбивать северокорейские ракеты, которые направляются на Соединенные Штаты Америки — до принятия закона японская противовоздушная оборона могла сбивать северокорейские ракеты только в том случае, если они были бы направлены собственно на Японию, 3) участвовать в операциях по освобождению заложников — японских граждан за пределами страны, 4) оказывать и пользоваться неограниченной военной поддержкой со стороны США и других союзников, 5) вести боевые действия для защиты морских путей сообщения (последнее обстоятельство особенно интересно в контексте территориальных споров Японии с Китайской Народной Республикой).Японская оппозиция сочла, что принятие нового закона не просто нарушает полувековой нейтралитет, предусмотренный японской Конституцией, но и обязывает страну оказывать военную помощь США. Учитывая агрессивную внешнюю политику Вашингтона, это может привести к тому, что японские Силы самообороны могут быть втянуты в многочисленные вооруженные конфликты по всему миру, в которых участвует американская армия. Помимо США, договор о военном сотрудничестве в 2007 году был подписан и с Австралией, а это означает, что японские Силы самообороны могут быть направлены и на помощь австралийским союзникам.Что касается непосредственных потенциальных противников Японии, то к ним относятся, в первую очередь, КНДР и Китай. Больше всего в Токио опасаются ракетного удара со стороны непредсказуемой Северной Кореи. На втором месте в списке угроз — возможные враждебные действия со стороны Китая, с которым у Японии есть неурегулированные территориальные споры вокруг островов Сенкаку, которые в настоящее время находятся под контролем Японии, но на которые всегда претендовал Китай. Что касается Российской Федерации, то нашу страну в числе первостепенных потенциальных военных противников Япония не рассматривает. Но это не означает, что в Токио совершенно исключают возможность конфликта с могущественным северным соседом. Несмотря на то, что экономические отношения между двумя странами активно развиваются, особенно после того, как на Дальнем Востоке был создан режим благоприятствования для привлечения японских инвестиций, между Россией и Японией также сохраняется напряженность из-за Курильских островов. Для Японии восстановление контроля над некогда принадлежавшими ей территориями имеет принципиальное значение. Для России какие-либо уступки Японии также недопустимы.Наращивание военного потенциала Японии происходит и на фоне активизировавшегося обсуждения перспектив вывода американских военных баз с архипелага Рюкю. Пока, несмотря на активные протесты японского населения, особенно жителей Окинавы, США не планируют сворачивать свои базы на острове. Японские власти также не настаивают на выводе американских военных баз, поскольку прекрасно понимают, что присутствие американских войск на Рюкю является дополнительным козырем в обеспечении национальной безопасности и предотвращении потенциальных угроз со стороны Китая и КНДР. Соображения безопасности для японского руководства предстают, несомненно, куда более важными, чем недовольство местного населения присутствием американских военнослужащих на японской земле.