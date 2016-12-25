Как «снег» на голову

Год назад в Челябинске на Алом поле возле Дворца пионеров и школьников установили памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову. Место вскоре обрело в народе название площадь Чекистов. Памятник нелегалу воспринимался как посвященный всем «бойцам невидимого фронта». В этом году депутаты городской думы переименовали Алое поле в площадь Разведчиков. О тех, в честь кого она названа, «Военно-промышленному курьеру» рассказал Анатолий Шалагин, автор книги «И сим горжусь».– История отечественных спецслужб начинается не с 1917 года, как полагают многие. Разведка зарождалась и развивалась вместе с государством. К ней причастны многие великие люди России – Александр Грибоедов, Ян Виткевич, Иван Тургенев, Николай Гумилев. Внешняя или политическая разведка условно подразделяется на легальную и нелегальную. Если случается провал, а от него не застрахован никто, то у легального разведчика есть шансы вернуться на Родину. Дипломата просто вышлют из страны пребывания. Если нет диппаспорта, могут арестовать, но Родина будет активно бороться за своего гражданина. У нелегалов судьба бывает более трагичной. В истории отечественной разведки есть примеры, когда ее сотрудники годами находились в иностранных тюрьмах и СССР не мог вызволить их.– Анатолий Владимирович, Исхак Ахмеров теперь известен всем. А какие еще имена открываются читателям вашей книги?– Первый, о ком стоит рассказать, – Станислав Мартынович Глинский. Он родился в Варшаве. Отец, железнодорожник, был социал-демократом и в 1906 году за революционную деятельность сослан вместе с семьей в Сибирь. Сын пошел по его стопам, вступил в РСДРП. В 16 лет уехал от родителей. Октябрьскую революцию встретил в Челябинске. Когда началась Гражданская война, добровольцем ушел в Красную армию, служил в Уральском полку во фронтовой разведке, бывал в тылу у белых. В 25 лет стал военкомом Троицка. Там познакомился с Терентием Дмитриевичем Дерибасом, который сыграл важную роль в судьбе Глинского, рекомендовав молодого чекиста в разведку.– Как он проявил себя?– Если кратко говорить о заслугах, это прежде всего участие в операции «Синдикат». О ней снято кино, написаны книги, и хотя имя Глинского нигде не упоминается, именно он обеспечивал переход границы Борису Савинкову. Итогом операции стал разгром террористической организации, на счету которой нападения на советских дипкурьеров и послов, теракты в Белоруссии и России. За эту разработку Глинский получил свой первый орден Красного Знамени.В 1924–1926 годах непосредственно участвовал в операции «Трест», тоже хорошо известной по художественному фильму. В ней Глинский сыграл роль «наживки»: именно он передавал нашим врагам фотографии, в том числе из Челябинска и Троицка, подтверждавшие существование в СССР подпольного Монархического союза.В 30-е годы Глинского перевели на европейское направление. Руководству страны было понятно, что нужно готовиться к войне. Глинскому удалось внедрить в окружение Гитлера, только пришедшего к власти в Германии, двух агентов. И они довольно долго работали на СССР. В 1937-м Глинский принял участие в разгроме Русского общевоинского союза – военизированной организации с двадцатью тысячами членов, которая вела подготовку к походу на советскую Россию. В том же 1937-м получает второй орден Красного Знамени, становится старшим майором госбезопасности, что приравнивается к армейскому званию генерал-майора. Это был первый случай в советской внешней разведке, когда сотрудник награжден вторым орденом Красного Знамени.Казалось, что Глинского ждало большое будущее, но… В том же году Ежов вызывает Глинского из-за границы якобы на консультацию. Его арестовывают, обвиняют в сотрудничестве с польской разведкой и расстреливают. Реабилитирован он был только в 1956-м.Говоря о Станиславе Глинском, нужно сказать и о его жене Анне Викторовне. Родилась она в поселке Нижнеувельском Челябинской области. В 15 лет добровольно пошла в Красную армию, тоже была разведчицей, ходила в тыл к белым. В Челябинске была арестована колчаковцами. Пытали, приговорили к расстрелу. А спас ее от верной гибели Станислав Глинский, будущий муж. Когда его расстреляли, Анну Викторовну как члена семьи изменника Родины приговорили к лагерям. Она отбывала свой срок в печально известном Карлаге, откуда вернулась через десять лет, в 1947 году в Москву. Стала добиваться восстановления честного имени мужа. Ее вновь арестовывают и отправляют в Воркуту. В пути умерла, место захоронения неизвестно. Сохранилась единственная фотография этой стойкой женщины.– Имя Николая Кузнецова известно всем. О нем написаны книги, сняты фильмы. В Екатеринбурге он почетный гражданин города.– Действительно, свердловчане считают Николая Ивановича своим героем. Но справедливости ради стоит сказать, что родился он в Талицком районе, до начала сороковых годов входившем в Челябинскую область. Даже в фальшивом паспорте, с которым Кузнецов жил и работал в свою бытность секретного сотрудника НКВД, написано, что он родился в Челябинской области. В книгах и фильмах на первом плане диверсионная деятельность Кузнецова. В тени осталась его работа контрразведчика. А эти страницы биографии заслуживают отдельного рассказа.– Давайте хотя бы кратко восполним этот пробел.– Не секрет, что Урал с его промышленным потенциалом всегда интересовал спецслужбы других стран. В 30-е годы, когда Кузнецова пригласили работать в органы НКВД, он стал секретным сотрудником по выявлению агентов иностранных разведок. Николай Иванович обладал редкими способностями к языкам, много общался с немцами-колонистами. Кстати, его оперативный псевдоним в то время был именно Колонист. В 1940-м Кузнецова перевели в Москву, где он занимался разработкой немецкой агентуры. Ее было много. За короткое время до начала войны Кузнецов и его коллеги выявили около двадцати агентов абвера и гестапо.Когда началась Великая Отечественная, Николая Ивановича перевели в Четвертое управление, занимавшееся разведывательно-диверсионной деятельностью на оккупированной территории. Именно здесь он становится известным по фильмам и книгам обер-лейтенантом Паулем Зибертом. Документы, изготовленные на Лубянке, были такого качества, что он сотни раз проходил проверки патрулей и никто не заподозрил подделки.– Как исследователь истории разведки на чем бы вы сделали акцент, говоря о заслугах Николая Кузнецова.– Именно он отправил в Центр информацию о сверхсекретном объекте «Вервольф» – ставке Гитлера на оккупированной территории. Первым сообщил, что на лидеров антигитлеровской коалиции готовится покушение в Тегеране и что летом 1943-го немцы будут наступать под Курском. На счету Кузнецова десяток ликвидированных матерых нацистских преступников. Погиб в ночь с 8 на 9 марта 1944 года в бою с украинскими националистами, когда вместе со своей группой пытался перейти линию фронта. 5 ноября 1944-го Николаю Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал первым сотрудником советской внешней разведки, удостоенным «Золотой Звезды».– Не могу не спросить об Исхаке Ахмерове.– Он дважды побывал за океаном. Первая командировка в США была в довоенный период. Следующая – уже во время Второй мировой. Через агентурную сеть Ахмерова, а она была весьма широкой и достигала Овального кабинета Белого дома, прошло более 2500 фотопленок с секретными документами из разных государственных учреждений США – Госдепа, Министерства обороны, разведки. В 1940–1941 годах Ахмеров принимал непосредственное участие в разработке и реализации операции «Снег». Целью ее было вовлечение США в войну на нашей стороне. Америка тогда отгородилась от всего мира так называемым законом о нейтралитете. Не скрывалось – пусть немцы с русскими бьются, а мы потом придем в Европу как хозяева. Поэтому было важно, чтобы коалиция против Гитлера, к которой стремился Сталин, сложилась. Для этого и была разработана операция «Снег». То, что написал Ахмеров, потом почти слово в слово легло в основу так называемой ноты Халла, тогдашнего госсекретаря США. Когда японцы ознакомились с ней, в Токио было принято окончательное решение – на СССР не нападать. Затем случился налет на Перл-Харбор, и США ничего не оставалось, как вступить в войну. Наша страна получила возможность перебросить значительные силы с Дальнего Востока на запад.В 1943–1945 годах через сеть Исхака Абдуловича проходили материалы по урановому проекту, который потом назовут Манхэттенским. Его агенты получили образцы материалов, с которыми работали американские и канадские ученые-ядерщики. Через группу Ахмерова добыты чертежи, которые, несомненно, ускорили процесс создания атомного оружия под руководством академика Курчатова.Кроме этого, Ахмеров и его соратники выявили много фашистских агентов на территории США. Когда в конце войны Гитлер мечтал об оружии возмездия, его убедили, что с помощью новых ракет можно бомбить любой город мира. Пытались запускать ракеты через Атлантику, но они падали в океан. Для точного наведения требовалась установка радиомаяков. И два немецких агента были заброшены на подводной лодке в США. Одного ФБР схватило быстро, а другой «растворился». Ждали страшного, но его благодаря агентам Ахмерова тоже удалось нейтрализовать. Сюжет для настоящего фильма, который, возможно, когда-нибудь будет снят.Ахмеров и его сеть были причастны к рассекречиванию сепаратных переговоров между фашистами и американцами в Берне. Эта история нам хорошо известна по «Семнадцати мгновениям весны». В конце войны группа Ахмерова сообщила об операции «Кроссворд», в ходе которой американцы тайно вывозили из Германии ученых, связанных с разработкой нового оружия.За работу во внешней разведке Исхак Абдулович был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды.– Кто еще из известных разведчиков родом с Южного Урала?– Полковник Борис Никодимович Батраев. Он из Нагайбакского района. О своей работе рассказывал то, о чем можно. В частности, об участии в операции «Архив Б», связанной с возвращением в СССР архива русского писателя Ивана Бунина. Батраев был резидентом во многих странах – Индии, Пакистане, на Цейлоне, работал по линии научно-технической разведки в Италии и Франции. Были в его практике несколько агентов, которых он привлек к работе на идейной основе. А это в разведке считается высшим пилотажем.Уроженец города Аша полковник Вадим Николаевич Сопряков работал в резидентурах нашей разведки в странах Юго-Восточной Азии, Японии. Был одним из первых руководителей легендарного отряда специального назначения КГБ СССР «Каскад». Им и его подчиненными сделано много добрых дел в Афганистане – тысячи спасенных жизней и не только советских граждан. К сожалению, Вадима Николаевича тоже уже нет с нами.Не могу не назвать еще одного нашего земляка – Владимира Ивановича Завершинского. Он, генерал-полковник внешней разведки, родился и вырос в Чесменском районе в селе Тарутино. О работе Владимира Ивановича пока ничего сказать нельзя, все засекречено, и наше поколение вряд ли что-то узнает. Даже список его наград пока тайна.Владимир Иванович больше знаком нам как краевед и автор книг по истории Южного Урала, среди которых «Очерки истории Тарутино», «О создании первого Красноказачьего имени Степана Разина полка в Троицке» и других. Он один из создателей фундаментального «Именного справочника казаков Оренбургского войска, награжденных государственными наградами Российской империи».