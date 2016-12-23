День дальней авиации. Потомки "Ильи Муромца"

23 декабря в Воздушно-космических силах России отмечается День дальней авиации. Выбор даты сделан не случайно. Именно в этот день в 1914 году по решению военного совета Русской императорской армии была сформирована эскадра (как тогда говорили) тяжёлых бомбардировщиков, носивших название «Илья Муромец». Бомбардировщики могли выполнять задания на существенном по тем временам удалении от аэродромов базирования, что, по понятным причинам, пригодилось в ходе Первой мировой войны.Само название «Илья Муромец» относилось не только к тяжёлым бомбардировщикам того времени. Фактически это собирательное название для целой группы самолётов, которые выпускали в период с 1913 по 1917 годы. Кстати, перед заказом первой партии подобных самолётов главным военным ведомством в ходе испытаний на «Илье Муромце» (том, который и был назван в итоге тяжёлым бомбардировщиком) были установлены важные рекорды. Один из основных – рекорд по грузоподъёмности. Самолёт смог подняться в воздух с грузом массой 1,1 т. Груз был поднят на высоту 1 тысяча метров. Интересен тот факт, что предыдущий рекорд, принадлежавший детищу европейского авиапрома, по массе груза был побит почти двукратно (1100 кг против 653 кг).Перед началом Первой мировой войны Сикорским были выпущены и модернизированные на тот момент тяжёлые самолёты. На самолёт были установлены новые двигатели «Аргус». Два внутренних двигателя имели мощность по 140 л.с., два внешних – по 125 л.с. Это позволило увеличить мощность силовых установок «Ильи Муромца» сразу на 130 лошадиных сил, что по тем временам тоже считалось рекордом. Новые двигатели позволили самолёту подниматься на высоту более 2 тыс. метров.В июне 1914 года появилась так называемая «киевская» серия самолётов Сикорского. Это название связано с тем, что 16-17 июня 1914 года самолёт совершил перелёт по маршруту Петербург-Киев. При этом была совершена одна посадка – в городе Орша.За десятилетия существования авиации в России (СССР) успела сформироваться особая каста лётчиков. Это лётчики, которые и в самих ВКС считаются элитой. Речь о лётчиках дальней и стратегической авиации, которые сегодня выполняют задачи не только в воздушном пространстве России, но и за пределами нашей страны. Лётчики дальней авиации ВКС РФ принимают участие в операции по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом. Самолёты ДА поднимались в воздух для нанесения ударов по боевикам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ) не только с российских аэродромов (Энгельс, Моздок), но и с аэродромов других государств.В частности, в августе 2016 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 были размещены на иранской авиабазе Хамадан. Самолёты нанесли серию ударов по террористам в провинциях Идлиб, Дейр-эз-Зор и Алеппо. Относительная близость иранского аэродрома к целям на территории Сирии позволила тогда подниматься в воздух с полной боевой нагрузкой. В частности, были отработаны пуски крылатых ракет воздушного базирования, нанесшие в итоге боевикам огромный урон и уничтожив их подземные командные пункты и склады оружия и боеприпасов.Здесь стоит отметить, что уже через несколько дней после тех сверхэффеткивных вылетов иранская сторона обвинила российскую в том, что она опубликовала сведения об эксплуатации базы Хамадан в средствах массовой информации. Чтобы не сводить ситуацию к конфликтной, российские самолёты, а в Иран к тому времени перебазировались не только Ту-22М3, но и несколько бомбардировщиков Су-34, вернулись на свои базы на территорию РФ. Часть «сушек» была отправлена на аэродром «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.В настоящее время на вооружении дальней авиации ВКС РФ стоят дальние бомбардировщики Ту-22М3 (высокая модернизация Ту-22), стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Помимо боевого звена в состав ДА входит и звено вспомогательное, которое составляют такие самолёты как Ан-30Б, транспортники Ан-12 и Ан-26, топливозаправщики Ил-78 (М), а также вертолёты Ми-8 и Ми-26.Время среднего налёта экипажей дальней авиации растёт в течение всех последних лет. Так в 2015 году оно составило более 130 часов, причём время среднего налёта для командиров экипажей превысило 145 часов. В текущем году командование ожидает увеличения этих показателей не менее чем на 6-7 часов.Совершенствуют свои выучку и мастерство экипажи не только боевых самолётов, но и вспомогательных авиационных судов. В частности, лётчики самолётов-авиазаправщиков получили возможность вести тренировки с помощью современного тренажёрного комплекса КТС-76. Он позволяет отработать навыки дозаправки в воздухе в любое время суток и при любых погодных условиях.