Майже Европа

Новые антирекорды в области развития государства в целом и экономики в частности продолжает ставить Киев. Имя собственное «Украина» с такими темпами процесса деградации в скором времени рискует стать нарицательным.С одной стороны, крайне жаль тех порядочных украинцев, которые адекватно видят картину происходящего и осознают всю несостоятельность как экономического, так и политического курса, взятого киевскими властями. С другой – совершенно невозможно подобрать корректных слов в адрес жителей Незалежной, поддерживающих националистические идеи, подаваемые под видом неизбежных процессов евроинтеграции.Таким людям, ввиду их скудного образования и уровня культуры, уже не помочь; любые слова, отличающиеся от их искаженного мировосприятия, созданного ангажированными средствами массовой информации, вызывают в них исключительно слепую ярость. Это находит свое выражение в распространении и поддержке идей псевдо-величия и борьбы якобы за свободу и достоинство, которые, по факту, являются ни чем иным, как ширмой за которой чиновники распиливают последние ресурсы.В итоге, одни бегут из родной страны, спасая свои семьи от всеохватывающего безумия, происходящего вокруг. Вторые же своими неосознанными действиями еще глубже закапывают государство в яму, уповая на то, что вскоре начнется рост в экономике и социалке, что проблемы, несмотря на их большое количество, хоть и не так быстро как хотелось бы, но решаются, в том числе с помощью финансовых вливаний со стороны европейских и американских партнеров.Никто не понимает, что если клиент хочет взять деньги в долг у организации, которая может эти долги у него забрать, то кредит дадут, даже более того – дадут еще один на погашение предыдущего и так до бесконечности. Вот только население этих денег никогда не увидит, а возвращать надо будет из своего кармана. Судя по всему, основной объем валюты для оплаты западных займов придется отрабатывать украинским девушкам, хотя по современным европейским нормам мальчики тоже очень даже подойдут. Ну и естественно, свой процент придержат украинские Министр внутренних дел и начальник УБОП, которые по слухам и контролируют данный вид незаконной предпринимательской деятельности.Нынешняя элита планирует выжать все оставшиеся соки из страны, их цель – отхватить побольше и свалить подальше от своих дорогих соотечественников (помните Арсения Яценюка?). Впрочем, уже в новом доме счастливые эмигранты сами будут ободраны до последнего цента. В качестве примера можно ознакомиться с биографией одного известного российского государственного и политического деятеля Бориса Березовского, которому в 2003 году вместе с деньгами, украденными в России, англичане любезно предоставили политическое убежище. В 2008 году состояние бизнесмена оценивалось в 1,3 млрд долларов, а пять лет спустя, после его смерти, стало известно, что Березовский был банкротом, задолжавшим Великобритании порядка 300 млн фунтов (400 млн долларов).Такая вот интересная схема: даешь в долг вороватому и глуповатому правительству, обеспечиваешь возможность все украсть и перевезти в Европу или США, не суть важно – система то одна. Далее «цивилизованными» методами возвращаешь свои же деньги, и в добавок к этому тебе еще и целое государство должно. Вот он, профит в чистом виде.Деньги, зарабатываемые в стране должны вливаться в экономику этой страны, а не оседать на банковских счетах олигархов и чиновников. В противном случае, никакого подъема ждать не стоит, а Украине еще долго предстоит терпеть, затягивать пояса и задом наперед идти в Европу.И дорога то выбрана, в принципе, выбрана верная: хотели ассоциацию с Евросоюзом, получите распишитесь – без права на вступление в Союз, без оказания военной помощи, без дополнительного финансирования, без права на жительство и работу…велком. Не забываем и про до сих пор неосуществленную либерализацию визового режима. В общем, вступит Украина в Европу и заживет, превратившись в Болгарию или Грецию, став 40 миллионным рынком сбыта никому не нужного товара, но зато можно будет купить старую БМВ за пару тысяч долларов.Киеву на мировой арене, в первую очередь, пора перестать играть роль «содержанки» в активном поиске зарубежного «папика». Вспомните уже наконец, что «Украина – це Украина» и главное идти туда, где тебе искренне рады и всегда ждут, а не туда, куда тебя заманивают с целью использовать в корыстных интересах.Потерпіть! - каже Пєтя Рошен,Скоро будемо ми у Європі,Щось не бачу пока перемєн,Бо засіли надовго в ж*пі!