Проект Anvil: самолет снаряд на базе бомбардировщика B-24



Бомбардировщик Consolidated B-24 Liberator в исходной конфигурации. Фото USAF



Системы дистанционного управления, использовавшиеся на самолете BQ-7. В проекте Anvil применялись схожие приборы. Фото Strangernn.livejournal.com



Бомбардировщик Lockheed PV-1 Ventura, ставший основой для самолета-ретранслятора. Фото US Navy



Последняя фотография Джеймса Кеннеди, 12 августа 1944 г. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://designation-systems.net/

http://fly.historicwings.com/

http://astronautix.com/

https://aviation-safety.net/

http://secretprojects.co.uk/

В 1943 году американский генерал Генри Х. Арнолд предложил строить на основе существующих бомбардировщиков B-17 Flying Fortress самолеты-снаряды, управляемые по радиоканалу и несущие большое количество взрывчатого вещества. Оригинальное предложение реализовывалось в рамках проекта под кодовым обозначением Operation Aphrodite. В дальнейшем появилось предложение о создании аналогичного проекта с использованием авиационной техники иного типа. В истории авиации эта разработка осталась под названием Anvil.Предварительные работы по проекту «Афродита» завершились в первых месяцах 1944 года. Вскоре были разработаны два проекта переделки серийных бомбардировщиков B-17 в самолеты-снаряды и машины с системами дистанционного контроля. К августу того же года силами нескольких ремонтных подразделений было переоборудовано почти полтора десятка имеющихся самолетов. Интересной особенностью проекта был подход к выбору техники для переделки. Так, самолетами-снарядами должны были становиться бомбардировщики с минимальными остатками ресурса. Это позволяло сэкономить на утилизации выводимой из эксплуатации техники, а также, в теории, получить от нее некоторые результаты боевого характера.Уже в 1944 году, после завершения некоторых работ по проекту Aphrodite, началась разработка новой версии подобного авиационного комплекса. Теперь в качестве носителя мощного заряда взрывчатого вещества предлагалось использовать бомбардировщик Consolidated B-24 Liberator. Подобные машины, как и B-17, активно использовались американской армией, из-за чего в наличии имелось некоторое количество самолетов с небольшими остатками ресурса. Их тоже было предложено использовать при строительстве дистанционно управляемых самолетов-снарядов.Согласно первым предложениям, самолеты на базе B-24 должны были использоваться на Тихоокеанском театре военных действий для уничтожения серьезно защищенных объектов японской армии. Проект обновленного самолета со специальным оснащением получил официальное обозначение BQ-8. По некоторым данным, воздушный флот планировал вести разработку проекта и эксплуатировать перспективную технику в рамках уже существующего проекта Operation Aphrodite. Тем не менее, по тем или иным причинам командование военно-воздушных сил вскоре отказалось от подобных планов. В дальнейшем предполагалось использовать только самолеты BQ-7 на базе серийных B-17.К счастью для нового проекта, оригинальное предложение смогло заинтересовать командование военно-морских сил. Этот вид вооруженных сил тоже нуждался в средстве для атаки крупных и хорошо защищенных объектов противника, в качестве которого могли использоваться переоборудованные бомбардировщики. После начала работ по заказу флота проект получил новое обозначение – Anvil («Наковальня»).С точки зрения основных идей и концепций проект «Наковальня» не должен был отличаться от уже разработанной «Афродиты». Предлагалось специальным образом дорабатывать серийные самолеты, после чего те могли использоваться в качестве крупных управляемых боеприпасов. Все отличия двух проектов заключались только в типах взятых за основу самолетов и особенностях конструкции дополнительной аппаратуры, зависевших от соответствующих элементов обновляемой машины.Исходные предложения, лежавшие в основе проекта Anvil, подразумевали использование дальних бомбардировщиков B-24 Liberator. После начала работ в интересах военно-морских сил авторы проекта предусмотрели возможность применения самолетов PB4Y-1 или PB4Y-2 – морской версии «сухопутного» бомбардировщика. Самолеты разных типов имели некоторые отличия, однако они не должны были оказывать заметного влияния на ход переоборудования техники по новому проекту. В частности, в дальнейшем это позволяло использовать в программе самолеты обеих моделей без необходимости переработки специальной аппаратуры.«Превращаясь» в самолет-снаряд, дальний бомбардировщик более не нуждался в некоторых узлах и агрегатах. В ходе переделки самолеты B-24 / PB4Y-1 должны были лишаться защитного вооружения, части штатных радиостанций, средств транспортировки и сброса бомбового вооружения, рабочих мест части летчиков и т.д. При этом, в отличие от предыдущего проекта, было решено не использовать заметные переделки планера. Все его агрегаты оставались на своих местах. Состав силовой установки, топливной системы, штатных средств управления и т.д. не изменялся.В проекте «Наковальня» предлагалось оснащение самолета некоторыми новыми приборами и устройствами. Прежде всего, бомбардировщик должен был получать средства дистанционного управления, необходимые для контроля с пульта оператора. Использовались уже проверенные на испытаниях приводы и рычаги, взаимодействующие прямо с органами управления самолета. Управление приводами должно было осуществляться специальным блоком, получающим команды по радиоканалу. Также сохранялась возможность ручного управления самолетом. Оно должно было использоваться при взлете и выходе на требуемый маршрут.Для контроля за работой систем самолет B-24 / PB4Y-2 предлагалось оснащать двумя телекамерами с собственным передатчиком. С их помощью оператор комплекса мог наблюдать за передней полусферой или следить за показаниями приборов. Подобные средства передачи данных и пилотирования впервые были предложены в улучшенном варианте проекта Aphrodite. Теперь его применили и в программе Anvil, намереваясь получить схожие практические результаты.Главной задачей самолета-снаряда было несение крупной и тяжелой боевой части, способной наносить самый серьезный ущерб объектам и сооружениям противника. В имеющемся грузовом отсеке базового самолета удалось разместить большое количество ящиков с торпексом общей массой 25 тыс. фунтов (11,3 т).Управление самолетом-снарядом BQ-8 должно было осуществляться по радиоканалу с самолета, оснащенного рабочим местом оператора. В качестве носителя аппаратуры управления предлагалось использовать соответствующим образом доработанный бомбардировщик B-17. Есть основания полагать, что в роли управляющего самолета должен был использоваться самолет CQ-17 комплекса «Афродита». На его борту имелись оптические приборы для наблюдения за самолетом-снарядом на больших дистанциях, пульт управления и радиопередатчик для отправки команд, а также приемник с экраном для выдачи изображения с камер BQ-8.Управление самолетом-снарядом по радиоканалу могло быть связано с некоторыми проблемами. Так, в ходе практического применения самолетов BQ-7 и CQ-17 наблюдалась регулярная потеря управления. Проектом Anvil предлагалось некоторое усложнение систем управления, позволявшее, однако, повысить их надежность. Вместе с самолетом управления в боевой работе должен был участвовать двухмоторный бомбардировщик Lockheed PV-1 Ventura, несущий аппаратуру для ретрансляции радиосигнала. Это позволяло увеличить радиус действия систем управления, а также снизить вероятность потери связи.Способ применения перспективного ударного комплекса заимствовался из существующего проекта. Перед полетом к цели с аэродрома базирования должны были взлетать самолеты с системами управления и ретрансляционным оборудованием. Далее экипаж из двух человек должен был поднимать в воздух машину BQ-8. Задачей сокращенного экипажа был подъем самолета-снаряда на требуемую высоту и выход на заданный курс. После этого включались системы дистанционного управления, и самолет переходил под контроль оператора на CQ-17. Затем экипаж BQ-8 мог взвести взрыватели боевой части и покинуть самолет с парашютами.До района цели самолет-снаряд велся по командам дистанционного управления. После подхода к цели оператор должен был вводить самолет в пикирование и удерживать его на правильной траектории, используя метод трех точек, а также корректируя направление полета по изображению с бортовой телекамеры. При столкновении с целью тяжелый заряд торпекса должен был взрываться, уничтожая ее мощной ударной волной.По некоторым данным, до отказа от перспективного самолета-снаряда BQ-8 военно-воздушные силы успели подготовить некоторое количество опытных машин на базе серийных B-24. Количество этой техники неизвестно. Кроме того, отсутствуют достоверные сведения об испытаниях переоборудованных бомбардировщиков. Тем не менее, известно, что ни один переоснащенный B-24 Liberator не использовался в реальных боевых операциях. Таким образом, если BQ-8 для ВВС армии и существовали, то не дошли до практического применения.Первый случай участия самолетов BQ-8 в боевой операции произошел уже после «перехода» проекта к военно-морским силам и получения нового названия Anvil. Специалисты ВМС завершили все необходимые проверки и испытания, после чего новый ударный комплекс был рекомендован к применению в ходе реальных операций. Тем не менее, в дальнейшем удалось подготовить и использовать только два самолета-снаряда, после чего программу заморозили.Первый самолет BQ-8 был передан военно-морским силам в начале августа 1944 года. Эта машина изначально являлась дальним бомбардировщиком B-24J с серийным номером 42-110007 и была построена для ВВС. Позже самолет был передан ВМС, где получил обозначение PB4Y-1 и бортовой номер 32271. К лету 1944 года машина выработала большую часть ресурса и вскоре должна была отправиться на утилизацию. Вместо разборки самолет передали на переделку, с которой он вернулся, получив новую роль перспективного управляемого вооружения.Первый BQ-8 должен был совершить боевой вылет 12 августа 44-го. Целью самолета был немецкий бункер с батареей орудий V-3, находившийся во Франции. Ранее этот объект пытались уничтожить при помощи самолета-снаряда BQ-7, однако тот разбился из-за потери управления и не достиг своей цели.В соответствии с установленной процедурой, самолет BQ-8 поднимался в воздух собственным экипажем из двух человек. Машиной управляли лейтенанты Джозеф Патрик Кеннеди-младший (старший брат будущего президента Джона Кеннеди) и Уилфорд Дж. Уилли. Взлет осуществлялся с аэродрома Ферсфилд в Норфлоке. Пилоты успешно подняли самолет в воздух и начали набирать высоту для выхода на курс к цели. Над устьем реки Блит экипаж начал подготовку к передаче управления другим самолетам. В этот момент заряд торпекса взорвался. Самолет был мгновенно уничтожен, летчики погибли.3 сентября в рамках программы «Наковальня» состоялся второй эпизод боевого применения самолета-снаряда BQ-8. C аэродрома Ферсфилд был поднят самолет, переоборудованный из бомбардировщика PB4Y-1 с бортовым номером 63954. Собственный экипаж успешно поднял машину и вывел ее на требуемую высоту, затем направил самолет в направлении к цели и выпрыгнул с парашютами. Самолеты системы управления взяли машину под контроль и повели ее к цели, в качестве которой была выбрана база подлодок на архипелаге Гельголанд. Во время полета с дистанционным управлением оператор комплекса допустил ошибку, из-за которой самолет-снаряд перешел в неконтролируемое пикирование и упал на одном из прибрежных островов возле Британии.Всего две операции с использованием ударного комплекса Anvil смогли показать все его недостатки. Несмотря на все усилия разработчиков, самолет BQ-8 показал неприемлемо низкую надежность различных систем. Управлять им при помощи пульта на отдельном самолете было весьма трудно, а бортовая аппаратура обеих машин не показывала требуемую надежность. Кроме того, серьезным ударом по программе стала гибель Дж. Кеннеди и У. Уилли. По совокупности причин, командование военно-морских сил после второго боевого вылета приказало остановить все работы по проекту «Наковальня».Переделка существующих бомбардировщиков в самолеты-снаряды была остановлена. От дальнейшей эксплуатации оригинального комплекса отказались из-за невозможности получения требуемых характеристик. Следует отметить, что военно-воздушные силы армии не потеряли интерес к своему проекту Aphrodite после первых неудачных атак, и продолжали эксплуатацию самолетов BQ-7 до самого начала 1945 года. Тем не менее, относительно успешно прошла лишь одна атака, в ходе которой удалось нанести некоторые повреждения заводу противника. В связи с неоднозначными результатами достаточно длительного боевого применения в январе 45-го проект «Афродита» тоже был заморожен и фактически закрыт.Целью проектов Aphrodite и Anvil было создание перспективного мощного авиационного ударного комплекса с повышенной точностью наведения. Тем не менее, такие задачи были решены лишь теоретически. Применение оригинальных систем на практике было связано с массой проблем, результатом которых стала неприемлемо низкая эффективность. Самолеты BQ-7 и BQ-8 за все время эксплуатации смогли повредить только одну цель, однако унесли несколько жизней пилотов. Подобное оружие не представляло интереса для военно-воздушных и военно-морских сил.Главным результатом проектов «Наковальня» и «Афродита» стало понимание невозможности практического применения идей, лежащих в их основе. Переделка списываемых самолетов в управляемое оружие выглядела интересно с точки зрения экономики и боевого применения, однако практика показала чрезвычайную сложность реализации таких предложений. Дальнейшее развитие управляемых авиационных вооружений следовало вести по другим направлениям. К тому же некоторые иные идеи уже успели хорошо проявить себя не только в ходе испытаний, но и во время боевых операций.