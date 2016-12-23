Куда нас может завести дорога памяти и покаяния?
Память о событиях прошлого и людях – это прекрасно. Это нужное и благородное дело, и мы весьма активно работаем в этом направлении. Покаяние – это тоже довольно положительный процесс, если есть в чем покаяться.
Однако, некоторые события в нашей стране, особенно в последнее время, заставляют задуматься и задать вопрос, а той ли дорогой мы идем? Тем более, что задаться этим вопросом заставляют действия вроде бы «наших» людей. По паспорту, по крайней мере.
Слов и букв много, так что попрошу просто набраться терпения читающих и осмыслить вместе со мной результаты, к которым могут привести озвученные мною процессы.
Начну с Бутово.
Любой желающий может вполне спокойно найти в интернете кучу ссылок по теме «Русской Голгофы». Ознакомился и я.
Первое (да и второе тоже) впечатление – кто-то когда-то выложил материал, который теперь все копируют, абсолютно не вдаваясь в подробности. Но по сути везде одно и то же.
"Только по официальным данным в период с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь расстреляно 20 765 человек".
Между тем, именно официальные источники, в том числе, даже на сайте, посвященном Бутову, говорят о том, что за ВЕСЬ период с 1935 по 1953 год к высшей мере наказания в Москве и Московской области приговорили 27 508 человек.
Первоисточник явно один: серия книг "Бутовский полигон. Книга памяти жертв политических репрессий 1937-1938". Серия – потому что книга имела несколько переизданий.
Если опустить уже привычную интернет-«желтуху», повествующую о том, что в день расстреливали от 200 до 500 человек, то все равно, вопросов куча.
Особенно когда начинаешь читать «показания» «сотрудников НКВД». Всяких «и. о. коменданта» (коменданта чего – нигде не указано), шоферов автобазы НКВД и прочих «свидетелей и очевидцев».
Комендант говорит, что расстрельная команда состояла из 3-4 человек. Вменяемая и подтверждаемая цифра. Шофер утверждает, что в дни массовых расстрелов был задействован некий спецотряд из 12 человек. Хорошо, шоферу виднее, поверим. Хотя на многих сайтах «правдоискателей» все-таки чаще звучит цифра 4 человека.
Применив калькулятор, получаешь страшные цифры. Получается, что это были не простые люди, это киборги какие-то! От 50-ти человек в день – это как надо было работать? Многие из числа обсуждающих писали о том, что для НКВД ничего невозможного не было, значит, могли разжиться и пулеметами, и ППД/ППШ. И тем не менее, после пулемета или автомата требовалось что? Правильно, контрольный выстрел.
Вообще описаний того, как расстреливали на Лубянке и в других местах, более чем достаточно. От людей, которым почему-то верится больше, чем «шоферам» и «комендантам», наталкивающим читателя на мысль, что некие изверги косили людей из пулеметов.
Я не спорю, расстрелы были. И это в любом случае трагедия, о которой нужно знать. Но нужно знать ПРАВДУ, а не придуманную кем-то историю.
Не за это ли ратуют «разоблачители мифов» о героях-панфиловцах и Зое Космодемьянской?
Я тоже «за» двумя руками. Поэтому идем дальше.
Итак, «кому выгодно» растиражирование сказки о «Русской Голгофе»?
Первому, конечно, это господину Гарькавому, директору Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Ибо чем больше внимания, тем больше денег. К чести Гарькавого, он и не скрывает этого.
"Для начала пришлось остановить строительство здесь, в Дрожжино, микрорайона из нескольких многоэтажных домов... было принято решение о сохранении этого места как исторического памятника... готов проект благоустройства и озеленения памятника «Бутовский полигон»... надо будет решать вопрос о финансировании работ по благоустройству.
Этот вопрос поставлен перед объединенной коллегией Правительства Москвы и Московской области. Если говорить о том, что мы сейчас уже реально могли бы делать при наличии средств, то можно было бы всерьез приступить к благоустройству территории... Требуются деньги на ремонт, а фактически восстановление, сохранившегося флигеля усадьбы. Мы предполагали именно в этом здании организовать музей.
Необходимы средства и для нашей архивной работы, текущей работы, потому что нужны и расходные материалы, и техника, и хоть какие-то зарплаты людям... Чем глубже мы прорабатываем этот проект, тем больше пока возникает проблем. Причем в основном чисто бытовых. Необходимо решить вопрос о коммуникациях: в первую очередь электричества. Надо вести газ, все надо менять."
В общем, планов громадье, поэтому «надо больше золота». Господину Гарькавому для увековечивания памяти невинно убиенных. Особенно, наверное, в плане зарплат.
Сама по себе идея увековечивания памяти благородна и прекрасна. И люди, которые этим занимаются, достойны всяческого уважения и почитания. Но вот почему я так несколько ехидно отозвался в адрес господина Гарькавого, станет ясно чуть позже.
Но «процесс идет», Бутово вырвали из рук Лужкова, собиравшегося строить там очередной микрорайон (думаю, что это не так уж и плохо), худо-бедно, работы над мемориалом идут. Даже Путина как-то привезли поклониться.
Но и аппетит у Гарькавого растет.
"20-тысячный список считается неполным, говорят, что здесь были расстреляны сотни тысяч» - рассказывает Игорь Гарькавый".
И толпы добровольных помощников-обличителей начинают, как стая попугаев, орать, что в Бутово лежат сотни тысяч расстрелянных.
Такими темпами, видимо, лет через 5-10 речь уже будет идти о миллионах…
Странно, но мне удивительно другое. На окраине Москвы (пусть в те годы Бутово было ого-го какой окраиной) проводились такие массовые расстрелы, а до недавних пор о них не было слышно ничего. Даже во времена Хрущева, когда все, что связано со Сталиным обильно вытаскивалось на свет божий и поливалось… И ни одного самого завалящегося документика, хоть как-то подтверждающего существование некоего «спецобъекта» в Бутово. Ладно, засекречены приказы о создании до «не могу». Бывает. Но хоть путевой лист от «шофера» мог сохраниться?
Ничего. Совсем ничего.
А с другой стороны, в Центральном архиве ФСБ есть такой фонд № 7, где хранятся акты о приведении приговоров в исполнение. НКВД – это не шарашкина контора была, и именно благодаря этому факту и надлежащей отчетности стали известны подробности гибели многих людей. В том числе, и несправедливо осужденных.
Группой исследователей под руководством Олега Борисовича Мозохина в 1993 году производились исследования в этом фонде. Естественно, среди документов, рассекреченных по Указу президента России № 658 от 23.06.1992 года.
Но даже рассекреченных документов хватило, чтобы сделать заключения о том, что в 1921-1928 гг. захоронения жертв репрессий производились на территории Яузской больницы, с 1926 по 1936 гг. - на Ваганьковском кладбище, а с 1935 по 1953 гг. - частично захоронения, частично кремация расстрелянных осуществлялась в московском крематории на Донском кладбище.
Имелись четкие указания комендантам кладбищ (да, кладбища того времени, входили в систему НКВД), о планах действий и датах. По каждому факту захоронения или кремации шла докладная записка, в которой требовалось захоронить определенное количество человек с перечислением фамилий. Обычно – от 10 до 20 в день.
О Бутово там ни слова. Несмотря на то, что документов в фонде № 7, сами понимаете, на полсотни лет разбора.
Но существование архива и того, что Мозохин там работал, сомнению не подвергается. По крайней мере на своем именном сайте он продолжает выкладку документов, что только подтверждает все сказанное.
Однако многие люто ратующие за разоблачение всего и вся, ссылаются на очень интересный факт. Дескать, некая «общественная группа» под руководством некоего М. Миндлина, еще в 1991 году обнаружила… пожалуй, снова займусь цитированием.
«…в конце 1991 года в архиве Московского управления МБ были обнаружены неизвестные ранее, не стоявшие на учете 18 томов дел с предписаниями и актами о приведении в исполнение приговоров о расстрелах 20675 человек в период с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года…»
"И только в конце 1991 года в архиве Московского управления МБ были обнаружены неизвестные ранее и нигде не зарегистрированные материалы. Точнее — 18 томов дел с предписаниями и актами об исполнении приговоров о расстрелах 20 675 человек с августа 1937 по октябрь 1938 года... Один из «ветеранов» НКВД, фамилию которого могущественное ведомство открывать не захотело, удостоверил их подписи и подтвердил наличие «спецобъектов» в Бутово и в «Коммунарке»"
Вот как бывает! Мозохин, действуя по приказу Президента, не обнаружил в 1993-м, а Миндлин, в 1991-м, просто взял с «общественной группой», зашел в какой-то «архив Московского управления МБ» и там обнаружил 18 томов.
А кто же такой этот чудо-поисковик Миндлин?
Михаи́л Бори́сович Ми́ндлин (р. Москва, 2 марта 1956 года) — российский искусствовед, директор музея имени Рублёва, специалист в области современного искусства и архитектуры. Член-корреспондент РАХ (2012), член Общественного совета Российского еврейского конгресса.
Упс… Специалист в области современного искусства и архитектуры… Бывает, новичкам везет. Но почему-то уверенность в том, что деятель искусства мог в тот год так запросто порыться в архивах, убывает катастрофически быстро. Не те времена все-таки, не те…
Очень долго искал, где можно хотя бы приблизительно ознакомиться с этими документами. Все-таки верилось, что они есть. И вот что обнаружил.
Все та же книга «Бутовский Полигон. 1937-1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий».
Издана в Москве, Институт экспериментальной социологии. 1997. Вып.1. 364 с.
3100 справок на расстрелянных и похороненных на Бутовском полигоне в период 07.08.1937-19.10.1938. Материал расположен в общем алфавитном порядке.
Содержание справки: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность, социальное происхождение, партийность, образование, место жительства (адрес), дата ареста, осуждающий орган, дата осуждения, обвинение, дата расстрела, дата реабилитации.
Верите? И я верю.
Идем дальше.
«Бутовский Полигон. 1937-1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий».
Москва, издательство «Панорама». 1998. Вып.2. 362 с.
Около 2300 справок на расстрелянных и похороненных на Бутовском полигоне в период 07.08.1937-19.10.1938 и около 370 справок на заключенных Дмитлага, расстрелянных в 1937-38. Материал расположен в общем алфавитном порядке.
Содержание справки: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность, социальное происхождение, партийность, образование, место жительства (адрес), дата ареста, осуждающий орган, дата осуждения, обвинение, дата расстрела, дата реабилитации.
Для заключенных Дмитлага дополнительно: какую работу выполнял в заключении, приговор по первому осуждению, арест и осуждение в лагере.
Верите? И я верю. Отличная работа.
Дальше было 4 выпуска в издательстве «Альзо».
№ 3. 1999 г. 360 с. Около 2250 справок того же содержания и 400 справок на заключенных Дмитлага.
№ 4. 2000 г. 364 с. Около 2250 справок на расстрелянных и похороненных на Бутовском полигоне в период 07.08.1937-19.10.1938 и около 400 справок на заключенных Дмитлага.
№ 5. 2001. 362 с. Около 2700 справок.
№ 6. 2002. Вып.6. 322 с. 1176 справок.
Не поверить проделанной работе просто нельзя. Но вот что притаилось между этими выпусками, и на что ссылаются многие «разоблачители».
Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД “Объект Бутово” 08.08.1937-19.10.1938. Москва-Бутово. Зачатьевский монастырь. 1997. 421 с.
20765 справок на расстрелянных и похороненных в Бутово в период 08.08.1937-19.10.1938. Материал расположен в общем алфавитном порядке. Отдельным списком представлены священнослужители, расстрелянные в Бутово. Содержание справки: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, дата расстрела.
Видимо, вот они, эти 18 томов? Увы… Эти списки тоже гуляют в сети. Но не в виде фотокопий или сканов. Простым списком, набранным в «Ворде». И никаких ссылок на реальные документы. Хотя ссылки есть. Правда, для разнообразия, не на «и. о. коменданта» или «шофера НКВД» ссылаются на слова безымянных «местных жителей» и некоего "Сотрудника Центра общественных связей ФСБ, в прошлом зам. начальника Группы реабилитации, полковника ФСБ» М. Е. Кириллина.
Для верности видимо, чтобы уж точно пригвоздить, кое-где еще публикуются интервью этого «полковника». Он в красках рассказывал (?) о том, как чуть ли не круглосуточно велись расстрелы.
То, что такого господина нет и не было, я уверен. Достаточно почитать ту галиматью, которую он пишет. Вот как тут, например:
http://karta.psmb.ru/karta/articlesingle/rasskaz-polkovnika-fsb-m-e-kirillina-ob-obnaruzhenii-m/
Довольно забавно, что полковника ФСБ цитируют то ли в секте, то ли вообще не пойми где. Но – показательно.
Вот и все «пруфы». Был ли мальчик…
Вообще вроде бы в 1997 г. были выполнены какие-то «археологические исследования». Вскрыли один из погребальных рвов. И обнаружили ужас:
«… на площади всего в 12 кв.метров обнаружили захоронения в пять слоев; специалисты насчитали тут останки 149 человек. Большую работу по обнаружению рвов провели летом 2002 г. Специалисты выявили и нанесли на карту 13 погребальных рвов. Но исследования не закончены, не найдены еще ответы на многие вопросы"
На уже вымерших сайтах первоначальная цифра была 49. Кто-то позже единичку дорисовал, а то выглядит несерьезно.
Ну так в чем проблема? Есть вопросы – надо на них отвечать! Хватит уже ссылаться на слова безвестных, безымянных и откровенно вымышленных «свидетелей». И на «неучтенные (это в НКВД!) архивы». Тем более, как я понял, эти «тома» в глаза кроме Миндлина и его общественных помощников никто не видел. Очень секретно. Хотя вполне возможно, что эти тома просто дело рук этой группы. Наколотили на клавиатуре. Кто там разбираться будет?
Ведь действительно, если там были захоронения расстрелянных, надо вскрывать рвы, проводить эксгумацию, экспертизу, организовать отпевание и перезахоронение. Как это делают из года в год поисковики с нашими павшими солдатами.
Живым – достойно дело, мертвым – достойное упокоение.
Но почему-то нигде я таких планов не обнаружил. Хотя даже если в деньгах вопрос – да киньте клич по поисковикам, отзовутся, уверен. Тем более, что это профи в таких делах.
А у господина Гарькавого? Посмотрите выше: «… надо вести электричество, надо вести газ, надо все перестраивать…».
Что выходит, вот так, на костях, сразу, музей и мемориальный комплекс, да? Оригинально…
Тринадцать рвов, «доверху заполненных мертвыми людьми", так и останутся? Как есть? Странно, ну очень странно. Как-то совсем уж не по-нашенски…
"Бутовский полигон - одно из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий".
Ага, уже есть такое.
Доказательной базы в виде останков (те 49 или 149 тоже нигде не предъявляли) с пулевыми отметинами, документов – нет. Но комплексу надо быть, ибо просто необходимо покаяться.
Дурью несет от всего этого и идеями доктора Геббельса. Слишком много откровенной выдумки и несостыковок. Сегодня в доступе вагоны доказательств того, что приговоры приводились в исполнение в подвалах и внутренних дворах тюрем, а трупы вывозили на ближайшие кладбища. Допускаю, что Бутово могло быть таким местом. Но между кладбищем и местом массовых расстрелов все-таки есть разница. Или нет?
В любом случае, что бы там ни было, сперва надо произвести раскопки и экспертизу. А уже потом городить храмы (Алексий II заложил, да), музеи и мемориалы. А то все-таки странно выходит, экскурсии, ходящие по костям. Рвы рвами, но кто сказал, что там все именно так?
А когда будут официальные результаты экспертизы, со следами пулевых отверстий, углеродным анализом останков, гильзами для проверки вооружения, из которого были сделаны выстрелы - вот тогда и стоит говорить о чем-то серьезном.
Не уверен точно, были там немцы в 1941-м, возможно, нет, а могли и подойти. Подольская линия укреплений проходила именно в тех местах, и бои могли быть. И если они там были, то тем более не стоит сбрасывать со счетов эту версию. Равно как и в 90-х на месте бывшей базы НКВД вполне могла организовать свое личное кладбище какая-нибудь из московских ОПГ.
Экспертиза нужна в первую очередь. А как раз почему-то именно этого и не планируют бутовские деятели от памяти. Зато требуют денег и покаяния, тыкая всем в лица кипой бумаги со списком фамилий. Который, кстати (список) можно было при необходимости раздобыть в паспортном столе. Там да, ФИО, дата рождения, место рождения, дата смерти. Без подробностей.
Возможно? Вполне.
Какие здесь будут выводы?
А не очень радостные. Как-то все не так, уважаемые, в нашем государстве. Зоя Космодемьянская подвига не совершала. Героев-панфиловцев (числом несколько тысяч) не было. И вообще с героями у нас слабовато, все герои были расстреляны по указу Сталина и Берии обер-палачами НКВД. И потому нам надо как можно больше каяться и не знаю еще что делать, потому что иначе на цивилизованных людей мы не тянем.
Если бы это был единичный случай, было бы проще. Но чем дальше мы уходим в будущее, тем больше желающих подправить прошлое, не так ли? Почему мы сегодня просто обязаны (и, слава русскому сознанию, обязанность эту на себя возлагаем и несем) доказывать героизм тысяч наших достойнейших граждан от 17-ти летнего паренька из Иркутска, погибшего в первом своем бою под Бородино до маршалов? И почему нас так усиленно обязывают огульно верить и поклоняться пачке бумаги с неизвестно кем написанными именами и фамилиями?
Не так все должно быть. Совсем не так.
Несправедливо обвиненным и расстрелянным нашим согражданам мы, люди нормальные, поклонимся, пожелаем и земли пухом и вечную память обеспечим. Если эти люди действительно были. Это достойно каждого русского человека.
Причем, с радостью и печалью одновременно. Сам наблюдал в этом году, когда присутствовал на захоронении полутора сотен безвестных советских солдат, убитых в лагере для военнопленных венграми. Больше радости, от того, что эти бойцы были найдены и перезахоронены как полагается. С молитвой и троекратным залпом.
Но устраивать мемориал на костях, если они там есть, да еще и основываясь на элементарном желании подзаработать на этом, как пытается делать господин Гарькавый, это, простите, как-то не по-русски.
Ну не туда нас хотят завести с этим покаянием.
Послесловие. К сожалению, по объему получилось несколько больше, чем рассчитывал. Потому часть вторую, посвященную этой же теме, но с иными действующими лицами, сделаю чуть позже. Оно того стоит, думаю.
Однако, некоторые события в нашей стране, особенно в последнее время, заставляют задуматься и задать вопрос, а той ли дорогой мы идем? Тем более, что задаться этим вопросом заставляют действия вроде бы «наших» людей. По паспорту, по крайней мере.
Слов и букв много, так что попрошу просто набраться терпения читающих и осмыслить вместе со мной результаты, к которым могут привести озвученные мною процессы.
Начну с Бутово.
Любой желающий может вполне спокойно найти в интернете кучу ссылок по теме «Русской Голгофы». Ознакомился и я.
Первое (да и второе тоже) впечатление – кто-то когда-то выложил материал, который теперь все копируют, абсолютно не вдаваясь в подробности. Но по сути везде одно и то же.
"Только по официальным данным в период с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь расстреляно 20 765 человек".
Между тем, именно официальные источники, в том числе, даже на сайте, посвященном Бутову, говорят о том, что за ВЕСЬ период с 1935 по 1953 год к высшей мере наказания в Москве и Московской области приговорили 27 508 человек.
Первоисточник явно один: серия книг "Бутовский полигон. Книга памяти жертв политических репрессий 1937-1938". Серия – потому что книга имела несколько переизданий.
Если опустить уже привычную интернет-«желтуху», повествующую о том, что в день расстреливали от 200 до 500 человек, то все равно, вопросов куча.
Особенно когда начинаешь читать «показания» «сотрудников НКВД». Всяких «и. о. коменданта» (коменданта чего – нигде не указано), шоферов автобазы НКВД и прочих «свидетелей и очевидцев».
Комендант говорит, что расстрельная команда состояла из 3-4 человек. Вменяемая и подтверждаемая цифра. Шофер утверждает, что в дни массовых расстрелов был задействован некий спецотряд из 12 человек. Хорошо, шоферу виднее, поверим. Хотя на многих сайтах «правдоискателей» все-таки чаще звучит цифра 4 человека.
Применив калькулятор, получаешь страшные цифры. Получается, что это были не простые люди, это киборги какие-то! От 50-ти человек в день – это как надо было работать? Многие из числа обсуждающих писали о том, что для НКВД ничего невозможного не было, значит, могли разжиться и пулеметами, и ППД/ППШ. И тем не менее, после пулемета или автомата требовалось что? Правильно, контрольный выстрел.
Вообще описаний того, как расстреливали на Лубянке и в других местах, более чем достаточно. От людей, которым почему-то верится больше, чем «шоферам» и «комендантам», наталкивающим читателя на мысль, что некие изверги косили людей из пулеметов.
Я не спорю, расстрелы были. И это в любом случае трагедия, о которой нужно знать. Но нужно знать ПРАВДУ, а не придуманную кем-то историю.
Не за это ли ратуют «разоблачители мифов» о героях-панфиловцах и Зое Космодемьянской?
Я тоже «за» двумя руками. Поэтому идем дальше.
Итак, «кому выгодно» растиражирование сказки о «Русской Голгофе»?
Первому, конечно, это господину Гарькавому, директору Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Ибо чем больше внимания, тем больше денег. К чести Гарькавого, он и не скрывает этого.
"Для начала пришлось остановить строительство здесь, в Дрожжино, микрорайона из нескольких многоэтажных домов... было принято решение о сохранении этого места как исторического памятника... готов проект благоустройства и озеленения памятника «Бутовский полигон»... надо будет решать вопрос о финансировании работ по благоустройству.
Этот вопрос поставлен перед объединенной коллегией Правительства Москвы и Московской области. Если говорить о том, что мы сейчас уже реально могли бы делать при наличии средств, то можно было бы всерьез приступить к благоустройству территории... Требуются деньги на ремонт, а фактически восстановление, сохранившегося флигеля усадьбы. Мы предполагали именно в этом здании организовать музей.
Необходимы средства и для нашей архивной работы, текущей работы, потому что нужны и расходные материалы, и техника, и хоть какие-то зарплаты людям... Чем глубже мы прорабатываем этот проект, тем больше пока возникает проблем. Причем в основном чисто бытовых. Необходимо решить вопрос о коммуникациях: в первую очередь электричества. Надо вести газ, все надо менять."
В общем, планов громадье, поэтому «надо больше золота». Господину Гарькавому для увековечивания памяти невинно убиенных. Особенно, наверное, в плане зарплат.
Сама по себе идея увековечивания памяти благородна и прекрасна. И люди, которые этим занимаются, достойны всяческого уважения и почитания. Но вот почему я так несколько ехидно отозвался в адрес господина Гарькавого, станет ясно чуть позже.
Но «процесс идет», Бутово вырвали из рук Лужкова, собиравшегося строить там очередной микрорайон (думаю, что это не так уж и плохо), худо-бедно, работы над мемориалом идут. Даже Путина как-то привезли поклониться.
Но и аппетит у Гарькавого растет.
"20-тысячный список считается неполным, говорят, что здесь были расстреляны сотни тысяч» - рассказывает Игорь Гарькавый".
И толпы добровольных помощников-обличителей начинают, как стая попугаев, орать, что в Бутово лежат сотни тысяч расстрелянных.
Такими темпами, видимо, лет через 5-10 речь уже будет идти о миллионах…
Странно, но мне удивительно другое. На окраине Москвы (пусть в те годы Бутово было ого-го какой окраиной) проводились такие массовые расстрелы, а до недавних пор о них не было слышно ничего. Даже во времена Хрущева, когда все, что связано со Сталиным обильно вытаскивалось на свет божий и поливалось… И ни одного самого завалящегося документика, хоть как-то подтверждающего существование некоего «спецобъекта» в Бутово. Ладно, засекречены приказы о создании до «не могу». Бывает. Но хоть путевой лист от «шофера» мог сохраниться?
Ничего. Совсем ничего.
А с другой стороны, в Центральном архиве ФСБ есть такой фонд № 7, где хранятся акты о приведении приговоров в исполнение. НКВД – это не шарашкина контора была, и именно благодаря этому факту и надлежащей отчетности стали известны подробности гибели многих людей. В том числе, и несправедливо осужденных.
Группой исследователей под руководством Олега Борисовича Мозохина в 1993 году производились исследования в этом фонде. Естественно, среди документов, рассекреченных по Указу президента России № 658 от 23.06.1992 года.
Но даже рассекреченных документов хватило, чтобы сделать заключения о том, что в 1921-1928 гг. захоронения жертв репрессий производились на территории Яузской больницы, с 1926 по 1936 гг. - на Ваганьковском кладбище, а с 1935 по 1953 гг. - частично захоронения, частично кремация расстрелянных осуществлялась в московском крематории на Донском кладбище.
Имелись четкие указания комендантам кладбищ (да, кладбища того времени, входили в систему НКВД), о планах действий и датах. По каждому факту захоронения или кремации шла докладная записка, в которой требовалось захоронить определенное количество человек с перечислением фамилий. Обычно – от 10 до 20 в день.
О Бутово там ни слова. Несмотря на то, что документов в фонде № 7, сами понимаете, на полсотни лет разбора.
Но существование архива и того, что Мозохин там работал, сомнению не подвергается. По крайней мере на своем именном сайте он продолжает выкладку документов, что только подтверждает все сказанное.
Однако многие люто ратующие за разоблачение всего и вся, ссылаются на очень интересный факт. Дескать, некая «общественная группа» под руководством некоего М. Миндлина, еще в 1991 году обнаружила… пожалуй, снова займусь цитированием.
«…в конце 1991 года в архиве Московского управления МБ были обнаружены неизвестные ранее, не стоявшие на учете 18 томов дел с предписаниями и актами о приведении в исполнение приговоров о расстрелах 20675 человек в период с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года…»
"И только в конце 1991 года в архиве Московского управления МБ были обнаружены неизвестные ранее и нигде не зарегистрированные материалы. Точнее — 18 томов дел с предписаниями и актами об исполнении приговоров о расстрелах 20 675 человек с августа 1937 по октябрь 1938 года... Один из «ветеранов» НКВД, фамилию которого могущественное ведомство открывать не захотело, удостоверил их подписи и подтвердил наличие «спецобъектов» в Бутово и в «Коммунарке»"
Вот как бывает! Мозохин, действуя по приказу Президента, не обнаружил в 1993-м, а Миндлин, в 1991-м, просто взял с «общественной группой», зашел в какой-то «архив Московского управления МБ» и там обнаружил 18 томов.
А кто же такой этот чудо-поисковик Миндлин?
Михаи́л Бори́сович Ми́ндлин (р. Москва, 2 марта 1956 года) — российский искусствовед, директор музея имени Рублёва, специалист в области современного искусства и архитектуры. Член-корреспондент РАХ (2012), член Общественного совета Российского еврейского конгресса.
Упс… Специалист в области современного искусства и архитектуры… Бывает, новичкам везет. Но почему-то уверенность в том, что деятель искусства мог в тот год так запросто порыться в архивах, убывает катастрофически быстро. Не те времена все-таки, не те…
Очень долго искал, где можно хотя бы приблизительно ознакомиться с этими документами. Все-таки верилось, что они есть. И вот что обнаружил.
Все та же книга «Бутовский Полигон. 1937-1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий».
Издана в Москве, Институт экспериментальной социологии. 1997. Вып.1. 364 с.
3100 справок на расстрелянных и похороненных на Бутовском полигоне в период 07.08.1937-19.10.1938. Материал расположен в общем алфавитном порядке.
Содержание справки: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность, социальное происхождение, партийность, образование, место жительства (адрес), дата ареста, осуждающий орган, дата осуждения, обвинение, дата расстрела, дата реабилитации.
Верите? И я верю.
Идем дальше.
«Бутовский Полигон. 1937-1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий».
Москва, издательство «Панорама». 1998. Вып.2. 362 с.
Около 2300 справок на расстрелянных и похороненных на Бутовском полигоне в период 07.08.1937-19.10.1938 и около 370 справок на заключенных Дмитлага, расстрелянных в 1937-38. Материал расположен в общем алфавитном порядке.
Содержание справки: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность, социальное происхождение, партийность, образование, место жительства (адрес), дата ареста, осуждающий орган, дата осуждения, обвинение, дата расстрела, дата реабилитации.
Для заключенных Дмитлага дополнительно: какую работу выполнял в заключении, приговор по первому осуждению, арест и осуждение в лагере.
Верите? И я верю. Отличная работа.
Дальше было 4 выпуска в издательстве «Альзо».
№ 3. 1999 г. 360 с. Около 2250 справок того же содержания и 400 справок на заключенных Дмитлага.
№ 4. 2000 г. 364 с. Около 2250 справок на расстрелянных и похороненных на Бутовском полигоне в период 07.08.1937-19.10.1938 и около 400 справок на заключенных Дмитлага.
№ 5. 2001. 362 с. Около 2700 справок.
№ 6. 2002. Вып.6. 322 с. 1176 справок.
Не поверить проделанной работе просто нельзя. Но вот что притаилось между этими выпусками, и на что ссылаются многие «разоблачители».
Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД “Объект Бутово” 08.08.1937-19.10.1938. Москва-Бутово. Зачатьевский монастырь. 1997. 421 с.
20765 справок на расстрелянных и похороненных в Бутово в период 08.08.1937-19.10.1938. Материал расположен в общем алфавитном порядке. Отдельным списком представлены священнослужители, расстрелянные в Бутово. Содержание справки: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, дата расстрела.
Видимо, вот они, эти 18 томов? Увы… Эти списки тоже гуляют в сети. Но не в виде фотокопий или сканов. Простым списком, набранным в «Ворде». И никаких ссылок на реальные документы. Хотя ссылки есть. Правда, для разнообразия, не на «и. о. коменданта» или «шофера НКВД» ссылаются на слова безымянных «местных жителей» и некоего "Сотрудника Центра общественных связей ФСБ, в прошлом зам. начальника Группы реабилитации, полковника ФСБ» М. Е. Кириллина.
Для верности видимо, чтобы уж точно пригвоздить, кое-где еще публикуются интервью этого «полковника». Он в красках рассказывал (?) о том, как чуть ли не круглосуточно велись расстрелы.
То, что такого господина нет и не было, я уверен. Достаточно почитать ту галиматью, которую он пишет. Вот как тут, например:
http://karta.psmb.ru/karta/articlesingle/rasskaz-polkovnika-fsb-m-e-kirillina-ob-obnaruzhenii-m/
Довольно забавно, что полковника ФСБ цитируют то ли в секте, то ли вообще не пойми где. Но – показательно.
Вот и все «пруфы». Был ли мальчик…
Вообще вроде бы в 1997 г. были выполнены какие-то «археологические исследования». Вскрыли один из погребальных рвов. И обнаружили ужас:
«… на площади всего в 12 кв.метров обнаружили захоронения в пять слоев; специалисты насчитали тут останки 149 человек. Большую работу по обнаружению рвов провели летом 2002 г. Специалисты выявили и нанесли на карту 13 погребальных рвов. Но исследования не закончены, не найдены еще ответы на многие вопросы"
На уже вымерших сайтах первоначальная цифра была 49. Кто-то позже единичку дорисовал, а то выглядит несерьезно.
Ну так в чем проблема? Есть вопросы – надо на них отвечать! Хватит уже ссылаться на слова безвестных, безымянных и откровенно вымышленных «свидетелей». И на «неучтенные (это в НКВД!) архивы». Тем более, как я понял, эти «тома» в глаза кроме Миндлина и его общественных помощников никто не видел. Очень секретно. Хотя вполне возможно, что эти тома просто дело рук этой группы. Наколотили на клавиатуре. Кто там разбираться будет?
Ведь действительно, если там были захоронения расстрелянных, надо вскрывать рвы, проводить эксгумацию, экспертизу, организовать отпевание и перезахоронение. Как это делают из года в год поисковики с нашими павшими солдатами.
Живым – достойно дело, мертвым – достойное упокоение.
Но почему-то нигде я таких планов не обнаружил. Хотя даже если в деньгах вопрос – да киньте клич по поисковикам, отзовутся, уверен. Тем более, что это профи в таких делах.
А у господина Гарькавого? Посмотрите выше: «… надо вести электричество, надо вести газ, надо все перестраивать…».
Что выходит, вот так, на костях, сразу, музей и мемориальный комплекс, да? Оригинально…
Тринадцать рвов, «доверху заполненных мертвыми людьми", так и останутся? Как есть? Странно, ну очень странно. Как-то совсем уж не по-нашенски…
"Бутовский полигон - одно из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий".
Ага, уже есть такое.
Доказательной базы в виде останков (те 49 или 149 тоже нигде не предъявляли) с пулевыми отметинами, документов – нет. Но комплексу надо быть, ибо просто необходимо покаяться.
Дурью несет от всего этого и идеями доктора Геббельса. Слишком много откровенной выдумки и несостыковок. Сегодня в доступе вагоны доказательств того, что приговоры приводились в исполнение в подвалах и внутренних дворах тюрем, а трупы вывозили на ближайшие кладбища. Допускаю, что Бутово могло быть таким местом. Но между кладбищем и местом массовых расстрелов все-таки есть разница. Или нет?
В любом случае, что бы там ни было, сперва надо произвести раскопки и экспертизу. А уже потом городить храмы (Алексий II заложил, да), музеи и мемориалы. А то все-таки странно выходит, экскурсии, ходящие по костям. Рвы рвами, но кто сказал, что там все именно так?
А когда будут официальные результаты экспертизы, со следами пулевых отверстий, углеродным анализом останков, гильзами для проверки вооружения, из которого были сделаны выстрелы - вот тогда и стоит говорить о чем-то серьезном.
Не уверен точно, были там немцы в 1941-м, возможно, нет, а могли и подойти. Подольская линия укреплений проходила именно в тех местах, и бои могли быть. И если они там были, то тем более не стоит сбрасывать со счетов эту версию. Равно как и в 90-х на месте бывшей базы НКВД вполне могла организовать свое личное кладбище какая-нибудь из московских ОПГ.
Экспертиза нужна в первую очередь. А как раз почему-то именно этого и не планируют бутовские деятели от памяти. Зато требуют денег и покаяния, тыкая всем в лица кипой бумаги со списком фамилий. Который, кстати (список) можно было при необходимости раздобыть в паспортном столе. Там да, ФИО, дата рождения, место рождения, дата смерти. Без подробностей.
Возможно? Вполне.
Какие здесь будут выводы?
А не очень радостные. Как-то все не так, уважаемые, в нашем государстве. Зоя Космодемьянская подвига не совершала. Героев-панфиловцев (числом несколько тысяч) не было. И вообще с героями у нас слабовато, все герои были расстреляны по указу Сталина и Берии обер-палачами НКВД. И потому нам надо как можно больше каяться и не знаю еще что делать, потому что иначе на цивилизованных людей мы не тянем.
Если бы это был единичный случай, было бы проще. Но чем дальше мы уходим в будущее, тем больше желающих подправить прошлое, не так ли? Почему мы сегодня просто обязаны (и, слава русскому сознанию, обязанность эту на себя возлагаем и несем) доказывать героизм тысяч наших достойнейших граждан от 17-ти летнего паренька из Иркутска, погибшего в первом своем бою под Бородино до маршалов? И почему нас так усиленно обязывают огульно верить и поклоняться пачке бумаги с неизвестно кем написанными именами и фамилиями?
Не так все должно быть. Совсем не так.
Несправедливо обвиненным и расстрелянным нашим согражданам мы, люди нормальные, поклонимся, пожелаем и земли пухом и вечную память обеспечим. Если эти люди действительно были. Это достойно каждого русского человека.
Причем, с радостью и печалью одновременно. Сам наблюдал в этом году, когда присутствовал на захоронении полутора сотен безвестных советских солдат, убитых в лагере для военнопленных венграми. Больше радости, от того, что эти бойцы были найдены и перезахоронены как полагается. С молитвой и троекратным залпом.
Но устраивать мемориал на костях, если они там есть, да еще и основываясь на элементарном желании подзаработать на этом, как пытается делать господин Гарькавый, это, простите, как-то не по-русски.
Ну не туда нас хотят завести с этим покаянием.
Послесловие. К сожалению, по объему получилось несколько больше, чем рассчитывал. Потому часть вторую, посвященную этой же теме, но с иными действующими лицами, сделаю чуть позже. Оно того стоит, думаю.
Автор: Роман Скоморохов