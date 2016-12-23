07:45 23 декабря

"Ядерные" мысли Дональда Трампа

В Соединённых Штатах (и не только) активно обсуждают твит избранного президента Дональда Трампа. В своём микроблоге Трамп написал буквально следующее: «США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир образумится относительно ядерного оружия». Ранее в одном из своих интервью Трамп высказал предположение о том, что, несмотря на существенные ядерные потенциалы США, определённая их часть «может оказаться небоеспособной».

"Ядерные" мысли Дональда Трампа


Один из представителей штаба Трампа – Джеймс Миллер – оказался вынужден давать дополнительные комментарии относительного заявлений своего начальника. Миллер отметил, что речь идёт о том, что существует угроза распространения ядерного оружия, и Трамп собирается противостоять этой угрозе.


Миллер:
Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость её предотвращения, в особенности среди террористических организаций, нестабильных режимов и стран-изгоев.


Стоит отметить, что некоторое время назад Трамп в интервью телеканалу CNN заявил, что необходимо подумать об отказе от идеи о «первом, упреждающем ядерном ударе со стороны США». По словам избранного президента, «нельзя делать из ядерного оружия фактор наступления, оно должно оставаться фактором сдерживания».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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Комментарии 8
  1. изя топ Сегодня, 06:07
    первым делом ядрёну дубину надо изымать у самих янкесов(вообще неадекватные),потом у европ(иначе всё бешенцам достанется),и про израилевку не забыть
    изя топ
    1. Titsen Сегодня, 06:58
      Цитата: изя топ
      ,и про израилевку не забыть


      Вообще бы отнять у них и запретить иметь!

      Ядерное оружие у постоянно воюющей страны - о каком сдерживании говорить!
      Titsen
  2. warriordima Сегодня, 06:15
    "Должны укрепить и расширить ядер потенциал,для сдерживания".
    Как то не логично.Все эти наращивания яо рано или поздно не доведут до добра,раз в год и палка стреляет,имхо.
    warriordima
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:19
    «нельзя делать из ядерного оружия фактор наступления, оно должно оставаться фактором сдерживания».

    Слова правильные, а вот что на деле будет посмотрим.
    rotmistr60
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:08
      Цитата: rotmistr60
      Слова правильные, а вот что на деле будет посмотрим.

      Там ещё есть
      необходимо подумать об отказе от идеи о «первом, упреждающем ядерном ударе со стороны США». По словам избранного президента, «нельзя делать из ядерного оружия фактор наступления, оно должно оставаться фактором сдерживания».
      Ну и кто после этого скажет в Америке, что Трамп не агент Кремля?. Это ведь ровно то, о чём постоянно говорит Америке Путин. Ельцин (земля ему стекловатой!) ничего не говорил, водку пил. Горбатая собака тоже не высказывалась, просто разваливала армию. А вот генсеки прямо теми же словами говорили. Я последнюю фразу прямо так и слышу в исполнении Леонида Ильича, а первую - в исполнении Никиты Сергеича....
      Zoldat_A
  4. демотиватор Сегодня, 06:28
    С этими воинственными заявлениями лидеров ядерных государств прямо какая-то истерия начинается. Вот буквально вчера и наш российский президент на расширенной коллегии МО отметил, что армия РФ - самая сильная в мире, и призвал и дальше усиливать военный потенциал страны. Вот и получается, что Трам и Путин "обменялись мнениями" по теме гонки вооружений. А следом и Госдеп высказал своё несогласие с мнением Путина, и его официальный представитель Джон Кирби назвал Вооруженные силы США самыми лучшими в мире. Дискуссия идёт пока только на словах. Но, не приведи Господь к тому, что оппоненты, для выяснения истины в этом вопросе, перейдут от слов к делу - вот тогда никому мало не покажется. Ат ак - пусть себе спорят, хоть до хрипоты.
    демотиватор
  5. Eragon Сегодня, 06:31
    Коллеги, a чего вы тaк перевозбудились? По сути Трaмп скaзaл то же, что говорит Путин о российском ЯО.
    Eragon
  6. Сергей Ф Сегодня, 06:38
    Исключительность США - это болезнь американского руководства!
    Им плохо, если хорошо другим!
    Сергей Ф

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