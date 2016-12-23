"Ядерные" мысли Дональда Трампа

Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость её предотвращения, в особенности среди террористических организаций, нестабильных режимов и стран-изгоев.

В Соединённых Штатах (и не только) активно обсуждают твит избранного президента Дональда Трампа. В своём микроблоге Трамп написал буквально следующее: «США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир образумится относительно ядерного оружия». Ранее в одном из своих интервью Трамп высказал предположение о том, что, несмотря на существенные ядерные потенциалы США, определённая их часть «может оказаться небоеспособной».Один из представителей штаба Трампа – Джеймс Миллер – оказался вынужден давать дополнительные комментарии относительного заявлений своего начальника. Миллер отметил, что речь идёт о том, что существует угроза распространения ядерного оружия, и Трамп собирается противостоять этой угрозе.Миллер:Стоит отметить, что некоторое время назад Трамп в интервью телеканалу CNN заявил, что необходимо подумать об отказе от идеи о «первом, упреждающем ядерном ударе со стороны США». По словам избранного президента, «нельзя делать из ядерного оружия фактор наступления, оно должно оставаться фактором сдерживания».