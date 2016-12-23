07:42 23 декабря

Кирби своим заявлением признал США потенциальным агрессором

На вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о том, что «сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», высказанное в ходе коллегии министерства обороны, отреагировали в государственном департаменте США. Причём реакция оказалась такой, которая подчёркивает, насколько нынешняя американская администрация, запутавшаяся в собственных заявлениях об «исключительности», потеряла связь с реальностью.

Заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США Джона Кирби:
Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас.


Кирби своим заявлением признал США потенциальным агрессором



Таким заявлением г-н Кирби внёс в список потенциальных агрессоров по отношению к России и Соединённые Штаты Америки. А кто «виноват»? Да снова Владимир Путин... Ведь российский президент одной своей фразой, высказанной накануне, «заставил» Госдеп США признать то, что для всего адекватного мира и так очевидно: при нынешнем своём подходе к геополитике и отношению с другими государствами мира США являются главным агрессором на планете, причём не только потенциальным, но и активно действующим.

Использованы фотографии: politobzor.net
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Комментарии 32
  1. Александр 3 Сегодня, 06:25
    Свет мой зеркальцо скажи кто агрессивней всех на свете-спросил Кирби.
    Александр 3
    1. Don Karleone Сегодня, 06:34
      Зеркальце признало , что ты прекрасней и милее ...... но живет на белом свете ........ И Кирби разбил зервкальце crying
      Don Karleone
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:29
        Цитата: Don Karleone
        Зеркальце признало , что ты прекрасней и милее ...... но живет на белом свете ........ И Кирби разбил зеркальце

        Гораздо проще. Я думаю, что разбил Кирби зеркальце потому что увидел там то же самое, что Обама в бинокль.
        Zoldat_A
        1. Андрей К Сегодня, 07:34
          ...Кирби своим заявлением признал США потенциальным агрессором...

          Кирби неосознанно среагировал на вопрос журналиста, признал и так всем известное...
          Всё по Фрейду wassat
          Андрей К
    2. Зяблицев Сегодня, 07:39
      Кирби, уже в Службу занятности, свои данные послал... laughing
      Зяблицев
  2. rafaelich Сегодня, 06:26
    Чета я не уловил логики в заголовке статьи...
    rafaelich
    1. KondratKo Сегодня, 06:36
      Аналогично. )
      "Кирби своим заявлением признал США потенциальным агрессором" в каком месте, или это так, для пущей желтизны, лишь бы просмотров статье добавить?
      KondratKo
      1. МВГ Сегодня, 06:54
        Вывод в заголовке статьи сделан из контекста совокупности действий нашей и той сторон. Заявление Кирби было сделано в ответ на заявление Путина )))
        МВГ
      2. AlexDARK Сегодня, 06:57
        Перечитайте еще раз...
        AlexDARK
      3. Тень тьмы Сегодня, 07:04
        Потому, что потерян вопрос журналиста, на которой и прозвучало заявление Кирби. Здесь потеряна логическая цепочка.
        Тень тьмы
    2. Чёрный Сегодня, 07:02
      Сказать много, ни о чем, все перевернув с ног на голову и верить самому себе что все это правда и истина в последней инстанции! В этом весь Кирби.
      Чёрный
  3. изя топ Сегодня, 06:30
    Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас.
    ну-ну
    изя топ
    1. кеп Сегодня, 07:39
      Цитата: изя топ
      Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас.
      ну-ну


      Изя, при таком раскладе не "ну-ну",а ОГОГО laughing
      кеп
  4. Сергей Ф Сегодня, 06:33
    Эти смешные американцы!
    Как в детском саду, ей-богу! Скажи им, что моя песочница лучше, тут же начнут захваливать свою, да так, что песочный пляж покажется размером с тазик!
    Сергей Ф
  5. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:34
    Нет мозгов считай калека. Классно замастились! Им вроде никто не предъявлял роль агрессора, а ничто так ВВП влегкую их на понт взял, они и определились, сходу под агрессора подписались!
    Дмитрий Потапов
  6. МВГ Сегодня, 06:36
    Уровень умственного развития некоторых функционеров из США просто поражает - "первый класс вторая четверть": "а я, а я - я еще сильнее тебя, я сильнее. чем даже слон". Где они таких клоунов берут? Специально выводят, что ли....
    МВГ
    1. татарин 174 Сегодня, 06:59
      Цитата: МВГ
      Где они таких клоунов берут? Специально выводят, что ли....

      Разводили, главные селекционеры у них хорошие. По своему образу и подобию так сказать wink
      татарин 174
      1. МВГ Сегодня, 07:05
        Как собак - разводят ))))
        МВГ
  7. ochakow703 Сегодня, 06:39
    Господин Кирби так любит мериться пи.пи.ськами, ну прямо ребенок несмышленый. А во взгляде читается сумасшествие и зло. Вот как их, малого и при.дур.ка сопоставить. Нее Псака лучше была.
    ochakow703
    1. рюрикович Сегодня, 06:56
      Цитата: ochakow703
      Нее Псака лучше была.

      yes
      У той хоть на бабский интеллект можно было списать некоторые высказывания laughing
      Я очень мечтаю созерцать флот США у берегов Беларуси wassat
      рюрикович
  8. anna1980 Сегодня, 06:44
    а главное УМНЫЕ belay bully
    anna1980
    1. рюрикович Сегодня, 07:00
      Цитата: anna1980
      а главное УМНЫЕ belay bully

      Ну с этим они поторопились wassat Оговорочка по Фрейду laughing Если уж быть самым-самым,то во всём lol
      рюрикович
  9. AlexDARK Сегодня, 06:58
    Еще говорит "самая обороноспособная". От кого? От индейцев чтоль?
    Клоун он, бесящий angry , верните Джен! feel
    AlexDARK
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    адмиралишко тешится последними денечками на этой должности. bully
    a.s.zzz888
  11. Волька Сегодня, 07:08
    во всей красе, вот он, Кирби неумный человек
    Волька
  12. Delink Сегодня, 07:12
    Такой вздор нести с отсутствием мозгов, это нужно уметь. Все-таки они спецы в этом деле.
    Одна фраза Путина, а сколько лицемерия проявилось на лице Кирби.
    Delink
  13. Plat5160 Сегодня, 07:18
    Лишний раз Кирби заставил вспомнить М.Задорнова: "Ну Тупые!"
    Plat5160
  14. mamont5 Сегодня, 07:19
    Цитата: rafaelich
    Чета я не уловил логики в заголовке статьи...

    Логика в том, что оспаривая фразу Путина «сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», Кирби, тем самым невольно поставил США, на подобающее место - агрессора.
    mamont5
  15. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    США являются главным агрессором на планете, причём не только потенциальным, но и активно действующим

    Что даже не требует обсуждения т.к. является аксиомой.
    rotmistr60
  16. Flinky Сегодня, 07:31
    Я не думаю

    Ключевые слова.
    Flinky
  17. oracul Сегодня, 07:41
    Вирус идиотизма неумолимо поражает носителей свой исключительности - англосаксов. Увы! Летального исхода естественным путем не предвидится. Словно не было Арденн, где только чрезвычайная помощь со стороны Советской Армия спасла лучшую армию мира от разгрома. Или напомнить войну в Корее, Вьетнаме. Даже остатки Югославии, не имевшей союзников и окруженной врагами со всех сторон, доблестные янки долбили два месяца при полном попустительстве карманной организации ООН. Да, и нынешние Афганистан, Ирак, Ливия, не говоря уже о Сирии, не свидетельствуют о явном превосходстве ВС США и НАТО. Чем они умеют воевать так это деньгами: напечатали зелени сколько надо, подкупили элиту - успех, благо техника есть. Им воевать только с крошечной Гренадой, вооруженной исключительно стрелковым вооружением.
    oracul
  18. njvlin Сегодня, 07:41
    Пидераст Кирби (со своим кроличьим членом) совсем забыл о римских легионах, о Чингисхане и Тимуре. Армия США-самая,самая...по количеству пидерастов и лесбиянок,которые венерическими заболеваниями и наркоманией уничтожат все и вся,где они находятся. Воистину велик русский язык:"Ах моська! Знать она сильна,что лает на слона" и "Заяц во хмелю".
    njvlin

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