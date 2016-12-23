...Кирби своим заявлением признал США потенциальным агрессором...

Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооружённые силы США сейчас.

На вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о том, что «сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», высказанное в ходе коллегии министерства обороны, отреагировали в государственном департаменте США. Причём реакция оказалась такой, которая подчёркивает, насколько нынешняя американская администрация, запутавшаяся в собственных заявлениях об «исключительности», потеряла связь с реальностью.Заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США Джона Кирби:Таким заявлением г-н Кирби внёс в список потенциальных агрессоров по отношению к России и Соединённые Штаты Америки. А кто «виноват»? Да снова Владимир Путин... Ведь российский президент одной своей фразой, высказанной накануне, «заставил» Госдеп США признать то, что для всего адекватного мира и так очевидно: при нынешнем своём подходе к геополитике и отношению с другими государствами мира США являются главным агрессором на планете, причём не только потенциальным, но и активно действующим.