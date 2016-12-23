07:42 23 декабря

Украинские реалии под Дебальцево: Сотня трупов ради списания солярки и патронов?

Предпринявшая попытку очередного прорыва линии обороны войск ЛДНР украинская армия вновь оказалась фактически в собственной же ловушке. Речь идёт о том, что выдвинувшиеся в районе населённого пункта Дебальцево подразделения украинских войск, получив ответку от народной милиции ЛНР и армии ДНР, оказались рассредоточены и попытались отступить на исходные рубежи. Однако часть украинских подразделений нарвалась на собственные же минные поля, которые были ранее сформированы вдоль линии соприкосновения «на наиболее опасных участках», как тогда заявляло украинское командование. Для кого эти участки в итоге оказались «наиболее опасными», говорит статистика украинских потерь в районе так называемой Светлодарской дуги: по свидетельствам украинских волонтёров, число потерь только убитыми превысило сотню военнослужащих ВСУ, «Правого сектора» (запрещён в РФ) и других вооружённых формирований.

Украинские реалии под Дебальцево: Сотня трупов ради списания солярки и патронов?


На этом фоне эксперты стараются дать ответ, для чего ВСУ вдруг предприняли очередную попытку прорыва линии обороны ЛДНР.


В министерстве госбезопасности ДНР считают, что украинские военнослужащие могли пойти на позиции войск ЛНР и ДНР и по инициативе собственных командиров. В частности, высказывается предположение о том, что командирам ВСУ в зоне так называемой «АТО» понадобилось скрыть масштабные хищения топлива, оружия и боеприпасов. Проданные материальные ценности списывались на «сепаров», как в Киеве нередко называют представителей народных республик Донбасса. Любой приказ командира «на месте» мог быть представлен для его подчинённых как «приказ Киева». Был ли против Киев - отдельный вопрос.

Если всё действительно так, то это очередной факт, свидетельствующий о том, что для украинского командования «положить» сотню своих же солдат ради списания солярки и патронов – вполне приемлемая вещь...

Использованы фотографии: @LuganskNovosti
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17
  1. Rus_87 Сегодня, 06:49
    Ну что тут скажешь... одним словом "Слава уКраине, Хероям слава"...
    Rus_87
    1. Татьяна Сегодня, 07:08
      Да уж! Кому война, а кому мать родна!

      Татьяна
      1. GenAlS Сегодня, 07:24
        Да не шо вы, участок 2 на 2 это несоизмерымая роскошь для хероя. Закопають в ямку для хирургических отходов 30 на 30. Та к родственникам платить за землю меньше будэ. Да и побольше чернозэму для продажи останется.
        GenAlS
    2. Зяблицев Сегодня, 07:32
      Нерабов гонят на убой...как скот! В 17 веке всех украинцев, которые жили на территории Галиции, в соответствии с брестской Унией насильно превратили в греко-католиков - униатов. Десятилетиями истребляли инакомыслящих. Европейцы воспитывали их в рабстве, во враждебном отношении к России. Этот процесс зомбирования бывших украинцев продолжался три сотни лет....Зомби, ни капельки не жалко!
      Зяблицев
  2. Александр 3 Сегодня, 06:50
    Интересно а снаряды к орудим хохлы тырят?Может домой перевозят?
    Александр 3
    1. Чёрный Сегодня, 06:55
      Результат обыдления укропской пропаганды.
      Чёрный
    2. 210окв Сегодня, 07:19
      Хищения боеприпасов??Ради металла?Разве что схема незаконной продажи на Ближний Восток...Вообще это не новость,а закономерность.Там где какал с удочкой прошел-еврею с сетью делать нечего..
      210окв
  3. Сергей Ф Сегодня, 06:53
    Если все это так, то мне жаль украинцев, воюющих на стороне ВСУ и "нациков"!
    Они уже не пушечное мясо, они просто мусор для украинской власти!
    Сергей Ф
  4. anna1980 Сегодня, 06:54
    всего 100 мёртвых правоссссееееков, очень жаль маловато what
    anna1980
  5. nikolaev Сегодня, 06:59
    Однозначно: никакой военной цели не преследовалось, иначе всех командиров на данном участке надо приравнять к дебилам и отправить на лечение. Но , дураками их назвать нельзя - они зарабатывают деньги на крови своих солдат - сволочи но для своих интересов "трудятся" исправно.
    nikolaev
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
    Стадо побито. bully Но ещё не всё.
    a.s.zzz888
  7. Волька Сегодня, 07:11
    укроп(читать хохол) он и в Африке укроп...
    Волька
  8. Кокос Сегодня, 07:30
    Укроп...в народном переводе ..Украинец оболваненный правительством..делайте выводы
    Кокос
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    для украинского командования «положить» сотню своих же солдат ради списания солярки и патронов – вполне приемлемая вещь...

    А теперь представим сколько готовы положить украинцев их политики ради того, чтобы прикрыть свое воровство. Тут разговор пойдет не на сотни, а на десятки тысяч. Все до банального закономерно.
    rotmistr60
  10. Хубун Сегодня, 07:33
    Наступать по собственным мвз , я думал паны меня уже ничем не удивят. Хотя ,конечно, может быть что ВВП совершил под покровом ночи диверсию, мины перепрятал
    Хубун
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:41
    Цинично и жестоко, но правдоподобно. Темы присвоения командирами денежного довольствия погибших, но числящихся в части солдат поднимали ещё в 14-м. Как и торговлю оружием, боеприпасами и боевой техникой. С противником! Почему то, читая подобные сообщения, становится до боли обидно - как за короткое время хитроватый, но в общем безобидный народ можно превратить в стаю кровожадных обезьян?
    Горный стрелок
  12. AID.S Сегодня, 07:42
    Так себе версия. ВСУ наверняка вполне управляемы.Могу подбросить еще такую одну-ожидалась выплата премий под Новый Год. А подписи погибших в ведомостях уже стоят.Так что распил-экономия.Пространство для фантазии.
    AID.S

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня