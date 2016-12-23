Украинские реалии под Дебальцево: Сотня трупов ради списания солярки и патронов?

Предпринявшая попытку очередного прорыва линии обороны войск ЛДНР украинская армия вновь оказалась фактически в собственной же ловушке. Речь идёт о том, что выдвинувшиеся в районе населённого пункта Дебальцево подразделения украинских войск, получив ответку от народной милиции ЛНР и армии ДНР, оказались рассредоточены и попытались отступить на исходные рубежи. Однако часть украинских подразделений нарвалась на собственные же минные поля, которые были ранее сформированы вдоль линии соприкосновения «на наиболее опасных участках», как тогда заявляло украинское командование. Для кого эти участки в итоге оказались «наиболее опасными», говорит статистика украинских потерь в районе так называемой Светлодарской дуги: по свидетельствам украинских волонтёров, число потерь только убитыми превысило сотню военнослужащих ВСУ, «Правого сектора» (запрещён в РФ) и других вооружённых формирований.На этом фоне эксперты стараются дать ответ, для чего ВСУ вдруг предприняли очередную попытку прорыва линии обороны ЛДНР.В министерстве госбезопасности ДНР считают, что украинские военнослужащие могли пойти на позиции войск ЛНР и ДНР и по инициативе собственных командиров. В частности, высказывается предположение о том, что командирам ВСУ в зоне так называемой «АТО» понадобилось скрыть масштабные хищения топлива, оружия и боеприпасов. Проданные материальные ценности списывались на «сепаров», как в Киеве нередко называют представителей народных республик Донбасса. Любой приказ командира «на месте» мог быть представлен для его подчинённых как «приказ Киева». Был ли против Киев - отдельный вопрос.Если всё действительно так, то это очередной факт, свидетельствующий о том, что для украинского командования «положить» сотню своих же солдат ради списания солярки и патронов – вполне приемлемая вещь...