09:35 23 декабря

Горсовет Киев отказался переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича

Киевский городской совет отказался переименовать проспект Ватутина.

Горсовет Киев отказался переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича


Напомним, что украинские радикалы требовали присвоить проспекту имя главаря Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.


Для переименования проспекта, носящего имя легендарного военачальника Великой Отечественной войны, Киевскому горсовету не хватило 20 голосов. За переименование активно высказались депутаты от радикальной партии «Свобода», а также от «Самопомощи». После провала своей инициативы представители радикальных организаций Украины заявили о том, что Киевский горсовет «саботирует закон о декоммунизации и десоветизации». Это вызвало шквал критики по отношению к депутатам, голосовавшим против инициативы, со стороны представителей так называемой майданной общественности. Радикалы обещали "разобраться с каждым, кто проголосовал против". Украина - цэ Европа...

Необходимо отметить, что Роман Шухевич стал «предводителем» так называемой Украинской повстанческой армии в 1944 году. До этого присягал на верность гитлеровской Германии и состоял на службе в вооружённых силах и полицейских подразделениях Третьего рейха. В частности, с ноября 1941 года в звании гауптштурмфюрер являлся заместителем командира 201-го батальона охранной полиции.

Использованы фотографии: pomnite-nas.ru
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37
  1. Titsen Сегодня, 07:02
    В современной Украине это героический поступок.

    Не все украинцы перековались в укров!
    Titsen
    1. Чёрный Сегодня, 07:09
      Цитата: Titsen
      В современной Украине это героический поступок.

      Не все украинцы перековались в укров!

      Какой там поступок? Вы верите в порядочность нынешнего киевского горсовета?....Не забывайте, что этот же горсовет практически ЕДИНОГЛАСНО проголосовал за проспект Бандеры...просто немного поменялась политическая конъюктура...переобулись...
      Чёрный
      1. Rom14 Сегодня, 07:20
        Вы не правы, Людей и здравого смысла больше, иначе бы в 90-х ельцинская нечисть Нас уничтожила... Теперь и до Украинцев доходит в какую ж... они попали.
        Rom14
        1. Чёрный Сегодня, 07:24
          Цитата: Rom14
          Вы не правы, Людей и здравого смысла больше, иначе бы в 90-х ельцинская нечисть Нас уничтожила... Теперь и до Украинцев доходит в какую ж... они попали.

          Голосовали не украинцы , а киевский горсовет.... в том же составе, что и за пр. Бандеры проголосовал....так что не надо их тут героизировать и восхвалять...
          Чёрный
        2. ЛукичЪ Сегодня, 08:58
          Цитата: Rom14
          Теперь и до Украинцев доходит в какую ж... они попали.


          Так, киевлянин Александр Кабанов размести в Сети стихотворение собственного сочинения, которое наполнил обидой, разочарования и возмущения....
          Источник: https://newinform.com/39424-kievskii-poet-kabanov
          -o-maidane-vlozhili-vse-i-prosrali-vse
          ЛукичЪ
      2. т-62 Сегодня, 07:52
        согласен ..вырастили таку подлючу нацию -им верить нельзя .белые придут -бдут белым служить .красные - красным .
        т-62
        1. Монархист Сегодня, 08:44
          Т62, во многом Вы правы, но и не правы:толпа-стадо баранов. Вспомнити Париж времен Робеспьера: огромная толпа улюлюкала,когда казнили Марию Антуанетту,потом эта же толпа восторгалась супругой Наполеона,племянницей Марии Антуанетты. 1814 союзники вступают в Париж,а из всех окон весят флаги роялистов
          Монархист
        2. ЛукичЪ Сегодня, 08:50
          Цитата: т-62
          .вырастили таку подлючу нацию -им верить нельзя .белые придут -бдут белым служить .красные - красным .

          да никто их не выращивал. генетически такие. вспомните фильм Свадьба в Малиновке
          ЛукичЪ
      3. Vitalson Сегодня, 07:58
        Тогда что же с ними сейчас случилось? Неужто кока-колы российского производства кто на заседание пронёс вместо американской?
        Vitalson
      4. Orionvit Сегодня, 08:02
        Абсолютно согласен. То что порядочных в верха украинской власти нет, это точно, но кое кто, кто по догадливее, уже начинает понимать, что не за горизонтом те времена, когда с них спросят и придётся отвечать по полной. А натворили они столько, что мусорными баками не отделаются. Они 'дурилки картонные" думали, что пришли навсегда, и ещё и в добавок вовсю бахвалились. ДБ
        Orionvit
    2. 210окв Сегодня, 07:22
      Надо ожидать поджога горсовета вместе с люстрацией...Тут радоваться нечего-надавят и переименуют..Хотя бы по указу Параши..
      Цитата: Titsen
      В современной Украине это героический поступок.

      Не все украинцы перековались в укров!
      210окв
      1. т-62 Сегодня, 07:58
        Сейчас это не героический поступок - это называется крысы бегут с корабля . вот в 14 году моя родственница ездила в маршрутке с георгиевской лентой в Киеве ,а эти крысы мягко говоря осуждали . вот это был героический поступок
        т-62
    3. vovanpain Сегодня, 07:45
      Напомним, что украинские радикалы требовали присвоить проспекту имя главаря Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

      А ведь когда нибудь в Киеве можно услышать такой диалог:
      vovanpain
    4. Смог Сегодня, 07:55
      Цитата: Titsen
      В современной Украине это героический поступок.

      Не все украинцы перековались в укров!


      Скорее выжидают, а вдруг Трамп будет против........
      Смог
    5. Zoldat_A Сегодня, 08:02
      Цитата: Titsen
      В современной Украине это героический поступок.

      А вот посмотрим, как они теперь ещё между собой передерутся. Вот смеху-то будет, если правосеки Киевский горсовет сожгут как Дом профсоюзов в Одессе. Не хотели сразу правосеков четвертовать за Одессу - получите-распишитесь... А герои у них и в самом деле того... Вон, вчера только на Ютубе смотрел, как Соловьёв, бедный, у Славы-Глобуса десять минут не мог допытаться - герой Шухевич или нет. Так и не смог. Ну, Славу-то можно понять - цыкует, мелкая душонка. И "да" нельзя сказать - здесь заклюют, и "нет" тоже нельзя - там вообще пришибут. В итоге сказал "исторический персонаж" laughing Тоже мне, "персонаж"..... Тьфу, б........... Я немецкую форму только Штирлицу прощаю....
      Zoldat_A
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
    бандюги хотели назвать проспект, именем бандюги. angry
    a.s.zzz888
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 07:49
      Цитата: a.s.zzz888
      бандюги хотели назвать проспект, именем бандюги. angry

      Не бандюги, а самого обыкновенного фашиста.
      Бандига звучит как уменьшительное ласкательное, но я бы называл просто нечестью.
      Юрий из Волгограда
  3. изя топ Сегодня, 07:06
    при врождённом умении переобуваться в прыжке скакуны незабаром вернут старые названия и восстановят памятники Ленину
    изя топ
    1. Чёрный Сегодня, 07:13
      Ну у разрушения памятников Ленину, своё объяснение.У украинцев ходит легенда, что под одним из памятников Ленину находится безвизовый портал в Европу.. wassat laughing
      Чёрный
      1. изя топ Сегодня, 07:17
        Цитата: Чёрный
        безвизовый портал в Европу

        он под новой чернобыльской аркой.её же специально воздвигли,чтоб потенциальные киборги не смылись
        изя топ
  4. Синьор Помидор Сегодня, 07:10
    Скаклы в ужасе.
    "За що мы стояли на майдане ???"
    Синьор Помидор
    1. Rom14 Сегодня, 07:29
      А за что в Москве, в 90-х д.е.б.илы скакали на площади и белый дом с танка расстреливали ??? И не дай нам Бог, чтоб к власти снова когда ни будь пришел "Ельцин " или "горбач"..........
      Rom14
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:12
        Цитата: Rom14
        А за что в Москве, в 90-х д.е.б.илы скакали на площади и белый дом с танка расстреливали ???

        Всю жизнь после 91-го благодарил судьбу за то, что служил в то время ОЧЕНЬ далеко от Москвы. А то бы обязательно туда пригнали бы. Хорошо мехводу танка или простому солдату-десантнику - за него решают. А мне решать пришлось бы. И уверен, моё решение этой дурной толпе с Алкашом Сведловским во главе, не понравилось бы... А так... Тихо, с похмелья, варил на электроплитке куриный суп, смотрел телевизор и наполнялся мыслью, что там, в Москве, творится ещё хуже, чем у меня в голове с похмелья. Я-то под супчик здоровье потом поправил, а вот в Москве и во всей стране стало ещё хуже...
        Zoldat_A
  5. Михаил м Сегодня, 07:18
    Главное умение для политика - держать нос по ветру. Киевлянам в этом не откажешь. Чует кошка, где сало уронили.
    Михаил м
  6. tinibar Сегодня, 07:34
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Titsen
    В современной Украине это героический поступок.

    Не все украинцы перековались в укров!

    Какой там поступок? Вы верите в порядочность нынешнего киевского горсовета?....Не забывайте, что этот же горсовет практически ЕДИНОГЛАСНО проголосовал за проспект Бандеры...просто немного поменялась политическая конъюктура...переобулись...

    А может,, просто не знали, кто такой Ватутин...
    tinibar
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:17
      Цитата: tinibar
      А может,, просто не знали, кто такой Ватутин...

      Может, подумали, что писатель какой? Не знаю... Тут ведь тоже разбираться надо - а вдруг недостаточно свидомый? Для меня прямо загадка какая-то их поступок. Весь день думать буду... laughing До вечера. А вечером в новостях, думаю, расскажут, почему так случилось. Думаю, до вечера правосеки наведут ясность в ситуации - или побьют кого, или подожгут чего - и всё встанет на свои места. Не думаю, что правосеки это просто так солбют...
      Zoldat_A
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:37
    Радикалы обещали "разобраться с каждым, кто проголосовал против"

    А вот это за ними (радикалами) не заржавеет. Не исключено, что скоро начнется череда "странных" событий. Так вот и живут - от протянутой руки к ЕС за подаянием, до издевательств и убийств на своей территории.
    rotmistr60
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:22
      Цитата: rotmistr60
      Так вот и живут - от протянутой руки к ЕС за подаянием, до издевательств и убийств на своей территории.

      Дык европейская ж демократическая страна. В любом ток-шоу политическом свидомые слюнями брыжжут, что у нас тоталитарная страна, что мы все одурманены пропагандой путинской, что у них демократии и прав человека в 8,635 раз больше, чем у нас. Ну, ясен пень, куда нам до них... У нас даже мозги какими-то подозрительными извилинами изрезаны.....
      Zoldat_A
  8. acrshooter Сегодня, 07:37
    Для справки:
    Картина боестолкновения видна из составленной 6 марта 1944 г. докладной записки начальника Управления контрразведки «Смерш» 1-го Украинского фронта генерал-майора Н. А. Осетрова.
    В записке говорится, что «29 февраля 1944 г. Н. Ф. Ватутин выехал из Ровно (где тогда располагался штаб 13-й армии генерал-лейтенанта Н. П. Пухова) в Славуту — в штаб 60-й армии генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского. Однако примерно в 19.00 у въезда в село Милятин Острожского района Ровенской области машины попали под обстрел диверсионной группы УПА численностью в 100—200 человек.
    Н. Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой получил тяжёлое ранение в бедро.»
    Осетров отмечал исключительно высокую активность вооружённых групп националистов на юге Ровенской области, где эти группы пользовались поддержкой местного населения.
    По сведениям начальника Отдела контрразведки «Смерш» 13-й армии М. П. Александрова, схваченный повстанец из действовавшей в районе Милятина сотни «Зелёного» показал, что в столкновении участвовали бойцы этой сотни (которые в тот день в количестве 80—90 чел. грабили попавший в засаду близ села красноармейский обоз); впрочем, достоверность этих показаний вызывает у историков серьёзные сомнения.
    Обращает на себя внимание, что командующий передвигался по неразведанному ранее маршруту без сопровождения своего взвода охраны, отправленного ранее по другой дороге. Группа, организовавшая обстрел штабной группы, перехватила дорогу за несколько часов до этого, расстреляв обоз с минами и грузовую машину тыла армии. Имея возможность отступить, штабная группа, тем не менее вступила в перестрелку, что привело в итоге к ранению Ватутина.
    Тяжело раненого военачальника на поезде доставили в киевский госпиталь. В Киев были вызваны лучшие врачи, среди которых — главный хирург Красной Армии Н. Н. Бурденко. Ватутин получил сквозное ранение бедра с раздроблением кости. Несмотря на оперативное вмешательство и использование в ходе лечения новейшего пенициллина у Ватутина развилась газовая гангрена. Консилиум врачей во главе с профессором Шамовым предложил ампутацию, как единственное средство спасения раненого, но Ватутин отказался. Спасти Ватутина так и не удалось, и 15 апреля 1944 года он скончался в госпитале от заражения крови.
    17 апреля генерала армии Н. Ф. Ватутина похоронили в Киеве, в Мариинском парке. На похоронах — наряду с военачальниками и руководителями Советской Украины — присутствовали дети Ватутина, его жена Татьяна Романовна и мать Вера Ефимовна (в феврале от боевых ран умер её сын Афанасий, в марте погиб на фронте младший сын Фёдор, а теперь она хоронила третьего сына). В день похорон Москва отдала последнюю почесть полководцу 24 артиллерийскими залпами.
    В январе 1948 года на его могиле был установлен памятник общей высотой 8,55 м с надписью на украинском языке: «Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа» (скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский).
    В марте 2015 года в связи с событиями на Украине 85-летняя дочь Ватутина Елена обратилась к российским властям с просьбой перенести прах полководца из Киева на Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах.
    acrshooter
  9. Сергей Ф Сегодня, 07:49
    Власть в Украине - это не власть, это отголоски американского правления.
    Очень удивляет, хотя и очень радует, решение горсовета Киева. Неужели в Киевской власти еще есть умные и здравомыслящие головы? Но это есть повод для украинских "нациков" начать "охоту на ведьм"!
    Хочется верить, что в Украине не все напуганы фашистскими замашками украинской власти!
    Сергей Ф
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:55
    Всего лишь власть в америкосии поменялась, и Шухевич стал не модным? Не в тренде, как сейчас говорят. Просто в Киевском совете есть совсем отмороженные, а есть не совсем, пытающиеся держать "нос по ветру".
    Горный стрелок
  11. Vitalson Сегодня, 07:56
    Скакуны в напряге
    Vitalson
  12. Orionvit Сегодня, 08:11
    Цитата: изя топ
    при врождённом умении переобуваться в прыжке скакуны незабаром вернут старые названия и восстановят памятники Ленину

    С них станется. А кто будет отвечать за войну, за разрушенную страну? Папа Римский? Сейчас быстро начнут удалять из соц сетей свои посты, где бахвалились, кто больше ненавидит Русских и Россию, или кто больше украинец, или кто больше убил "сепаров". Только поздно, все уже зафиксировано, задокументировано и подшито. Решение Киевского горсовета, это первая ласточка, что самые сообразительные уже чувствуют начало большого конца.
    Orionvit
  13. Егоза Сегодня, 08:55
    Ну до некоторых все еще не доходит, а уж ради Европы....
    Украина должна законодательно поддержать инициативу замминистра по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова, предложившего ради получения безвизового режима с ЕС расселять на территории Украины мигрантов, пишет киевский еженедельник «Деловая столица». Издание полагает, что беженцы, совершившие в ЕС криминальные преступления, должны передаться для отбытия наказания и дальнейшего расселения на Украине. «Украина их амнистирует, но при условии заселения в серую зону между сторонами противостояния в конфликте на Донбассе. В конце концов, это — украинская территория. Им выделяется беспроцентный кредит для приобретения стрелкового оружия и боеприпасов, который в дальнейшем (при соблюдении условий поселения) может быть с них даже списан. Оружие, разумеется, предоставляется им для самообороны, а что, кроме автоматов, они раздобудут на месте — это уже их забота. В конце концов, мало ли что можно купить в военторге за углом? Хода на Запад им нет. На карте ясно обозначена красная линия, за попытку пересечения которой назначена кара, достаточная для того, чтобы отбить желание ее пересекать. Зато в продвижении на Восток нет никаких ограничений. И даже возможна поддержка артой — в том случае, если какие-то негодяи обижают мирных беженцев, вынужденных защищать свои жизни. Таким образом, решение европейской проблемы с беженцами, склонными к криминалу и насилию, одновременно создаст неплохой противовес российской агрессии», — отмечается в публикации. «Что делают мирные беженцы на территории, неконтролируемой конституционными властями Украины, — не должно по большому счету власти Украины интересовать, — продолжает украинский еженедельник. — Главное — чтобы они не пытались перейти красную линию. Те из них, кто будет сотрудничать с украинскими властями на постоянной основе, информируя их, к примеру, о ситуации на захваченной террористами территории, могут выходить на обозначенные пункты рандеву и получать там все необходимое — продукты, оружие (в пределах, разрешенных к продаже частным лицам, возможно, и с некоторыми исключениями, но все — в рамках закона), медицинскую помощь, средства связи и т. п. Если беженцы задержат преступников, скрывающихся на неконтролируемой Украиной территории — честь им и хвала, и, естественно, материальное вознаграждение. Если мирное украинское население, проживающее на неконтролируемых Украиной территориях, чем-то недовольно (в том числе, возможно, и манерой поведения беженцев), оно может выходить на территории под властью Украины и размещаться в лагерях временного пребывания (и фильтрации, разумеется). Средства для организации таких лагерей с приемлемыми условиями жизни в них вполне может выделить ЕС в одном пакете со средствами для адаптации беженцев. Беженцев, лояльных украинским властям, следует признавать априори правыми в любом конфликте, возникшем на неконтролируемых Украиной территориях при их участии. Это положение должно быть закреплено специальным законом».
    Егоза
  14. Sasha_Sar Сегодня, 09:00
    Респект и уважуха депутатам горсовета Киева, которые проголосовали против. В данное время это много стоит, значит еще не все потеряно. Снимаю шляпу... hi
    Sasha_Sar
  15. Монархист Сегодня, 09:07
    "Самопощ"- стадо неблагодарное,а пастух за бутылку придаст.Надо увековечить имена:Нуланд и черного орангутанга.
    Монархист
  16. avg-mgn Сегодня, 09:23
    Депутаты остановили попытку опровергнуть выкладки собственных историков, утверждающих, что Украину от фашистов освобождала Украинская Армия. Ведь именно Ватутину и его фронту ранее в их опусах отводилась решающая роль в освобождении Киева (что недалеко от истины). А вот еще интересный "фактик" -
    ... после освобождения Киева Ватутин шепотом рассказал своему адъютанту, что на самом деле является украинцем по фамилии "Ватутя", и приказал ему перейти фронт к Роману Шухевичу - чтобы договориться о совместной борьбе против сталинизма и гитлеризма.
    http://www.liveinternet.ru/users/herodot_10/post3
    61579034
    avg-mgn

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня