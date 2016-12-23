Горсовет Киев отказался переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича

Киевский городской совет отказался переименовать проспект Ватутина.Напомним, что украинские радикалы требовали присвоить проспекту имя главаря Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.Для переименования проспекта, носящего имя легендарного военачальника Великой Отечественной войны, Киевскому горсовету не хватило 20 голосов. За переименование активно высказались депутаты от радикальной партии «Свобода», а также от «Самопомощи». После провала своей инициативы представители радикальных организаций Украины заявили о том, что Киевский горсовет «саботирует закон о декоммунизации и десоветизации». Это вызвало шквал критики по отношению к депутатам, голосовавшим против инициативы, со стороны представителей так называемой майданной общественности. Радикалы обещали "разобраться с каждым, кто проголосовал против". Украина - цэ Европа...Необходимо отметить, что Роман Шухевич стал «предводителем» так называемой Украинской повстанческой армии в 1944 году. До этого присягал на верность гитлеровской Германии и состоял на службе в вооружённых силах и полицейских подразделениях Третьего рейха. В частности, с ноября 1941 года в звании гауптштурмфюрер являлся заместителем командира 201-го батальона охранной полиции.