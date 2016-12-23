Последние боевики покинули Алеппо, жители празднуют освобождение
Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных сил, сообщает сирийское командование.
Всю ночь улицы Алеппо были заполнены людьми, праздновавшими полное освобождение города.
«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», – сказала журналистам Азизия Асма, жительница христианского квартала.
В четверг колонна автомашин вывезла из Алеппо последних боевиков. Как подчеркнул Башар Асад, освобождение города – это заслуга сирийской армии, и всех ее союзников, в частности России и Ирана.
«Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом с одной стороны и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает»,говорится в заявлении.
Всю ночь улицы Алеппо были заполнены людьми, праздновавшими полное освобождение города.
«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», – сказала журналистам Азизия Асма, жительница христианского квартала.
В четверг колонна автомашин вывезла из Алеппо последних боевиков. Как подчеркнул Башар Асад, освобождение города – это заслуга сирийской армии, и всех ее союзников, в частности России и Ирана.
Использованы фотографии: РИА Новости/AFP 2016/ George Ourfalian