09:36 23 декабря

Последние боевики покинули Алеппо, жители празднуют освобождение

Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных сил, сообщает сирийское командование.

Последние боевики покинули Алеппо, жители празднуют освобождение


«Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом с одной стороны и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает»,
говорится в заявлении.


Всю ночь улицы Алеппо были заполнены людьми, праздновавшими полное освобождение города.

«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», – сказала журналистам Азизия Асма, жительница христианского квартала.

В четверг колонна автомашин вывезла из Алеппо последних боевиков. Как подчеркнул Башар Асад, освобождение города – это заслуга сирийской армии, и всех ее союзников, в частности России и Ирана.

Использованы фотографии: РИА Новости/AFP 2016/ George Ourfalian
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Комментарии 12
  1. salat Сегодня, 08:20
    Вот пусть гейропа и гостеп да и весь мир посмотрит кто освобождает города и за какие сроки, и кто просто их населяет бородачами!
    Все таки тактика решает! drinks
    salat
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:29
      Цитата: salat
      Вот пусть гейропа и гостеп да и весь мир посмотрит кто освобождает города и за какие сроки, и кто просто их населяет бородачами!
      Все таки тактика решает!

      Вот только не прос.....ли бы они ту Алеппу как Пальмиру.... А то щас и в Алеппу Гергиев приедет, всё хорошо, мир.... Соберутся, пойдут ещё где-нибудь воевать и с Алеппой будет как с Пальмирой... Ой, как не хотелось бы! Сил-то сколько угрохано....
      Zoldat_A
      1. Pharao7766 Сегодня, 09:16
        Стоило машины на паромы, и сразу к друзьям в европу и сша отправлять.
        Это же несчастные и обездоленные которых режимы России и Сирии бомбили глупыми бомбами...
        Pharao7766
  2. Skubudu Сегодня, 08:20
    Всю ночь улицы Алеппо были заполнены людьми, праздновавшими полное освобождение города.

    Рад за Сирийцев.
    По всем каналам с утра показывают это.
    А вот с.у..и из Евронювс, объявили что вооруженная оппозиция покинула город... и показывают картинку - суровые пустые улицы и ни слова о праздновании... Почему в России этот русофобский канал в эфир допускают?
    Skubudu
    1. salat Сегодня, 08:21
      Евроньюс гореть в аду am циничные гады.
      salat
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:20
      Skubudu
      Почему в России этот русофобский канал в эфир допускают?


      Видимо, "почувствуйте разницу" между нашими и иноСМИ. А вообще, кто платит, тот и танцует невесту.
      a.s.zzz888
    3. кеп Сегодня, 09:27
      Цитата: Skubudu
      А вот с.у..и из Евронювс, объявили что вооруженная оппозиция покинула город... и показывают картинку - суровые пустые улицы и ни слова о праздновании... Почему в России этот русофобский канал в эфир допускают?


      На сайте ВВС фотографии Алеппо до и после войны.На весь экран.Надо думать Это Россия всё разрушила.Посмотрел чуть не стошнило.Гадина одним словом.
      кеп
  3. басмач Сегодня, 08:45
    "В четверг колонна автомашин вывезла из Алеппо последних боевиков". Вот теперь первый и самый логичный вопрос-а где они опять объявятся. Ёлка это хорошо, но выехавшие боевики-это как? Еще Суворов говорил-"недорубленный лес снова вырастает". И сколько опять погибнет при очередной выкорчёвке. Об этом надо думать, а не хороводы под елками водить.
    басмач
  4. 3vs Сегодня, 08:52
    Ещё в одном городе дети встретят Новы Год! fellow
    Спасибо нашим летунам, спецназу, морякам, всем, кто там сейчас!
    Ну и Вечная Память погибшим!
    3vs
  5. Сергей Ф Сегодня, 08:55
    Радуюсь как мальчишка!
    Безусловно, это перелом в ходе борьбы и ИГ, но до полной победы, ой, как далеко!
    ИГ - это спрут, окутавший почти полмира. Ошибаются американцы, что, находясь за океаном, это их собственное порождение не доберется и до них!
    Не желаю никому зла, но сила действия равна силе противодействия.
    Сергей Ф
  6. Suharik.inline Сегодня, 09:28
    Спокойствия и мирного неба над головой жителям этой истерзаной страны.
    Suharik.inline
  7. Suharik.inline Сегодня, 09:34
    И вечная память, тем ,кто лишился жизни помогая этой стране обрести покой.
    Suharik.inline

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