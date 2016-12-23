09:32 23 декабря

Раненные под Дебальцево солдаты ВСУ признали, что напали на ЛНР первыми

Солдаты украинских оккупационных войск говорят, что справились с командой занять позиции Народной милиции ЛНР под Дебальцево, таким образом признавая, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего военных ЛНР.

Множество раненых украинских военных находятся в госпиталях в разных частях страны. Десятки раненых солдат ВСУ отправили в Днепропетровск, а 12 раненых оккупантов из-под Дебальцево доставили в Винницкий военный госпиталь.

Двое военных находятся в реанимации, говорится в новостном сюжете ТСН.




Из Донбасса солдат доставили санитарной авиацией.

«Это эвакуация непосредственно с передовой, вне передовых госпитальных баз», — рассказал журналистам начальник травматологического отделения военного госпиталя Центрального региона Александр Фомин.
Врач добавил, у большинства горе-карателей огнестрельные ранения рук, ног, грудной клетки и живота. Нужные операции сделаны, угрозы жизни для большинства прибывших уже нет. Военных ждет долгая реабилитация, с ними начали работать психологи.

«Много контузий. Не один месяц лечения и реабилитации», — заявляет главный травматолог госпиталя.
Сами «ВСУшники» прямо заявили, что получили приказ и выполнили поставленную командирами задачу, таким образом невольно признав, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего вооруженные силы Народных республик Донбасса.

Также раненые утверждают, что они захватили высоту с минимально возможными в данной ситуации потерями со своей стороны. Страшно представить, какие же потери у украинской армии считаются не минимальными, учитывая, что за время этой провальной операции несколько десятков солдат ВСУ были убиты и многие десятки получили ранения.

«Взять высоту, мы ее взяли. Мы взяли те позиции, которые мы должны были занять. Потери у нас минимальные», — говорит раненый солдат по кличке «Лука».
Первоисточник: http://rusvesna.su/


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Комментарии 14
  1. vkl.47 Сегодня, 08:38
    Это не новость .это и так все знали
    vkl.47
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:39
      Цитата: vkl.47
      Это не новость .это и так все знали

      Потом скажут, что из них это признание террористы под пытками вырвали... Скаклы же..
      Zoldat_A
      1. avg-mgn Сегодня, 08:50
        Zoldat_A
        Вернутся домой
        На сколько я понял из материала, они и так все дома в тыловых госпиталях. В то же время о пленных не слышно.
        avg-mgn
      2. Комментарий был удален.
    2. Владыка Ситх Сегодня, 08:43
      Свежее видео

      Владыка Ситх
  2. Altona Сегодня, 08:44
    Я не понимаю укров, для чего они "берут высоты". Для чего собственно? Завтра их отбросят. В гражданской войне нет смысла "брать высоты".
    Altona
    1. БАБА ШУРА Сегодня, 08:53
      Может они лучников и арбалетчиков там разместят, построют вышку для наблюдения. БЭЗпилотники амерские, не выполняют своих функций.
      БАБА ШУРА
    2. vovanpain Сегодня, 08:54
      Цитата: Altona
      Я не понимаю укров, для чего они "берут высоты". Для чего собственно? Завтра их отбросят. В гражданской войне нет смысла "брать высоты".

      Уже выбросили Евгений со всех высот,как и укроправительство выбросило этих зольдатиков на мясо.
      vovanpain
    3. maxxdesign Сегодня, 09:02
      я не думаю что у них это цель.... пешкам конечно говорят что это нужная высота... но для пети и Ко нужно просто чтобы был повод поблажить перед западом что якобы их обстреливают, и он всеми силамы пытается выполнить соглашения, но ему не дают... вобщем как всегда бла бла бла... не долго петруше осталось... мартышка скоро съедет с белого дома, а Трампу далеко на эту украину... сейчас петю еще за жопу возьмут за долги, и бабке меркель не долго сидеть осталось в кресле канцлера
      maxxdesign
    4. Orionvit Сегодня, 09:15
      Я не понимаю укров, для чего они "берут высоты". Для чего собственно? Завтра их отбросят. В гражданской войне нет смысла "брать высоты".
      Как говорили классики, война это продолжение политики мирного времени, только другими методами. Обычная война, это продолжение внешней политики, а гражданская, это продолжение внутренней. Так сказать, разрешение внутренних противоречий силовыми методами. А высоты зачем брать? Спросите у Киева. Они там в Киеве в бой не идут, под пули не попадают. Просто свои мелкие политические дивиденды.
      Orionvit
  3. Сергей Ф Сегодня, 08:51
    Вот бы эти признания да Западу в уши!
    Так ведь не пройдет!
    Цензура! Ведь наши СМИ - это ложь и пропаганда!
    Мы-то знаем, но знают ли они, эти "продвинутые" и "демократические" европейцы?
    Сергей Ф
  4. ZuuT Сегодня, 09:04
    тока Солнцепек вразумит и обогреет бандерлогов
    ZuuT
  5. Хубун Сегодня, 09:06
    Сформировать сводный отряд из генералов да остального офицерского состава и строевым с песней на минное поле. Во главе Петя со свитой с шаблями наголо . На ОЗМки, МОНки и всякую мелочь вроде ПМН и ПФМ
    Хубун
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    и выполнили поставленную командирами задачу,


    Бараны! Какую "задачу командиров"? Это какими надо быть тупыми, чтобы своими трупами "выполнять задачу?!? Слов нет! fool
    a.s.zzz888
  7. vector96 Сегодня, 09:27
    У ВСУ все подстреленные солдаты автоматически становятся сепарами, отсюда и минимальные потери.
    vector96

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