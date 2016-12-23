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Россия опробовали в Сирии более полутора сотен образцов современных вооружений

ВС России опробовали в Сирии 162 образца нового и модернизированного вооружения. Применявшееся оружие показало высокую эффективность. Об этом сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Россия опробовали в Сирии более полутора сотен образцов современных вооружений


«В их числе – новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы», – сказал министр обороны.


Он сообщил также, что в ходе боевого применения были выявлены и огрехи. Так, до полного устранения обнаруженных недостатков была приостановлена закупка 10-ти образцов вооружения. При этом Шойгу отметил, что при испытаниях на полигоне эти недостатки себя не проявили.

Напомним, 15 декабря президент РФ заявил, что к концу текущего года доля современного вооружения и техники в вооруженных силах должна превысить 50 %.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 38
  1. Сергей Ф Сегодня, 08:46
    Не было бы счастья, да несчастье помогло!
    Никогда нельзя до конца быть уверенным в оружии, если оно не прошло боевого испытания!
    Оказывая помощь Сирийскому государству, мы испытывает свое вооружение в реальных боевых условиях, а не в тепличных полевых испытаниях!
    Это замечательно, что, оказывая помощь, мы усиливаем свою мощь!
    Сергей Ф
    1. vkl.47 Сегодня, 08:54
      Сегодня новость вычитал про ЦАГИ Жуковский
      В аэродинамической трубе малых скоростей Центрального аэрогидродинамического института прошла серия испытаний модели перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолёта для определения аэродинамических характеристик и визуализации физической картины обтекания воздушного судна.

      В институте сообщили, что провели исследования продольных и боковых аэродинамических характеристик модели в крейсерской конфигурации, в том числе вблизи экрана, который моделирует поверхность земли, на скоростях воздушного потока до 50 м/с. Испытания позволили выявить особенности обтекания модели и сопоставить их с аэродинамическими характеристиками.

      Результаты исследования показывают довольно высокое аэродинамическое совершенство двухфюзеляжной схемы, так как характеристики данной модели сопоставимы с типовыми характеристиками однофюзеляжного летательного аппарата с высокорасположенным крылом и Т-образным оперением.

      Лайф напоминает, что данный проект разработали в ЦАГИ в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 гг.". Перспективное воздушное судно предназначено для перевозки различных грузов общей массой до 40 тонн. По предварительным расчётам, при одинаковой коммерческой нагрузке масса конструкции и продольные габариты двухфюзеляжного самолёта будут меньше по сравнению с однофюзеляжным. Помимо этого ожидается, что транспортный самолёт с двумя фюзеляжами обеспечит более удобную погрузку-выгрузку при меньших временных затратах.
      vkl.47
      1. Донской Сегодня, 09:16
        Такие макеты с нестандартными формами регулярно продувают в ЦАГИ с самого его основания. Это не значит, что начаты ОКР по данному проекту. Там продувают даже макеты школьников при желании laughing
        Донской
        1. vkl.47 Сегодня, 09:41
          Не думаю что это макет школьника
          vkl.47
          1. bulvas Сегодня, 09:49
            Два фюзеляжа - т.е. строить почти 2 самолета вместо одного?

            Можно понять, если для большой грузоподъемности, могут быть преимущества, но 40 т. ...?

            bulvas
            1. Вояджер Сегодня, 10:10
              Да и конструкция хрупкая на вид.
              Вояджер
            2. лаврентий павлович Сегодня, 10:26
              И взлетно-посадочные полосы придется расширять под такой самолет.
              лаврентий павлович
      2. himRa Сегодня, 09:20
        все новое это хорошо забытое старое! laughing
        не плохая статья про двухфюзеляжные(двухбалочные) самолеты:
        https://topwar.ru/22619-kogda-odnogo-fyuzelyazha-
        malo-samolety-dvuhbalochnoy-shemy.html
        himRa
      3. Владимир Матвеев Сегодня, 09:29
        Бред. Тогда почему природа не изготовила птиц с двумя килями.
        Владимир Матвеев
        1. Вояджер Сегодня, 10:10
          Природа много чего не изготовила из того, что люди добились.
          Вояджер
      4. sergeyzzz Сегодня, 10:42
        А если надо 1 танк перевезти, во второй придётся мешки с песком класть?
        sergeyzzz
      5. ДМ51 Сегодня, 11:00
        Цитата: vkl.47
        Сегодня новость вычитал про ЦАГИ Жуковский
        В аэродинамической трубе малых скоростей Центрального аэрогидродинамического института прошла серия испытаний модели перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолёта для определения аэродинамических характеристик и визуализации физической картины обтекания воздушного судна.

        В институте сообщили, что провели исследования продольных и боковых аэродинамических характеристик модели в крейсерской конфигурации, в том числе вблизи экрана, который моделирует поверхность земли, на скоростях воздушного потока до 50 м/с. Испытания позволили выявить особенности обтекания модели и сопоставить их с аэродинамическими характеристиками.

        Результаты исследования показывают довольно высокое аэродинамическое совершенство двухфюзеляжной схемы, так как характеристики данной модели сопоставимы с типовыми характеристиками однофюзеляжного летательного аппарата с высокорасположенным крылом и Т-образным оперением.

        Лайф напоминает, что данный проект разработали в ЦАГИ в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 гг.". Перспективное воздушное судно предназначено для перевозки различных грузов общей массой до 40 тонн. По предварительным расчётам, при одинаковой коммерческой нагрузке масса конструкции и продольные габариты двухфюзеляжного самолёта будут меньше по сравнению с однофюзеляжным. Помимо этого ожидается, что транспортный самолёт с двумя фюзеляжами обеспечит более удобную погрузку-выгрузку при меньших временных затратах.

        По-моему неудобная схема - крупно-габарит не загрузишь,только тюки возить и офисную бумагу smile
        ДМ51
      6. staviator Сегодня, 11:41
        Это какая ширина ВПП должна быть,и какая точность при посадке что бы одновременно посадить оба фюзеляжа.По моему проект бесперспективен
        staviator
    2. ЛукичЪ Сегодня, 09:04
      Цитата: Сергей Ф
      Это замечательно, что, оказывая помощь, мы усиливаем свою мощь!

      ну так это ещё и во Вьетнаме было
      ЛукичЪ
    3. himRa Сегодня, 09:07
      Верная мысль!
      При этом Шойгу отметил, что при испытаниях на полигоне эти недостатки себя не проявили.

      Что еще хотелось бы сказать:
      доходы от продажи оружия у нас на уровне продаж зерна!Да,да как бы не говорили про ,,бензоколонку,, но в оличии от зерна это высокотехнологическое производство -рабочие места и инженеры востребованны!
      и такого рода демонстрации(Сирия) отличная реклама нашего оружия
      himRa
    4. RASKAT Сегодня, 10:43
      Полный доклад, кому интересно.

      Министр красавчик.
      RASKAT
      1. himRa Сегодня, 11:37
        спасибо! за сухими цифрами скрывается гигантская работа
        министр действительно красавчик
        himRa
    5. volot-voin Сегодня, 10:47
      Цитата: Сергей Ф
      Не было бы счастья, да несчастье помогло!
      Никогда нельзя до конца быть уверенным в оружии, если оно не прошло боевого испытания!

      Сирия - это своего рода Испания 30-х годов, в предверии большой бойни, которая очень надеюсь ни когда не случится. Проба сил перед решающей схваткой, к которой надо быть всегда готовыми.
      volot-voin
  2. Mareco Сегодня, 08:51
    Ми-28 на видео МО как-то не очень попадал. А некоторые куски вообще вырезали. Один вообще разбился. Наверника у военных к нему масса вопросов.
    Mareco
  3. Волька Сегодня, 08:57
    приятно слышать, но это совсем не значит, что Россия теперь должна лезть в любой региональный военный конфликт, где как некоторым горячим головам кажется есть интересы России, в том числе с целью проверить новые образцы вооружений в деле, нам бы еще Сирию переварить...
    Волька
    1. алекс-сп Сегодня, 09:03
      К сожалению, региональные конфликты и были всегда реальным полигоном для опробования вооружений
      алекс-сп
      1. himRa Сегодня, 09:28
        Ну вы прям как пацифист! laughing
        ,,к сожалению,, диссонанс на форуме ВО!
        только в такой жесткой конкуренции,напряжении сил и возможностей путь к развитию!
        история это подтверждает
        himRa
        1. алекс-сп Сегодня, 10:04
          Может быть, и пацифист. Предпочел бы,чтобы оружие стреляло только на полигонах и соревнованиях типа танкового биатлона. Люди же гибнут при всех этих конфликтах, их то, что, не жалко?
          алекс-сп
          1. himRa Сегодня, 10:26
            не получается,
            только на полигонах

            При этом Шойгу отметил, что при испытаниях на полигоне эти недостатки себя не проявили.

            не хотелось бы высказываться жестко,лучше выскажусь в духе:
            если нет возможности изменить обстоятельства необходимо изменить отношение,кстати в ДТП погибает более чем в локальных конфликтах
            himRa
            1. алекс-сп Сегодня, 10:28
              Вот потому-то и "к сожалению"
              алекс-сп
  4. Хубун Сегодня, 09:12
    Кроме испытаний и люди опыт боевой получили , а то плюс не меньший
    Хубун
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
    Война с террорюгами дала возможность посмотреть и испытать технику и вооружение. Лучше все таки ТАМ, а не у нас.
    a.s.zzz888
    1. Александр69 Сегодня, 09:26
      я бы добавил- лучше сейчас, чем потом. Надо быть готовыми ко всему
      Александр69
  6. ЗКВР Сегодня, 09:38
    А также навыки всех спец.подразделений со всех округов и флотов . Одно дело по мишеням стрелять другое по людям. Надеюсь все остались довольны и бородачи и наши крепыши!
    ЗКВР
  7. серафимамурский Сегодня, 10:04
    На днях в ВО писали что ВКС РФ в Сирии сделали 30 000 вылетов. Теперь становится понятным эффективность этих вылетов: не террористов бомбят а просто испытательные полёты. Ведь если за один вылет одной бомбой ( хотя МИГ может нести 8 тонн боезаряда) уничтожался бы один террорист то уже бы их всех уничтожили ну или изрядно проредили. А ИГИЛ Пальмиру взяли.
    серафимамурский
    1. MaksoMelan Сегодня, 10:57
      Предлогаете как американцы Дрездон и Токио?
      MaksoMelan
  8. Jovanni Сегодня, 10:16
    Если уж пришлось воевать, то конечно надо было попробовать по возможности всё вооружение не испытанное раньше в бою. Чтобы понимать на что денежки тратятся оправданно, а на что нет. Жалко "Терминатор" не попробовали, может его стоило и закупить? А то так и будем умозрительно спорить...
    Jovanni
  9. Куница Сегодня, 10:23
    Верной дорогой идём, товарищи. Так держать!
    Куница
  10. Влад5307 Сегодня, 10:25
    Цитата: a.s.zzz888
    Война с террорюгами дала возможность посмотреть и испытать технику и вооружение. Лучше все таки ТАМ, а не у нас.

    Почему дала, т.е. в прошедшем времени! Эта война не закончена даже в Сирии, не говоря уж о БВ и Африке в целом. request
    Работы военным еще как минимум на 2-е пятилетки, тем более с такой помощью "истинных демократов" как НАТО и "европартнеры". Если стабилизировать Ливию, то дальше процесс очистки от террористов пойдет с ускорением, несмотря на все усилия по "демократизации" наших "партнеров". И если наша защищенность будет поддерживаться на достаточном уровне и дальше, то мир будет гарантирован. hi
    Влад5307
  11. doubovitski Сегодня, 10:34
    Цитата: Владимир Матвеев
    Бред. Тогда почему природа не изготовила птиц с двумя килями.

    Откажитесь от колеса. И вообще от всего вращающегося . Природа ведь так и не смогла его изобрести.
    doubovitski
    1. himRa Сегодня, 11:40
      железный аргумент! drinks
      но это !!?

      http://www.popmech.ru/science/11474-kto-izobrel-k
      oleso-evolyutsiya/
      himRa
  12. MaksoMelan Сегодня, 10:55
    Думаю у многих впрос: почему терминаторы не испытывают? Ещё момент чтоб самопалом народ не занимался послать комплект модернизации для старых бмп1.
    MaksoMelan
  13. sabakina Сегодня, 11:04
    Цитата: Сергей Ф
    Не было бы счастья, да несчастье помогло!
    Никогда нельзя до конца быть уверенным в оружии, если оно не прошло боевого испытания!

    Грабовская пушка ЗИС-3.Никто не хотел её рассматривать всерьёз. Тогда партию пушек втихаря отправили на фронт. Артиллеристы были в восторге от неё.
    sabakina

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