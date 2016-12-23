Россия опробовали в Сирии более полутора сотен образцов современных вооружений

ВС России опробовали в Сирии 162 образца нового и модернизированного вооружения. Применявшееся оружие показало высокую эффективность. Об этом сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.«В их числе – новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы», – сказал министр обороны.Он сообщил также, что в ходе боевого применения были выявлены и огрехи. Так, до полного устранения обнаруженных недостатков была приостановлена закупка 10-ти образцов вооружения. При этом Шойгу отметил, что при испытаниях на полигоне эти недостатки себя не проявили.Напомним, 15 декабря президент РФ заявил, что к концу текущего года доля современного вооружения и техники в вооруженных силах должна превысить 50 %.