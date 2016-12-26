21:56 26 декабря

Послезавтра: «поклонники Путина» построят на Земле коммунизм

Послезавтра: «поклонники Путина» построят на Земле коммунизмИностранные эксперты объявили: Европой и США будут управлять «поклонники» Путина. Недалёк тот день, когда и в России, и на Западе построят коммунизм.

Почитаешь западных аналитиков, пишущих на басурманском своём наречии о глобальном российском будущем, охватывающем полпланеты, — и диву даёшься. Оказывается, В. В. Путин не только бросил к своим ногам Европу, но и замахнулся на США. И, разумеется, его конечная цель — построить на земном шаре коммунизм. Как может старый кагэбэшник и ленинец рассуждать иначе?

Примерно такие выводы можно сделать, например, из публикации Вадима Никитина (Vadim Nikitin), прописавшегося в Лондоне аналитика, специализирующегося на российских темах. Статья этого эксперта вышла в «The National».


Для начала журналист вычислил, кто уже следует за Путиным и кто скоро последует. В списке первых Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Молдова. В списке тех, кто занял очередь, — Соединённые Штаты и Франция. Это пока ещё «две великие демократии мира», однако и им суждено оказаться под пятой «поклонников президента России Владимира Путина». Эти страны последуют за государствами Восточной Европы, где народ избрал лидеров, пропагандирующих «более тесные связи с Москвой». А ведь минула всего четверть века после того, как народы освободились от советского ига, сбросили оковы.

За этими странами вот-вот поспеют и следующие. Все норовят записаться на приём к Путину. Такие «оплоты либерализма», как Германия, Италия и Нидерланды, точит червь оппозиции, громко заявляющей об отмене санкций.

Вывод: налицо «очевидная волна русофильства». Она утопила «большую часть мира». Что же стало её причиной?

Никитин обнаружил «три основных фактора», породивших условия для выхода России из международной изоляции и явления на мировую арену.

Фактор первый: рост недоверия в мире к либеральным элитам.

Фактор второй: распространение и влияние Интернета.

И фактор номер три: разочарование от политики, проводимой демократами (ощущение неэффективности и несправедливости этой политики).

Все эти факторы проявлялись ещё на рубеже веков (как раз тогда, когда в России пришёл к власти Путин), а теперь они «становятся всё более и более заметными на Западе».

После распада Советского Союза в 1991 году российский президент Борис Ельцин, напоминает автор, принял за основу нового строя либеральные институты и радикальные экономические реформы, ведущие страну к свободному рынку. Каким был итог? Русские политики «создали несметные богатства для крошечной элиты», заодно допустив катастрофические «понижение стандартов жизни подавляющего большинства». К 1994 году ожидаемая продолжительность жизни россиян сократилась на пять лет. Советские заводы и их активы прикарманили олигархи, по стране прошлись косой безработица и бедность. Для многих людей либеральная демократия осталась чем-то «теоретическим», зато обнищание и деградация «были вполне реальными». Дошло до того, что ужаснулся даже Европейский банк реконструкции и развития: его исследование показало, что россияне, родившиеся в годы «переходного периода», оказались в среднем на 1 сантиметр ниже ростом, нежели их старшие и младшие «коллеги» по возрасту. То время по своим печальным характеристикам сопоставимо с войной.

Либеральная идея в России была запятнана не только «деиндустриализацией и взрывом неравенства». Беда также в том, что «люди потеряли смысл». Старый образ жизни не просто ушёл в историю, но и «был дискредитирован». Более того, благодаря новой потребительской показухе олигархи выказывали «открытое презрение» к простым людям.

И тут-то и явился на сцену тов. Путин. Он «пришёл к власти на волне возмущения неравенством, хаосом и посткоммунистической разрухой».

Журналист считает, что Путин «предложил снова сделать Россию великой: восстановить международную репутацию государства, разгромить терроризм в Чечне, воссоздать экономическую справедливость путём расправы с презренными олигархами».

Как отнеслось к планам Путина население? Проявляемый Путиным авторитаризм народ считает той «небольшой ценой», которую нужно «заплатить за обещанное возрождение страны».

Хотя история Запада и России шла в эти годы немножко в разных направлениях, параллели России с сегодняшними западными демократиями «разительны», убеждён автор. Как и «российскими коллеги» в 1990-х гг., нынешние американские «синие воротнички» протестуют против деиндустриализации США, снижения заработной платы, падения ожидаемой продолжительности жизни, а тем временем их более богатые и более образованные соотечественники жируют. Индустриальное производство в США заржавело. Кризис промышленности из-за глобализации может напомнить «последствия иностранного вторжения». Америка вот-вот потеряет надежду на будущее: тут и угроза наплыва иммигрантов, и вероятные атаки террористов. Что до способности контролировать события за рубежом, то её США утратили.

А что в Европе? Во Франции экономические проблемы усугубляются многочисленными террористическими актами и размыванием традиционного образа жизни. К власти может прийти консерватор Франсуа Фийон, который однажды назвал Путина «моим дорогим Владимиром». Его основным конкурентом на будущих президентских выборах является Марин Ле Пен, ещё больший русофил, чем Фийон. Без разницы, кто победит; страна всё равно «пойдёт на восток».

В Италии отставка премьер-министра Ренци после конституционного референдума стала звёздным часом для активистов ведущего оппозиционного блока «Пять звёзд». Его лидер-популист господин Грилло «с пониманием относится к Москве».

То же самое происходит даже в Германии. Антииммигрантская партия «Alternative für Deutschland» на выборах будет противостоять доминированию центристов во главе с Ангелой Меркель.

Если в 1990-х бывшая коммунистическая Россия устала от либерализма, то теперь и Запад от него утомился. Всё большее число людей на Западе замечает «негативные проявления либерального порядка». Капитал получает свои выгоды от мигрантов и свободного перемещения рабсилы, а средние граждане страдают. В обществе назревают трения. Социолог Зигмунд Бауман описывает такие социальные различия как сравнение бомжей и путешественников: если «туристы путешествуют потому, что они того желают, то бродяги — потому, что у них нет иного выбора».

Налицо явная неспособность западных политиков влиять на «глобальные результаты». Война на Ближнем Востоке шла более десяти лет, и США не удалось обуздать радикальный ислам или принести в регион мир. Действия Евросоюза почти никак не повлияли на сирийский конфликт и на потоки иммигрантов и беженцев, пересекающих границы.

На фоне «замученного инерцией Запада» Россия выглядит решительной. «Не имея демократических ограничений, она смогла организовать хирургическую аннексию Украины и переломить ситуацию в Сирии», — пишет Никитин.

Кремль ведёт Realpolitik в стиле девятнадцатого века. В этом Путин и видит «возрождение». И его дыхание чувствуется повсюду: от Вашингтона до Парижа и даже до Манилы. Наряду с Трампом и Фийоном президент Филиппин Родриго Дутерте высказывается в пользу независимых от внешних игроков политических решений. Национальный интерес превыше всего.

Отчасти такое политическое поведение отражает негативную реакцию общества, возражавшего против предыдущих доктрин о «гуманитарном вмешательстве и распространении демократии». Образцом критики является Ирак и последовавший за этим вторжением «международный хаос».

Вместе с тем нельзя сказать, что новые ценности сами по себе бесспорны. «Русский импорт» ценностей получает всё больший резонанс на Западе: происходит смешивание «истинной и ложной информации с помощью Интернета». Былая монополия элитарных СМИ, ранее задававших тон в дискуссиях, ныне пошатнулась. Возникли новые возможности для пропаганды, манипуляции сознанием и дискредитации фактов. Образовалась «концепция постистины» (редакция «Оксфордского словаря» даже выбрала это понятие «словом года» в 2016 г.).

Мистер Никитин при этом уверен, что в России ничего нового нет. С тех пор, как минули 1990-е годы, Россия вырвалась в пионеры «виртуальной политики» (термин придумал Эндрю Уилсон). В России вовсю внедряются информационные подделки с хитрой целью «имитировать и подорвать демократический процесс». Ещё пять лет тому назад журналист П. Померанцев описал современную идеологию России как «слияние деспотизма и постмодернизма, в котором нельзя быть уверенным ни в какой истине». Эту идеологию «усовершенствовали» впоследствии «политические технологи» вроде Владислава Суркова («главный идеолог Путина») и государственные вещательные сети, в том числе телеканал «Russia Today». Именно их тактику переняли затем «деструктивные политические силы на Западе»: от американских крайне правых до популистов из «Пяти звёзд» в Италии.

Барахтаясь в экономической и политической трясине, оставленной последовательными волнами либеральных технократов, западные избиратели ныне желают «походить на русских, каким те были в начале 2000-х годов». Западное общество потеряло себя «в экономическом и духовном упадке». Либеральный истеблишмент может сколько угодно твердить о правах, толерантности, опасностях национализма и популизма, а также указывать, что свобода есть нечто такое, что замечаешь, сталкиваясь с его отсутствием, однако реальность такова, что людям, возражающим политическому классу, терять больше нечего. Их рабочие места, их достоинство, их возможность пользоваться свободами, которые теоретически они имели прежде, уже пропали.

И всё же либеральные голоса говорят правду. Но только теперь «они потеряли свой моральный авторитет». Москва на этом фоне «не теряет времени даром». Популистский марш Кремля «неудержим», полагает аналитик.

«Возможно, пора… перестать беспокоиться и полюбить Кремль», — заключает лондонский журналист.

Совет прямо из книжки Дейла Карнеги! К чему беспокоиться, если русские уже здесь? Не сегодня-завтра в Европе, начиная с Италии, Франции и Германии, Путин объявит старый добрый социализм, а потом и коммунизм. Не исключено даже, что олигархи, осевшие в Лондоне, сделают революцию во имя Путина и в Британии (чтобы кагэбэшный правитель не сделал её без них). Ну а потом Кремль возьмётся за США, где уже стало слишком мало либерализма и слишком много авторитаризма. Очевидно, мистер Трамп — лицо того самого военного коммунизма, который начнёт свою поступь где-то в Детройте. Ничего нового, всё как в России.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 55
  1. kouldoom Сегодня, 15:08
    да Путин вообще будет императором Евразии laughing
    kouldoom
    1. igordok Сегодня, 15:39
      Цитата: kouldoom
      да Путин вообще будет императором Евразии

      Про Вселенную забыли.
      igordok
      1. Обух Сегодня, 16:08
        Маловато......император Галактики! Темнейший!!!
        Обух
        1. ГШ-18 Сегодня, 16:36
          Цитата: Обух
          Маловато......император Галактики! Темнейший!!!

          Че это вдруг темнейший? belay
          ГШ-18
          1. Обух Сегодня, 16:45
            Когда смотришь в бездну - начинает казаться, что она смотрит в тебя!! laughing
            Обух
            1. EvgNik Сегодня, 17:10
              Цитата: Обух
              Когда смотришь в бездну

              Забыли добавить - Ницше. Или (С). Могут подумать, что ваши слова, хотя вряд ли.
              EvgNik
              1. Обух Сегодня, 17:30
                Не моё, я так не смогу! Ницше.....
                Обух
              2. RainDragon Сегодня, 21:51
                Это еще что... Вот "анексия Украины", заметьте, не Крыма, а Украины, всей как я понимаю - это бальзам на мои уши)
                RainDragon
        2. 210окв Сегодня, 18:58
          Что тут сказать.."В очередь,сукины дети!..В очередь!"
          Цитата: Обух
          Маловато......император Галактики! Темнейший!!!
          210окв
    2. Proton Сегодня, 19:47
      Да он уже щас почти Повелитель Всего ))))
      Proton
      1. Талгат Сегодня, 20:28
        на самом деле запад разбил в 90е Евразию и мы все сейчас до сих пор на дне

        Никто тут не повелитель ничего

        Скажите спасибо. что хотя бы новое руководство России остановило ее дальнейший распад и повернулось к КЗ и начало процесс интеграции. Но сколько времени займет возрождение Евразии?

        Из 15 республик с нами всего 5 сейчас. Все это печально и хвастать тут особо пока нечем

        Самую мощную республику после России - Украину - оторвали "с мясом" и похоже надолго. Средняя Азия тоже оторвана - тот же Узбекистан пока не собирается ни в ОДКБ ни в ЕАС

        Все пока очень неопределено. Единственно что дает надежду. что Евразия как птица Феникс много раз падала - и всегда вставала - в еще большем блеске! Но сейчас мы еще не встали
        Талгат
  2. Vitalson Сегодня, 15:27
    Прежде чем строить коммунизм надо прежде по традиции расстрелять царя. Чьего царя расстреливать будем? У нас закончились, может кто одолжит?
    Vitalson
    1. Flinky Сегодня, 16:06
      На паскудном острове есть королева, подойдёт?
      Flinky
    2. ГШ-18 Сегодня, 16:35
      Цитата: Vitalson
      Прежде чем строить коммунизм надо прежде по традиции расстрелять царя. Чьего царя расстреливать будем? У нас закончились, может кто одолжит?

      Да тут выбор есть, или великобритания или саудовская аравия good
      ГШ-18
    3. Ингвар 72 Сегодня, 17:32
      Цитата: Vitalson
      надо прежде по традиции расстрелять царя.

      Может премьер-министром обойдемся? laughing
      Ингвар 72
  3. Siniy Сегодня, 15:35
    С Трампом тут действительно не все понятно, может действительно это рука Путина и кремля?
    А нас по ТВ тоже зомбируют?
    Siniy
    1. Архонт Сегодня, 17:28
      конечно. даже если вы этого не замечаете. в этом им есть вся соль.
      Архонт
  4. Социал-демократ Сегодня, 15:37
    Как отнеслось к планам Путина население? Проявляемый Путиным авторитаризм народ считает той «небольшой ценой», которую нужно «заплатить за обещанное возрождение страны».

    Возрождение страны было обусловлено не талантом Путина ,а повышением цен на нефть с 28 долларов в 2000 году до 120 долларов за баррель .При ежегодной добычи 500 млн тонн нефти ,выручка от продажи нефти увеличились с 116 млрд долларов до 500 млрд долларов .Для примера на сегодняшний день доходная часть консолидированного бюджета(федеральный + региональные) России в год равен 360 млрд долларов.

    Журналист считает, что Путин «предложил снова сделать Россию великой: восстановить международную репутацию государства, разгромить терроризм в Чечне, воссоздать экономическую справедливость путём расправы с презренными олигархами».

    В России на данный момент около 90 миллиардеров.
    Социал-демократ
    1. ОдинИзВас Сегодня, 15:56
      Цитата - "Возрождение страны было обусловлено не талантом Путина ,а повышением цен на нефть с 28 долларов в 2000 году до 120 долларов за баррель .При ежегодной добычи 500 млн тонн нефти ,выручка от продажи нефти увеличились с 116 млрд долларов до 500 млрд долларов .Для примера на сегодняшний день доходная часть консолидированного бюджета(федеральный + региональные) России в год равен 360 млрд долларов."
      -----------------------------
      Слишком упрощённое представление о возрождении страны, как-будто личность руководителя совершенно здесь ничего не значит. Следуя Вашей логике В.В. Путину, при цене нефти в 120 $ можно было просто повесить пиджак, снять галстук и отправиться с приятелями на рыбалку, наслаждаясь жизнью, пока гром не грянет. Мы это уже проходили с другими горе руководителями и судя по всему Путин это тоже помнит.
      ОдинИзВас
    2. bk316 Сегодня, 16:06
      8 долларов в 2000 году до 120 долларов за баррель

      Как вы красиво опустили всего одно слово в конце фразы "в 2012".

      и 500 млн тонн нефти ,выручка от продажи нефти увеличились с 116 млрд долларов до 500 млрд долларов

      Тоже ничего перл, причем тут выручка, нефть-то не государство добывает , да и выручка не прибыль. Нужно смотреть на налоги.

      А по сути если бы не Путин, то России уже бы не было бы как единого государства и сделано это было бы Ходором именно на эти доходы.
      bk316
      1. басмач Сегодня, 18:44
        Нефть то добывает не государство, но в бюджет оно получает от количества проданной в виде налогов ( ипо ациям госпакета). К сожалению , сейчас под рукой нет графика цен на нефть ( можете в нете найти) но в 98 цена была 11,5 $ за баррель, начиная с 99 начала расти ( достигнув к концу года 20$). соответственно увеличилось и поступление в бюджет. Замечу, что ВВП пришел после Примакова-Маслюкова -Геращенко. Именно они смогли остановить критическую ситуацию ( и развал страны в том числе) а ВВП лишь воспользовался результатами их труда. Так что ни о какой гениальности говорить не приходится, да и нынешнее состояние говорит само за себя( куда ж гениальность улетучилась?)
        басмач
        1. Обух Сегодня, 19:27
          А если смотреть на это проще? Например - испоьзовать возможность закупок за рубли, что в настоящее время прибыльно? Подсказка - Индонезия имея реликтовые овощи и фрукты. которые в России . пока не известны но востребованы, стоят за рубли (а там за рубли торгуют ...копейки + перевоз +пошлина) и тут дуриан , шаридух.....и ещё около 49 наименований...копейки затраты, не сиди дома и вперед - прибль вше 400% - че сидим дома???
          Обух
  5. Обух Сегодня, 15:43
    Жесть! Что бы мир делал без Владимировича? angry
    Обух
    1. Donhapa Сегодня, 17:35
      Цитата: Обух
      Жесть! Что бы мир делал без Владимировича? angry

      Да уж!
      Но коммунизма при нем явно не будет. Все уже захвачено приближенными к телу капиталистами,олигархами,чиновниками
      Donhapa
      1. Обух Сегодня, 17:38
        Погодим! Вот скажите мне, а вы представляете, ктои что будет после Путина?
        Обух
      2. Волжанин Сегодня, 18:10
        Как захватили, так и отдадут. Ещё немного и мы их пойдём немного вешать и забивать камнями. Они просто вожделеют этого, судя по неадекватному поведению.
        Волжанин
        1. Обух Сегодня, 19:29
          Кого ты будешь вешать?
          Обух
      3. басмач Сегодня, 18:46
        Конечно не будет Он ведь предал партию ( был коммунистом, давал клятву, а стал кем). А предателю есть вера?
        басмач
  6. Офицер запаса Сегодня, 16:07
    «Возможно, пора… перестать беспокоиться и полюбить Кремль», — заключает лондонский журналист."

    Другими словами - расслабься и получи удовольствие. Знакомая философия. Правда, больше от женщин приходилось слышать нечто подобное.
    Офицер запаса
    1. Комментарий был удален.
  7. den-protector Сегодня, 16:12
    Не для того в 1991 году произошел буржуазно-олигархический переворот и ворьё пришло к власти, чтобы Россия "коммунизм" строила. Да и не в коммунизме дело, а в правде и в справедливости. При СССР тоже "царствия небесного" не наблюдалось, т.е стопроцентной справедливости, но такого беспредела, как сейчас точно не было. Основная наша проблема - это колоссальное расслоение и поляризация нашего общества, фактически разделенного на сословия господ и всех остальных (пока еще лично, но условно, свободных). Другая проблема, доставшаяся нам из 1991 года и связанная с первой проблемой, это ограбление народа путем отжатия (приватизации) государственной и колхозной собственности кучкой бывших коммунистов и комсомольцев, которые стали вдруг демократами и предпринимателями, обличителями советского тоталитарного режима. Эти проблемы медленно, но верно тянут нашу многострадальную страну в новую Смуту. Войны и разрухи очень не хочется. Этим сразу же воспользуются наши «партнеры». Но жить так дальше нельзя. Если и возможны какие-то кардинальные изменения, то только в результате какой-то чрезвычайной ситуации всероссийского масштаба, когда страна может оказаться на грани гибели. Вялотекущая гражданская война обострилась после буржуазного переворота 1991 года. Надо смотреть правде в глаза. Общество до сих пор поделено на красных и белых и коммунисты тут не при чем. В последнее время провластными политическими, псевдокультурными деятелями и группами все больше предпринимается попыток навязать населению России идею "примирения" между "красными" (большинство ограбленного с 1991 года населения) и "белыми"(буржуи, чинуши, "творческая" интеллигенция и пр. "элита" общества). Чувствуется, что и "Военное обозрение" не избежало этой тенденции, много подобных примирительных вбросов. Это делается для сохранения существующего статус кво, т.е. власти буржуев над остальным нищим населением и для продолжения подобного "банкета". Идея "примирения" якобы для сохранения общей для всех страны. Нам не нужна новая Смута, но разве "элита" мирно отдаст нажитое непосильным трудом с 1991 года. Есть ли счастливое будущее у такой страны рабов и господ? 1917 год показал, что нет. Что должно быть "завтра", чтобы оно, это "завтра" у страны вообще было. Нужен переход к новому государственному строю - социализму (с учетом ошибок Советского Союза), национализация стратегических отраслей экономики, ликвидация частной собственности на средства производства. Необходимо изменение идеологии (не поверхностное, официально-патриотическое), государственного строя, мобилизационная экономика и подготовка страны к возможной глобальной войне. Возрастающую возможность такой войны не видит, пожалуй, только слепой. Нужна чистка общества сверху до низу. А такие масштабные мероприятия возможны только при социализме, при наличии у лидера страны и его команды политической воли. Правда, сейчас в России нет лидера уровня Ф. Кастро, В.И. Ленина, И.В. Сталина, Э. Гевара. Экономика длительное время стагнирует, если не падает. Зачем нам развивать свою промышленность? Лучше иностранцев запустить на то, что еще не разворовано и усугубить зависимость от ТНК (ТНБ). Импортозамещение - это просто фикция. Замещение одного импорта другим. По зомбоящику все время талдычат об открытии каких-то новых производств. Где это, может на другой планете? Не знаю, как в других городах, а в моем родном городе (областной центр в СЗФО) да и в области тоже, все только падает ниже плинтуса, с работой все хуже и хуже. Население напряжено по самое не могу, что и показали последние выборы. Что дальше?
    den-protector
    1. Corsair Сегодня, 17:10
      Цитата: den-protector
      Население напряжено по самое не могу, что и показали последние выборы. Что дальше?

      Час набегут дивано-патриоты и начнут вещать о тысячах заводов с сотнями тысяч рабочих мест, о том, чтобы построить заводы надо много много лет, сколько мы на вооружение тратим и т.д. На самом деле все как Вы написали, а чтобы решить эти вопросы - нужна работа пары тройки законов и компетентная работа соответствующих органов:
      1. Прогрессивный налог (сказки как унас все хорошо, а вон за границей обижают богатых и творческих людей расскажите бабушке с трудовым стажом в 40 лет и пенсией в 8-15 тыс.)
      2. Отменить все неприкосновенности, равенство перед законом.
      3. Вернуть полную конфискацию имущества у воров и их близких родственников.
      4. Жить по средствам, живешь не по средствам - объясни, что откуда появилось у тебя, детей, жены - не смог - вперед на лесозаготовку (я бы еще предложил делать выборочную проверку "разного рода безработных" на дорогах на дорогих авто).
      Всякого рода юристов и права ущемленного в опу - пока человек не объяснит: откуда деньги Зин?
      Потом можно и извиниться если что.
      И возможно сотню другую таки надо расстрелять what
      Corsair
      1. Donhapa Сегодня, 17:40
        Цитата: Corsair
        Цитата: den-protector
        Население напряжено по самое не могу, что и показали последние выборы. Что дальше?

        Час набегут дивано-патриоты и начнут вещать о тысячах заводов с сотнями тысяч рабочих мест, о том, чтобы построить заводы надо много много лет, сколько мы на вооружение тратим и т.д. На самом деле все как Вы написали, а чтобы решить эти вопросы - нужна работа пары тройки законов и компетентная работа соответствующих органов:
        1. Прогрессивный налог (сказки как унас все хорошо, а вон за границей обижают богатых и творческих людей расскажите бабушке с трудовым стажом в 40 лет и пенсией в 8-15 тыс.)
        2. Отменить все неприкосновенности, равенство перед законом.
        3. Вернуть полную конфискацию имущества у воров и их близких родственников.
        4. Жить по средствам, живешь не по средствам - объясни, что откуда появилось у тебя, детей, жены - не смог - вперед на лесозаготовку (я бы еще предложил делать выборочную проверку "разного рода безработных" на дорогах на дорогих авто).
        Всякого рода юристов и права ущемленного в опу - пока человек не объяснит: откуда деньги Зин?
        Потом можно и извиниться если что.
        И возможно сотню другую таки надо расстрелять what

        Сотней другой уже не обойтись!
        Десятки тысяч рвачей и конченых негодяев просятся на гильотину
        Donhapa
    2. АЛЕКСЕЙ В. Сегодня, 21:39
      den-protector, хорошо сказано.
      АЛЕКСЕЙ В.
  8. vmo Сегодня, 16:17
    А как же,сожалеем, что америкосы , без царя в голове!
    vmo
  9. tinibar Сегодня, 16:23
    Цитата: Vitalson
    Прежде чем строить коммунизм надо прежде по традиции расстрелять царя. Чьего царя расстреливать будем? У нас закончились, может кто одолжит?

    Вам королева не подойдет? Завалялась тут одна... laughing
    tinibar
  10. демотиватор Сегодня, 16:48
    Не знаю как там насчёт коммунизма у Путина, но вот к выборам 2018г. он начал готовиться на полном серьёзе. На завершившимся в Москве учебном семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике замглавы администрации президента России Сергей Кириенко поставил собравшимся задачу на президентские выборы 2018 году. Кириенко потребовал, чтобы в каждом субъекте федерации на избирательные участки пришло не менее 70% избирателей и за кремлёвского кандидат должно проголосовать тоже 70%. Поскольку в Чечне и подобных ей ханствах цифры приблизятся к 100%, кремлёвскому кандидату следует обеспечить победу в первом туре голосами более половины от списочного состава избирателей. Предполагается, что этим кандидатом станет действующий президент Владимир Путин. Вот такие пироги, такой, простите, "коммунизм Путина". Остаётся только прояснить вот что: почему выборами отдельно взятого кандидата занимается государственная структура и лица, занимающие государственные должности? У нас вообще администрация президента или личная дворня Путина? Если они занимаются выборами конкретного человека, то пусть выходят в отставку и работают как частные лица или партийные функционеры. И что это за "кандидат Кремля". Кремль у нас что, уже стал отдельной партией? Я, конечно, понимаю, зачем Сергея Владиленовича пригласили на работу в кремлевскую администрацию. Но зачем же так откровенно? Хотя у нас, конечно, давно не демократия. Сегодня, кстати, ровно 25 лет с того дня, как над Кремлем был спущен флаг Советского Союза. Был поднят другой, власовский, а Кремль стал Kremlin -ом. И все пошло не так.
    демотиватор
    1. akula Сегодня, 17:45
      Красный флаг назад надо вернуть.
      akula
      1. Татьяна Сегодня, 19:33
         akula
        Красный флаг назад надо вернуть.
        Вернуть, но как?
        Вообще-то по законам диалектического материализма и геополитики сначала меняется содержание самой власти в стране со стороны менталитета её государственных представителей, а уже потом только меняют её атрибуты (флаги, гербы и т.п.). Иначе - в противном случае – нужно говорить о начале БОЛЬШОЙ гражданской войны в стране с огромными материальным и людскими потерями..
        Татьяна
  11. guzik007 Сегодня, 17:00
    Г-н Чувакин!
    Я с удовольствием читаю Ваши статьи,но,может это и не Ваша вина,но тогда это вина наших горе-модераторов,когда они вставляют полуюмористические,полусатирические ерничающие статьи не к месту и не вовремя.
    Или траур в стране относится только к массовым средствам информации?
    Я бы с удовольствием полистал подобную бредятину в другое время...но ...вот зачем на ВО ЭТО,сегодня.?
    Да и вообще...Ставить рядом " Путин"-один из крупнейших ,как мы полагаем,собственников в стране, и "коммунизм"? ...
    Закусывать надо.
    guzik007
    1. EvgNik Сегодня, 17:15
      Цитата: guzik007
      Ставить рядом " Путин"-один из крупнейших ,как мы полагаем,собственников в стране, и "коммунизм"? ...

      Абсолютно согласен. Нельзя совместить несовместимое.
      EvgNik
      1. guzik007 Сегодня, 17:30
        Евгений,вечер добрый. Рад ,что я с Вами "на одной волне"
        guzik007
        1. EvgNik Сегодня, 17:34
          Цитата: guzik007
          Рад ,что я с Вами "на одной волне"

          Взаимно, взаимно.. hi Хотя и не сказал бы что добрый вечер сегодня. Скорее печальный. hi
          EvgNik
          1. guzik007 Сегодня, 18:25
            И тут,к прискорбию,должен с Вами согласиться...
            guzik007
  12. Маклуха-Маклауд Сегодня, 17:47
    К чему беспокоиться, если русские уже здесь laughing
    Маклуха-Маклауд
  13. Волжанин Сегодня, 18:19
    Цитата: den-protector
    это ограбление народа путем отжатия (приватизации) государственной и колхозной собственности кучкой бывших коммунистов и комсомольцев

    Лично я никому ничего не простил и ничего не забыл. И рано или поздно условный "я" или мой сын придём за своим и заберём то что у нас украли смердящие либерасты и олигархи.
    Пусть не обольщаются, спокойной жизни ворью в России не будет! Доберёмся до каждого.
    Волжанин
  14. PENZYAC Сегодня, 18:21
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Vitalson
    надо прежде по традиции расстрелять царя.

    Может премьер-министром обойдемся? laughing

    Премьер министры, по традиции, смываются в женском платье...
    PENZYAC
  15. poma Сегодня, 18:23
    Зачем разваливать то, что само разрушается.

    В Европе ослабло главное - желание людей жить, осталось только стремление к наслаждению тем что уже есть в достатке.
    poma
  16. 135lm Сегодня, 18:27
    какой коммунизм? долбобеи там, штали? Путин строит обычное либеральное буржуинство. может не такое странное и местами стрёмное, как в ес и сша, однако это именно оно. или там решили, что коммунизм это просто отсутвие парада половых извращенцев?
    135lm
  17. PENZYAC Сегодня, 18:27
    Цитата: Офицер запаса
    «Возможно, пора… перестать беспокоиться и полюбить Кремль», — заключает лондонский журналист."

    Другими словами - расслабься и получи удовольствие. Знакомая философия. Правда, больше от женщин приходилось слышать нечто подобное.

    А много ли на Западе мужиков осталось? В Старой Европе среди руководителей вообще беда, всего один мужик и тот - баба...
    PENZYAC
  18. PENZYAC Сегодня, 18:34
    Цитата: Corsair
    Цитата: den-protector
    Население напряжено по самое не могу, что и показали последние выборы. Что дальше?

    ...4. Жить по средствам, живешь не по средствам - объясни, что откуда появилось у тебя, детей, жены - не смог - вперед на лесозаготовку...

    Боюсь, если по-чесноку, ни каких лесов не хватит...
    PENZYAC
  19. 1536 Сегодня, 20:04
    Теоретиков как грязи! И большинство перекладывают все с больной головы на здоровую. Разве не Обама на пару с Хиллари самые ярые троцкисты? У них идея мировой революции маячит в глазах, как сыррр в глазах диснеевской крысы. И ведь что стоит сделать правдивый, беспрестрастный анализ происходящего? Так ведь нет, за правду денег не дают. Или правдолюбы бедные? Зато ложь и разного рода инсинуации в чести, за это платят бешеные бабки. Потому что это выключает мозг у миллионов людей. А это необходимо, чтобы держать их в покорности.
    1536
  20. YRIAR Сегодня, 20:10
    8.Далее все общество российское, все его подразделения и отделы, градации и
    суперсборки –все вообще будут проходить процедуры и мероприятия по переходу к
    истинной жизни – впервые в истории цивилизации и всей 2 волны полноподобной
    жизни планетарной, о чем мы – Первоначала и Первосинклиты, Первообразы и
    Всеобщие Руководители информируем вас всех, и рекомендуем всем пробужденным,
    подвижникам и прогрессорам, всем вообще начать свое индивидуальное истинное
    возрождение и становление, которое даст импульс и движение всем остальным
    участникам жизни всеобщей, вашим согражданам и всей цивилизации, и все начавшие
    эти мероприятия и процедуры, все вы будете
    и центрами и распределителями знаний и ведения, теми кто пробудит всех
    остальных, даст им весть и смысл, метод и средство, прозрение и промысел,
    истину и восхождение, и те кто начал движение и восхождение индивидуальное
    станут маяком и отсчетом для всех остальных, проводниками и распространителями
    новой жизни и выражения ее и проявления, задатчиками и определителями всех
    характеристик жизни общества и его выхода из ловушек и лабиринтов эго принципа,
    движению к жизни истинной и вечной, полной труда творческого и свободного,
    образования своего и всех вообще высшими и непреходящими образами, лекалами и
    принципами, архетипами и эталонами, и все кто начал путь истинный уже в этом
    году придут к первичной нормализации и трансформации, которые дадут им возможность
    начать жить заново и выйти на горизонты и ярусы недоступные сейчас, поэтому мы
    еще раз говорим вам всем – дерзайте и начинайте то что завещано вам всем от
    рождения и сотворения вашего, на заре вашей юности и рождения, и вы все и
    каждый сможет реализовать всю свою
    истинную судьбу и программу жизни, что и есть полнота жизни, ее вечное движение
    и гармония бесконечная.

    Это и программа для русского общества и всего
    эгородомирииндина российского, расы и дома россдинов, их первоосновы и базиса –
    прото российского эсголофирииндина высшего первоздания, вашего прототипа и
    прародины, тех которые обретаются в первичном первоздании – прототипе и
    протопринципе вашего текущего места
    жизни, и в котором вы совершаете то к чему рождены и проявлены, созданы и эманированы,
    сотворены и образованы все - продвижение всеобщей жизни, ее восхождение и
    обретение себя истинных и совершенных, и вы – россияне будете первыми
    совершившими свое преображение истинное
    и преобразование, и этому решению нет альтернативы, отмены или забвения.
    YRIAR
  21. NordUral Сегодня, 20:23
    Я попал в палату №6?
    NordUral
    1. Samarin Сегодня, 21:30
      Да давно уже, как только стали писать комменты на ВО.
      Samarin
  22. Samarin Сегодня, 21:28
    кто уже следует за Путиным и кто скоро последует. В списке первых Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Молдова. В списке тех, кто занял очередь, — Соединённые Штаты и Франция.

    Ээ, штаты, считай, "пошли" уже, Трамп же - ставленник Путина. Ну как обычно, штаты эти, без очереди норовят.
    Samarin

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня